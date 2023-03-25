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Новости Война
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Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: говорили о ситуации в Украине

ердоган,путін

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, говорили о ситуации в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

"Как стало известно, во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что стороны также обсуждали "зерновое соглашение". Во время разговора Эрдоган "поблагодарил Путина за его положительное отношение к продолжению черноморской инициативы".

"Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров", - передают турецкие СМИ.

Читайте также: Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным относительно экспорта зерна и российских удобрений

Автор: 

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Топ комментарии
+16
А Ердогану не в западало розмовляти зі світовим зашкварком? Напевно ні. Бо і сам не набагато кращий.🤦
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25.03.2023 14:11
+6
Параша,Китай,Турция ,Иран - угроза всему цивилизованному миру. Только вот господам с ЕС это не доходит.
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25.03.2023 14:14
+6
Досвід кацапстану, Туреччини, Німеччини, бульболяндії свідчить, що головування однієї людини 20 років - це не на користь країні. Байдуже чи це імеріалістичний совок як (бульбо)кацапія, чи умовний "захід" як Німеччина, чи гібрид сходу та заходу як Туреччина. Два десятки років при владі - дах в людини їде гарантовано
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25.03.2023 14:19
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А Ердогану не в западало розмовляти зі світовим зашкварком? Напевно ні. Бо і сам не набагато кращий.🤦
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25.03.2023 14:11 Ответить
Самий раз вже розмовляти про ситуацію в раші
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25.03.2023 14:53 Ответить
І що там пацани в Україні ?
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25.03.2023 14:12 Ответить
Яка милота!
Блд...
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25.03.2023 14:12 Ответить
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25.03.2023 14:21 Ответить
Ердоган мае допомогти Кавказу візволиттись від рашки

ЗАКАЕВ: Кавказ получил исторический шанс, путин испугался Кадырова, Грузия превратится в Беларусь

https://youtu.be/3W7A1cPcghs

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25.03.2023 14:13 Ответить
Сказал бы Эрдоган крысе, что у них землетрясение столько бедствий принесло, а ты гнида ракетами по мирным, по жилым домам бьешь
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25.03.2023 14:14 Ответить
Правильно так - Путін та Ердоган провели телефонну розмову: говорили про те, яким чином буде страчено путіна.
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25.03.2023 14:14 Ответить
цікаво.../вони утрясли цифру?

продовження "зернового коридору"

60 чи 120?

а то прутін виставив НедоСултана брехуном...
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25.03.2023 14:45 Ответить
Яке це має відношення до способу страти путіна??
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25.03.2023 14:49 Ответить
Параша,Китай,Турция ,Иран - угроза всему цивилизованному миру. Только вот господам с ЕС это не доходит.
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25.03.2023 14:14 Ответить
Досвід кацапстану, Туреччини, Німеччини, бульболяндії свідчить, що головування однієї людини 20 років - це не на користь країні. Байдуже чи це імеріалістичний совок як (бульбо)кацапія, чи умовний "захід" як Німеччина, чи гібрид сходу та заходу як Туреччина. Два десятки років при владі - дах в людини їде гарантовано
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25.03.2023 14:19 Ответить
Ну, в ху~ла даху й не було.
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25.03.2023 14:34 Ответить
Стару ботоксну повію Китай не задовольнив. Шукає (по старій пам'яті) того, хто колись задовольняв "на повну"! Але ситуація вже не та...
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25.03.2023 14:20 Ответить
Шановні редактори,адміністратори, коректори ЦН,
Пишіть українською!!:
- "телеф.розмова з путінОм",
Так,як з АлладдінОм,чи з НассреддінОм!!
"з путінИм" - русизм!,не вірно!
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25.03.2023 14:35 Ответить
Не пишете " з Сі ДзіпінИм",але пишете "з Сі ДзіпінОм"!
Азія...
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25.03.2023 14:54 Ответить
Чи "з ЕрдоганОм",а не "з ЕрдоганИм"
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25.03.2023 15:21 Ответить
Нам усім треба вчити українську мову
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25.03.2023 16:54 Ответить
Зло має називатись по імені!
Не бійтесь!
І зло - буде переможене!
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25.03.2023 17:30 Ответить
Ердоган діє виключно в своїх інтересах.
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25.03.2023 14:35 Ответить
Якесь передчуття, що чим більше ердоган спілкується з вбивцею українців і підтримує його ,тим більше є вірогідність нового землетрусу в Туреччині .???
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25.03.2023 15:01 Ответить
Эрдоганыч снимет санкции Конгресса США и разрешит Плешивому арестанту встать с КАЛен 😁Помог Мародерить в Турции после землетрясения,ибо рюSSkие спасатели не воровали холодильники телики и стиралку...😛
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25.03.2023 15:03 Ответить
цікаво, хутін натякнув ердогану потроху збирати речі і виселятись з ісконно руского Константинополя ?
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25.03.2023 15:06 Ответить
Та хіба не ясно? Саме про здачу Константинополя й домовлялися....
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25.03.2023 15:49 Ответить
Шукшина:

«То что началось в 2020-м году - было начало американской инфекционно-военной спецоперации.

Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие - бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя Спутник.

Странно, что сейчас это нужно кому-то объяснять. Я пыталась уберечь, но бигфарма и ВОЗ сейчас имеют больше власти».
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25.03.2023 15:22 Ответить
По всьому виходить, що Ердоган завершує свою каденцію керівника Туреччини (якщо не зфальсифікує вибори).
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25.03.2023 16:21 Ответить
.... молодь та люди з мишленням у Туреччині так і хочуть!!! АЛЕ!! На дільниці прийде 73 відсотки точно таких же дегенератів..як в Україні навесні 2019 року. І ніхто фальшувати не буде. Єдине на що сподівається опозиція..це край високі ціни НА ВСЕ!!! у Туреччині...і це хоч трохи мозок...або краще сказати..ШЛУНОК.. цих дурноголових прочистить. Інфляція дика... Ціни космічні... Бидло звинувачує у всьому США!! Сьогодній головний ворог для турецьких шлунків..це США. Надія є..але дуже сумнівна.
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25.03.2023 16:59 Ответить
Два дебіла- єта сіла.
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25.03.2023 16:30 Ответить
Это уже стало просто смешным, Эрдоган использует войну в Украине, как шоу, для извлечения личной выгоды из общения с кровавым кремлёвским диктатором.

О чём можно болтать целый год, с параноиком и шизофреником?

Политика не допускает двойственности, в основе настоящей политики стоит конкретика и чёткая позиция, иначе это уже не политика, а балаган, который сегодня устраивают Турция и Китай.
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25.03.2023 17:40 Ответить
як цій мразі вдалося підкорити турків...
від республіки до султанату один крок...
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25.03.2023 18:39 Ответить
Пєрдоган дружбан воєнного злочинця
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25.03.2023 18:55 Ответить
 
 