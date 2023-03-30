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Новости Агрессия России против Украины
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Под видом "добровольцев" Россия хочет мобилизовать 400 тысяч людей, - британская разведка

рф,призов,окупанти,мобілізація

Россия планирует начать крупную кампанию по мобилизации дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Но для них нужна военная техника, которой у Москвы нет.

Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина

По сообщениям российских СМИ, Россия представляет кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию.

Как отмечается в сводке, существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, принуждая мужчин вступать в ряды.

По данным британской разведки, российские власти, выбрали якобы добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие.

"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", - отмечают в Минобороны Британии.

Читайте также: Россия деньгами поощряет мужчин воевать в Украине, чтобы не объявлять мобилизацию, - AP

Автор: 

Великобритания (4913) разведка (4168) россия (95326) внешняя разведка (373) мобилизация (2732)


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Топ комментарии
+4
сначала переименуйте Волгоград в Сталинград а иначе нифига не выйдет Ху..ло как в Сталинграде бабы есче нарожают одному солдату винтовка без патронов... а второму 5 патронов.... вот кого убьют первым тому или патроны или винтовка или кому то третьему и винтовки 2 и 10 патронов..
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30.03.2023 09:16
+4
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30.03.2023 09:18
+3
А де ж подівалася "друга армія світу" та 300 тис чмобіків?
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30.03.2023 09:18
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Правила форума Совет форумчан
сначала переименуйте Волгоград в Сталинград а иначе нифига не выйдет Ху..ло как в Сталинграде бабы есче нарожают одному солдату винтовка без патронов... а второму 5 патронов.... вот кого убьют первым тому или патроны или винтовка или кому то третьему и винтовки 2 и 10 патронов..
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30.03.2023 09:16 Ответить
кацап от рождения - дегенерат , он с улыбкой пойдет дохнуть , их уровень жизни настолько низок , что те копейки которые им обещают им кажутся недосягаемым богатством , кацап всю свою жизнь проводит на авось , и тут у него тоже надежды на это , авось пронесет и его не убьют и он заработает баблишка , так думали примерно 500 000 тел , убитыми и калеками , этим дегенератам даже в голову не приходит , что они окажутся именно среди этих , ............но то такое , а эту толпу нужно еще обучить ( ну хоть как-то ) , одеть , обуть , накормить , научить пользоватся техникой , адаптировать к боевым условиям , и тд , это простой фарш , их командование ( младшие командиры ) которые были хоть как-то подготовленные , в большинстве своем убиты , а те кто есть - это выжившие рядовые , перепуганные , потеряные , потерявшие веру особи , 90% их армии уже все понимают , и ждут приказа отступать , но его не будет , как и ,, авось ,, не будет , они сдохнут все , все что было до этого , это не то , что их ждет впереди , мясорубка будет такой , что они будут убегать по своим трупам , утопая по колено в крови своих сородичей , в плен их брать ни кто не будет ( у них был шанс ) , то что их ждет , это даже не мясорубка , это блендер , наполненный чувством ненависти , дичайшей озлобленности , и неудержимым желанием убить , убить , убить кацапа . эти твари даже представить себе не могут что их ждет , они сдохнут все.
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30.03.2023 11:55 Ответить
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30.03.2023 09:18 Ответить
А де ж подівалася "друга армія світу" та 300 тис чмобіків?
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30.03.2023 09:18 Ответить
Дивись вище)
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30.03.2023 09:21 Ответить
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30.03.2023 09:20 Ответить
- Куме! А чого кацапи не випускають масово свою нахвалену "Армату"?
- Та там у броні проблема......
- Що саме?
- Та вони почули що американці для свого "Абрамса" зробили броню зі збідненого урану І вирішили скопіювать......
- І що?
- Та броня вдалася Але через кілька годин перебування в ньому, у екіпажу починають дзвеніть яйця і на всьому тілі волосся випадать починає! А днів через кілька - вмирають, не встигаючи навчиться ним управлять
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30.03.2023 09:31 Ответить
Помни кацап!!!
Шел хохол, насрал на пол.
Шел кацап, зубами ЦАП! )))
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30.03.2023 09:44 Ответить
Тю блин, а где их всех хоронить?
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30.03.2023 09:31 Ответить
Де ж їм взяти стільки самогубців? В них на рік лише 14 тисяч наклалає на себе руки, а тих, хто забирає із собою інших кацапів так взагалі одиниці. От якби таких рослякових було 400 тисяч на рік, то ще можна було б повірити, а так добровольці у такій кількості - це лише влажные фантазії кремлівських людожерів. Так і кинуться всі вмирати за ху#ла та олігархів. Коли у сотнях тисяч російських родин по небіжчику, то в кожного там вже по дохлому родичу і вже немає сумнів щодо того, що в Україні їм можна знайти лише смерть.
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30.03.2023 09:32 Ответить
по данным росстата , на начало 2022 года на параше дохло на 750000 человек в год больше чем рождалось , с учетом потерь на войне эта цифра спокойно дошла до 1 000 000 человек дохлыми , а сколько мозгов эмигрировало , на параше демографическая яма , а кто ее пополнит ? если остались одни дебилы , уголовники, алкаши и наркоманы , такого этноса как руский через 20-30 лет не будет , пружина кармы , которую они сжимали с 1917 года начнет расправлятся с такой скоростью , что еще при нашей жизни мы будем свидетелями их ******* , там начнутся междуусобные войны за выживание региональных национальностей , чеченцы , абхазы , буряты , калмыки , и тд , именно их пукин кидает в топку войны , ни масквичей , ни питерцев , ..........сначала оболванили самые деприсивные районы страны , а потом черпать их человеческий ресурс как фарш для колбасы , ..........парашку ждут такие времена что они будут друг другу глотки грызть , не долго осталось.
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30.03.2023 12:11 Ответить
Їх поставлять перед вибором або контракт або мобіком. Ось вам і будуть контрактники добровольці і ніяких бунтів в рф. І мова йде про на порядок більшу кількість чим 400 тисяч. Настільки більшу що можна казати що нулик загубили. Росія буде продовжувати йти в м'ясні атаки. В нереально великі м'ясні атаки.
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30.03.2023 09:34 Ответить
Бо наша система родом звідти ж звідки їхня. Но повірте у нас зовсім не так як в рф. У нас суспільство інше і чуть що шум створює, у нас не всі змі під контролем і так далі.
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30.03.2023 09:38 Ответить
Щось я не бачу, ніякого зараз шуму. Так як зараз то бути не має. Але всі мовчать.
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30.03.2023 10:09 Ответить
Кхе кхе. Але що робить Бутусов? Що робить гора порохоботів? Ви в фейсбуці буваєте?

Шуму багато. Його настільки багато що обіцяють змінити систему мобілізації, прописати час на навчання і т.п..

Шуму є стільки що єдина ефективна частина держави (айті міністерство) купує фпв дрони, ініціює створення рот ударних бпла і так далі щоб люди мали менше причин шуміти.
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30.03.2023 13:20 Ответить
Які ударні дрони? Такі дрони,це як пітарди.Потрібні потужні далекобійні ракети,щоб виносити аеродроми і бази на москальщині
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30.03.2023 13:34 Ответить
FPV це боги цієї війни, а не пітарди. Багато що треба, но маємо те що маємо.

І до речі аеродроми та бази на московії на багато порядків легше виносити за допомогою достатньої кількості fpv. Но біда в тому що спецслужби в України такі ж неефективні як все решта. Інакше всі комплекси ППО розміщені в Москві стали б гарними факелами та вулканами які б знищили ті будівлі на яких їх розмістили.

Вже не кажучи за те що по літаку в білорусі мало б прилетіти одночасно 5-10 дронів і він би згорів прямо там. А ще так можна атакувати мобільні пускові РВСН. І дуже дуже багато чого веселого робити. Но маємо що маємо.
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30.03.2023 15:09 Ответить
Якраз що ними перемогти можливо.

Робимо їх сто тисяч та більше і випаровуємо ними лінію оборони противника, всю його бронетехніку, а потім полюємо ними на стада м'яса які будуть тікати тобто полювання на піхоту.

Дальність різна. Все залежить від вартості. Але нехай буде до 10км якщо говорити за ті що дуже дешево коштують і яких можна дуже багато.

Так дістати ними артилерію противника важко, тим більше рсзв поза межею точно. Але чи проблема це?) Ні. Випарувавши лінію оборони проблемою будуть лиш мінні поля, но якщо постаратись, то із жертвами (якщо не використовувати інші розумні інструменти) можна зробити прорив і дістати аж до арти, викликати хаос, паніку і обвал фронту. Зробити щось таке як на Харківщині де лінії оборони в росіян як такої що є зараз тоді не було і тому все посипалось.

І скільки ракет треба щоб перемогти?) Як там росія сильно перемогла Україну ракетами?)
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30.03.2023 15:35 Ответить
У вас якісь дитячі фантазії
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30.03.2023 15:42 Ответить
Дитячі фантазії у тих хто говорив про весільні дрони.

А я пишу те що результатом ЛОГІКИ.

Для вашого розуміння про те що FPV стане грозою ******** війни я писав дуже багато років назад. Викладав відео в спеціалізованих групах прогнозуючи, та насміхався над фантастами які в свої фантастиці таке елементарне не змогли описати. І що ми бачимо?

А бачимо що наприклад ЧМУТ вже насміхається над ПТРК і каже що це тепер металолом і історія бо фпв на багато порядків дешевше та ефективніше. Бачимо тисячі відео як ці дрони прилітають в окопи, вбивають стада піхоти, знищують сотнями одиниць бронетехніки, а ще прилітають по комплексах птрк, по снайперських парах і так далі. ВСЕ ЦЕ ФАКТИ, але звичайно є альтернативно обдаровані із дитячими фантазіями про весільні дрони.
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30.03.2023 15:54 Ответить
Чмут казав,що ракети Томагавк не дуже.Він такий же Зелений експерт,як і інші.Так дрони вбивають у допомагають у війні,але перемогти ними у війні неможливо.Нашу територію перемелює авіація,ракети,тоси,ствольна артилерія,реактивна артилерія і тд.Ми дронами не знищимо аеродроми і бази забезпечення в тилу.
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30.03.2023 17:50 Ответить
Але саме дронами ми бомбили Енгельс.

Ракету проблемно доставити щоб запустити з близької відстані. Її можна запустити з України але тоді прийдеться пролетіти просто дофіга ППО і ПРО противника. А ще не забуваємо за те які складні та повільні у виготовленні ракети.

І виходить що доставити чи навіть зібрати бпла десь в глибині рф це на багато ПОРЯДКІВ легше.

А на рахунок артилерії - бачили відео із Ланцетами?
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31.03.2023 08:53 Ответить
І що ж там знищено в тому енгельсі? На супутникових знімках все ціле було, навідмінно від Криму. Москальстке про хєрня, запустити з 20 ракет, то то про нічого не зробить.
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31.03.2023 10:35 Ответить
На супутникових знімках в рф і танків 30 тисяч та авіації до***. Але авіація це пінопластові муляжі, а танки металолом. Що що, а робити понти для пропаганди рф вміє. Вам стала відома аж 3 атака на Енгельс. Но до неї були ще 2 про які змі нічого не чули... І всі вони були успішними.
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31.03.2023 10:44 Ответить
Танків робочих стільки немає.А літаків з вертольотами біля 800-1000 одиниць реально.Енгельс цілий.Все практично там ціле.Не розгромлений,як в Криму.
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31.03.2023 11:53 Ответить
Птурами до речі,дуже багато техніки знищено,навіть КА-52.
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30.03.2023 17:51 Ответить
Так бо дронів камікадзе на початку повномасштабного вторгнення у нас не було. Вони лише появились. Перші кінець літа та початок осені. Це зараз їх у війська постачається тисячами на місяць.

Звичайно малоймовірно що вийде збити КА-52 дроном фпв хоча байрактар знищував вертушки, але ж вся річ у швидкості виготовлення цих фпв дронів та їх ціні порівняно із птурами чи тим більше ракетами. А швидкість ця відрізняється на порядки як і ціна. (20 тисяч $ ракета. І 250-350-500$ фпв. Тобто різниця може бути від 50 до 100 разів.)
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31.03.2023 08:59 Ответить
Дрон камікадзе не прошиє броню, хіба що, якщо в люк залитить і то не факт, шо здетонує боєкомплект. А від птурів і гранатометів башти відлітають.
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31.03.2023 10:37 Ответить
"не прошиє броню" - 🤡

Своє завдання він виконає. Броня буде виведена з ладу. А якщо запустити 50 дронів що рівноцінно одній самій дешевій ракеті до птура то від танку взагалі нічого залишиться крім ями.

"в люк залитить і то не факт, шо здетонує боєкомплект" - 🤣 Там відео для вас виклали як на *** згорів танк після залітання в люк.
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31.03.2023 10:47 Ответить
Якщо він просто вбік вдарить,то танк навіть з ладу виведений не буде.Для 50 дронів скільки операторів потрібно?

''Там відео для вас виклали як на *** згорів танк після залітання в люк.''

А були відео,де танк не загоряється.
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31.03.2023 11:55 Ответить
"А були відео,де танк не загоряється" - ага тільки продовження цих відео це якраз кинуті танки із відкритими люками бо екіпаж контужений, а танк пошкоджений (не повертає башня, не стріляє, не їде). І другим дроном якраз добивають такі танки і виходить що на знищення танка за мільйони пішло менше тисячі доларів, а саме головне ніякого ризику для погонщика дронів (тобто його оператора) бо дрон не летить по прямій і може бити за перешкоди, будівлі і т.п..

Операторів треба завжди чим побільше. По факту щоб кожен піхотинець став оператором як колись кожен мечник чи коп'єносець древньої піхоти став стрільцем.
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31.03.2023 12:53 Ответить
От скільки в дроні вибухівки?
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31.03.2023 15:01 Ответить
Залежно скільки треба. І в якому дроні?

Ті фпв що масово використовують то там 1кг. Раніше було 0,5кг. Зараз вже є моделі до 3кг.

Але річ насправді не у вазі. 1кг хватає щоб прив'язати снаряд від рпг і цього достатньо щоб пропалити броню танка.
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31.03.2023 19:14 Ответить
Снаряд від рпг, має ще правельно летіти, а не просто вибухнути.Я бачив відео як нищилися дронами танки. На відео танки стряли, можливо палево закінчилося, можливо ще.

Ігіловці взагалі вивели іракський Абрамс якимись коктейлями молотова і навіть не один.
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31.03.2023 19:20 Ответить
Так толку мало з того дрончика, якщо він десь там попаде в аеродром. Для цього має бути потудниц ударний і безпілотник.
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31.03.2023 10:40 Ответить
"він десь там попаде в аеродром" - прилетить по складу топлива чи БК почнеться пожежа і феєрверк. Прилетить по антенах і центру керування аеродром стане паралізованим на тижні.

Прилетить по літаку - літак буде мінус.

Ударний бпла це дорого і тупо бо це як проста авіація яку збивається системами ППО. А дрон камікадзе, тобто якийсь там фпв це інструмент диверсантів, шпіонів і так далі.
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31.03.2023 10:50 Ответить
В Енгельсі ніякої шкоди не було практично заподіяно.Диверсантів можуть впіймати і повбивати.Нехай краще дорогі ракети летать,ніж люди.Найкращий приклад в Криму і ніхто не може заперечити його,тому що там аеродром знищений.Так само як і крейсер москва,знищений за допомогою ракет.
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31.03.2023 11:50 Ответить
"ніякої шкоди не було практично заподіяно." - пруфи? Чи просто вигадуєте?

"Диверсантів можуть впіймати" - це якщо все роблять дебіли. Це якщо спецоперації робить біомусор, боюсь він на мене образиться, так ось про ******** шпіонів чули?

Це я про осінтерів. Це я про Вольнова і вагнергейт. Пам'ятаєте яка крута спецоперація була?

Насправді при наявності ліцензії на вбивство і бюджету можна такі чудеса творити без загрози громадянам України що росіяни мільйонами від них вмиратимуть. Трохи деталей для тих в кого уява не працює - доставити посилку із фпв дроном та інтернет-зв'язком для нього, та самознищенням це нічого складного. Навіть можна організувати виробництво всього цього підрядниками на місці...
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31.03.2023 13:00 Ответить
Супутникові фото.Можна порівняти з супутниковими фото кримського аеродрому.Москалі нам цілі великі міста зносять,а відповіді не отримують практично,пітариди не знищать аеродроми.У вас фантазії.а в мене реальність.
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31.03.2023 14:57 Ответить
".У вас фантазії.а в мене реальність" - і де ті ваші ракети? Коли будуть? Скільки століть виготовляти достатню кількість?)

Якраз що у вас фантазії, а у мене констатація реальних фактів і можливостей. 100 тисяч фпв можна зробити тут і зараз бо вони просто є на ринку в такому об'ємі так як це цивільний виріб. А ракети тут і зараз не вийде. Вся наше виробництво ракет це одиничні кількості, смішні цифри на рік виходять і це ніяк не збільшити. Я б хотів щоб у нас були тисячі крилатих ракет на основі Нептуна, але рік пройшов і їх немає, тому ракети це фантазії бо країна із профнепридатних, а ось дрони це реальність бо їх можна імпортувати.
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31.03.2023 19:19 Ответить
Ракетна програма в нас була. Вона прикрита за цієї влади. Якщо в нас немає ракет, то тоді потрібно просити в США. Бо без ракетних ударів перемогти не можливо. Вони будуть обстрілювати авіацією Украйну постійно.
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31.03.2023 19:25 Ответить
Дрони добре заглушаються.
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30.03.2023 15:26 Ответить
Тільки в міфах пропаганди.
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30.03.2023 15:57 Ответить
Це не міфи.
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30.03.2023 16:42 Ответить
А мавіки це весільні дрони.
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30.03.2023 17:18 Ответить
Весільні і знімати пейзажі.Для цього вони і створювалися.Звісно їх використовують і для війни.Москалі також їх використовують масово.Але в них є авіація і ракети.Вони нам знищують цілі великі міста за допомогою ракет і авіації.
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30.03.2023 17:21 Ответить
Я повторю свої питання.

І скільки ракет треба щоб перемогти?) Як там росія сильно перемогла Україну ракетами?)

І додам нове. Авіацією міста? А це нічого що у нас є ППО і авіація рф там де воно є не літає?

Пояснюю: Саме завдяки вкраденим Свинарчуками клістронам Україна не стала Сирією і рф не змогла отримати панування в небі України. І ми не зможемо авіацією отримати панування в небі рф бо у них теж є ППО.
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30.03.2023 17:27 Ответить
Ракет потрібно багато.

ППО також вибивається,ракети до ППО не нескінчені.Крім того авіація має різний застосунок.Зараз москалі майже не входять в зони ппо.Але ракети і плануючі бомби пускають,а десь навіть звичайні Фаб.Крім того вертушки і фронтові бомбардувальники постійно працюють.

В нас є різне ппо,клісторни допомогли більшу кількість його відновити.В Сирії москалі воювали за Асада і там взагалі ніякого ППО не було.В любому випадку,тут би Сирії не було по всій країні.

Нам авіація також потрібна,але хоч би мати далекобійні ракети.Саме завдяки ракетам знищений аеродром з понад 20 літаками в Криму.А це лише один аеродром.Знищити з добрий десяток і москалі явно підсядут.
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30.03.2023 17:45 Ответить
Ракетами можливо перемогти, а дронами, ні.
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30.03.2023 15:27 Ответить
І щоб протидіяти цьому ЗСУ треба дрони. Багато дронів. Неймовірно багато дронів. Систем залпового вогню і ракет до нього щоб анігілювати ці м'ясні атаки на тисячі і десятки тисяч біомусору.
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30.03.2023 09:36 Ответить
М'ясні атаки анігілюються стрілецькою зброєю. Системи залпового вогню б'ють по місцям діслокаціі, а не по атакуючим.
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30.03.2023 10:34 Ответить
Ви впевнені? Часи помінялись.

Дрони все змінили.

Попалась десь в камеру дрона колона чи стадо і туди прилетить пакет з рсзв.

Так діють росіяни і таких відео не мало. Так дуже рідко діємо ми бо в нас мало ракет.
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30.03.2023 13:06 Ответить
До речі це нагадало мені початок повномасштабки і те як серед військових ходило висміювання непоміркованості росіян що з таким підходом вони скоро почнуть застосовувати рсзв навіть проти снайперських пар.
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30.03.2023 13:24 Ответить
Десь тисяч 200 нашкребуть максимум. Москальскі плани завжди перебільшені від їх можливостей.
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30.03.2023 10:32 Ответить
Чмобіки передають вам привіт. Не можна бути настільки наївними та надіятись на слабкість ворога, на те що раби не підуть на м'ясо.

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30.03.2023 13:11 Ответить
Только мне кажется, что последнее время сраше только всего хочется. Ну как импотенту-нимфоману. Но, к счастью не можется... .
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30.03.2023 09:34 Ответить
Последнее время в этом случае, это лет 10.
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30.03.2023 10:42 Ответить
Фсьо для фронта, фсьо для побєди!
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30.03.2023 09:35 Ответить
Нехай приклад з Будьонного беруть. Кінноту на танки! Шашки нехай розконсервовують
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30.03.2023 09:36 Ответить
не вийде. вони тих коней зʼїдять в момент.
Хіба шо отаке видати...
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30.03.2023 11:27 Ответить
Зря ёрничаете!
В какой-то момент количество может перейти в качество...
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30.03.2023 10:16 Ответить
И переходит. На кладбище. Чмобики конвертируются в хороших узких. По курсу 1 к 0.8-0.75, не всегда удается все части чмобика отыскать.
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30.03.2023 10:32 Ответить
Какие однако влажные у тебя мечты. Но нет - количество никогда не "переходит" в качество. Количеством тужатся заменять качество.
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30.03.2023 10:40 Ответить
Мой юный друг, когда ты перейдёшь в девятый класс, ты сможешь прочитать в учебнике:

"Закон перехода количественных изменений в качественные (традиционная формулировка) - всеобщий https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/638756 закон развития природы, материального мира, человеческого общества и мышленияhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1376761#cite_note-terme.ru-0 [1] , говорящий о том, каким образом происходит процесс развития объектов (предметов, явлений), каков механизм этого процесса.
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30.03.2023 11:05 Ответить
нічо нє зря. яка тому альтернатива? плакати і трястися від жаху?
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30.03.2023 11:25 Ответить
прийти в военкомат.
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30.03.2023 12:55 Ответить
нє, це не наш метод.
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30.03.2023 14:50 Ответить
Відомий російський учений Сергій Соловйов (1820-1879), професор, ректор Московського університету, оповідав про Конотопську битву:



«Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 і 1655 років, загинув за один день, і вже ніколи після того цар московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська. У жалобній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу й жах охопив Москву...»

Так що в москалів,то традиція кидати м'ясо

«Саме війська українського гетьмана Івана Виговського за допомоги його союзника, кримського хана Мехмеда IV Гірея, влітку 1659 року здобули під Конотопом переконливу перемогу над царськими військами на чолі з воєводами князями М. Трубецьким, С. Пожарським, С. Львовим»
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30.03.2023 10:27 Ответить
Расчет "мобилизационного ресурса страны". (усредненно, упрощенно). Для РФ:
Население - 143 млн.
Мужчин - 45%, т.е. 64 млн.
В возрасте от 20 до 50 лет - 60%, т.е. 38 млн.
Физически годных - 80%, т.е. 30 млн.
Из этого количества берут 50%, т.к. 50% необходимо для нормального функционирования экономики.
Получается 15 млн. человек.

Если вывести подобную статистику по Украине (по честному), то по итогу получится 3 млн.

Т.е. для "размена в ноль" при войне на истощение, мы должны уничтожать москалей в соотношении 1:5. А если хотим выиграть, то 1:10.
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30.03.2023 11:01 Ответить
у вас декілька суттєвих помилок.
"Физически годных - 80%" - де ви таке бачили? "годных" - 100%.
"Из этого количества берут 50%" - співвідношення тих, хто пішли і тих, хто втекли - приблизно 1:3. Хоч кордон вони нібито прикрили, але всеодно "широка страна моя родная!" (С) це підтверджується як статистикою ДСВ, так і минулою (і ще досі не завершеною) мобілізацією в рашці.
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30.03.2023 11:24 Ответить
Ошибок у меня нет. Я писал о РАСЧЕТЕ мобилизационного ресурса. Так считают во всех странах. И в РФ и в Украине.
А вы пишите уже о фактическом состоянии дел. Причем пишите "пальцем в небо".
Когда речь идет о 20% непригодных к воинской службе, речь идет об инвалидах, диабетиках, сердечниках, со зрением "минус 6" и пр. Таких не мобилизовывают, чтобы вы там не придумывали. Отдельные случаи на общую статистику не влияют.
"Уклонисты" - это отдельная история. С ними ситуация в РФ и Украине разная.
Например в РФ, по самым пессимистическим оценкам, после объявления мобилизации (сентябрь 2022 г.) выехало не более 0,5 млн. мужчин, т.е. 3% моб. ресурса. Сильно это повлияло на их моб. ресурс?
Сейчас в РФ массовой мобилизации нет. По многим причинам. В т.ч. и потому, что исходя из ситуации на фронте, в массовой мобилизации сейчас нет необходимости. Справляются текущей мобилизацией (т.е. НЕ массовой).
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30.03.2023 11:47 Ответить
"выехало не более 0,5 млн. мужчин, т.е. 3% моб. ресурса."

планували мобілізувати 300 тищ, виїхало 500 тищ. І ще скільки тищ заникалося не виїзжаючи з країни.

"Сейчас в РФ массовой мобилизации нет."

офіційно мобілізація не припинялась. І навіть якщо воєнкоми не гребуть підарів напряму, підготовка до греблі не припиняється.
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30.03.2023 12:02 Ответить
Я не пойму о чем у нас спор.
Вы сомневаетесь в том, что для "размена в ноль" при войне на истощение, мы должны уничтожать москалей в соотношении 1:5. А если хотим выиграть, то 1:10. ?
Именно это утверждение было основным в моем месседже.
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30.03.2023 12:13 Ответить
В мене сумніви, що в кацапів є настільки великий моб ресурс, як про це всі пишуть. Так, звісно він більший ніж в України. Але там багато нюансів...
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30.03.2023 12:29 Ответить
У меня тоже были сомнения. Поэтому я изучил вопрос. Прочел много материалов на эту тему. И расчеты, которые я вам привел, это не "мои фантазии". Расчеты верные.
И "нюансов" никаких нет. Просто надо понимать, что мы обсуждаем ТОЛЬКО мобилизационный ресурс. Из этого "мобилизационного ресурса" надо еще сделать солдат. Это отдельная тема. Техника и боеприпасы для этих солдат - это отдельная тема. И характер военных действий (то как одна армия воюет против другой армии) - это совершенно другая тема.
Но хочу напомнить, что во время ВОВ бестолковая советская армия задавила высокопрофессиональную немецкую именно количеством, т.е. мясом.
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30.03.2023 12:42 Ответить
А де попередні 300 тищ мобілізованих поділися? Грета, шо за нафіг? Чого ти мовчиш? Песикам і лисичкам не можна стільки їсти! В них через переїдання будуть проблеми зі здоровʼям!
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30.03.2023 11:19 Ответить
А ви кажете що зомбіапокаліпсис це фантастiка, фільм живі мерці, це пророцтва
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30.03.2023 12:21 Ответить
Одному - винтовка, другому - магазин
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30.03.2023 20:47 Ответить
Каждому добровольцу - кассетную бомбочку.
За полтора года даже без кассетных боеприпасов перемолот миллион ваты, убитыми и ранеными. Сейчас дело пойдет быстрее. 400 тысяч - это месяца на три.
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23.07.2023 11:23 Ответить
 
 