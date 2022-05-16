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Российский Калининград нужно демилитаризовать и переименовать, - экс-замминистра обороны Польши

санкції

Бывший заместитель министра обороны Польши, офицер и публицист Ромуальд Шереметев выступил за "демилитаризацию" и переименование российского Калининграда в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом он сказал в недавнем интервью польскому сайту DoRzeczy.pl, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, Калининград в таком случае станет "существенной проблемой" для Альянса.

"Мы должны, однако, попросить калининградцев перестать называть себя преступником [Михаилом] Калининым, который несет солидарную ответственность за убийства в Катыни. Во-вторых, этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке между ног. Это, наверное, понятно, - сказал польский экс-чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Варшава может претендовать на Калининград, – польский генерал

Он также спрогнозировал, что после пополнения НАТО двумя новыми членами Польша будут иметь более сильные позиции на восточном фланге, чем раньше.

В ответ на эти предложения губернатор Калининградской области Антон Алиханов высказался в характерном для сегодняшнего русского режима стиле.

"Вам не все равно? Нам вот здесь все равно. Абсолютно… Там идет битва за статус главного русофоба, чтобы занять место в партии [власти]", - сказал он.

демилитаризация (39) Калининград (108) НАТО (10177) Польша (8541) россия (96442)


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Топ комментарии
+53
Полякам-черговий респект...
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16.05.2022 09:08 Ответить
+34
И непременно денацифицировать, товаисчи!
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16.05.2022 09:12 Ответить
+31
ні, спочатку його потрібно деокупувати.
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16.05.2022 09:14 Ответить
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Полякам-черговий респект...
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16.05.2022 09:08 Ответить
И непременно денацифицировать, товаисчи!
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16.05.2022 09:12 Ответить
+ репарации взять, а в репу дать👊
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16.05.2022 09:15 Ответить
Краще стерилізувати!
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16.05.2022 09:39 Ответить
дать им валенки и квартиру в коммуналке в Воркуте
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16.05.2022 09:50 Ответить
ні, спочатку його потрібно деокупувати.
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16.05.2022 09:14 Ответить
О! І або повернуть Німеччині або передать литовцям!
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16.05.2022 09:49 Ответить
Тільки литовцям, вони знають як перевиховати вату
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16.05.2022 10:04 Ответить
Маладая Кенігсбєрзькая Народная Рєспубліка теж непоганий варіант.
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16.05.2022 13:27 Ответить
100%
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16.05.2022 09:19 Ответить
Істинний рузьге Алімханов!!!? 😁 дуже швидко віщьме особисту участь у конкурсі на головного русоіоба, попередньо змінивши прізвище на Алімхан-заде, чи Алімхан-огли. Скоро! 😁
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16.05.2022 09:23 Ответить
Будет много киздеть-сменит на Алимхан-кызы.
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16.05.2022 09:34 Ответить
Господи! Та коли фінни та шведи стануть членами НАТО - не тільки Алімханов "запхне язик у задницю але і вся Росія! Бо тоді кораблі РФ зможуть виходить у Балтику з Фінської затоки тільки з дозволу НАТО! Достатньо оголосить блокаду Калінінградського анклаву і виставить "завісу з кораблів з боку моря І вони самі "пардону попросять!" Жерти вони що будуть? Вони ж залежать повністю від поставок з Росії! Ні продовольства ні пального!
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16.05.2022 09:56 Ответить
З Білоруської сторони польських прикордонників постійно обкидують каменюками так звані мігранти ,було помічено навіть білоруських прикордонників ,які також не гребують цим..
дикі люди,дич
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16.05.2022 09:27 Ответить
Одичалые❗
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16.05.2022 09:30 Ответить
Этого мало . Кенигсберг должен быть возвращён законному владельцу
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16.05.2022 09:27 Ответить
Дуже непросто буде визначити "законного владєльца". Нагадаю, що до WWII Кенігсберг належав Німеччині, а перед тим -Прусії.
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16.05.2022 09:32 Ответить
І срср брав його під зовнішне правліня(керуваня?користаня?) на 50 років у 1946!
Як чекали там 1996рік!
Але всім вістачило гемору з приєднаням та деокупацією Европи,і за нього якось забули.
А дарма!
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16.05.2022 09:47 Ответить
Историю города можно разделить на четыре периода: старопрусское поселение, известное как Твангсте до 1255 года; польский город Крулевец с 1454 по 1455 год, а затем поместье Польши с 1456 по 1657 год; немецкий город Кёнигсберг с 1657 по 1945 год; и российский город Калининград с 1945 года по настоящее время.
Путем нехитрых подсчетов получаем следующее:
Польша владела городом 203 года
Германия-288 лет
Параша-88 лет.
Имхо,если бы голосовали-кому после победы над раисей отдать Кенигсберг-я бы голосовал за наших друзей и союзников Польшу,пусть ей бог даст здоровья и долголетия.
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16.05.2022 10:06 Ответить
А як ви з 1945 нарахували 88 років? Хочу такий калькулятор.
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16.05.2022 10:19 Ответить
Думка файна, рахунок насправдi невдалий. 77 рокiв у РФ тiлько, решту не перевiряв.
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16.05.2022 10:45 Ответить
Po pravu snachala nado sprositj u njemcev. Dogadivajusj chto onji otkazetsja. Togda pustj Polsha i Litva reshit, kto budet novij hozjain. Srazu imeejtje vvidu, chto tam vati 90% minimum. Ih vseh cerez filtraciju u vatnuju vatu - uvestji domoi v Rossiju.
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16.05.2022 11:52 Ответить
Хоть ,якась заворушка б була зі сторони Польської...то думаю Японія б з задоволенням гримнула по дверях островів рашки
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16.05.2022 09:28 Ответить
Абсолютно згідний з поляками. Вони повинні силою фізично прорватися в Калінінград і демілітаризувати його, а потім приєднати собі. Єдине в чому вони зробили помилку, то це зарано про це заявили. Треба було це заявити коли Фінляндія і Швеція фізично війдуть в НАТО.
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16.05.2022 09:33 Ответить
Курили хотят домой, Абхазия и Осетия - это Грузия, Китай Сибирью прирастать будет.
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16.05.2022 09:40 Ответить
законний власник Кьонігсберга це досі існуючий Тевтонський орден - але від нього залишилися тільки монашки та кілька госпіталів в Австрії
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16.05.2022 09:43 Ответить
Від їх володінь там нічого не залишилось ще у вісімдесяті,хіба трохи земель.
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16.05.2022 09:50 Ответить
Нравицца не нравицца... под блокадой долго не вытерпишь
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16.05.2022 09:51 Ответить
Правильно,это угроза и её надо устранить
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16.05.2022 09:56 Ответить
О! Пішла жара в хату
Давно назріле питання!
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16.05.2022 10:04 Ответить
Треба голосування як на євробаченні...кому передати Кенігсберг я б за Литву відправила смс. По перше, прирост території для невеличкої країні, а по друге - вони мають неоціненний досвід управління ватними 'негромадянами'.
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16.05.2022 10:11 Ответить
Литва не потяне прибрати за кацапами, що вони насмітили за 77 років, навіть Німеччина не в захваті від повернення Кеніга, тільки поляки готові вкластись.
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16.05.2022 10:21 Ответить
Йще денаціфікувати ...
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16.05.2022 10:12 Ответить
Дайош Кенігсбергську народну республіку.
Кенігсберг до речі батьківщина Канта.
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16.05.2022 10:16 Ответить
Люто плюсую, хоть кто то стал с ним говорить на их языке
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16.05.2022 10:38 Ответить
Как сказал один классик - АДНАЗНАЧНА
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16.05.2022 10:47 Ответить
Калінінград не російський.
Гнати звідти засранців.
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16.05.2022 11:42 Ответить
Нема ніякого "Калінінграду", є окупований Кенісберг
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16.05.2022 11:59 Ответить
В идеале Калининград должен вернуть историческое название - Кенигсберг. Область должна быть демилитаризована. То есть должны быть выведены все войска из нее. Управление областью должно осуществляться международным советом, в который входили бы Германия, Польша и Литва. А Россия здесь вообще не причем.
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16.05.2022 14:09 Ответить
чудова ініціатива
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16.05.2022 15:03 Ответить
пусть польша их себе забирает
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16.05.2022 17:03 Ответить
 
 