Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: говорили о ситуации в Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности, говорили о ситуации в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.
"Как стало известно, во время телефонного разговора лидеры обсудили шаги по улучшению турецко-российских отношений и развитию событий по поводу российско-украинской войны", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что стороны также обсуждали "зерновое соглашение". Во время разговора Эрдоган "поблагодарил Путина за его положительное отношение к продолжению черноморской инициативы".
"Эрдоган заявил, что Турция придает важное значение скорейшему завершению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров", - передают турецкие СМИ.
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Блд...
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https://youtu.be/3W7A1cPcghs
продовження "зернового коридору"
60 чи 120?
а то прутін виставив НедоСултана брехуном...
Пишіть українською!!:
- "телеф.розмова з путінОм",
Так,як з АлладдінОм,чи з НассреддінОм!!
"з путінИм" - русизм!,не вірно!
Азія...
Не бійтесь!
І зло - буде переможене!
«То что началось в 2020-м году - было начало американской инфекционно-военной спецоперации.
Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие - бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя Спутник.
Странно, что сейчас это нужно кому-то объяснять. Я пыталась уберечь, но бигфарма и ВОЗ сейчас имеют больше власти».
О чём можно болтать целый год, с параноиком и шизофреником?
Политика не допускает двойственности, в основе настоящей политики стоит конкретика и чёткая позиция, иначе это уже не политика, а балаган, который сегодня устраивают Турция и Китай.
від республіки до султанату один крок...