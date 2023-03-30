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Новости Война
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Украина после победы демилитаризует пограничные области России, - разведка

зсу

Украина работает над тем, чтобы "на определенном расстоянии" от границ Украины после победы не было вооружения, сил и средств агрессора.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Gazeta.ua.

По его словам, после войны остро встанет вопрос демилитаризации России, в частности, ее денуклеаризации, "а также пункт создания определенной зоны безопасности вокруг границ Украины".

У представителя разведки уточнили, что будет с буферной зоной, то есть областями РФ, граничащими с Украиной. Юсов ответил, что главная задача - выход сил обороны на границы 1991 года, а "если говорить о гарантиях безопасности, то они будут предусматривать неповторение сценария масштабного нападения".

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"Это предполагает отсутствие на определенном расстоянии вокруг Украины вооружения, сил и средств. Украина будет над этим работать", - сказал он.

Сотрудник ГУР убежден, что затяжная война – "плохой сценарий как для России, ресурсы которой все же не безграничны, так и для Украины, так и проблема для мира тоже".

Он уверен, что мы "увидим очень скоро" политическую трансформацию РФ, что приведет к "новой геополитической реальности".

Автор: 

демилитаризация (37) разведка (4168) россия (95326)


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Топ комментарии
+12
белгород напрягся ...........)))) а как вы думали , за мариуполь вы получите то же самое.
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30.03.2023 13:06
+11
чому злетів ??? 400-500 км від українського кордону не повинно бути нічого кацапського що звʼязани з їх "міністерством нападенія" + зірвані усі з/д та автомобільні мости, шляхопроводи що здатні пропускати вагу більше 30 тон. !!!
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30.03.2023 13:10
+9
Шо там в Бахмуте и Авдеевке, Юсов? Не, не интересно? Про "демилитаризацию россии интереснее?
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30.03.2023 13:13
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белгород напрягся ...........)))) а как вы думали , за мариуполь вы получите то же самое.
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30.03.2023 13:06 Ответить
"Україна працює над тим, щоб "на певній відстані" від кордонів України після перемоги не було озброєння, сил та засобів агресора. " Вся справа в тому, що раша зараз саме тим і займаэться з точністю до навпаки...
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30.03.2023 13:19 Ответить
Займається, так. Вже Т-54ими зайнялись, на черзі Т-34 щє.
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30.03.2023 14:42 Ответить
Він напрягся бо останнього разу коли Україна при гетьмані Скоропадському робила рашці санітарну зону на кордоні у 1918-му, то Білгород був у складі України ))
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30.03.2023 15:25 Ответить
чому злетів ??? 400-500 км від українського кордону не повинно бути нічого кацапського що звʼязани з їх "міністерством нападенія" + зірвані усі з/д та автомобільні мости, шляхопроводи що здатні пропускати вагу більше 30 тон. !!!
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30.03.2023 13:10 Ответить
так це і обговорюватися не повинно, це все само собою зрозуміло.
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30.03.2023 13:07 Ответить
Після перемоги наша стратегія має полягати у тому, щоб не давати русні відновити військовий потенціал. Для цього треба тримати под постійним прицілом всі потенційно небезпечні цілі і вражати їх за найменших ознак загрози. Причому робити це як засобами далекобійної артилерії, так і літаками (не вилітаючи за межі нашого повітряного простору).
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30.03.2023 13:08 Ответить
Правильно, прикордонные области бывшей параши- это до Урала (в смысле до границы Украины с Китаем).
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30.03.2023 13:10 Ответить
Та вже зараз треба "демілітаризовану зону" робити. Батареї градів запустити вздовж кордону. І на глибину 30-40 км "демілітаризувати" кацапів...
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30.03.2023 13:12 Ответить
А нам не треба "демілітаризувати" в лапках. Тому батареї градів працюють по російським військам.
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30.03.2023 14:32 Ответить
Шо там в Бахмуте и Авдеевке, Юсов? Не, не интересно? Про "демилитаризацию россии интереснее?
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30.03.2023 13:13 Ответить
Москаля ВСУ на гилляку закидывают в Бахмуте и Авдеевке, а ты типа прикидываешься бревном, которое не в курсе об этом?
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30.03.2023 14:33 Ответить
Давайте будем объективными. Уже вчера в сводке с фронта, появилось до боли знакомое "частичный успех противника", как правило, это выражение используют для брехни и сокрытия каких то неудач. В Бахмуте все очень тяжело, и ВСУ тоже несут потери. А подобная болтовня Юсова, это дележ шкуры неубитого медведя. Победить вначале нужно а потом говорить что будет после победы.
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30.03.2023 16:14 Ответить
Это у вас, москалей, для сокрытия неудач, а у украинцев всё прозрачно: идут бои за Бахмут, половину города контролирует противник, в этом и есть частичный успех. Успех ВСУ в этой операции заключается не в контроле процентов города, а в постоянном удержании соотношения потерь ВСУ к москалятине, как 1 к 5-10 российским солдатам.
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30.03.2023 18:18 Ответить
Очнись Беримор, термин "частичный успех противника", придумали отнюдь не в москве. Я за объективность и правду, которая лучше чем сладкая ложь.
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30.03.2023 18:22 Ответить
Я уже пояснил, в чём конкретно заключается частичный успех москаля в Бахмуте. Что там твои сказочники придумали и где - не интересно.
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30.03.2023 18:24 Ответить
Ничего ты не прояснил. "Частичный успех противника" означает, что где то ВСУ выбили с позиций, которые занимали. Подумай сколько понадобится личного состава и техники, чтобы их вернуть. Правда - она всегда одна.
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30.03.2023 18:27 Ответить
Суть тактических действий ВСУ в Бахмуте не позиции отбивать, а перемалывать наиболее боеспособные подразделения москалей на фарш. Позиции развернуты в сторону москаля, поэтому они ему никак не помогут в защите от ВСУ. Как только недобитки русни там прикончат, эти позиции будут разминировывать саперы и никто их занимать не будет, в окружающие населенные пункты просто будет заходить нацполиция, дснс, коммунальщики.
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30.03.2023 18:32 Ответить
Почитай это. БИБИСИ веришь, или это тоже москали?

https://www.bbc.com/russian/news-64998135
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30.03.2023 18:30 Ответить
Там то же самое, что я написал: 1 украинец к семи москалям.
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30.03.2023 18:33 Ответить
Там еще написано что на ВСУ скидывают гранаты с дронов. Что пускают как мишень зеков а более грамотный выявляет твою позицию и обходит. Что противник совершенствует тактику. И ВСУ также несут потери. Как то избирательно ты читаешь....
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30.03.2023 18:36 Ответить
Очнись, ВСУ на ремни разматывают армию ядерной державы. Очевидно, это невозможно без потерь.
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30.03.2023 18:37 Ответить
Я где то сказал что можно без потерь? Не было такого. А что такое частичный успех - читай выше. Отбивать обратно эти позиции, будут потери поболе чем сейчас. Я не пытаюсь советовать военным, нужно держать бахмут или нет, это им виднее. Но "частичный успех противника" означает сокрытие неприятностей. Как бы это не хотелось кому то скрыть.....
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30.03.2023 18:40 Ответить
Отбивать эти позиции не прийдётся в принципе, они не проектировались для обороны от той стороны, с которой пойдет ВСУ и в большинстве своем разрушены, а не захвачены. Штурмовое мясо просто кончится и позиции останутся неконтролируемыми.
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30.03.2023 18:43 Ответить
Пока, к большому сожалению, это только планы, или замки на песке. Когда это будет - не знает никто. Еще раз подчеркну, я за объективность и правду, без попыток сокрытия неудач и вранья.
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30.03.2023 18:47 Ответить
Ты всего лишь натужно пытаешься вбросить про мифические "попытки сокрытия неудач", когда прямым текстом по честному сообщают, что противник имеет частичный успех.
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30.03.2023 18:49 Ответить
Нет такого термина "частичный успех"! Успех-неудача. Истина-ложь. Высокий-низкий. Все остальное брехня и лапша на уши. Нельзя быть немного беременной.
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30.03.2023 18:51 Ответить
Ты, похоже, просто мамкин максималист. Разрушить для москаля часть Бахмута это и есть частичный успех. Разрушить весь Бахмут, чтобы ВСУ не могли в нём обороняться - это будет полный успех. Учитывая опыт первой части, до полного успеха москалям нужно закопать еще 20-25 тысяч русских вояк.
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30.03.2023 18:58 Ответить
Я электронщик. У микросхемы высокий уровень на выходе равен 8 вольт, а низкий 1 вольт. А если на выходе 4 вольта, то микросхема просто дохлая и работать не может. И "частично завышенный уровень" быть не может. Это вранье.
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30.03.2023 19:02 Ответить
Ты демагог и несёшь нерелевантный бред. Речь идет про частичное уничтожение Бахмута, а не про микросхемы. Был бы ты электронщик, скорей всего критического мышления бы хватило не проводить таких тупых аллегорий не по теме.
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30.03.2023 19:07 Ответить
Я электронщик, моя специальность "Автоматика, телемеханика, связь на ж\д транспорте". Доказывать это кому либо, мне незачем.
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30.03.2023 19:14 Ответить
ясно, ж/д электрик.
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30.03.2023 19:23 Ответить
Кладовщик фирмы "Рога и копыта"?
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30.03.2023 19:26 Ответить
Ну то, что ты гордо величаешь "телемеханикой", у меня климат регулирует дома на raspberry pi и парковочные места во дворе освободившиеся распознаёт)
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30.03.2023 19:30 Ответить
а вот за связь знаю не только на ж/д транспорте, а в целом, так как специализируюсь как раз на 2-3-4-5G)
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30.03.2023 19:31 Ответить
И якобы специалист по связи, не знает высокий и низкий уровень в микроэлектронике? Ну-ну.
И это....телемеханика - передача по каналу связи, сигналов несущих информацию. Это и поезд, и самолет, и спутник....такой однако псевдо-специалист по связи, (кладовщик).
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30.03.2023 19:37 Ответить
Клоун-електрик, я вже тебе повозюкав носопиркою по нерелевантністі твоїх тупих прикладів. Що ти щє хочеш? Частковий успіх існує, навіть якщо тобі клепки не вистачає зрозуміти, як це. Тільки інфантільний електрик буде наполягати на тому, що світ буває тільки чорно-білий.
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31.03.2023 16:47 Ответить
Наверно плох тот кладовщик, который не мечтает быть специалистом по сотовой связи. Особенно в интернете.
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30.03.2023 19:42 Ответить
Кому-кому, а не залізничному електрику оцінювати мій багаторічний досвід у впровадженні мереж 3-4-5G в різних країнах світу)
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31.03.2023 16:49 Ответить
тормоз, сегодня тебя старший кладовщик, жестко наказал, да?
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05.04.2023 21:47 Ответить
Я за победу ВСУ, что для тебя вряд ли новость. Но я за объективность без вранья и выкручиваний. Ненавижу вранье.
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30.03.2023 18:55 Ответить
О какой объективности может идти речь, если ты набрасываешь про "отбивать потом эти позиции" тупо игнорируя тот факт, что ВСУ отходят только тогда, когда от позиций и камня на камне не остается.
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30.03.2023 19:04 Ответить
Тогда нужно говорить прямо "Противник имеет успех на таком-то направлении". Это объективность без приукрашивания и вранья.
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30.03.2023 19:06 Ответить
А, ты просто с луны свалился. Бахмут это и есть одно из направлений.
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30.03.2023 19:10 Ответить
Ну и как бы до полного успеха на бахмутском направлении противнику еще тысяч двадцать солдат надо всрать.
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30.03.2023 19:13 Ответить
Частичный успех противника означает уничтожение половины Бахмута. Очевидно, это неприятности. Приятности тут в другом - что на первую половину Бахмута противник всрал 20+ тысяч рыл, значит и на вторую половину где-то также будет всрато.
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30.03.2023 18:46 Ответить
Частичный успех также означает занятие противником 70% площади Бахмута. И тем кто остался защищать на 30%, очень непросто.
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30.03.2023 18:48 Ответить
Пока что занято, а точнее уничтожено примерно 50% Бахмута, в оставшихся 50% ВСУ ведут оборону. Легко в Бахмуте и не было, если что. Суть действий ВСУ не позиции удерживать, а маневренной обороной перемалывать москаля в Бахмуте на фарш. Там, где в Бахмуте сохраняется соотношение 1 к 5-10 в пользу ВСУ, там ВСУ продолжают работать.

Ферштейн?
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30.03.2023 18:54 Ответить
Да уж. .Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Возле Лавры тыняются, как потерпевшие.(
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30.03.2023 15:26 Ответить
ось же некуди ресурси витрачати - тинятися у москальских церков. Треба швидше - вибивати дверi та за шкирку та за кордон/грати. Чого панькаються з ними, з упирями? Шукають взятки?
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30.03.2023 16:15 Ответить
зарано про це говорити...думати треба, говорити зарано...
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30.03.2023 13:13 Ответить
Саме час. Так само як і створення "армії чиновників" для Криму. А от покарання тих, хто запустив орду на нашу територію - не на часі, тому що у цих зрадників ще лишилися незакінчені справи.
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30.03.2023 13:48 Ответить
Ну фактически русня демилитаризуется сейчас в Бахмуте, а по окончанию войны эту зону вглубь рашки нужно будет только поддерживать по сути.
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30.03.2023 14:35 Ответить
Дуже хотілося б цього, але як на практиці це зробити, коли партнери панічно боятся того, що їхній снаряд залетить на територію рашки?
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30.03.2023 13:18 Ответить
Ну раз постійно залітає від 10 до 800км, то або не бояться, або ЗСУ не питають партнерів, куди русні закидувати.
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30.03.2023 14:37 Ответить
все военные объекты в глубине до 100 км подрывать, пока не уберут.
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30.03.2023 13:27 Ответить
Не исключены варианты что станет прятать танки и снаряды под жилыми домами и больницами. У кого учились Хамас?
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30.03.2023 15:21 Ответить
та камi-дрон закамикадзить в люк танка. А будинок залишиться цiлим, щоб вони туди знову повернулися та розслабилися
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30.03.2023 16:18 Ответить
Типо долго перекинуть войска с глубинки на границу. Чтобы хотябы ближайшие 50-100 лет было спокойствие на етом континенте нужно из Рашки сделать монголию. Уничтожить все до одного корабли и самолеты, и технологии. Чтобы рашисты ездили на лошадях и собирали шишки
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30.03.2023 13:28 Ответить
так i треба. А нафту хай качають американськi та британськi специ. Бидлороси будуть ростити репу для них на полях, кормити.
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30.03.2023 16:20 Ответить
Отже КНР бути (кубанська народна республіка) - таким чином можна створити частину буферної зони та лишити расею виходу до чорного та Азовського морів, які повинні бути внутрішніми морями країн НАТО
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30.03.2023 13:30 Ответить
"побачимо дуже скоро" - наївність. Нагадую про 2-3 місяці Арестовича і те що рф розвалиться, що росіяни будуть бунтувати і т.п.. Щоб рф розвалилась треба робити, треба діяти, а не ротом говорити.

Так ось слова про ДМЗ правильні, але це слова. Нічого не було зроблено для розвалу рф, для демонстрації слабкості кремля та втрати ним через це контролю над своїми провінціями (вже не кажучи за вплив на світовій арені).
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30.03.2023 13:31 Ответить
Сикотно, москаліку? Отож! ☝️
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30.03.2023 14:38 Ответить
Перемогу спочатку здобудьте, а потім будете розповідади, що зробите. А то таке відчуття, що постійно ділять шкуру живого ведмедя. То в Крим вже набирають чинуш, то демілітарізацію паРаші проводять , а навіть контрнаступ не почався. Балаболи якісь.
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30.03.2023 14:09 Ответить
По факту он всё правильно сказал, москали по итогу войны будут сосать на 100-200 километров вглубь себя.
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30.03.2023 14:40 Ответить
Демілітаризовувати треба вглиб території на 4000 км. Саме стільки складає максимальна довжина польоту ракети "Кинджал"
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30.03.2023 14:38 Ответить
Після перемоги взагалі не можна допускати щоб РФ залишилася в такому стані як зараз. Тому що через декілька десятків років історія повториться.
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30.03.2023 15:24 Ответить
Очередной трепач? Юсов может бы для начала победить?
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30.03.2023 16:10 Ответить
Думаю: кто это там в ГУР такие бодрые заявления делает (из области: "Нашему теляти да волка б поймати"). Посмотрел... Понятно...
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30.03.2023 16:22 Ответить
І краще напалмом.
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30.03.2023 20:49 Ответить
Демітаризована зона, це днр-лнр?
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17.05.2023 06:10 Ответить
 
 