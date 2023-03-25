Путін та Ердоган провели телефонну розмову: говорили про ситуацію в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, говорили про ситуацію в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на турецьке видання Hurriyet.

"Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зазначається, що сторони також обговорювали "зернову угоду". Під час розмови Ердоган "подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи".

"Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів", - передають турецькі ЗМІ.

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