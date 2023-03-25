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Новини Війна
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Путін та Ердоган провели телефонну розмову: говорили про ситуацію в Україні

ердоган,путін

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, говорили про ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на турецьке видання Hurriyet.

"Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що сторони також обговорювали "зернову угоду". Під час розмови Ердоган "подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи".

"Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів", - передають турецькі ЗМІ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ердоган анонсував переговори з Путіним щодо експорту зерна та російських добрив

Автор: 

перемога (488) путін володимир (23790) росія (65098) Туреччина (3500) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+16
А Ердогану не в западало розмовляти зі світовим зашкварком? Напевно ні. Бо і сам не набагато кращий.🤦
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25.03.2023 14:11
+6
Параша,Китай,Турция ,Иран - угроза всему цивилизованному миру. Только вот господам с ЕС это не доходит.
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25.03.2023 14:14
+6
Досвід кацапстану, Туреччини, Німеччини, бульболяндії свідчить, що головування однієї людини 20 років - це не на користь країні. Байдуже чи це імеріалістичний совок як (бульбо)кацапія, чи умовний "захід" як Німеччина, чи гібрид сходу та заходу як Туреччина. Два десятки років при владі - дах в людини їде гарантовано
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25.03.2023 14:19
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А Ердогану не в западало розмовляти зі світовим зашкварком? Напевно ні. Бо і сам не набагато кращий.🤦
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25.03.2023 14:11 Відповісти
Самий раз вже розмовляти про ситуацію в раші
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25.03.2023 14:53 Відповісти
І що там пацани в Україні ?
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25.03.2023 14:12 Відповісти
Яка милота!
Блд...
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25.03.2023 14:12 Відповісти
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25.03.2023 14:21 Відповісти
Ердоган мае допомогти Кавказу візволиттись від рашки

ЗАКАЕВ: Кавказ получил исторический шанс, путин испугался Кадырова, Грузия превратится в Беларусь

https://youtu.be/3W7A1cPcghs

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25.03.2023 14:13 Відповісти
Сказал бы Эрдоган крысе, что у них землетрясение столько бедствий принесло, а ты гнида ракетами по мирным, по жилым домам бьешь
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25.03.2023 14:14 Відповісти
Правильно так - Путін та Ердоган провели телефонну розмову: говорили про те, яким чином буде страчено путіна.
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25.03.2023 14:14 Відповісти
цікаво.../вони утрясли цифру?

продовження "зернового коридору"

60 чи 120?

а то прутін виставив НедоСултана брехуном...
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25.03.2023 14:45 Відповісти
Яке це має відношення до способу страти путіна??
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25.03.2023 14:49 Відповісти
Параша,Китай,Турция ,Иран - угроза всему цивилизованному миру. Только вот господам с ЕС это не доходит.
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25.03.2023 14:14 Відповісти
Досвід кацапстану, Туреччини, Німеччини, бульболяндії свідчить, що головування однієї людини 20 років - це не на користь країні. Байдуже чи це імеріалістичний совок як (бульбо)кацапія, чи умовний "захід" як Німеччина, чи гібрид сходу та заходу як Туреччина. Два десятки років при владі - дах в людини їде гарантовано
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25.03.2023 14:19 Відповісти
Ну, в ху~ла даху й не було.
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25.03.2023 14:34 Відповісти
Стару ботоксну повію Китай не задовольнив. Шукає (по старій пам'яті) того, хто колись задовольняв "на повну"! Але ситуація вже не та...
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25.03.2023 14:20 Відповісти
Шановні редактори,адміністратори, коректори ЦН,
Пишіть українською!!:
- "телеф.розмова з путінОм",
Так,як з АлладдінОм,чи з НассреддінОм!!
"з путінИм" - русизм!,не вірно!
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25.03.2023 14:35 Відповісти
Не пишете " з Сі ДзіпінИм",але пишете "з Сі ДзіпінОм"!
Азія...
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25.03.2023 14:54 Відповісти
Чи "з ЕрдоганОм",а не "з ЕрдоганИм"
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25.03.2023 15:21 Відповісти
Нам усім треба вчити українську мову
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25.03.2023 16:54 Відповісти
Зло має називатись по імені!
Не бійтесь!
І зло - буде переможене!
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25.03.2023 17:30 Відповісти
Ердоган діє виключно в своїх інтересах.
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25.03.2023 14:35 Відповісти
Якесь передчуття, що чим більше ердоган спілкується з вбивцею українців і підтримує його ,тим більше є вірогідність нового землетрусу в Туреччині .???
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25.03.2023 15:01 Відповісти
Эрдоганыч снимет санкции Конгресса США и разрешит Плешивому арестанту встать с КАЛен 😁Помог Мародерить в Турции после землетрясения,ибо рюSSkие спасатели не воровали холодильники телики и стиралку...😛
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25.03.2023 15:03 Відповісти
цікаво, хутін натякнув ердогану потроху збирати речі і виселятись з ісконно руского Константинополя ?
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25.03.2023 15:06 Відповісти
Та хіба не ясно? Саме про здачу Константинополя й домовлялися....
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25.03.2023 15:49 Відповісти
Шукшина:

«То что началось в 2020-м году - было начало американской инфекционно-военной спецоперации.

Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие - бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя Спутник.

Странно, что сейчас это нужно кому-то объяснять. Я пыталась уберечь, но бигфарма и ВОЗ сейчас имеют больше власти».
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25.03.2023 15:22 Відповісти
По всьому виходить, що Ердоган завершує свою каденцію керівника Туреччини (якщо не зфальсифікує вибори).
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25.03.2023 16:21 Відповісти
.... молодь та люди з мишленням у Туреччині так і хочуть!!! АЛЕ!! На дільниці прийде 73 відсотки точно таких же дегенератів..як в Україні навесні 2019 року. І ніхто фальшувати не буде. Єдине на що сподівається опозиція..це край високі ціни НА ВСЕ!!! у Туреччині...і це хоч трохи мозок...або краще сказати..ШЛУНОК.. цих дурноголових прочистить. Інфляція дика... Ціни космічні... Бидло звинувачує у всьому США!! Сьогодній головний ворог для турецьких шлунків..це США. Надія є..але дуже сумнівна.
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25.03.2023 16:59 Відповісти
Два дебіла- єта сіла.
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25.03.2023 16:30 Відповісти
Это уже стало просто смешным, Эрдоган использует войну в Украине, как шоу, для извлечения личной выгоды из общения с кровавым кремлёвским диктатором.

О чём можно болтать целый год, с параноиком и шизофреником?

Политика не допускает двойственности, в основе настоящей политики стоит конкретика и чёткая позиция, иначе это уже не политика, а балаган, который сегодня устраивают Турция и Китай.
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25.03.2023 17:40 Відповісти
як цій мразі вдалося підкорити турків...
від республіки до султанату один крок...
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25.03.2023 18:39 Відповісти
Пєрдоган дружбан воєнного злочинця
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25.03.2023 18:55 Відповісти
 
 