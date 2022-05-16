Российский Калининград нужно демилитаризовать и переименовать, - экс-замминистра обороны Польши
Бывший заместитель министра обороны Польши, офицер и публицист Ромуальд Шереметев выступил за "демилитаризацию" и переименование российского Калининграда в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.
Об этом он сказал в недавнем интервью польскому сайту DoRzeczy.pl, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, Калининград в таком случае станет "существенной проблемой" для Альянса.
"Мы должны, однако, попросить калининградцев перестать называть себя преступником [Михаилом] Калининым, который несет солидарную ответственность за убийства в Катыни. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно, - сказал польский экс-чиновник.
Он также спрогнозировал, что после пополнения НАТО двумя новыми членами Польша будут иметь более сильные позиции на восточном фланге, чем раньше.
В ответ на эти предложения губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался в характерном для сегодняшнего русского режима стиле.
"Вам не все равно? Нам вот здесь все равно. Абсолютно… Там идет битва за статус главного русофоба, чтобы занять место в партии [власти]", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
дикі люди,дич
Як чекали там 1996рік!
Але всім вістачило гемору з приєднаням та деокупацією Европи,і за нього якось забули.
А дарма!
Путем нехитрых подсчетов получаем следующее:
Польша владела городом 203 года
Германия-288 лет
Параша-88 лет.
Имхо,если бы голосовали-кому после победы над раисей отдать Кенигсберг-я бы голосовал за наших друзей и союзников Польшу,пусть ей бог даст здоровья и долголетия.
Давно назріле питання!
Кенігсберг до речі батьківщина Канта.
Гнати звідти засранців.