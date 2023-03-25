Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: говорили о ситуации в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, говорили о ситуации в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Как стало известно, во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что стороны также обсуждали "зерновое соглашение". Во время разговора Эрдоган "поблагодарил Путина за его положительное отношение к продолжению черноморской инициативы".

"Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров", - передают турецкие СМИ.

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