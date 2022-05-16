УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8401 відвідувач онлайн
Новини
15 227 41

Російський Калінінград треба демілітаризувати й перейменувати, - ексзаступник міністра оборони Польщі

санкції

Колишній заступник міністра оборони Польщі, офіцер і публіцист Ромуальд Шереметєв виступив за "демілітаризацію" та перейменування російського Калінінграда в разі вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.

Про це він сказав у недавньому інтерв'ю польському сайту DoRzeczy.pl, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

За його словами, Калінінград в такому разі буде "істотною проблемою" для Альянсу.

"Ми повинні, однак, попросити калінінградців перестати називати себе злочинцем [Михайлом] Калініним, який несе солідарну відповідальність за вбивства в Катині. По-друге, цей регіон необхідно демілітаризувати, тому що не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці між ніг. Це, напевно, зрозуміло", - сказав польський екс-чиновник.

Також читайте: Варшава може претендувати на Калінінград, - польський генерал

Він також спрогнозував, що після поповнення НАТО двома новими членами Польща матиме набагато сильніші позиції на східному фланзі, ніж раніше.

У відповідь на ці пропозиції губернатор Калінінградської області Антон Аліханов висловився в характерному для нинішнього російського режиму стилі.

"Вам не все одно? Нам ось тут все одно. Абсолютно ... Там іде битва за статус головного русофоба, щоб зайняти місце в партії [влади]", - сказав він.

Також читайте: Данілов про Курили, Нагірний Карабах та Придністров'я: Другі фронти проти РФ дуже допомогли б Україні

Автор: 

демілітаризація (16) Калінінград (96) НАТО (6638) Польща (8663) росія (66461)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+53
Полякам-черговий респект...
показати весь коментар
16.05.2022 09:08 Відповісти
+34
И непременно денацифицировать, товаисчи!
показати весь коментар
16.05.2022 09:12 Відповісти
+31
ні, спочатку його потрібно деокупувати.
показати весь коментар
16.05.2022 09:14 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полякам-черговий респект...
показати весь коментар
16.05.2022 09:08 Відповісти
И непременно денацифицировать, товаисчи!
показати весь коментар
16.05.2022 09:12 Відповісти
+ репарации взять, а в репу дать👊
показати весь коментар
16.05.2022 09:15 Відповісти
Краще стерилізувати!
показати весь коментар
16.05.2022 09:39 Відповісти
дать им валенки и квартиру в коммуналке в Воркуте
показати весь коментар
16.05.2022 09:50 Відповісти
ні, спочатку його потрібно деокупувати.
показати весь коментар
16.05.2022 09:14 Відповісти
О! І або повернуть Німеччині або передать литовцям!
показати весь коментар
16.05.2022 09:49 Відповісти
Тільки литовцям, вони знають як перевиховати вату
показати весь коментар
16.05.2022 10:04 Відповісти
Маладая Кенігсбєрзькая Народная Рєспубліка теж непоганий варіант.
показати весь коментар
16.05.2022 13:27 Відповісти
100%
показати весь коментар
16.05.2022 09:19 Відповісти
Істинний рузьге Алімханов!!!? 😁 дуже швидко віщьме особисту участь у конкурсі на головного русоіоба, попередньо змінивши прізвище на Алімхан-заде, чи Алімхан-огли. Скоро! 😁
показати весь коментар
16.05.2022 09:23 Відповісти
Будет много киздеть-сменит на Алимхан-кызы.
показати весь коментар
16.05.2022 09:34 Відповісти
Господи! Та коли фінни та шведи стануть членами НАТО - не тільки Алімханов "запхне язик у задницю але і вся Росія! Бо тоді кораблі РФ зможуть виходить у Балтику з Фінської затоки тільки з дозволу НАТО! Достатньо оголосить блокаду Калінінградського анклаву і виставить "завісу з кораблів з боку моря І вони самі "пардону попросять!" Жерти вони що будуть? Вони ж залежать повністю від поставок з Росії! Ні продовольства ні пального!
показати весь коментар
16.05.2022 09:56 Відповісти
З Білоруської сторони польських прикордонників постійно обкидують каменюками так звані мігранти ,було помічено навіть білоруських прикордонників ,які також не гребують цим..
дикі люди,дич
показати весь коментар
16.05.2022 09:27 Відповісти
Одичалые❗
показати весь коментар
16.05.2022 09:30 Відповісти
Этого мало . Кенигсберг должен быть возвращён законному владельцу
показати весь коментар
16.05.2022 09:27 Відповісти
Дуже непросто буде визначити "законного владєльца". Нагадаю, що до WWII Кенігсберг належав Німеччині, а перед тим -Прусії.
показати весь коментар
16.05.2022 09:32 Відповісти
І срср брав його під зовнішне правліня(керуваня?користаня?) на 50 років у 1946!
Як чекали там 1996рік!
Але всім вістачило гемору з приєднаням та деокупацією Европи,і за нього якось забули.
А дарма!
показати весь коментар
16.05.2022 09:47 Відповісти
Историю города можно разделить на четыре периода: старопрусское поселение, известное как Твангсте до 1255 года; польский город Крулевец с 1454 по 1455 год, а затем поместье Польши с 1456 по 1657 год; немецкий город Кёнигсберг с 1657 по 1945 год; и российский город Калининград с 1945 года по настоящее время.
Путем нехитрых подсчетов получаем следующее:
Польша владела городом 203 года
Германия-288 лет
Параша-88 лет.
Имхо,если бы голосовали-кому после победы над раисей отдать Кенигсберг-я бы голосовал за наших друзей и союзников Польшу,пусть ей бог даст здоровья и долголетия.
показати весь коментар
16.05.2022 10:06 Відповісти
А як ви з 1945 нарахували 88 років? Хочу такий калькулятор.
показати весь коментар
16.05.2022 10:19 Відповісти
Думка файна, рахунок насправдi невдалий. 77 рокiв у РФ тiлько, решту не перевiряв.
показати весь коментар
16.05.2022 10:45 Відповісти
Po pravu snachala nado sprositj u njemcev. Dogadivajusj chto onji otkazetsja. Togda pustj Polsha i Litva reshit, kto budet novij hozjain. Srazu imeejtje vvidu, chto tam vati 90% minimum. Ih vseh cerez filtraciju u vatnuju vatu - uvestji domoi v Rossiju.
показати весь коментар
16.05.2022 11:52 Відповісти
Хоть ,якась заворушка б була зі сторони Польської...то думаю Японія б з задоволенням гримнула по дверях островів рашки
показати весь коментар
16.05.2022 09:28 Відповісти
Абсолютно згідний з поляками. Вони повинні силою фізично прорватися в Калінінград і демілітаризувати його, а потім приєднати собі. Єдине в чому вони зробили помилку, то це зарано про це заявили. Треба було це заявити коли Фінляндія і Швеція фізично війдуть в НАТО.
показати весь коментар
16.05.2022 09:33 Відповісти
Курили хотят домой, Абхазия и Осетия - это Грузия, Китай Сибирью прирастать будет.
показати весь коментар
16.05.2022 09:40 Відповісти
законний власник Кьонігсберга це досі існуючий Тевтонський орден - але від нього залишилися тільки монашки та кілька госпіталів в Австрії
показати весь коментар
16.05.2022 09:43 Відповісти
Від їх володінь там нічого не залишилось ще у вісімдесяті,хіба трохи земель.
показати весь коментар
16.05.2022 09:50 Відповісти
Нравицца не нравицца... под блокадой долго не вытерпишь
показати весь коментар
16.05.2022 09:51 Відповісти
Правильно,это угроза и её надо устранить
показати весь коментар
16.05.2022 09:56 Відповісти
О! Пішла жара в хату
Давно назріле питання!
показати весь коментар
16.05.2022 10:04 Відповісти
Треба голосування як на євробаченні...кому передати Кенігсберг я б за Литву відправила смс. По перше, прирост території для невеличкої країні, а по друге - вони мають неоціненний досвід управління ватними 'негромадянами'.
показати весь коментар
16.05.2022 10:11 Відповісти
Литва не потяне прибрати за кацапами, що вони насмітили за 77 років, навіть Німеччина не в захваті від повернення Кеніга, тільки поляки готові вкластись.
показати весь коментар
16.05.2022 10:21 Відповісти
Йще денаціфікувати ...
показати весь коментар
16.05.2022 10:12 Відповісти
Дайош Кенігсбергську народну республіку.
Кенігсберг до речі батьківщина Канта.
показати весь коментар
16.05.2022 10:16 Відповісти
Люто плюсую, хоть кто то стал с ним говорить на их языке
показати весь коментар
16.05.2022 10:38 Відповісти
Как сказал один классик - АДНАЗНАЧНА
показати весь коментар
16.05.2022 10:47 Відповісти
Калінінград не російський.
Гнати звідти засранців.
показати весь коментар
16.05.2022 11:42 Відповісти
Нема ніякого "Калінінграду", є окупований Кенісберг
показати весь коментар
16.05.2022 11:59 Відповісти
В идеале Калининград должен вернуть историческое название - Кенигсберг. Область должна быть демилитаризована. То есть должны быть выведены все войска из нее. Управление областью должно осуществляться международным советом, в который входили бы Германия, Польша и Литва. А Россия здесь вообще не причем.
показати весь коментар
16.05.2022 14:09 Відповісти
чудова ініціатива
показати весь коментар
16.05.2022 15:03 Відповісти
пусть польша их себе забирает
показати весь коментар
16.05.2022 17:03 Відповісти
 
 