Російський Калінінград треба демілітаризувати й перейменувати, - ексзаступник міністра оборони Польщі
Колишній заступник міністра оборони Польщі, офіцер і публіцист Ромуальд Шереметєв виступив за "демілітаризацію" та перейменування російського Калінінграда в разі вступу Швеції та Фінляндії в НАТО.
Про це він сказав у недавньому інтерв'ю польському сайту DoRzeczy.pl, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
За його словами, Калінінград в такому разі буде "істотною проблемою" для Альянсу.
"Ми повинні, однак, попросити калінінградців перестати називати себе злочинцем [Михайлом] Калініним, який несе солідарну відповідальність за вбивства в Катині. По-друге, цей регіон необхідно демілітаризувати, тому що не може бути, щоб НАТО сиділо на пороховій бочці між ніг. Це, напевно, зрозуміло", - сказав польський екс-чиновник.
Він також спрогнозував, що після поповнення НАТО двома новими членами Польща матиме набагато сильніші позиції на східному фланзі, ніж раніше.
У відповідь на ці пропозиції губернатор Калінінградської області Антон Аліханов висловився в характерному для нинішнього російського режиму стилі.
"Вам не все одно? Нам ось тут все одно. Абсолютно ... Там іде битва за статус головного русофоба, щоб зайняти місце в партії [влади]", - сказав він.
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дикі люди,дич
Як чекали там 1996рік!
Але всім вістачило гемору з приєднаням та деокупацією Европи,і за нього якось забули.
А дарма!
Путем нехитрых подсчетов получаем следующее:
Польша владела городом 203 года
Германия-288 лет
Параша-88 лет.
Имхо,если бы голосовали-кому после победы над раисей отдать Кенигсберг-я бы голосовал за наших друзей и союзников Польшу,пусть ей бог даст здоровья и долголетия.
Давно назріле питання!
Кенігсберг до речі батьківщина Канта.
Гнати звідти засранців.