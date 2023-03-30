Под видом "добровольцев" Россия хочет мобилизовать 400 тысяч людей, - британская разведка

Россия планирует начать крупную кампанию по мобилизации дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Но для них нужна военная техника, которой у Москвы нет.

Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

По сообщениям российских СМИ, Россия представляет кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию.

Как отмечается в сводке, существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, принуждая мужчин вступать в ряды.

По данным британской разведки, российские власти, выбрали якобы добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", - отмечают в Минобороны Британии.

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