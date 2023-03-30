Под видом "добровольцев" Россия хочет мобилизовать 400 тысяч людей, - британская разведка
Россия планирует начать крупную кампанию по мобилизации дополнительных 400 тысяч военнослужащих. Но для них нужна военная техника, которой у Москвы нет.
Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Великобритании, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина
По сообщениям российских СМИ, Россия представляет кампанию как набор добровольцев, профессиональных кадров, а не как новую обязательную мобилизацию.
Как отмечается в сводке, существует реальная вероятность того, что на практике это различие будет размыто и что региональные власти попытаются выполнить поставленные задачи по вербовке, принуждая мужчин вступать в ряды.
По данным британской разведки, российские власти, выбрали якобы добровольческую модель, чтобы восполнить нехватку кадров и свести к минимуму внутреннее инакомыслие.
"Маловероятно, что кампания привлечет 400 тысяч настоящих добровольцев. Однако для восстановления боевой мощи России в Украине потребуются не только кадры. России нужно больше боеприпасов и военной техники, чем она имеет в настоящее время", - отмечают в Минобороны Британии.
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- Та там у броні проблема......
- Що саме?
- Та вони почули що американці для свого "Абрамса" зробили броню зі збідненого урану І вирішили скопіювать......
- І що?
- Та броня вдалася Але через кілька годин перебування в ньому, у екіпажу починають дзвеніть яйця і на всьому тілі волосся випадать починає! А днів через кілька - вмирають, не встигаючи навчиться ним управлять
Шел хохол, насрал на пол.
Шел кацап, зубами ЦАП! )))
Шуму багато. Його настільки багато що обіцяють змінити систему мобілізації, прописати час на навчання і т.п..
Шуму є стільки що єдина ефективна частина держави (айті міністерство) купує фпв дрони, ініціює створення рот ударних бпла і так далі щоб люди мали менше причин шуміти.
І до речі аеродроми та бази на московії на багато порядків легше виносити за допомогою достатньої кількості fpv. Но біда в тому що спецслужби в України такі ж неефективні як все решта. Інакше всі комплекси ППО розміщені в Москві стали б гарними факелами та вулканами які б знищили ті будівлі на яких їх розмістили.
Вже не кажучи за те що по літаку в білорусі мало б прилетіти одночасно 5-10 дронів і він би згорів прямо там. А ще так можна атакувати мобільні пускові РВСН. І дуже дуже багато чого веселого робити. Но маємо що маємо.
Робимо їх сто тисяч та більше і випаровуємо ними лінію оборони противника, всю його бронетехніку, а потім полюємо ними на стада м'яса які будуть тікати тобто полювання на піхоту.
Дальність різна. Все залежить від вартості. Але нехай буде до 10км якщо говорити за ті що дуже дешево коштують і яких можна дуже багато.
Так дістати ними артилерію противника важко, тим більше рсзв поза межею точно. Але чи проблема це?) Ні. Випарувавши лінію оборони проблемою будуть лиш мінні поля, но якщо постаратись, то із жертвами (якщо не використовувати інші розумні інструменти) можна зробити прорив і дістати аж до арти, викликати хаос, паніку і обвал фронту. Зробити щось таке як на Харківщині де лінії оборони в росіян як такої що є зараз тоді не було і тому все посипалось.
І скільки ракет треба щоб перемогти?) Як там росія сильно перемогла Україну ракетами?)
А я пишу те що результатом ЛОГІКИ.
Для вашого розуміння про те що FPV стане грозою ******** війни я писав дуже багато років назад. Викладав відео в спеціалізованих групах прогнозуючи, та насміхався над фантастами які в свої фантастиці таке елементарне не змогли описати. І що ми бачимо?
А бачимо що наприклад ЧМУТ вже насміхається над ПТРК і каже що це тепер металолом і історія бо фпв на багато порядків дешевше та ефективніше. Бачимо тисячі відео як ці дрони прилітають в окопи, вбивають стада піхоти, знищують сотнями одиниць бронетехніки, а ще прилітають по комплексах птрк, по снайперських парах і так далі. ВСЕ ЦЕ ФАКТИ, але звичайно є альтернативно обдаровані із дитячими фантазіями про весільні дрони.
Ракету проблемно доставити щоб запустити з близької відстані. Її можна запустити з України але тоді прийдеться пролетіти просто дофіга ППО і ПРО противника. А ще не забуваємо за те які складні та повільні у виготовленні ракети.
І виходить що доставити чи навіть зібрати бпла десь в глибині рф це на багато ПОРЯДКІВ легше.
А на рахунок артилерії - бачили відео із Ланцетами?
Звичайно малоймовірно що вийде збити КА-52 дроном фпв хоча байрактар знищував вертушки, але ж вся річ у швидкості виготовлення цих фпв дронів та їх ціні порівняно із птурами чи тим більше ракетами. А швидкість ця відрізняється на порядки як і ціна. (20 тисяч $ ракета. І 250-350-500$ фпв. Тобто різниця може бути від 50 до 100 разів.)
Своє завдання він виконає. Броня буде виведена з ладу. А якщо запустити 50 дронів що рівноцінно одній самій дешевій ракеті до птура то від танку взагалі нічого залишиться крім ями.
"в люк залитить і то не факт, шо здетонує боєкомплект" - 🤣 Там відео для вас виклали як на *** згорів танк після залітання в люк.
''Там відео для вас виклали як на *** згорів танк після залітання в люк.''
А були відео,де танк не загоряється.
Операторів треба завжди чим побільше. По факту щоб кожен піхотинець став оператором як колись кожен мечник чи коп'єносець древньої піхоти став стрільцем.
Ті фпв що масово використовують то там 1кг. Раніше було 0,5кг. Зараз вже є моделі до 3кг.
Але річ насправді не у вазі. 1кг хватає щоб прив'язати снаряд від рпг і цього достатньо щоб пропалити броню танка.
Ігіловці взагалі вивели іракський Абрамс якимись коктейлями молотова і навіть не один.
Прилетить по літаку - літак буде мінус.
Ударний бпла це дорого і тупо бо це як проста авіація яку збивається системами ППО. А дрон камікадзе, тобто якийсь там фпв це інструмент диверсантів, шпіонів і так далі.
"Диверсантів можуть впіймати" - це якщо все роблять дебіли. Це якщо спецоперації робить біомусор, боюсь він на мене образиться, так ось про ******** шпіонів чули?
Це я про осінтерів. Це я про Вольнова і вагнергейт. Пам'ятаєте яка крута спецоперація була?
Насправді при наявності ліцензії на вбивство і бюджету можна такі чудеса творити без загрози громадянам України що росіяни мільйонами від них вмиратимуть. Трохи деталей для тих в кого уява не працює - доставити посилку із фпв дроном та інтернет-зв'язком для нього, та самознищенням це нічого складного. Навіть можна організувати виробництво всього цього підрядниками на місці...
Якраз що у вас фантазії, а у мене констатація реальних фактів і можливостей. 100 тисяч фпв можна зробити тут і зараз бо вони просто є на ринку в такому об'ємі так як це цивільний виріб. А ракети тут і зараз не вийде. Вся наше виробництво ракет це одиничні кількості, смішні цифри на рік виходять і це ніяк не збільшити. Я б хотів щоб у нас були тисячі крилатих ракет на основі Нептуна, але рік пройшов і їх немає, тому ракети це фантазії бо країна із профнепридатних, а ось дрони це реальність бо їх можна імпортувати.
І скільки ракет треба щоб перемогти?) Як там росія сильно перемогла Україну ракетами?)
І додам нове. Авіацією міста? А це нічого що у нас є ППО і авіація рф там де воно є не літає?
Пояснюю: Саме завдяки вкраденим Свинарчуками клістронам Україна не стала Сирією і рф не змогла отримати панування в небі України. І ми не зможемо авіацією отримати панування в небі рф бо у них теж є ППО.
ППО також вибивається,ракети до ППО не нескінчені.Крім того авіація має різний застосунок.Зараз москалі майже не входять в зони ппо.Але ракети і плануючі бомби пускають,а десь навіть звичайні Фаб.Крім того вертушки і фронтові бомбардувальники постійно працюють.
В нас є різне ппо,клісторни допомогли більшу кількість його відновити.В Сирії москалі воювали за Асада і там взагалі ніякого ППО не було.В любому випадку,тут би Сирії не було по всій країні.
Нам авіація також потрібна,але хоч би мати далекобійні ракети.Саме завдяки ракетам знищений аеродром з понад 20 літаками в Криму.А це лише один аеродром.Знищити з добрий десяток і москалі явно підсядут.
Дрони все змінили.
Попалась десь в камеру дрона колона чи стадо і туди прилетить пакет з рсзв.
Так діють росіяни і таких відео не мало. Так дуже рідко діємо ми бо в нас мало ракет.
Хіба шо отаке видати...
В какой-то момент количество может перейти в качество...
"Закон перехода количественных изменений в качественные (традиционная формулировка) - всеобщий https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/638756 закон развития природы, материального мира, человеческого общества и мышленияhttps://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1376761#cite_note-terme.ru-0 [1] , говорящий о том, каким образом происходит процесс развития объектов (предметов, явлений), каков механизм этого процесса.
«Цвіт московської кінноти, що відбув щасливі походи 1654 і 1655 років, загинув за один день, і вже ніколи після того цар московський не був у змозі вивести в поле такого блискучого війська. У жалобній одежі вийшов цар Олексій Михайлович до народу й жах охопив Москву...»
Так що в москалів,то традиція кидати м'ясо
«Саме війська українського гетьмана Івана Виговського за допомоги його союзника, кримського хана Мехмеда IV Гірея, влітку 1659 року здобули під Конотопом переконливу перемогу над царськими військами на чолі з воєводами князями М. Трубецьким, С. Пожарським, С. Львовим»
Население - 143 млн.
Мужчин - 45%, т.е. 64 млн.
В возрасте от 20 до 50 лет - 60%, т.е. 38 млн.
Физически годных - 80%, т.е. 30 млн.
Из этого количества берут 50%, т.к. 50% необходимо для нормального функционирования экономики.
Получается 15 млн. человек.
Если вывести подобную статистику по Украине (по честному), то по итогу получится 3 млн.
Т.е. для "размена в ноль" при войне на истощение, мы должны уничтожать москалей в соотношении 1:5. А если хотим выиграть, то 1:10.
"Физически годных - 80%" - де ви таке бачили? "годных" - 100%.
"Из этого количества берут 50%" - співвідношення тих, хто пішли і тих, хто втекли - приблизно 1:3. Хоч кордон вони нібито прикрили, але всеодно "широка страна моя родная!" (С) це підтверджується як статистикою ДСВ, так і минулою (і ще досі не завершеною) мобілізацією в рашці.
А вы пишите уже о фактическом состоянии дел. Причем пишите "пальцем в небо".
Когда речь идет о 20% непригодных к воинской службе, речь идет об инвалидах, диабетиках, сердечниках, со зрением "минус 6" и пр. Таких не мобилизовывают, чтобы вы там не придумывали. Отдельные случаи на общую статистику не влияют.
"Уклонисты" - это отдельная история. С ними ситуация в РФ и Украине разная.
Например в РФ, по самым пессимистическим оценкам, после объявления мобилизации (сентябрь 2022 г.) выехало не более 0,5 млн. мужчин, т.е. 3% моб. ресурса. Сильно это повлияло на их моб. ресурс?
Сейчас в РФ массовой мобилизации нет. По многим причинам. В т.ч. и потому, что исходя из ситуации на фронте, в массовой мобилизации сейчас нет необходимости. Справляются текущей мобилизацией (т.е. НЕ массовой).
планували мобілізувати 300 тищ, виїхало 500 тищ. І ще скільки тищ заникалося не виїзжаючи з країни.
"Сейчас в РФ массовой мобилизации нет."
офіційно мобілізація не припинялась. І навіть якщо воєнкоми не гребуть підарів напряму, підготовка до греблі не припиняється.
Вы сомневаетесь в том, что для "размена в ноль" при войне на истощение, мы должны уничтожать москалей в соотношении 1:5. А если хотим выиграть, то 1:10. ?
Именно это утверждение было основным в моем месседже.
И "нюансов" никаких нет. Просто надо понимать, что мы обсуждаем ТОЛЬКО мобилизационный ресурс. Из этого "мобилизационного ресурса" надо еще сделать солдат. Это отдельная тема. Техника и боеприпасы для этих солдат - это отдельная тема. И характер военных действий (то как одна армия воюет против другой армии) - это совершенно другая тема.
Но хочу напомнить, что во время ВОВ бестолковая советская армия задавила высокопрофессиональную немецкую именно количеством, т.е. мясом.
За полтора года даже без кассетных боеприпасов перемолот миллион ваты, убитыми и ранеными. Сейчас дело пойдет быстрее. 400 тысяч - это месяца на три.