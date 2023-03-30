Украина после победы демилитаризует пограничные области России, - разведка

Украина работает над тем, чтобы "на определенном расстоянии" от границ Украины после победы не было вооружения, сил и средств агрессора.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

По его словам, после войны остро встанет вопрос демилитаризации России, в частности, ее денуклеаризации, "а также пункт создания определенной зоны безопасности вокруг границ Украины".

У представителя разведки уточнили, что будет с буферной зоной, то есть областями РФ, граничащими с Украиной. Юсов ответил, что главная задача - выход сил обороны на границы 1991 года, а "если говорить о гарантиях безопасности, то они будут предусматривать неповторение сценария масштабного нападения".

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"Это предполагает отсутствие на определенном расстоянии вокруг Украины вооружения, сил и средств. Украина будет над этим работать", - сказал он.

Сотрудник ГУР убежден, что затяжная война – "плохой сценарий как для России, ресурсы которой все же не безграничны, так и для Украины, так и проблема для мира тоже".

Он уверен, что мы "увидим очень скоро" политическую трансформацию РФ, что приведет к "новой геополитической реальности".