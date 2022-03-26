Варшава может претендовать на Калининград, – польский генерал
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Генерал первоначально заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". После этого он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.
"Теперь стоило бы заявить на нее свои права, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит претендовать на этот Калининградский округ, который, по моему мнению, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия" – заявил Скшипчак.
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Генерал также добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.
В РФ уже отреагировали на заявления польского генерала – спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Вальдемар Скшипчак "прогулял все уроки истории".
Пожалуйста, подождите...
старостакозел - сам сралин его так переназвал. А по факту старый трахальщик балерин.
Poka byl gorodom Prusiji, byl Karaliaučius. Posle zavoevanija ordinom kryžakov nazvali Kenigsbergom.
Krolewec toljko polskaja fikcija nazvanija.
Esli nemec otkažetsia, delitj budem po sovesti, ne po poljski.
Začtem dobryj kusok Prusiji za vorovannyj u Litvy Suvalkskij kraj.
Враховуючи дружність до України, особисто я схиляюсь до Варшави. "росії" і близько нема в тому списку.
По-друге. Нахіба нам ЗАРАЗ суперечка німців з поляками за території? Щоб і ті, й інші більше чубилися між собою і менше допомагали Україні?
Цю частину Чернігівщини орки окупували в 1919 році і фейковим референдумом відірвали так само як нещодавно Крим
УЧИТЕ географию орки
1 hr ·
Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:
https://zbruc.eu/node/110922
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Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
Щас там на болотах пердаки заполыхают.
русских от депортировать на исконно русские земли ,за урал или до урала!
как сказал жириновский про украинцев; там есть что жрать ,значит выживут!
так и этим русским пожелаем!
А то вже з Камчатки під Київ бригаду перекинули. Вони мають стримувати можливу агресію там
Местное население максимум на что может рассчитывать - это на ПМЖ как лица без гражданства!
До речі, польська назва - Królewiec, Круловець від Круль(король). Оскільки Königsberg з німецької це королівське місто...
Недолго музыка играла.
Забирайте!
пословица "сiй,по свое,за своiм",зашли забрали Кинисберг,а рашистов под зад коленом
хай шуруют пешком в парашу,и нефиг рассуждать,тоже самое сделать финам,японцам.
Еще раз повторяю,дикарям место на южном берегу Северного Ледовитого океана,
прекрасное место для жизни,главное ягеля много,хай там и пасутся.