НАТО обеспокоено, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Калининградской области, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность наращиванием военных возможностей вокруг российского Калининграда.

Об этом глава НАТО заявил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлем Ландсбергисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Евроатлантического Альянса.

"Столтенберг и Ландсбергис обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. Генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность развитием военных возможностей вокруг Калининграда, которые продолжает Россия, а также недавним арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он подтвердил, что, несмотря на COVID-19, политика НАТО в сдерживании и обороне в регионе Балтийского моря будет оставаться надежной и эффективной", - говорится в сообщении.

Отмечается, во время встречи стороны обменялись взглядами на перспективы развития НАТО до 2030 года и подготовку Альянса к ответам на будущие вызовы с целью надежной защиты граждан стран-союзниц.

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Столтенберг поблагодарил литовского чиновника за размещение на территории страны боевой группы НАТО под командованием Германии в рамках мероприятий передового присутствия Альянса в странах Балтии. Он выразил высокую оценку активной политической и военной роли, которую Литва играет в НАТО, включая обязательства относительно направления более 2 процентов от ВВП на нужды обороны.