РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10673 посетителя онлайн
Новости
3 132 46

НАТО обеспокоено, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Калининградской области, - Столтенберг

НАТО обеспокоено, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Калининградской области, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность наращиванием военных возможностей вокруг российского Калининграда.

Об этом глава НАТО заявил во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлем Ландсбергисом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Евроатлантического Альянса.

"Столтенберг и Ландсбергис обсудили ситуацию с безопасностью в регионе Балтийского моря. Генеральный секретарь НАТО выразил обеспокоенность развитием военных возможностей вокруг Калининграда, которые продолжает Россия, а также недавним арестом российского оппозиционного политика Алексея Навального. Он подтвердил, что, несмотря на COVID-19, политика НАТО в сдерживании и обороне в регионе Балтийского моря будет оставаться надежной и эффективной", - говорится в сообщении.

Отмечается, во время встречи стороны обменялись взглядами на перспективы развития НАТО до 2030 года и подготовку Альянса к ответам на будущие вызовы с целью надежной защиты граждан стран-союзниц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество выдаваемых в ОРДЛО паспортов РФ растет каждый год, там делают свой выбор, какая реинтеграция? - Гриценко

Столтенберг поблагодарил литовского чиновника за размещение на территории страны боевой группы НАТО под командованием Германии в рамках мероприятий передового присутствия Альянса в странах Балтии. Он выразил высокую оценку активной политической и военной роли, которую Литва играет в НАТО, включая обязательства относительно направления более 2 процентов от ВВП на нужды обороны.

Автор: 

Калининград (107) НАТО (9931) россия (95326) Столтенберг (1619)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Жалкие, позорные балаболы. Только трепаться горазды.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:18
+4
ну наращивайте на Аляске, кто мешает ?
показать весь комментарий
26.01.2021 19:18
+3
Еще и трусливые, Кенинсберг он называется. Еще и подчеркнули "российский".
показать весь комментарий
26.01.2021 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну наращивайте на Аляске, кто мешает ?
показать весь комментарий
26.01.2021 19:18 Ответить
или там климат для техники не тот, дак разработайте северный вариант.
они же имеют технику от -50 до +50, вернее вся техника на таких параметрах проектируется.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:19 Ответить
АляскаВАШ кацап...?
показать весь комментарий
26.01.2021 19:42 Ответить
Oni kak bi skazali sto tam nebudet baz ,ne tom problema mi toze naracavijam adekvatna sluce vojni tam iz nix budet pustoje mesto
показать весь комментарий
26.01.2021 19:54 Ответить
Жалкие, позорные балаболы. Только трепаться горазды.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:18 Ответить
Еще и трусливые, Кенинсберг он называется. Еще и подчеркнули "российский".
показать весь комментарий
26.01.2021 19:21 Ответить
Фрау в захваті! Від )(уйлової квасової соски! Їй не до цього!
показать весь комментарий
26.01.2021 19:27 Ответить
Стурбовані? Викажіть саму глибоку стурбованість! Українці вашу стурбованість підтримають! Імпотенти!!!
показать весь комментарий
26.01.2021 19:22 Ответить
Доручить Ердогану цю "стурбованість" оголосити!!!
показать весь комментарий
26.01.2021 19:26 Ответить
У Статуті НАТО є певні нюанси. Їх колись на собі відчули Португалія у Гоа, та Британія на Фольклендах. Не певен, що впишуться і за балтійські країни, але у нас особливо вибору немає - тільки у альянс.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:22 Ответить
Почти уверен что подлые пдрсы сольют путлеровским оккупантам страны Балтии.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:35 Ответить
А я чомусь більш не певен у найбільших континентальних союзниках. На кшталт ФРН, Франції, Італії.
показать весь комментарий
26.01.2021 20:05 Ответить
наращиванием военных возможностей вокруг российского Калининграда.

-------
элементарная замена вооружения и возможности вырастают в разы.
или о чем он в этой расплывчатой фразе ?
показать весь комментарий
26.01.2021 19:23 Ответить
С-300 на С-400, и далее на С-500 это уже спутники может сбивать.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:24 Ответить
Самолёты гражданские вам, ******, сбивать мало? На спутники потянуло?
показать весь комментарий
26.01.2021 19:37 Ответить
кацапы этим хоть что-то сбили...?\или только мультики...)))\
показать весь комментарий
26.01.2021 19:38 Ответить
у Турции спроси, зачем они С-400 купили вместо патриотов наверно, латышу ниже виднее.
показать весь комментарий
26.01.2021 20:00 Ответить
вы кацапы сбили хоть что-то этим...?
показать весь комментарий
26.01.2021 20:15 Ответить
на цветмет,писали же уже об этомъ..
показать весь комментарий
26.01.2021 20:47 Ответить
Litve toze jest i Patriot sto mozet sbyvat i AEGIs sistema i tomogavki takze jest otvet budet sakrusitelni slucaje vojni
показать весь комментарий
26.01.2021 19:57 Ответить
хорошо, тогда зачем турция купила С-400?
а не патриоты ?

я только открыл страницу и всё понял, там пуск одной ракеты 3млн. баксов
система прошлого века еще. стоимость 1 комплекса 9млд. баксов....
показать весь комментарий
26.01.2021 20:07 Ответить
mozet turki s raskoj dumajet vojevat izucajet protivnika?
показать весь комментарий
26.01.2021 20:15 Ответить
нет общих границ, прийдется растоптать 10к стран, что бы воевать.
экспортные варианты не сбивают российские самолеты
это же урезанные версии или вы думаете там все с документацией продают по сборке
у нас на заводе изготовление модули заливаются специальным раствором. теоритически их без повреждения не вскрыть.
показать весь комментарий
26.01.2021 20:22 Ответить
nenado nicego sbyvat paprostu po Piteru i Kionesbergn anaseni jadernimi malomocnimi udarami,tak amerikosi i dumajet jesli vi neznali pocitajte
показать весь комментарий
26.01.2021 20:28 Ответить
вы же понимаете, что этого никогда не будет.
последует непропорциональный ответ.
если бить то на полное уничтожение Земли, по другому ядерное оружие не применить.
никому это не нужно, посему автомат калашникова всегда в моде
показать весь комментарий
26.01.2021 20:50 Ответить
это всё херня..
главная сила т.н. "рассии" - вотъ..НАТО стурбоване, що Росія продовжує нарощувати військову присутність у Калінінградській області, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 8268
показать весь комментарий
26.01.2021 20:55 Ответить
НАТО ссытся их по-чёрному,такую неприязнь к ним испытывает,что даже кушать не может..
показать весь комментарий
26.01.2021 20:57 Ответить
Takoj plan jest ne po liudiam a po vojskam udar i vsio.Otvet malo verojaten jesli cesno drugoj otvett po maskve
показать весь комментарий
26.01.2021 20:57 Ответить
я же сказал, война до полного уничтожения земли.
вам это надо ? и американцам думаю нет.
показать весь комментарий
26.01.2021 21:03 Ответить
Vopros no cesno otvetili rosija na to sto ix soldat paprosti smetili s zemli Siriji Der zoir?Vasi znali podniat somolioti na pomoc gde oni byli?Paprostu bylo jasno ix unictozit i bazi takze pri tom.Ispugalis tak i tut mogu skazat
показать весь комментарий
26.01.2021 21:20 Ответить
ЧВК «Вагнер» ?

наемники они и в Ливии воют. Кстати НАТО тоже не считает наемников в своих потерях.

Сколько погибло в Ираке, Афгане одному богу известно:

наибольшие потери армия США понесла в Ираке, где погибли 4550 американских военнослужащих. В Афганистане потери оказались почти в два раза меньше - 2401 человек. При этом Пентагон безвозвратно потерял 21 гражданского специалиста. Отдельно проходил учет потерь частных военных компаний - в Ираке убиты 3793 наемника, в Афганистане - 3937. Страны-союзники США потеряли 1464 военнослужащих.11.2018

-------
https://taskandpurpose.com/story/news/afghanistan-iraq-death-toll/
показать весь комментарий
26.01.2021 22:03 Ответить
Rosijski soldat paprostu unictozili Deir zor Sirja.Soglasotes ?mozet net?Gde pomoc au?
показать весь комментарий
26.01.2021 21:27 Ответить
Уже чере3 несколько часов американская сторона объявила из официальных источников, что уничтожила силы Асада во время их наступления на позиции коалиции. Также они заявили, что ни о каких «русских ихтамнетах» в данном районе им ничего не известно.
показать весь комментарий
26.01.2021 22:06 Ответить
Kionesberg eto Prusija a ne raska.Ja nepriznaju eto raskoj kak i krym eto Ukraina
показать весь комментарий
26.01.2021 20:04 Ответить
да все плевали на нерушимость границ, нет такого и не будет.
а Кипр это Греция ?
показать весь комментарий
26.01.2021 20:13 Ответить
nedumaju sto plevali tem samim turkam embarg po zaxodu ix ********* po vsej ES namecajetsia
показать весь комментарий
26.01.2021 20:18 Ответить
Какая-то прям агрессивная, воинственная, смертельно опасная для Засрахи обеспокоенность
показать весь комментарий
26.01.2021 19:24 Ответить
Гітлер завойовув а захід був обезпокоений.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:27 Ответить
Беспокойтесь . Вам не привыкать .
показать весь комментарий
26.01.2021 19:29 Ответить
Жалюгідне видовище ця "занепокоєність".
показать весь комментарий
26.01.2021 19:49 Ответить
О как толерантно заехал издалека Стол-полированый-тен-берг! Дипломатище калиброваное! Крепко шуганулись наши братаны северные---и на том спасибо.
показать весь комментарий
26.01.2021 19:50 Ответить
ты и бутылку терпишь Во-Во...!\но может тебе это нравиться...?)\
показать весь комментарий
26.01.2021 20:16 Ответить
Вот она - гроза всех диктатур - НАТО.
Не знают, как с эксклавом поступить можно, чтобы оттуда никогда угрозы не было...
показать весь комментарий
26.01.2021 20:49 Ответить
КАКИМ ОБРАЗОМ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ОБЕСПОКОЕННОСТЬ !!!???
показать весь комментарий
27.01.2021 00:50 Ответить
 
 