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Путин может 27 апреля посетить Турцию, - Эрдоган

ердоган,путін

Президент РФ может посетить Турцию 27 апреля и принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС. – Ред.) или принять участие в церемонии в режиме онлайн", – сказал он.

Турция не ратифицировала Римский устав, а потому не признает решение Международного уголовного суда. В случае визита Владимира Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решение МКС, выдавшего ордер на арест российского президента.

Читайте также: Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: говорили о ситуации в Украине

Автор: 

путин (31197) россия (95326) Турция (3369) Эрдоган (892)


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Топ комментарии
+21
Єрдоган вирішив "зашкваритись" повністю..... диктаторів таки тягне один до одного.
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30.03.2023 08:42
+17
Два диктатора
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30.03.2023 08:42
+17
Будуть заглядати один одному під хвіст чи що ? Весняне загострення хронічних форм диктаторства іншого пояснення немає.
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30.03.2023 08:45
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a moje ne vidvidaty
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30.03.2023 08:40 Ответить
Два диктатора
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30.03.2023 08:42 Ответить
Єрдоган вирішив "зашкваритись" повністю..... диктаторів таки тягне один до одного.
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30.03.2023 08:42 Ответить
Римський … не римський… Ердоган не дурак. Йому треба вибори виграти. То після здачі ***** він буде герой номер 1 у світі. Так що не приїде *****))
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30.03.2023 08:44 Ответить
Станом на сьогодні Ердоган програє опозиційному конкуренту на виборах Кемалю Кілічдароглу лише 2 відсотки... Але останній стрімко набирає своїх прихильників!
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30.03.2023 09:07 Ответить
Ердонану може допомогти тільки здача *****. Шансів в нього нема. Я так думаю. Тому він і хоче, щоб воно приїхало)
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30.03.2023 09:30 Ответить
Будуть заглядати один одному під хвіст чи що ? Весняне загострення хронічних форм диктаторства іншого пояснення немає.
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30.03.2023 08:45 Ответить
Newsweek: "Російські агенти в державних органах України перед вторгненням хотіли дестабілізувати країну, і спровокувати кризу"
Кажуть що ці агенти протягом року постійно роблять вояжі то в Туреччину, то в Єгипет для отримання інструкцій.

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30.03.2023 08:58 Ответить
А Туреччина, його не заарештує питання в загалі риторичне
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30.03.2023 08:58 Ответить
***** так і тягне натиснути на атомну кнопку. В даному разі, - на кнопку запуску атомної електро станції.
Під'єднайте хтось до тої кнопки електродетонатора, - нехай людство порадіє фейерверку, який ознаменує негайне завершення війни. Оце була б справжня спецоперація.
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30.03.2023 08:58 Ответить
Заметушився щур. "СВО ідєт па плану"
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30.03.2023 08:59 Ответить
Эрдоан его на Аккую вертел
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30.03.2023 09:02 Ответить
Зустрінуться два старіючих диктатори , Єрдоган звичайно розумніший і хитріший за ***** , але такий же поц
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30.03.2023 09:13 Ответить
А скоріше за все що забздить.
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30.03.2023 09:15 Ответить
делегация в Турцию...
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30.03.2023 09:33 Ответить
***.... кого ж заарештовувати!?
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30.03.2023 09:48 Ответить
Ловля путина на живца
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30.03.2023 09:37 Ответить
фотка файна, писок у ***** зачьот!
а у спецури можє з'явиться можливість підзаробити
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30.03.2023 09:44 Ответить
Бу в би чудовий "фортель" від Едіка - повернути літак ублюдка до дому на підльоті до Туреччини: типу "Я передумав ти - гандон, пі@дуй до дому!"
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30.03.2023 09:47 Ответить
планова в'язка?
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30.03.2023 09:50 Ответить
крім Туреччини , рашистському вбивці українців .більше не має куди втікати.Пристановище шукає для себе скажений рашистський пес.по кличці"куйло"І мабуть рашистський холуй пердоган надасть собаці будку в Туреччині???
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30.03.2023 10:02 Ответить
Хапайте його за сраку! Тягніть у Гаагу!
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30.03.2023 10:39 Ответить
А без всяких зобов'язань табакеркою по лисині, нє?
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30.03.2023 10:57 Ответить
Брати будуть *****-підараса? і в Гаагу.
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30.03.2023 11:32 Ответить
Певно Зеля прохав Ердогана виступити посередником !
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30.03.2023 11:45 Ответить
Султану встречаться с педофилом полный зашквар.
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30.03.2023 11:59 Ответить
 
 