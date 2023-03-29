Как переселенцам получить юридическую помощь

Если человек потерял документы, не дождался выплат от государства или имеет другие проблемы, вызванные войной.

Международная организация IREX в Украине и благотворительный фонд "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" в рамках программы "Єднання заради дії" предоставляют переселенцам бесплатные юридические консультации. Разъясняем, как можно обратиться за помощью и получить профессиональное сопровождение вплоть до решения проблемы.

Люди, которые должны были переселиться из-за войны, одновременно сталкиваются со многими проблемами. Получив непростой опыт жизни в опасности и эвакуации, у них далеко не всегда есть силы и возможности разбираться с оформлением справок, поиском нужных организаций и подготовкой документов. Сами же работники государственных учреждений часто не успевают отследить все изменения в законодательстве или у них нет времени заниматься полным сопровождением такого клиента.

С какими вопросами можно обратиться к юристам за консультацией?

За консультацией к юристам программы "Единение ради действия" можно обратиться с запросами, относящимися к налаживанию нормальной жизни после переезда с оккупированной территории, зоны боевых действий и других опасных мест.

К примеру, переселенцев проконсультируют:

как оформить статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ);

как получить или восстановить социальные выплаты;

как восстановить потерянные документы;

как получить компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье;

какие у переселенцев есть права по образованию, жилью, труду и т.д.

По наблюдению юристов проекта, больше всего запросов — об оформлении и начислении социальных выплат. В Закарпатской области часто спрашивают о выезде за границу: можно ли выезжать по внутреннему паспорту, как уехать, если была задолженность, и исполнительная служба запретила покидать страну, какие документы нужны на несовершеннолетних детей. Часто обращаются и по поводу утраченных или отсутствующих документов. Например, с освобожденных территорий Харьковщины и Херсонщины поступали запросы о том, как получить свидетельства о рождении и смерти людей, родившихся или умерших во время оккупации.

Также многие вопросы связаны с трудовыми правами: по получению зарплат, простоя, увольнения, возобновления на работе на деоккупированной территории.

Какую именно помощь можно получить?

Юристы отвечают на вопросы, объясняют, куда обращаться для решения определенных проблем, дают нужные контакты. Кроме того, они могут помочь написать заявления, обращения, запросы.

Юрист программы "Єднання заради дії" Оксана Савицкая объясняет:

"Юристы готовят эти документы со ссылкой на нормы законодательства. Люди, которые обращаются, да и должностные лица, которые принимают тех людей, знают законодательство далеко не всегда. Когда заявление подготовлено качественно, со ссылкой на нормы закона, это значительно ускоряет решение любого вопроса".

После этого юристы остаются на связи с человеком, пока он не решит свою проблему и не достигнет цели.







Можно ли прийти к юристу в офис?

Проект по юридической поддержке ВПЛ действует в 15 регионах Украины, однако физических офисов у него нет. Юристы общаются с переселенцами дистанционно, по телефону или интернету, но при необходимости могут выехать к клиенту или сопроводить человека в определенное учреждение. Оксана Савицкая отмечает, что в большинстве своем за помощью обращаются переселенцы, которые сейчас живут в регионах Украины, удаленных от зоны боевых действий.

Могут ли юристы проекта помочь с обращением в суд?

Нет, проект предусматривает только первоначальную правовую помощь. Если человеку нужна помощь в суде, юристы информируют его, что он имеет право на адвоката от государства. К примеру, в Волынской области к юристу обратился мужчина без документов.

"У него есть только паспорт гражданина советского союза, который он не сменил в свое время на украинский. Теперь без паспорта он не может получить социальные выплаты, справку переселенца, гуманитарную помощь и т.д. Юристка, которая также является адвокатом, захотела безвозмездно помочь этому мужчине в суде. Она собирает документы, чтобы подготовить иск, установить гражданство и помочь ему получить паспорт", — рассказала Оксана Савицкая.

Скольким людям уже помогли юристы проекта?

В среднем один специалист дает 50 консультаций в месяц. Всего за три месяца — с октября по декабрь 2022 года — юридическую помощь получили более полутора тысяч человек.

Какие сложные ситуации специалисты помогли решить?

С началом отопительного сезона люди начали обращаться с вопросами оплаты коммунальных услуг на оккупированных территориях.

Дом одной женщины был разрушен во время боевых действий, она переехала на свободную территорию, но продолжает получать платежки за газ — накапливается долг. Юристы помогли женщине подготовить обращение к поставщику, посоветовали добавить фотографии разрушенного дома как доказательство, что он разрушен, и справку ВПЛ, свидетельствующую, что переселенка не живет в том доме. Впоследствии женщина сообщила, что поставщик все учел, произвел перерасчет и прекратил начислять плату за коммунальные услуги.

Другое обращение касалось поверки счетчика: пора делать эту процедуру, но человека нет дома, поэтому он не может дать службам доступ к счетчику. Юристы подготовили разъяснения, сделали выдержки из правительственных постановлений, где написано, что на время военного положения все счетчики действительны, даже если истек срок поверки.

"Мы разъясняем работникам самих учреждений нормы закона, о которых они не знали. И показываем, что они по своей неосведомленности нарушают права людей", — уточняет Оксана Савицкая.

Еще одна история из Херсонщины. Перед полномасштабным вторжением девушка вышла замуж и планировала сменить фамилию, так что в паспорте ей поставили отметку, что ее нужно заменить. Это нужно было сделать в течение месяца, но девушка не успела до начала боевых действий получить новый паспорт. В оккупации она родила ребенка, а когда бои вокруг усилились, смогла уехать с ребенком на свободную территорию. В Кривом Роге обратилась в орган регистрации актов гражданского состояния, чтобы получить свидетельство о рождении ребенка. Ей отказали, поскольку ее паспорт недействителен, и направили в миграционную службу. Однако там тоже пожали плечами, сообщив, что ее паспорт был отправлен в Херсон. Как ей действовать дальше, работники миграционной службы не объяснили.

"Но наша юрист пообщалась с руководителем миграционной службы района, выяснила основания отказа, подготовила определенные документы и аргументированное письменное обращение. Миграционная служба прислушалась и согласилась выдать новый паспорт", — рассказывает Оксана Савицкая.

Эта история длилась около месяца и закончилась хорошо: теперь у девушки есть паспорт и она может получить все справки и выплаты.

Что делать, если зарегистрировались как ВПЛ, но не получили помощи от государства?

По закону начисление денег должно состояться в течение 10 дней с момента обращения. Юристы говорят, что волноваться нужно, если денег нет больше месяца. Тогда следует обратиться с письменным заявлением в управление социальной защиты.

"У нас разработан образец заявления для таких случаев: там нужно указать личные данные, свой идентификационный код и номер справки ВПЛ", — объясняет Оксана Савицкая.

Через три дня с момента подачи заявления человеку должны письменно ответить, почему задержали выплаты. Причины могут быть разными: например, человек получал выплаты в одном регионе, затем переехал и управлениям нужно коммуницировать, чтобы передать друг другу информацию и избежать двойного начисления.

"Из нашего опыта такое заявление ускоряет начисление выплат. На человека обращают внимание в управлении и выясняют, в чем проблема. Заявление — это лучший инструмент, чем звонок по телефону, потому что на письменный документ должен быть письменный официальный ответ", — добавляет Оксана Савицкая.

Что делать человеку, потерявшему паспорт?

Надо сообщить о потерянном паспорте в полицию, чтобы никто другой не мог им воспользоваться. Затем нужно обратиться в Государственную миграционную службу, независимо от регистрации места жительства: где находишься — там и получаешь услугу. Дальше все зависит от того, когда был выдан предыдущий паспорт. Если у человека есть также полученный после 2014 года загранпаспорт, восстановить внутренний — не проблема. Есть база данных со всеми сведениями о человеке, и в течение месяца он получит новый документ. Если же загранпаспорта нет, необходимо подать дополнительные документы для подтверждения личности: пенсионное или водительское удостоверение, студенческий билет и т.д. Иногда могут потребоваться свидетели (родственники), которые могут подтвердить данные человека, потерявшего документы.

Кто может быть законным представителем переселенного несовершеннолетнего ребенка?

Любой из родственников. Однажды к юристам обратилась женщина, которая вместе с двумя внуками переехала из Донецкой области на Закарпатье. Отца у детей нет, а мать служит в армии. Местное управление социальной защиты отказалось выдавать справки ВПЛ детям, потому что бабушка якобы не является их законной представительницей, и нужны родители.

"Юрист сделала выдержку из постановления, подготовила обращение, пошла вместе с бабушкой в управление соцзащиты, разъяснила все тамошним работникам, и они согласились, что были неправы, и выдали справки ВПЛ детям", — рассказывает Оксана Савицкая.

С 14 лет ребенок может самостоятельно обратиться за справкой ВПЛ, но об этом тоже знают не все представители учреждений.

Как получить консультацию?

Следует заполнить онлайн-анкету, указав свои контакты и суть обращения. После этого с вами свяжется один из юристов проекта, и вы сможете договориться об удобном способе дальнейшего общения: по телефону, вайберу или телеграму, электронной почте и т.д.