466 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии РФ

По состоянию на утро 30 марта 2023 года более 1409 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров, 466 детей погибли и более 943 получили ранения различной степени тяжести

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм Офиса Генерального прокурора.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

"Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 446, Харьковской - 273, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 88, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66", - говорится в сообщении.

Так, 29 марта в результате подрыва автомобиля на вражеской мине в Барвенково Харьковской области погиб 16-летний парень.

Также сообщается, что из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.

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