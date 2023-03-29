База номеров мужчин призывного возраста почти сформирована, рассматривается возможность вручения повесток через мессенджеры, - Вениславский
К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным в мессенджеры.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский во время телемарафона.
Он отметил, что к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. Поэтому "технические возможности позволяют послать повестку онлайн".
"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", – заявил Вениславский.
Он также признал, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что "в результате очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но поскольку они находятся не по месту регистрации и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а всего 22 июня в военкоматы пришло более 1,5 миллионов, за неделю было мобилизовано 5,8 миллиона человек. Че с них взять... совки
А з тих ,хто прийшли добровольцем в перші місяці вижило 2 % до кінця війни.
а як захищати вііли і накрадені багатства - так повістки лише бідним, а юззіки та лисі з кварталу - ніт, шефіри, подоляки та бакланови - не на фронті...
Голозаді обкрадені гої, ловіть повістки в месенжери???
А ідіть ви нах, пітари прикоритні!!!
Діти гралися на телефоні і випадково видалили повідомлення в чаті. Досвідос.
Ото у ЗЕлених мобілізація буде. Кацапський цирк з мобіками після цього перестане бути смішним.
Ніякого аналізу причин провалів нема. Висновки не можуть(не хочуть робити).
Як можна було просрати мобілізацію за таких умов??? А все просто займалося МО шні чінуші...
Один , помню, про гиперлуп задвигал, тот ещё клоун.
А ті що живуть не за реєстрацією, так само працюють не офіційно, як в принципі і раніше.
У воюючій країні даже в теорії не могло бути такого що більшість населення живе де заманеться, без реєстрації.
Ні поліція, ні судові пристави вже навіть до війни не могли нікого знайти. А що вже казати за призовників, які не працювали за трудовою до 27 років. А тих що працювали все одно військомат не міг спіймати, це стосується магазинів Епіцентр, де ще 2014 року, за годину до приїзду військових, всіх попереджали щоб перевділись і розчинились в натовпі на пару годин.
Діджиталізація в дії. Хуже нє будєт! Хоть паржьом!
дичина надзвичайна
який сором ..
А захищати державу теж будемо в Кол оф дьюті і ворлд оф танкс? 😆👍
Шановний клієнте!
Якщо ви бажаєте служити натисніть - 1.
Якщо ви не бажаєте служити натисніть - 2.
Якщо ви зі слуг народу натисніть - #.
Якщо ви з нетрадиційною сексуальною орієнтацією натисніть - *.
Дякуємо
Ми завжди думаємо і дбаємо про Вас!
Существует город ( мир )
А в нём есть общага в которой человек "родился" и живет...
И вот администрация этой общаги постоянно крутит вертит правилами проживания как ей вздумается... При этом сама эти правила игнорирует. И позволяет это делать своим любимчиками живущим в общаге и родственникам. При этом кто то из этой категории постоянно пачкает своим и чужим говном человеку двери, окна и периодически закидывает говно тебе к комнату через открытую форточку. Ну как "кто то"..., они всем известны... но произносить их имена в слух - нельзя... - не "патриотично"... С "завидной" регулярностью они воруют то что принадлежит человеку... Как "голубой воришка" из "12 стульев"...
При этом ора человеку во всю глотку цитату Нагиева :"вы все говно" ...
Человек жаловался этим же админам на них самих и их завсегдатаев. Постоянно отмывая свои окна и двери от чужого дерьма, но администрация не унималась... Каждый раз выдумывая новые приколы для своего веселья в ущерб человеку...
При этом в "правилах" часто писала правильные вещи... Но они работали как то не в ту сторону или вовсе не работали...
Человеку мешали как только хотели - жить, работать, учится - и всё это с какими то претензиями, откатами и т.д.
Что либо изменить было нельзя.... Ни переехать, ни пожаловаться...
Админы этим активно пользовались - шантажируя, вымагая и т.д.
И тут произошло землетрясение... ( Постаралась соседняя общага ).
Общага человека стала под угрозой разрушения... Падали стены, потолки, давило, калечило и убивало жильцов...
Жизнь человека и его семьи была под угрозой...
У Человека мелькнула мысль - спасать семью , себя
или общагу, к которой остались лишь ностальгические чувства...
Человек выбрал первое !
Тем более, что даже в землетрясение админы продолжали заниматься своим любимым делом - обманывать, обворовывать и "срать" под двери жильцам....
Человек схватил семью, оставив все что имел в общаге и переехал в другую....
Но админы из старой и их любимчики ( а так же полезные идиоты ) - продолжают кидать говно в его сторону, пытаясь попасть и испачкать...
Требуя вернутся в старое болото и грозя всякими карами...
А человек уже хочет защиты от старой общаги и от её неадекватов... !!!