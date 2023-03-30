Путин может 27 апреля посетить Турцию, - Эрдоган

Президент РФ может посетить Турцию 27 апреля и принять участие в открытии атомной электростанции "Аккую", которую строил "Росатом".

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Путин может прилететь в Турцию 27 апреля на церемонию открытия (АЭС. – Ред.) или принять участие в церемонии в режиме онлайн", – сказал он.

Турция не ратифицировала Римский устав, а потому не признает решение Международного уголовного суда. В случае визита Владимира Путина турецкие правоохранители не будут обязаны выполнять решение МКС, выдавшего ордер на арест российского президента.

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