Бывший заместитель министра обороны Польши, офицер и публицист Ромуальд Шереметев выступил за "демилитаризацию" и переименование российского Калининграда в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом он сказал в недавнем интервью польскому сайту DoRzeczy.pl, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Калининград в таком случае станет "существенной проблемой" для Альянса.

"Мы должны, однако, попросить калининградцев перестать называть себя преступником [Михаилом] Калининым, который несет солидарную ответственность за убийства в Катыни. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно, - сказал польский экс-чиновник.

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Он также спрогнозировал, что после пополнения НАТО двумя новыми членами Польша будут иметь более сильные позиции на восточном фланге, чем раньше.

В ответ на эти предложения губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался в характерном для сегодняшнего русского режима стиле.

"Вам не все равно? Нам вот здесь все равно. Абсолютно… Там идет битва за статус главного русофоба, чтобы занять место в партии [власти]", - сказал он.