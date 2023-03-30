Путин может 27 апреля посетить Турцию, - Эрдоган
Президент РФ может посетить Турцию 27 апреля и принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС. – Ред.) или принять участие в церемонии в режиме онлайн", – сказал он.
Турция не ратифицировала Римский устав, а потому не признает решение Международного уголовного суда. В случае визита Владимира Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решение МКС, выдавшего ордер на арест российского президента.
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+21 Oleksii Pilevych #551217
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Кажуть що ці агенти протягом року постійно роблять вояжі то в Туреччину, то в Єгипет для отримання інструкцій.
Під'єднайте хтось до тої кнопки електродетонатора, - нехай людство порадіє фейерверку, який ознаменує негайне завершення війни. Оце була б справжня спецоперація.
а у спецури можє з'явиться можливість підзаробити