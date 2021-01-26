НАТО стурбоване, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Калінінградській області, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння нарощуванням військових можливостей навколо російського Калінінграда.

Про це глава НАТО заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелем Ландсбергісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Євроатлантичного Альянсу.

"Столтенберг і Ландсбергіс обговорили ситуацію з безпекою в регіоні Балтійського моря. Генеральний секретар НАТО висловив стурбованість розвитком військових можливостей навколо Калінінграда, які продовжує Росія, а також нещодавнім арештом російського опозиційного політика Олексія Навального. Він підтвердив, що, незважаючи на COVID-19, політика НАТО у стримуванні та обороні в регіоні Балтійського моря залишатиметься надійною та ефективною", - сказано в повідомленні.

Зазначається, під час зустрічі сторони обмінялися поглядами на перспективи розвитку НАТО до 2030 року і підготовку Альянсу до відповідей на майбутні виклики з метою надійного захисту громадян країн-союзниць.

Столтенберг подякував литовському чиновнику за розміщення на території країни бойової групи НАТО під командуванням Німеччини в рамках заходів передової присутності Альянсу в країнах Балтії. Він висловив високу оцінку активній політичній і військовій ролі, яку Литва грає в НАТО, включно із зобов'язанням щодо направлення понад 2 відсотків від ВВП на потреби оборони.

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