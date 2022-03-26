Варшава може претендувати на Калінінград, - польський генерал
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Польський генерал, екскомандувач сухопутних військ Вальдемар Скшипчак заявив, що Калінінградська область перебуває під російською окупацією і що Польща має "заявити на неї права".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Генерал спочатку заявив, що Калінінградська область є територією "під російською окупацією з 1945 року". Після цього він підкреслив, що ця територія ніколи не була російською, а історично належала Пруссії та Польщі.
"Тепер варто було б заявити на неї свої права, так, як це було раніше з відвойованими територіями. Можливо, варто претендувати на цей Калінінградський округ, який, на мою думку, є частиною території Польщі. Ми маємо право мати претензії на територію, яку окупує Росія" - заявив Скшипчак.
Генерал також додав, що Калінінградський округ не має жодного військового значення.
В РФ вже відреагували на заяви польського генерала – спікер Ради Федерації Костянтин Косачов заявив, що Вальдемар Скшипчак "прогуляв всі уроки історії".
Будь ласка, зачекайте...
старостакозел - сам сралин его так переназвал. А по факту старый трахальщик балерин.
Poka byl gorodom Prusiji, byl Karaliaučius. Posle zavoevanija ordinom kryžakov nazvali Kenigsbergom.
Krolewec toljko polskaja fikcija nazvanija.
Esli nemec otkažetsia, delitj budem po sovesti, ne po poljski.
Začtem dobryj kusok Prusiji za vorovannyj u Litvy Suvalkskij kraj.
Враховуючи дружність до України, особисто я схиляюсь до Варшави. "росії" і близько нема в тому списку.
По-друге. Нахіба нам ЗАРАЗ суперечка німців з поляками за території? Щоб і ті, й інші більше чубилися між собою і менше допомагали Україні?
Цю частину Чернігівщини орки окупували в 1919 році і фейковим референдумом відірвали так само як нещодавно Крим
УЧИТЕ географию орки
1 hr ·
Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:
https://zbruc.eu/node/110922
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Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
Щас там на болотах пердаки заполыхают.
русских от депортировать на исконно русские земли ,за урал или до урала!
как сказал жириновский про украинцев; там есть что жрать ,значит выживут!
так и этим русским пожелаем!
А то вже з Камчатки під Київ бригаду перекинули. Вони мають стримувати можливу агресію там
Местное население максимум на что может рассчитывать - это на ПМЖ как лица без гражданства!
До речі, польська назва - Królewiec, Круловець від Круль(король). Оскільки Königsberg з німецької це королівське місто...
Недолго музыка играла.
Забирайте!
пословица "сiй,по свое,за своiм",зашли забрали Кинисберг,а рашистов под зад коленом
хай шуруют пешком в парашу,и нефиг рассуждать,тоже самое сделать финам,японцам.
Еще раз повторяю,дикарям место на южном берегу Северного Ледовитого океана,
прекрасное место для жизни,главное ягеля много,хай там и пасутся.