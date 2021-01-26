НАТО обеспокоено, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Калининградской области, - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность наращиванием военных возможностей вокруг российского Калининграда.
Об этом глава НАТО заявил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлем Ландсбергисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Евроатлантического Альянса.
"Столтенберг и Ландсбергис обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. Генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность развитием военных возможностей вокруг Калининграда, которые продолжает Россия, а также недавним арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он подтвердил, что, несмотря на COVID-19, политика НАТО в сдерживании и обороне в регионе Балтийского моря будет оставаться надежной и эффективной", - говорится в сообщении.
Отмечается, во время встречи стороны обменялись взглядами на перспективы развития НАТО до 2030 года и подготовку Альянса к ответам на будущие вызовы с целью надежной защиты граждан стран-союзниц.
Столтенберг поблагодарил литовского чиновника за размещение на территории страны боевой группы НАТО под командованием Германии в рамках мероприятий передового присутствия Альянса в странах Балтии. Он выразил высокую оценку активной политической и военной роли, которую Литва играет в НАТО, включая обязательства относительно направления более 2 процентов от ВВП на нужды обороны.
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они же имеют технику от -50 до +50, вернее вся техника на таких параметрах проектируется.
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элементарная замена вооружения и возможности вырастают в разы.
или о чем он в этой расплывчатой фразе ?
а не патриоты ?
я только открыл страницу и всё понял, там пуск одной ракеты 3млн. баксов
система прошлого века еще. стоимость 1 комплекса 9млд. баксов....
экспортные варианты не сбивают российские самолеты
это же урезанные версии или вы думаете там все с документацией продают по сборке
у нас на заводе изготовление модули заливаются специальным раствором. теоритически их без повреждения не вскрыть.
последует непропорциональный ответ.
если бить то на полное уничтожение Земли, по другому ядерное оружие не применить.
никому это не нужно, посему автомат калашникова всегда в моде
главная сила т.н. "рассии" - вотъ..
вам это надо ? и американцам думаю нет.
наемники они и в Ливии воют. Кстати НАТО тоже не считает наемников в своих потерях.
Сколько погибло в Ираке, Афгане одному богу известно:
наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.11.2018
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https://taskandpurpose.com/story/news/afghanistan-iraq-death-toll/
а Кипр это Греция ?
Не знают, как с эксклавом поступить можно, чтобы оттуда никогда угрозы не было...