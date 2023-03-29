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Новости Агрессия России против Украины Война
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База номеров мужчин призывного возраста почти сформирована, рассматривается возможность вручения повесток через мессенджеры, - Вениславский

повістка

К началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. В Верховной Раде рассматривают возможность вручения повесток военнообязанным в мессенджеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН, об этом рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Украины Федор Вениславский во время телемарафона.

Он отметил, что к началу войны база мобильных номеров мужчин призывного возраста была почти полностью сформирована. Поэтому "технические возможности позволяют послать повестку онлайн".

"На уровне комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки мы рассматриваем вопрос усовершенствования законодательных оснований для вручения повесток, в том числе возможность отправлять мужчинам, подлежащим мобилизации, сообщение о необходимости явиться в центр комплектования с помощью мессенджеров, т.е. отправлять повестки онлайн. Сейчас рассматриваем возможность устранения бюрократических проблем, связанных с этим вопросом", – заявил Вениславский.

Он также признал, что действительно есть определенные проблемы с мобилизацией, потому что "в результате очень много внутренне перемещенных лиц, среди которых много мужчин призывного возраста, которые могут быть мобилизованы, но поскольку они находятся не по месту регистрации и не все стали на военный учет по месту фактического проживания, есть проблемы с призывом.

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Автор: 

мобилизация (2751) Вениславский Федор (263) мессенджеры (27) повестка (153)


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Топ комментарии
+49
Ви це не тут розповідайте - йдіть в Верховну зраду . До слуг Народу.
Сотні некрологів загиблих - серед них жодного депутата чи слуги народу. Видно зразу ,що воюють ,як профі .
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29.03.2023 18:22
+42
Этот конченый ублюдок Вениславский назвал меня "мобилизационным ресурсом". Я для него не человек, а ресурс. Средство прикрыть свою задницу.

Завтра они перекроют нам банковские счета, потом за неуплату лишат квартир, и все потому что эти ублюдки в свое время заглядывали в глаза очко путину и искали там мир, сворачивали оборонку и нагло в открытую воровали бюджетные бабки.

****, как же я их ненавижу.
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29.03.2023 18:42
+31
І що завадить людині змінити мобільний номер?
Дивлюся на цих "зелених" - їх дійсно відбирають по принципу - чим тупіший - тим краще?
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29.03.2023 18:12
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Після виїзду Україна відключила мої номери. Успіхів!
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29.03.2023 19:25 Ответить
Пржали з шашликів та дорог замість озброєння?
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29.03.2023 19:28 Ответить
Мой пока еще нет, но даже если придет повестка. На что расчет то? Что кто-то все бросит и приедет? О_о
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29.03.2023 22:00 Ответить
Хоч би які на перший погляд здавались неадекватні рішення на рахунок повісток не приймали, але завжди дивує логіка тутешніх диванних експертів, які завжди не задоволені - чому ми не бомбимо білорусь, чому не летять ракети на москву, чому не знищуємо кораблі, чому не можемо відбити маленьких бахмут. А коли мова йде за повістки, мобілізацію - у всіх паніка, невдоволення, думають що на фронт потрібно відправляти більш професійних бійців - тобто чиновників і мажорів. Ну якшо ви вже такі експерти у всіх військових питаннях то хіба не буде більше користі коли ви підете в ЗСУ зі своїми планами і стратегіями на допомогу, чи думаєте що написання комента про невдоволення принесе більше користі?
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29.03.2023 19:26 Ответить
Треба було залучити контрактну професійну армію якою є всі охоронники, всі поліцейські і сотні тисяч всіх державних крісло гріїв
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29.03.2023 19:29 Ответить
Що значить "треба було"? Є теперішній час. Що робити коли не залучили? По закону захист державі покладається не на контрактну армію а на всіх хто може. Я не засуджую тих хто не готовий, я засуджую отих "експертів-коментаторів" які самі не служать, а ******* давати якісь "поради", і пишуть невдоволення на рахунок мобілізації яка може їх зачіпити. Якщо не готовий захищати - то краще промовчи, або особисто вислови претензію тому хто тебе заставляє захищати свою країну.
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29.03.2023 19:37 Ответить
Якщо прямуємо до Європи то власна думка не заборонена, навіть у голос, якщо до південної Кореї помовчвть, ми 'самі розберемося що робити з вашими податками, жируватимуть на них пацюки а як діло до захисту - ми вам повістку, а там далі волонтери та рідня хай позики беруть щоб максимально екіпіювати....
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29.03.2023 20:44 Ответить
Ну напевно з Польщі видніше як потрібно захищати батьківщину.
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29.03.2023 20:50 Ответить
Якщо б мені повернули податки з моєї невеликої але чесної зарплатні та був механізм виходу з громадянства прописаний а не так як зараз чистий лист і можливість Через преЗЕДента гадаю я б вийшов ще коли обрали зеленського.бо це не моє і я не хотів бути співучасником цього фарсу
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29.03.2023 22:42 Ответить
Людина має право обирати як їй жити, де, яка система їй комфортна та де хочеться ростити дітей. Якщо, звісно, вона має реальну Свободу, а не фейк.
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29.03.2023 22:45 Ответить
У военкоматов 22 июня 1941 года выстроились очереди из советских граждан: призывников и добровольцев. В военные комиссариаты в одном только Ленинграде пришли, не дожидаясь повесток, около 100 тысяч человек.
а всего 22 июня в военкоматы пришло более 1,5 миллионов, за неделю было мобилизовано 5,8 миллиона человек. Че с них взять... совки
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30.03.2023 12:58 Ответить
В совків воювали всі - вся верхіка і їх діти. В сталіна два сини на фронті . Один попав в полон. Сталін його не обміняв не німецького маршала.
А з тих ,хто прийшли добровольцем в перші місяці вижило 2 % до кінця війни.
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30.03.2023 16:57 Ответить
так Сталин и вся верхушка СССР - тоже были совки, дуралеи... Не то что слуги народа и прочие
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02.04.2023 11:18 Ответить
Не згоден. Вбивці і тирани - так. Але не дурні. Створити імперію на рівні США - дураки не змогли б. Ліліпутін - приклад
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03.04.2023 09:07 Ответить
"Якщо б..." Причини можна завжди знаходити. Нема "якщо б", є реальність така як є. Я ні в якому не осуджую що ти за кордоном, це твій вибір, і на це в тебе є свої причини. Але дивно при цьому чути якісь поради чи незадоволення як і що нам тут треба робити. Якщо дійсно хочеш у нас щось змінити то приїжжай до нас і допоможи.
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30.03.2023 02:02 Ответить
Є слова я є вчинки. Уті усі закордонні та диванні порадники своїми вчинками показали хто вони є. Обурює те що при цьому усьому вони навіть собі не кажуть правди, граючись у словоблудство з намаганнями забалоболити свою бесчесну втечу від реальності у якій ти чи протистоїш злу чи ні.
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30.03.2023 08:56 Ответить
Одно дело защищать Польшу, государство где действуют ПРАВО ! А другое дело , когла тебя заставляют защищать то, что всегда об тебя ноги вытерало !
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30.03.2023 02:11 Ответить
Здається хлопці захищають Батьківщину, а не державу...
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30.03.2023 05:06 Ответить
Я ничего это против не имею. Но я имею против претензий к тем, кто этого не делает !
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30.03.2023 08:53 Ответить
Вот для лучшего понимания ...

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30.03.2023 09:55 Ответить
Можна висказати своє невдоволення такими рішеннями ВЗ, але хто тебе там почує і стане прислухатися, якщо у них самих все чікі-пукі. До них навіть не доходить, що воїном потрібно народитися.
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30.03.2023 11:22 Ответить
І створювати міжнародну армію з відповідним фінансуванням а не економити на захистах своїх маєтків. Конча заспа каже що війна не війна
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29.03.2023 19:33 Ответить
А тут всегда так, подожди дойдет до того будут обливать грязью главкома....
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29.03.2023 19:37 Ответить
як красти на дорогах міліарди - то навіть ожирівшрму Юзіку 2 млрд перепало!!!

а як захищати вііли і накрадені багатства - так повістки лише бідним, а юззіки та лисі з кварталу - ніт, шефіри, подоляки та бакланови - не на фронті...

Голозаді обкрадені гої, ловіть повістки в месенжери???

А ідіть ви нах, пітари прикоритні!!!
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29.03.2023 19:38 Ответить
Голосувати через месенджер теж будем ? І якщо відправити у відповідь фото дупи то це вважатиметься "За" чи "Проти"
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29.03.2023 19:43 Ответить
Це нам відправлять фото дупи, за яку треба голосувати.
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29.03.2023 19:50 Ответить
что то подобное было и с дией. потом отменили. возможно это вброс делается спецом что бы отследить мнение граждан а мусорские боты мониторят ситуацию и докладывают в каком направлении формируется общественное мнение.во всяком случае в телеграмм-чатах ху-сят по полной эту шляпу вместе с Венеславским и прочими
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29.03.2023 19:59 Ответить
Ні , не вброс, питання часу.
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29.03.2023 20:14 Ответить
Цікаво, яким чином буде фіксуватися факт вручення. 😁

Діти гралися на телефоні і випадково видалили повідомлення в чаті. Досвідос.
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29.03.2023 20:08 Ответить
До того ж, це непахане поле для кацапів. Будуть зеки з кацапських зон розсилати повістки українцям.

Ото у ЗЕлених мобілізація буде. Кацапський цирк з мобіками після цього перестане бути смішним.
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29.03.2023 20:12 Ответить
вільні свідомі громадяни вільної країни пішли б захищати свою батьківщину без усілякого наганяйла.
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29.03.2023 20:11 Ответить
Де купити Nokia 3310 ? )))
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29.03.2023 20:21 Ответить
Є такій апарат, можу продати,в ідеальному стані, акумулятор тільки треба новий.
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30.03.2023 01:57 Ответить
це такий же бред як запхати повістку у пошту або в якусь шпару.Ну прийшов якийсь спам людина не зобовязана його відкривати,тупо видалила і лист буде позначений як не прочитаний в тих хто слав або собі буде висіти до другого пришестя.Чи може вони в телеграм чи вайбер подзвонять за прямим доступом?Зелене шобло не думає як спростити життя військовим бізнесу і т д.шобла думає як би то побільше позбутись народу а потім все злити...
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29.03.2023 20:31 Ответить
Діагноз: ІДІОТИ! Вони нездатні нічого організувати. Добре що хоч у війську сяк так щось виходить.
Ніякого аналізу причин провалів нема. Висновки не можуть(не хочуть робити).
Як можна було просрати мобілізацію за таких умов??? А все просто займалося МО шні чінуші...
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29.03.2023 20:42 Ответить
Боже, какие недоумки у власти. Сидят и тратят деньги налогоплательщиков на заведомо мертворожденнве проекты. Я когда такой проект вижу, мне сразу интересно, кто его автор.
Один , помню, про гиперлуп задвигал, тот ещё клоун.
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29.03.2023 20:43 Ответить
Забавные они... телефон он потеряться может или быть украден.
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29.03.2023 20:49 Ответить
Это когда очереди в военкоматы кончаться (не скоро). Так что не ссать.
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29.03.2023 21:21 Ответить
В ответ написать военкому- сам иди. И своего отмазанного сынка, и кумов захватить не забудь.
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29.03.2023 21:37 Ответить
З кожним днем, оскільки потреба в людях зростатиме, а нормальної мобілізаційної системи (наприклад, як в Ізраїлі, Кореї чи Швейарії) злочинець Рєзніков так і не створив (ну бо це ж не яйця по 17 закуповувати) ситуація все погіршуватметься і напружуватиметься. Бо пересічна людина питає - а чому я маю йти на фронт, а Ахметов чи Епіфаній - ні? Вони що - не громадяни України?
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29.03.2023 21:57 Ответить
А Руслан Зубарев такого вопроса не задал. Он пошел и стал героем. А сцыкуны сидят на диванах и выдумывают себе причины не идти.
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30.03.2023 01:23 Ответить
Прикольно оно, из США или Канады рассказывать как тут нужно себя вести. Приедь покажи нам. Мы возможно скажем , - героям слава, а может и не скажем.
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02.04.2023 03:23 Ответить
Таких ідіотів у владі, ще не було, Януковича переплюнули, суки зелені, скільки ви біди принесли, всі проблеми через вас з перших днів
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29.03.2023 22:06 Ответить
При янику скорочення армії і здача України без війни!
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29.03.2023 23:18 Ответить
))). Хто б сумнівався. Якщо зельониє клятвено запевняють, що такого не буде, то якраз це і станеться.
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29.03.2023 22:36 Ответить
А чому повістки присилають рідним дітей і чоловіків що вже загинули на війні! Хто відповість за душевні травми батьків. А онлайн повістки це повна .опа беніславського сидіти йому за порушення Закону разом з виконавцями реєстру.
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29.03.2023 23:37 Ответить
Це все потрібно було робити ще рік тому. Зараз коли втікли за кордон більше 1 мільйону ухилянтів, а тут залишилися пенсіонери, відсрочники, непридатники та "броньовані" це вже не актуально. Хіба що вкрасти на цьому проекті пару лямів, це по нашому..нема питань.
А ті що живуть не за реєстрацією, так само працюють не офіційно, як в принципі і раніше.

У воюючій країні даже в теорії не могло бути такого що більшість населення живе де заманеться, без реєстрації.
Ні поліція, ні судові пристави вже навіть до війни не могли нікого знайти. А що вже казати за призовників, які не працювали за трудовою до 27 років. А тих що працювали все одно військомат не міг спіймати, це стосується магазинів Епіцентр, де ще 2014 року, за годину до приїзду військових, всіх попереджали щоб перевділись і розчинились в натовпі на пару годин.
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29.03.2023 23:38 Ответить
Теб бы самого к ответственности за клевету !
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30.03.2023 02:16 Ответить
Ваня 1986 то что ты написал -это диктатура.а и приставов с мусорами на войну в первую очередь а не трактористов с работягами
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30.03.2023 06:44 Ответить
В Україні нема "приставов"! Кацап, в спам!
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30.03.2023 08:17 Ответить
Ну що, зебіли? Зробили всіх разом? Чи вас зробили?
Діджиталізація в дії. Хуже нє будєт! Хоть паржьом!
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29.03.2023 23:42 Ответить
І взагалі всі зелебобіки давно мали йти оббивати пороги військоматів, а не чекати повістку в месенджері - за кормчого, за сталеві яйця!
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29.03.2023 23:46 Ответить
А база зЄ-виборців сформована для повісток ?
дичина надзвичайна
який сором ..
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29.03.2023 23:46 Ответить
Удивляюсь прыти и бешенному прогрессу в этом вопросе. Видимо большую роль в этом сыграло не столько потребность в людях на фронте, сколько рост доходов от откупов и взяток от "мобресурса". Когда то такой же "прогресс развития" случился с таможней.
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30.03.2023 00:50 Ответить
Хорошо, что Руслан Зубарев сегодня пошел на швейное производства, а не на Цензор.
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30.03.2023 01:25 Ответить
Тепер почнеться масове знесення всіх мессенджерів з телефонів. )))
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30.03.2023 01:52 Ответить
Повний **@наріум. Цифрові повістки 😂
А захищати державу теж будемо в Кол оф дьюті і ворлд оф танкс? 😆👍
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30.03.2023 05:12 Ответить
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30.03.2023 08:59 Ответить
Как я себе представляю Украину....

Существует город ( мир )

А в нём есть общага в которой человек "родился" и живет...

И вот администрация этой общаги постоянно крутит вертит правилами проживания как ей вздумается... При этом сама эти правила игнорирует. И позволяет это делать своим любимчиками живущим в общаге и родственникам. При этом кто то из этой категории постоянно пачкает своим и чужим говном человеку двери, окна и периодически закидывает говно тебе к комнату через открытую форточку. Ну как "кто то"..., они всем известны... но произносить их имена в слух - нельзя... - не "патриотично"... С "завидной" регулярностью они воруют то что принадлежит человеку... Как "голубой воришка" из "12 стульев"...

При этом ора человеку во всю глотку цитату Нагиева :"вы все говно" ...

Человек жаловался этим же админам на них самих и их завсегдатаев. Постоянно отмывая свои окна и двери от чужого дерьма, но администрация не унималась... Каждый раз выдумывая новые приколы для своего веселья в ущерб человеку...

При этом в "правилах" часто писала правильные вещи... Но они работали как то не в ту сторону или вовсе не работали...

Человеку мешали как только хотели - жить, работать, учится - и всё это с какими то претензиями, откатами и т.д.

Что либо изменить было нельзя.... Ни переехать, ни пожаловаться...

Админы этим активно пользовались - шантажируя, вымагая и т.д.

И тут произошло землетрясение... ( Постаралась соседняя общага ).

Общага человека стала под угрозой разрушения... Падали стены, потолки, давило, калечило и убивало жильцов...

Жизнь человека и его семьи была под угрозой...

У Человека мелькнула мысль - спасать семью , себя

или общагу, к которой остались лишь ностальгические чувства...

Человек выбрал первое !

Тем более, что даже в землетрясение админы продолжали заниматься своим любимым делом - обманывать, обворовывать и "срать" под двери жильцам....

Человек схватил семью, оставив все что имел в общаге и переехал в другую....

Но админы из старой и их любимчики ( а так же полезные идиоты ) - продолжают кидать говно в его сторону, пытаясь попасть и испачкать...

Требуя вернутся в старое болото и грозя всякими карами...

А человек уже хочет защиты от старой общаги и от её неадекватов... !!!
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30.03.2023 09:30 Ответить
Шановні, наче то все пусте і є відміна
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30.03.2023 09:45 Ответить
Давайте дальше продвинемся! Чтобы не замачиваться с административными и судовыми расходами, расстреляем всех из "базы" и на "руинах", " мы наш, мы новый мир построим, кто бы НИЧЕМ, тот станет ВСЕМ!"
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30.03.2023 11:51 Ответить
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