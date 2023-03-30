Украина после победы демилитаризует пограничные области России, - разведка
Украина работает над тем, чтобы "на определенном расстоянии" от границ Украины после победы не было вооружения, сил и средств агрессора.
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.
По его словам, после войны остро встанет вопрос демилитаризации России, в частности, ее денуклеаризации, "а также пункт создания определенной зоны безопасности вокруг границ Украины".
У представителя разведки уточнили, что будет с буферной зоной, то есть областями РФ, граничащими с Украиной. Юсов ответил, что главная задача - выход сил обороны на границы 1991 года, а "если говорить о гарантиях безопасности, то они будут предусматривать неповторение сценария масштабного нападения".
"Это предполагает отсутствие на определенном расстоянии вокруг Украины вооружения, сил и средств. Украина будет над этим работать", - сказал он.
Сотрудник ГУР убежден, что затяжная война – "плохой сценарий как для России, ресурсы которой все же не безграничны, так и для Украины, так и проблема для мира тоже".
Он уверен, что мы "увидим очень скоро" политическую трансформацию РФ, что приведет к "новой геополитической реальности".
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https://www.bbc.com/russian/news-64998135
И это....телемеханика - передача по каналу связи, сигналов несущих информацию. Это и поезд, и самолет, и спутник....такой однако псевдо-специалист по связи, (кладовщик).
Ферштейн?
Так ось слова про ДМЗ правильні, але це слова. Нічого не було зроблено для розвалу рф, для демонстрації слабкості кремля та втрати ним через це контролю над своїми провінціями (вже не кажучи за вплив на світовій арені).