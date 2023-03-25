Путін та Ердоган провели телефонну розмову: говорили про ситуацію в Україні
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Зокрема, говорили про ситуацію в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на на турецьке видання Hurriyet.
"Як стало відомо, під час телефонної розмови лідери обговорили кроки щодо покращення турецько-російських відносин та розвиток подій щодо російсько-української війни", - йдеться в повідомленні.
Окрім того, зазначається, що сторони також обговорювали "зернову угоду". Під час розмови Ердоган "подякував Путіну за його позитивне ставлення щодо продовження чорноморської ініціативи".
"Ердоган заявив, що Туреччина надає важливого значення якнайшвидшому завершенню конфлікту між Росією та Україною шляхом переговорів", - передають турецькі ЗМІ.
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Блд...
ЗАКАЕВ: Кавказ получил исторический шанс, путин испугался Кадырова, Грузия превратится в Беларусь
https://youtu.be/3W7A1cPcghs
продовження "зернового коридору"
60 чи 120?
а то прутін виставив НедоСултана брехуном...
Пишіть українською!!:
- "телеф.розмова з путінОм",
Так,як з АлладдінОм,чи з НассреддінОм!!
"з путінИм" - русизм!,не вірно!
Азія...
Не бійтесь!
І зло - буде переможене!
«То что началось в 2020-м году - было начало американской инфекционно-военной спецоперации.
Сначала придумывается некий вирус, затем разрабатывается от него лекарство-вакцина, которая ничем не помогает, кроме как оставляет чип с координатами для спутника. А затем по этому спутнику наводится американское оружие - бьют по казармам и мирному населению, которое поддалось провокации и вкололо в себя Спутник.
Странно, что сейчас это нужно кому-то объяснять. Я пыталась уберечь, но бигфарма и ВОЗ сейчас имеют больше власти».
О чём можно болтать целый год, с параноиком и шизофреником?
Политика не допускает двойственности, в основе настоящей политики стоит конкретика и чёткая позиция, иначе это уже не политика, а балаган, который сегодня устраивают Турция и Китай.
від республіки до султанату один крок...