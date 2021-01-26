УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10182 відвідувача онлайн
Новини
3 132 46

НАТО стурбоване, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Калінінградській області, - Столтенберг

НАТО стурбоване, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Калінінградській області, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив занепокоєння нарощуванням військових можливостей навколо російського Калінінграда.

Про це глава НАТО заявив під час зустрічі з міністром закордонних справ Литви Габріелем Ландсбергісом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Євроатлантичного Альянсу.

"Столтенберг і Ландсбергіс обговорили ситуацію з безпекою в регіоні Балтійського моря. Генеральний секретар НАТО висловив стурбованість розвитком військових можливостей навколо Калінінграда, які продовжує Росія, а також нещодавнім арештом російського опозиційного політика Олексія Навального. Він підтвердив, що, незважаючи на COVID-19, політика НАТО у стримуванні та обороні в регіоні Балтійського моря залишатиметься надійною та ефективною", - сказано в повідомленні.

Зазначається, під час зустрічі сторони обмінялися поглядами на перспективи розвитку НАТО до 2030 року і підготовку Альянсу до відповідей на майбутні виклики з метою надійного захисту громадян країн-союзниць.

Столтенберг подякував литовському чиновнику за розміщення на території країни бойової групи НАТО під командуванням Німеччини в рамках заходів передової присутності Альянсу в країнах Балтії. Він висловив високу оцінку активній політичній і військовій ролі, яку Литва грає в НАТО, включно із зобов'язанням щодо направлення понад 2 відсотків від ВВП на потреби оборони.

Читайте також: У Росії немає права вирішувати, бути чи ні сусіднім державам в НАТО, - Столтенберг

Автор: 

Калінінград (95) НАТО (6395) росія (64871) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Жалкие, позорные балаболы. Только трепаться горазды.
показати весь коментар
26.01.2021 19:18
+4
ну наращивайте на Аляске, кто мешает ?
показати весь коментар
26.01.2021 19:18
+3
Еще и трусливые, Кенинсберг он называется. Еще и подчеркнули "российский".
показати весь коментар
26.01.2021 19:21
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну наращивайте на Аляске, кто мешает ?
показати весь коментар
26.01.2021 19:18 Відповісти
или там климат для техники не тот, дак разработайте северный вариант.
они же имеют технику от -50 до +50, вернее вся техника на таких параметрах проектируется.
показати весь коментар
26.01.2021 19:19 Відповісти
АляскаВАШ кацап...?
показати весь коментар
26.01.2021 19:42 Відповісти
Oni kak bi skazali sto tam nebudet baz ,ne tom problema mi toze naracavijam adekvatna sluce vojni tam iz nix budet pustoje mesto
показати весь коментар
26.01.2021 19:54 Відповісти
Жалкие, позорные балаболы. Только трепаться горазды.
показати весь коментар
26.01.2021 19:18 Відповісти
Еще и трусливые, Кенинсберг он называется. Еще и подчеркнули "российский".
показати весь коментар
26.01.2021 19:21 Відповісти
Фрау в захваті! Від )(уйлової квасової соски! Їй не до цього!
показати весь коментар
26.01.2021 19:27 Відповісти
Стурбовані? Викажіть саму глибоку стурбованість! Українці вашу стурбованість підтримають! Імпотенти!!!
показати весь коментар
26.01.2021 19:22 Відповісти
Доручить Ердогану цю "стурбованість" оголосити!!!
показати весь коментар
26.01.2021 19:26 Відповісти
У Статуті НАТО є певні нюанси. Їх колись на собі відчули Португалія у Гоа, та Британія на Фольклендах. Не певен, що впишуться і за балтійські країни, але у нас особливо вибору немає - тільки у альянс.
показати весь коментар
26.01.2021 19:22 Відповісти
Почти уверен что подлые пдрсы сольют путлеровским оккупантам страны Балтии.
показати весь коментар
26.01.2021 19:35 Відповісти
А я чомусь більш не певен у найбільших континентальних союзниках. На кшталт ФРН, Франції, Італії.
показати весь коментар
26.01.2021 20:05 Відповісти
наращиванием военных возможностей вокруг российского Калининграда.

-------
элементарная замена вооружения и возможности вырастают в разы.
или о чем он в этой расплывчатой фразе ?
показати весь коментар
26.01.2021 19:23 Відповісти
С-300 на С-400, и далее на С-500 это уже спутники может сбивать.
показати весь коментар
26.01.2021 19:24 Відповісти
Самолёты гражданские вам, ******, сбивать мало? На спутники потянуло?
показати весь коментар
26.01.2021 19:37 Відповісти
кацапы этим хоть что-то сбили...?\или только мультики...)))\
показати весь коментар
26.01.2021 19:38 Відповісти
у Турции спроси, зачем они С-400 купили вместо патриотов наверно, латышу ниже виднее.
показати весь коментар
26.01.2021 20:00 Відповісти
вы кацапы сбили хоть что-то этим...?
показати весь коментар
26.01.2021 20:15 Відповісти
на цветмет,писали же уже об этомъ..
показати весь коментар
26.01.2021 20:47 Відповісти
Litve toze jest i Patriot sto mozet sbyvat i AEGIs sistema i tomogavki takze jest otvet budet sakrusitelni slucaje vojni
показати весь коментар
26.01.2021 19:57 Відповісти
хорошо, тогда зачем турция купила С-400?
а не патриоты ?

я только открыл страницу и всё понял, там пуск одной ракеты 3млн. баксов
система прошлого века еще. стоимость 1 комплекса 9млд. баксов....
показати весь коментар
26.01.2021 20:07 Відповісти
mozet turki s raskoj dumajet vojevat izucajet protivnika?
показати весь коментар
26.01.2021 20:15 Відповісти
нет общих границ, прийдется растоптать 10к стран, что бы воевать.
экспортные варианты не сбивают российские самолеты
это же урезанные версии или вы думаете там все с документацией продают по сборке
у нас на заводе изготовление модули заливаются специальным раствором. теоритически их без повреждения не вскрыть.
показати весь коментар
26.01.2021 20:22 Відповісти
nenado nicego sbyvat paprostu po Piteru i Kionesbergn anaseni jadernimi malomocnimi udarami,tak amerikosi i dumajet jesli vi neznali pocitajte
показати весь коментар
26.01.2021 20:28 Відповісти
вы же понимаете, что этого никогда не будет.
последует непропорциональный ответ.
если бить то на полное уничтожение Земли, по другому ядерное оружие не применить.
никому это не нужно, посему автомат калашникова всегда в моде
показати весь коментар
26.01.2021 20:50 Відповісти
это всё херня..
главная сила т.н. "рассии" - вотъ..НАТО стурбоване, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Калінінградській області, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8268
показати весь коментар
26.01.2021 20:55 Відповісти
НАТО ссытся их по-чёрному,такую неприязнь к ним испытывает,что даже кушать не может..
показати весь коментар
26.01.2021 20:57 Відповісти
Takoj plan jest ne po liudiam a po vojskam udar i vsio.Otvet malo verojaten jesli cesno drugoj otvett po maskve
показати весь коментар
26.01.2021 20:57 Відповісти
я же сказал, война до полного уничтожения земли.
вам это надо ? и американцам думаю нет.
показати весь коментар
26.01.2021 21:03 Відповісти
Vopros no cesno otvetili rosija na to sto ix soldat paprosti smetili s zemli Siriji Der zoir?Vasi znali podniat somolioti na pomoc gde oni byli?Paprostu bylo jasno ix unictozit i bazi takze pri tom.Ispugalis tak i tut mogu skazat
показати весь коментар
26.01.2021 21:20 Відповісти
ЧВК «Вагнер» ?

наемники они и в Ливии воют. Кстати НАТО тоже не считает наемников в своих потерях.

Сколько погибло в Ираке, Афгане одному богу известно:

наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.11.2018

-------
https://taskandpurpose.com/story/news/afghanistan-iraq-death-toll/
показати весь коментар
26.01.2021 22:03 Відповісти
Rosijski soldat paprostu unictozili Deir zor Sirja.Soglasotes ?mozet net?Gde pomoc au?
показати весь коментар
26.01.2021 21:27 Відповісти
Уже чере3 несколько часов американская сторона объявила из официальных источников, что уничтожила силы Асада во время их наступления на позиции коалиции. Также они заявили, что ни о каких «русских ихтамнетах» в данном районе им ничего не известно.
показати весь коментар
26.01.2021 22:06 Відповісти
Kionesberg eto Prusija a ne raska.Ja nepriznaju eto raskoj kak i krym eto Ukraina
показати весь коментар
26.01.2021 20:04 Відповісти
да все плевали на нерушимость границ, нет такого и не будет.
а Кипр это Греция ?
показати весь коментар
26.01.2021 20:13 Відповісти
nedumaju sto plevali tem samim turkam embarg po zaxodu ix ********* po vsej ES namecajetsia
показати весь коментар
26.01.2021 20:18 Відповісти
Какая-то прям агрессивная, воинственная, смертельно опасная для Засрахи обеспокоенность
показати весь коментар
26.01.2021 19:24 Відповісти
Гітлер завойовув а захід був обезпокоений.
показати весь коментар
26.01.2021 19:27 Відповісти
Беспокойтесь . Вам не привыкать .
показати весь коментар
26.01.2021 19:29 Відповісти
Жалюгідне видовище ця "занепокоєність".
показати весь коментар
26.01.2021 19:49 Відповісти
О как толерантно заехал издалека Стол-полированый-тен-берг! Дипломатище калиброваное! Крепко шуганулись наши братаны северные---и на том спасибо.
показати весь коментар
26.01.2021 19:50 Відповісти
ты и бутылку терпишь Во-Во...!\но может тебе это нравиться...?)\
показати весь коментар
26.01.2021 20:16 Відповісти
Вот она - гроза всех диктатур - НАТО.
Не знают, как с эксклавом поступить можно, чтобы оттуда никогда угрозы не было...
показати весь коментар
26.01.2021 20:49 Відповісти
КАКИМ ОБРАЗОМ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ !!!???
показати весь коментар
27.01.2021 00:50 Відповісти
 
 