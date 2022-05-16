Російський Калінінград треба демілітаризувати й перейменувати, - ексзаступник міністра оборони Польщі

Колишній заступник міністра оборони Польщі, офіцер і публіцист Ромуальд Шереметєв виступив за "демілітаризацію" та перейменування російського Калінінграда в разі вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це він сказав у недавньому інтерв'ю польському сайту DoRzeczy.pl, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, Калінінград в такому разі буде "істотною проблемою" для Альянсу.

"Ми повинні, однак, попросити калінінградців перестати називати себе злочинцем [Михайлом] Калініним, який несе солідарну відповідальність за вбивства в Катині. По-друге, цей регіон необхідно демілітаризувати, тому що не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці між ніг. Це, напевно, зрозуміло", - сказав польський екс-чиновник.

Також читайте: Варшава може претендувати на Калінінград, - польський генерал

Він також спрогнозував, що після поповнення НАТО двома новими членами Польща матиме набагато сильніші позиції на східному фланзі, ніж раніше.

У відповідь на ці пропозиції губернатор Калінінградської області Антон Аліханов висловився в характерному для нинішнього російського режиму стилі.

"Вам не все одно? Нам ось тут все одно. Абсолютно ... Там іде битва за статус головного русофоба, щоб зайняти місце в партії [влади]", - сказав він.

Також читайте: Данілов про Курили, Нагірний Карабах та Придністров'я: Другі фронти проти РФ дуже допомогли б Україні