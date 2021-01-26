НАТО стурбоване, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Калінінградській області, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння нарощуванням військових можливостей навколо російського Калінінграда.
Про це глава НАТО заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелем Ландсбергісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Євроатлантичного Альянсу.
"Столтенберг і Ландсбергіс обговорили ситуацію з безпекою в регіоні Балтійського моря. Генеральний секретар НАТО висловив стурбованість розвитком військових можливостей навколо Калінінграда, які продовжує Росія, а також нещодавнім арештом російського опозиційного політика Олексія Навального. Він підтвердив, що, незважаючи на COVID-19, політика НАТО у стримуванні та обороні в регіоні Балтійського моря залишатиметься надійною та ефективною", - сказано в повідомленні.
Зазначається, під час зустрічі сторони обмінялися поглядами на перспективи розвитку НАТО до 2030 року і підготовку Альянсу до відповідей на майбутні виклики з метою надійного захисту громадян країн-союзниць.
Столтенберг подякував литовському чиновнику за розміщення на території країни бойової групи НАТО під командуванням Німеччини в рамках заходів передової присутності Альянсу в країнах Балтії. Він висловив високу оцінку активній політичній і військовій ролі, яку Литва грає в НАТО, включно із зобов'язанням щодо направлення понад 2 відсотків від ВВП на потреби оборони.
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они же имеют технику от -50 до +50, вернее вся техника на таких параметрах проектируется.
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элементарная замена вооружения и возможности вырастают в разы.
или о чем он в этой расплывчатой фразе ?
а не патриоты ?
я только открыл страницу и всё понял, там пуск одной ракеты 3млн. баксов
система прошлого века еще. стоимость 1 комплекса 9млд. баксов....
экспортные варианты не сбивают российские самолеты
это же урезанные версии или вы думаете там все с документацией продают по сборке
у нас на заводе изготовление модули заливаются специальным раствором. теоритически их без повреждения не вскрыть.
последует непропорциональный ответ.
если бить то на полное уничтожение Земли, по другому ядерное оружие не применить.
никому это не нужно, посему автомат калашникова всегда в моде
главная сила т.н. "рассии" - вотъ..
вам это надо ? и американцам думаю нет.
наемники они и в Ливии воют. Кстати НАТО тоже не считает наемников в своих потерях.
Сколько погибло в Ираке, Афгане одному богу известно:
наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.11.2018
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https://taskandpurpose.com/story/news/afghanistan-iraq-death-toll/
а Кипр это Греция ?
Не знают, как с эксклавом поступить можно, чтобы оттуда никогда угрозы не было...