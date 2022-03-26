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Варшава може претендувати на Калінінград, - польський генерал

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

польща

Польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією і що Польща має "заявити на неї права".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Генерал спочатку заявив, що Калінінградська область є територією "під російською окупацією з 1945 року". Після цього він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.

"Тепер варто було б заявити на неї свої права, так, як це було раніше з відвойованими територіями. Можливо, варто претендувати на цей Калінінградський округ, який, на мою думку, є частиною території Польщі. Ми маємо право мати претензії на територію, яку окупує Росія" - заявив Скшипчак.

Також читайте: НАТО стурбоване, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Калінінградській області, - Столтенберг

Генерал також додав, що Калінінградський округ не має жодного військового значення.

В РФ вже відреагували на заяви польського генерала – спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Вальдемар Скшипчак "прогуляв всі уроки історії".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+53
Пока китайцы думают БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ СЕБЕ СИБИРЬ , европейцы уже готовы забрать свои земли у рашки 🤣🤣🤣
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26.03.2022 10:00
+40
та и японцы тормозят с островами ))))
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26.03.2022 10:02
+39
Може Кенігсберг! Який такий Калінінград?
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26.03.2022 10:01
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Причем здесь Калинин ?
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26.03.2022 10:00 Відповісти
Тверь - давняя сфера влияния Ягеллонов. Вы не знали?
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26.03.2022 10:01 Відповісти
Викинги возьмут Новгород и ударят русне в тылы ?
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26.03.2022 10:16 Відповісти
Калинин - всероссийский староста козел - сам сралин его так переназвал. А по факту старый трахальщик балерин.
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26.03.2022 10:23 Відповісти
Забирайте.
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26.03.2022 11:05 Відповісти
Пока китайцы думают БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ СЕБЕ СИБИРЬ , европейцы уже готовы забрать свои земли у рашки 🤣🤣🤣
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26.03.2022 10:00 Відповісти
та и японцы тормозят с островами ))))
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26.03.2022 10:02 Відповісти
та и земля франца-йозефа тоже явно не исконно руцкая территория ))
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26.03.2022 10:06 Відповісти
Виборг и Карелия - финам, Казань - татарам и башкирам, Дальний Восток и Курилв- японцам (не путать с маоистами и хунвэйбинами), Якутия и Чукотка - США, мокшам - болото с лягушками вокруг московии, немцам - Кемску волость
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26.03.2022 10:14 Відповісти
Кемську волость-Швеції))
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26.03.2022 12:13 Відповісти
Може Кенігсберг! Який такий Калінінград?
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26.03.2022 10:01 Відповісти
Спочатку він був Królewiec
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26.03.2022 10:09 Відповісти
і там бігали кроліки
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26.03.2022 10:31 Відповісти
Ні. Крулєвєц - лише польська назва цього міста. Там була спочатку пруська фортеця, яку пізніше завоювали тевтонці.
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26.03.2022 11:17 Відповісти
Чеська назва, не польска.
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26.03.2022 11:28 Відповісти
Чехи кажуть "кральовєц", а не "крулєвєц".
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26.03.2022 11:40 Відповісти
Що не робить саму назву польскою.
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26.03.2022 11:59 Відповісти
Да какая нам нахрен разница. Лишь бы всё "в струю"...
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26.03.2022 14:37 Відповісти
Поякам попускати не можна, бо негайно лізе іредента про «різь волинську» і «орлята львовскі».
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26.03.2022 15:58 Відповісти
Кролевець то є чеська назва Кенігсберга, не польска. Засновник міста германський імператор Отокар II був чехом. Ляхи жодного права на Кенігсберг не мають, так само як на українські Холм, Дорогичин, Сянок, Замостє тощо.
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26.03.2022 11:27 Відповісти
Nikogda ne byl Krolewec. Tak kak nikogda ne byl polskim.
Poka byl gorodom Prusiji, byl Karaliaučius. Posle zavoevanija ordinom kryžakov nazvali Kenigsbergom.
Krolewec toljko polskaja fikcija nazvanija.
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26.03.2022 12:08 Відповісти
k tomu že k severu Prusiji Poljša žodnogo otnošenija ne imeet.
Esli nemec otkažetsia, delitj budem po sovesti, ne po poljski.
Začtem dobryj kusok Prusiji za vorovannyj u Litvy Suvalkskij kraj.
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26.03.2022 12:12 Відповісти
поляки в 1454 році завоювали Крулевець і потім дві сотні років Тевтонський орден був у васальній залежності від Речі Посполитої
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26.03.2022 12:31 Відповісти
Калінінград - російска назва Кенігсбергу.
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26.03.2022 10:30 Відповісти
Капітан Очевидність.
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26.03.2022 11:18 Відповісти
Як і ти,а от B.P.Тоrro невпевнений.
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26.03.2022 11:29 Відповісти
У B.P.Torro був сарказм.
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26.03.2022 11:43 Відповісти
А нащо Кенігсберг? Якщо поляки висловили претензії, то місто називати на польський манер - Królewiec (Кролевець)
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26.03.2022 14:19 Відповісти
И правильно. Немцы обойдутся. Им ГДР хватит. На большее не заслужили.
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26.03.2022 10:02 Відповісти
вони й гдр даремно брали, той гдр повністю фрг фактично зжер, ментально маю на увазі.
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26.03.2022 10:11 Відповісти
Давно пора! Тем более все учения показывают, что ВС РФ не прорвутся через сувалкский коридор. Тем более - после их провалов в Украине.
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26.03.2022 10:02 Відповісти
Куда там прорывать, там такие хащи лесные
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26.03.2022 11:34 Відповісти
Варшава чи Берлін?
Враховуючи дружність до України, особисто я схиляюсь до Варшави. "росії" і близько нема в тому списку.
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26.03.2022 10:02 Відповісти
По-перше. Нахіба полякам ота отара зайвохромосомних каЗлінінградців? Куди їх дівати і що з ними робити?
По-друге. Нахіба нам ЗАРАЗ суперечка німців з поляками за території? Щоб і ті, й інші більше чубилися між собою і менше допомагали Україні?
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26.03.2022 10:33 Відповісти
Суперечки між цивілізованими країнами не буде, тим більше зараз. А претензії до "росії" потрібні саме зараз, що Польща і робить, а Молдова та Грузія, наприклад, ні.
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26.03.2022 11:36 Відповісти
..Косяк Косачов прогуляв навіть дитячий садок
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26.03.2022 10:02 Відповісти
В СРСР і РФ своя історія. Та вона не має нічого спільного з правдою. Вигадана казочка для вялічія
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26.03.2022 10:49 Відповісти
Украина не должна забыть о Кубане.Исконно Украинская территории.
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26.03.2022 10:02 Відповісти
Це ви ще про Стародубщину забули.
Цю частину Чернігівщини орки окупували в 1919 році і фейковим референдумом відірвали так само як нещодавно Крим
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26.03.2022 10:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=CwZz7m2QU8w

УЧИТЕ географию орки
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26.03.2022 10:03 Відповісти
Taras Chornovil

1 hr ·



Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:
https://zbruc.eu/node/110922
===============
Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
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26.03.2022 10:03 Відповісти
він як лідер має ще й відповідальність на себе взяти за цей весь триндець, але він звинувачує підлеглих, підлеглих серед яких він не потерпить нікого, хто має свою думку, підлеглих яких він підібрав так, щоб вони тільки йому підтявкували, а тепер вони ж і винуваті, що він обістравсь.
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26.03.2022 10:12 Відповісти
Я впевнений, ще вони не дойшли до певної кондиції(нє созрели), недосягли дна, ЧЕКАЄМО! А потім почнуться якісь тєлодвіженія!
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26.03.2022 10:31 Відповісти
"А что вы хотели? А по-другому нельзя, никак нельзя" (с) Так з країною-ізгоєм будуть всі поступати, і це тільки квіточки!
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26.03.2022 10:03 Відповісти
Такой себе, пробный шар.
Щас там на болотах пердаки заполыхают.
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26.03.2022 10:04 Відповісти
Уже ********* делят😁👍.Красавцы!Давно пора решить русский вопрос.
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26.03.2022 10:04 Відповісти
Делят, но ссуцца.
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26.03.2022 13:25 Відповісти
Настав час повернути свої території цинічно віджаті, поцуплені кацапщиною.
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26.03.2022 10:05 Відповісти
Хороший флешмоб, підтримую.
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26.03.2022 10:05 Відповісти
пусть забирают !
русских от депортировать на исконно русские земли ,за урал или до урала!
как сказал жириновский про украинцев; там есть что жрать ,значит выживут!
так и этим русским пожелаем!
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26.03.2022 10:07 Відповісти
Ісконно русскій це те ж саме, що ісконно савєцкій.
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26.03.2022 10:12 Відповісти
Росія це країна окупант. Їх тре знищити...
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26.03.2022 10:07 Відповісти
скоро рашку будут разбирать как сахар в тамошних магазинах )
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26.03.2022 10:08 Відповісти
Цинічно, але інколи хочеться, щоб якийсь ванятко жахнув по полю якогось натовського фермера. Ці ігри повинні закінчитись. Для оркостана 100%
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26.03.2022 10:08 Відповісти
Польський Krolewiec засновано в 1255 році. Німцями перейменовано на Кенігсберг
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26.03.2022 10:08 Відповісти
Кроловец пора забирать!
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26.03.2022 10:09 Відповісти
Крулєвєц.
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26.03.2022 10:21 Відповісти
Всі чули , як Байден вчора проговорився своїй десантурі? за піцою?
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26.03.2022 10:10 Відповісти
Його неправильно переклали. Він говорив: "ви б самі це побачили якби там були".
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26.03.2022 10:23 Відповісти
Ну тоді шкода, а то вже вчора по новинах пішло..
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26.03.2022 13:33 Відповісти
Eto nemcam dolzni otdat,oni Kionesberg postrojili.Necego obcego nikogda nebylo etoj zemli s ordoj
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26.03.2022 10:12 Відповісти
Vabce eta teritorija scitalasi kak malai Litvoj
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26.03.2022 11:15 Відповісти
Malaja Litva eto tepersni Sovetsk vokrug nego primerno 1/4 Kionesberga oblosati.Tam dominiroval litovski jazyk i oni sebia cytali litovcami
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26.03.2022 11:23 Відповісти
Praviljno. Čužogo ne nado. No sever Prusiji NAŠ. KRAPKA.
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26.03.2022 12:14 Відповісти
Ne Sovetsk. Tilžė. Tilsit po nemecki.
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26.03.2022 12:15 Відповісти
Кубань хочет домой
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26.03.2022 10:16 Відповісти
Объясняю в сотый раз. Украине ТАКАЯ Кубань и даром не нужна. Тамошние орки ни чем не лучше мокш и бурятов. Пусть ип-ся в собственном соку...
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26.03.2022 10:22 Відповісти
Кізяки ряжені ще хужі, чим кацапи, самі лояльні до нас СИбіряки, тому що більша половина переселенців з України, і більш свободніші.
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26.03.2022 10:34 Відповісти
Я за! Раз ссыкливым бошам Кенигсберг без надобности,, а Рассея там всего лишь оккупант с прошлого века, то все логично
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26.03.2022 10:19 Відповісти
Зачем этот отставной генерал об этом говорит именно сейчас? Или дурак, или провокатор. Если рф колеблется-"применять не применять" оружие массового поражения, то генерал подливает масла в огонь. Лучше бы вместо болтовни-С 300 молча поставили, да Градов дали.
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26.03.2022 10:23 Відповісти
Чтобы не снимали тамошний гарнизон. Чем больше силы РФ будут рассредоточены, тем легче их будет перемолоть поодиноске. Надо ещё, чтобы Финляндия подключилась.
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26.03.2022 10:29 Відповісти
Ну і Японія також.
А то вже з Камчатки під Київ бригаду перекинули. Вони мають стримувати можливу агресію там
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26.03.2022 10:44 Відповісти
В Кеніґсбергу теж вата, але не така як московити. Все таки живуть ближче до Європи.
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26.03.2022 10:27 Відповісти
Вата везде одинаковая. Даже живущая десятилетиями в Европе.
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26.03.2022 11:02 Відповісти
Давно пора забрати своє!
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26.03.2022 10:28 Відповісти
Продам більшу половину кацапстану. Не дорого😀
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26.03.2022 10:30 Відповісти
Украина возражать не будет, а немчуре членом по губам!
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26.03.2022 10:34 Відповісти
Мєдвєдка зараз почне ядрьоною бімбою погрожувати полякам.
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26.03.2022 10:36 Відповісти
НЕТ, Восточная Пруссия - это исконные немецкие земли и к Германии они и вернуться, хотя немца пока этого не достойны (взрастили кремлевских орков жирной грудью старухи-Европы)!
Местное население максимум на что может рассчитывать - это на ПМЖ как лица без гражданства!
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26.03.2022 10:36 Відповісти
ну якщо путін так вже копнув історію, то колись дійсно герцогство Прусія було васалом Речі Посполитої .
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26.03.2022 10:40 Відповісти
Правильно....Якщо німці підігрують кацапу або навіть сцять його, то поляки більш рішучіші... і отримають цей королівський приз, Кьоніґсберг....

До речі, польська назва - Królewiec, Круловець від Круль(король). Оскільки Königsberg з німецької це королівське місто...
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26.03.2022 10:43 Відповісти
Насправді, це лише тролінг. Але трохи пердаки у кацапів повибухають, і то добре.
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26.03.2022 11:22 Відповісти
Польша просипається!!! Арзейбарджан проснувся! Не розумію Молдову і Грузію!?
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26.03.2022 10:49 Відповісти
Коструктор "Лего" начинают разбирать по частям.
Недолго музыка играла.
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26.03.2022 10:58 Відповісти
Во классно если поляки с немцами за Кёнигсберг подерутся))
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26.03.2022 10:59 Відповісти
ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ !!! ПРОСТО ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ !!!
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26.03.2022 11:01 Відповісти
япония на курилы,китай на сибирь и дальний восток!что от ********* останется?пшик,тьфу,срань!
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26.03.2022 11:06 Відповісти
Що спікер госмИслі косачов називає історією, ту висмоктану з пальця пропагандонську фігню, якою пишаються мокшани?
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26.03.2022 11:22 Відповісти
Строк аренди кенігсбергу закінчився ще в 70-роках минулого сторіччя. Терріторію треба забирати, а облаштування може бути під прапором Євросоюзу-таке собі вільне місто і порт.
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26.03.2022 11:31 Відповісти
Оккупирован?
Забирайте!
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26.03.2022 11:34 Відповісти
Вальдемар Скшипчак не надо расуждать имеем или не имеем право,у нас в Украине есть
пословица "сiй,по свое,за своiм",зашли забрали Кинисберг,а рашистов под зад коленом
хай шуруют пешком в парашу,и нефиг рассуждать,тоже самое сделать финам,японцам.
Еще раз повторяю,дикарям место на южном берегу Северного Ледовитого океана,
прекрасное место для жизни,главное ягеля много,хай там и пасутся.
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26.03.2022 15:35 Відповісти
Отставной польский генерал явно в свое время учился в каком-нибудь военном училище в Ленинграде и теперь на пенсии иногда волонтерит в пользу российских спецслужб.
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26.03.2022 17:31 Відповісти
Надеюсь что поляки с литовцами из-за наследованных земель пруссов не передерутся. Для поднятия угара - Куршская Коса, которая там находится - часть этнической территории курсов, которые часть латышского народа. То есть на эту територию технически могут претендовать и Латвия Но нахрена оно нам - нам и так своих кацапов некуда девать.
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26.03.2022 20:24 Відповісти
 
 