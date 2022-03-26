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Калининград (103) Польша (7487) Варшава (173) генерал (41)

Варшава может претендовать на Калининград, – польский генерал

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

польща

Польский генерал, экс-командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией и что Польша должна "заявить на нее права".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Генерал первоначально заявил, что Калининградская область является территорией "под российской оккупацией с 1945 года". После этого он подчеркнул, что эта территория никогда не была русской, а исторически принадлежала Пруссии и Польше.

"Теперь стоило бы заявить на нее свои права, как это было раньше с отвоеванными территориями. Возможно, стоит претендовать на этот Калининградский округ, который, по моему мнению, является частью территории Польши. Мы имеем право иметь претензии на территорию, которую оккупирует Россия" – заявил Скшипчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО обеспокоено, что Россия продолжает наращивать военное присутствие в Калининградской области, - Столтенберг

Генерал также добавил, что Калининградский округ не имеет никакого военного значения.

В РФ уже отреагировали на заявления польского генерала – спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Вальдемар Скшипчак "прогулял все уроки истории".
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Топ комментарии
+53
Пока китайцы думают БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ СЕБЕ СИБИРЬ , европейцы уже готовы забрать свои земли у рашки 🤣🤣🤣
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26.03.2022 10:00
+40
та и японцы тормозят с островами ))))
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26.03.2022 10:02
+39
Може Кенігсберг! Який такий Калінінград?
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26.03.2022 10:01
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Правила форума Совет форумчан
Причем здесь Калинин ?
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26.03.2022 10:00 Ответить
Тверь - давняя сфера влияния Ягеллонов. Вы не знали?
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26.03.2022 10:01 Ответить
Викинги возьмут Новгород и ударят русне в тылы ?
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26.03.2022 10:16 Ответить
Калинин - всероссийский староста козел - сам сралин его так переназвал. А по факту старый трахальщик балерин.
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26.03.2022 10:23 Ответить
Забирайте.
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26.03.2022 11:05 Ответить
Пока китайцы думают БРАТЬ ИЛИ НЕ БРАТЬ СЕБЕ СИБИРЬ , европейцы уже готовы забрать свои земли у рашки 🤣🤣🤣
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26.03.2022 10:00 Ответить
та и японцы тормозят с островами ))))
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26.03.2022 10:02 Ответить
та и земля франца-йозефа тоже явно не исконно руцкая территория ))
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26.03.2022 10:06 Ответить
Виборг и Карелия - финам, Казань - татарам и башкирам, Дальний Восток и Курилв- японцам (не путать с маоистами и хунвэйбинами), Якутия и Чукотка - США, мокшам - болото с лягушками вокруг московии, немцам - Кемску волость
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26.03.2022 10:14 Ответить
Кемську волость-Швеції))
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26.03.2022 12:13 Ответить
Може Кенігсберг! Який такий Калінінград?
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26.03.2022 10:01 Ответить
Спочатку він був Królewiec
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26.03.2022 10:09 Ответить
і там бігали кроліки
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26.03.2022 10:31 Ответить
Ні. Крулєвєц - лише польська назва цього міста. Там була спочатку пруська фортеця, яку пізніше завоювали тевтонці.
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26.03.2022 11:17 Ответить
Чеська назва, не польска.
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26.03.2022 11:28 Ответить
Чехи кажуть "кральовєц", а не "крулєвєц".
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26.03.2022 11:40 Ответить
Що не робить саму назву польскою.
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26.03.2022 11:59 Ответить
Да какая нам нахрен разница. Лишь бы всё "в струю"...
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26.03.2022 14:37 Ответить
Поякам попускати не можна, бо негайно лізе іредента про «різь волинську» і «орлята львовскі».
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26.03.2022 15:58 Ответить
Кролевець то є чеська назва Кенігсберга, не польска. Засновник міста германський імператор Отокар II був чехом. Ляхи жодного права на Кенігсберг не мають, так само як на українські Холм, Дорогичин, Сянок, Замостє тощо.
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26.03.2022 11:27 Ответить
Nikogda ne byl Krolewec. Tak kak nikogda ne byl polskim.
Poka byl gorodom Prusiji, byl Karaliaučius. Posle zavoevanija ordinom kryžakov nazvali Kenigsbergom.
Krolewec toljko polskaja fikcija nazvanija.
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26.03.2022 12:08 Ответить
k tomu že k severu Prusiji Poljša žodnogo otnošenija ne imeet.
Esli nemec otkažetsia, delitj budem po sovesti, ne po poljski.
Začtem dobryj kusok Prusiji za vorovannyj u Litvy Suvalkskij kraj.
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26.03.2022 12:12 Ответить
поляки в 1454 році завоювали Крулевець і потім дві сотні років Тевтонський орден був у васальній залежності від Речі Посполитої
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26.03.2022 12:31 Ответить
Калінінград - російска назва Кенігсбергу.
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26.03.2022 10:30 Ответить
Капітан Очевидність.
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26.03.2022 11:18 Ответить
Як і ти,а от B.P.Тоrro невпевнений.
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26.03.2022 11:29 Ответить
У B.P.Torro був сарказм.
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26.03.2022 11:43 Ответить
А нащо Кенігсберг? Якщо поляки висловили претензії, то місто називати на польський манер - Królewiec (Кролевець)
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26.03.2022 14:19 Ответить
И правильно. Немцы обойдутся. Им ГДР хватит. На большее не заслужили.
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26.03.2022 10:02 Ответить
вони й гдр даремно брали, той гдр повністю фрг фактично зжер, ментально маю на увазі.
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26.03.2022 10:11 Ответить
Давно пора! Тем более все учения показывают, что ВС РФ не прорвутся через сувалкский коридор. Тем более - после их провалов в Украине.
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26.03.2022 10:02 Ответить
Куда там прорывать, там такие хащи лесные
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26.03.2022 11:34 Ответить
Варшава чи Берлін?
Враховуючи дружність до України, особисто я схиляюсь до Варшави. "росії" і близько нема в тому списку.
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26.03.2022 10:02 Ответить
По-перше. Нахіба полякам ота отара зайвохромосомних каЗлінінградців? Куди їх дівати і що з ними робити?
По-друге. Нахіба нам ЗАРАЗ суперечка німців з поляками за території? Щоб і ті, й інші більше чубилися між собою і менше допомагали Україні?
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26.03.2022 10:33 Ответить
Суперечки між цивілізованими країнами не буде, тим більше зараз. А претензії до "росії" потрібні саме зараз, що Польща і робить, а Молдова та Грузія, наприклад, ні.
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26.03.2022 11:36 Ответить
..Косяк Косачов прогуляв навіть дитячий садок
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26.03.2022 10:02 Ответить
В СРСР і РФ своя історія. Та вона не має нічого спільного з правдою. Вигадана казочка для вялічія
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26.03.2022 10:49 Ответить
Украина не должна забыть о Кубане.Исконно Украинская территории.
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26.03.2022 10:02 Ответить
Це ви ще про Стародубщину забули.
Цю частину Чернігівщини орки окупували в 1919 році і фейковим референдумом відірвали так само як нещодавно Крим
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26.03.2022 10:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=CwZz7m2QU8w

УЧИТЕ географию орки
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26.03.2022 10:03 Ответить
Taras Chornovil

1 hr ·



Для тих, хто ще бажає віднайти якісь мотиваційні важелі в голові пуйла, буде дуже цікавим і повчальним інтерв'ю президента Української конфедерації психоаналітичних психотерапій Романа КЕЧУРА. Я вже давно в голові путлєра мрію знайти тільки 9 грамів свинцю, але з задоволенням прочитав цей дуже мудрий огляд історії хвороби закоренілого злочинця. Я тут знайшов для себе деякі важливі речі не лише для пояснення, але й для прогнозування. Якщо маєте кільканадцять хвилин часу, то ознайомтеся, щиро раджу:
https://zbruc.eu/node/110922
===============
Путін перестав виконувати головну умову лідерства - так зване безпечне лідерство. Для того, щоб бути ефективним, лідерство мусить створювати більше безпеки для того, хто підкорюється, аніж для того, хто опирається. Путін на межі того, щоб його лідерство завдавало підлеглим більше шкоди, ніж користі. Їм вигідніше опиратися, ніж слухатися. Тому що божевільний не здатний ефективно їх захистити, але здатний поставити всіх під загрозу зовнішньої атаки. Вони чудово розуміють, що ядерна ракета - це розширене самогубство. Помирати вони не хочуть.
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26.03.2022 10:03 Ответить
він як лідер має ще й відповідальність на себе взяти за цей весь триндець, але він звинувачує підлеглих, підлеглих серед яких він не потерпить нікого, хто має свою думку, підлеглих яких він підібрав так, щоб вони тільки йому підтявкували, а тепер вони ж і винуваті, що він обістравсь.
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26.03.2022 10:12 Ответить
Я впевнений, ще вони не дойшли до певної кондиції(нє созрели), недосягли дна, ЧЕКАЄМО! А потім почнуться якісь тєлодвіженія!
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26.03.2022 10:31 Ответить
"А что вы хотели? А по-другому нельзя, никак нельзя" (с) Так з країною-ізгоєм будуть всі поступати, і це тільки квіточки!
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26.03.2022 10:03 Ответить
Такой себе, пробный шар.
Щас там на болотах пердаки заполыхают.
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26.03.2022 10:04 Ответить
Уже ********* делят😁👍.Красавцы!Давно пора решить русский вопрос.
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26.03.2022 10:04 Ответить
Делят, но ссуцца.
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26.03.2022 13:25 Ответить
Настав час повернути свої території цинічно віджаті, поцуплені кацапщиною.
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26.03.2022 10:05 Ответить
Хороший флешмоб, підтримую.
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26.03.2022 10:05 Ответить
пусть забирают !
русских от депортировать на исконно русские земли ,за урал или до урала!
как сказал жириновский про украинцев; там есть что жрать ,значит выживут!
так и этим русским пожелаем!
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26.03.2022 10:07 Ответить
Ісконно русскій це те ж саме, що ісконно савєцкій.
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26.03.2022 10:12 Ответить
Росія це країна окупант. Їх тре знищити...
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26.03.2022 10:07 Ответить
скоро рашку будут разбирать как сахар в тамошних магазинах )
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26.03.2022 10:08 Ответить
Цинічно, але інколи хочеться, щоб якийсь ванятко жахнув по полю якогось натовського фермера. Ці ігри повинні закінчитись. Для оркостана 100%
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26.03.2022 10:08 Ответить
Польський Krolewiec засновано в 1255 році. Німцями перейменовано на Кенігсберг
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26.03.2022 10:08 Ответить
Кроловец пора забирать!
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26.03.2022 10:09 Ответить
Крулєвєц.
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26.03.2022 10:21 Ответить
Всі чули , як Байден вчора проговорився своїй десантурі? за піцою?
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26.03.2022 10:10 Ответить
Його неправильно переклали. Він говорив: "ви б самі це побачили якби там були".
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26.03.2022 10:23 Ответить
Ну тоді шкода, а то вже вчора по новинах пішло..
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26.03.2022 13:33 Ответить
Eto nemcam dolzni otdat,oni Kionesberg postrojili.Necego obcego nikogda nebylo etoj zemli s ordoj
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26.03.2022 10:12 Ответить
Vabce eta teritorija scitalasi kak malai Litvoj
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26.03.2022 11:15 Ответить
Malaja Litva eto tepersni Sovetsk vokrug nego primerno 1/4 Kionesberga oblosati.Tam dominiroval litovski jazyk i oni sebia cytali litovcami
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26.03.2022 11:23 Ответить
Praviljno. Čužogo ne nado. No sever Prusiji NAŠ. KRAPKA.
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26.03.2022 12:14 Ответить
Ne Sovetsk. Tilžė. Tilsit po nemecki.
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26.03.2022 12:15 Ответить
Кубань хочет домой
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26.03.2022 10:16 Ответить
Объясняю в сотый раз. Украине ТАКАЯ Кубань и даром не нужна. Тамошние орки ни чем не лучше мокш и бурятов. Пусть ип-ся в собственном соку...
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26.03.2022 10:22 Ответить
Кізяки ряжені ще хужі, чим кацапи, самі лояльні до нас СИбіряки, тому що більша половина переселенців з України, і більш свободніші.
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26.03.2022 10:34 Ответить
Я за! Раз ссыкливым бошам Кенигсберг без надобности,, а Рассея там всего лишь оккупант с прошлого века, то все логично
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26.03.2022 10:19 Ответить
Зачем этот отставной генерал об этом говорит именно сейчас? Или дурак, или провокатор. Если рф колеблется-"применять не применять" оружие массового поражения, то генерал подливает масла в огонь. Лучше бы вместо болтовни-С 300 молча поставили, да Градов дали.
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26.03.2022 10:23 Ответить
Чтобы не снимали тамошний гарнизон. Чем больше силы РФ будут рассредоточены, тем легче их будет перемолоть поодиноске. Надо ещё, чтобы Финляндия подключилась.
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26.03.2022 10:29 Ответить
Ну і Японія також.
А то вже з Камчатки під Київ бригаду перекинули. Вони мають стримувати можливу агресію там
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26.03.2022 10:44 Ответить
В Кеніґсбергу теж вата, але не така як московити. Все таки живуть ближче до Європи.
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26.03.2022 10:27 Ответить
Вата везде одинаковая. Даже живущая десятилетиями в Европе.
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26.03.2022 11:02 Ответить
Давно пора забрати своє!
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26.03.2022 10:28 Ответить
Продам більшу половину кацапстану. Не дорого😀
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26.03.2022 10:30 Ответить
Украина возражать не будет, а немчуре членом по губам!
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26.03.2022 10:34 Ответить
Мєдвєдка зараз почне ядрьоною бімбою погрожувати полякам.
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26.03.2022 10:36 Ответить
НЕТ, Восточная Пруссия - это исконные немецкие земли и к Германии они и вернуться, хотя немца пока этого не достойны (взрастили кремлевских орков жирной грудью старухи-Европы)!
Местное население максимум на что может рассчитывать - это на ПМЖ как лица без гражданства!
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26.03.2022 10:36 Ответить
ну якщо путін так вже копнув історію, то колись дійсно герцогство Прусія було васалом Речі Посполитої .
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26.03.2022 10:40 Ответить
Правильно....Якщо німці підігрують кацапу або навіть сцять його, то поляки більш рішучіші... і отримають цей королівський приз, Кьоніґсберг....

До речі, польська назва - Królewiec, Круловець від Круль(король). Оскільки Königsberg з німецької це королівське місто...
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26.03.2022 10:43 Ответить
Насправді, це лише тролінг. Але трохи пердаки у кацапів повибухають, і то добре.
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26.03.2022 11:22 Ответить
Польша просипається!!! Арзейбарджан проснувся! Не розумію Молдову і Грузію!?
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26.03.2022 10:49 Ответить
Коструктор "Лего" начинают разбирать по частям.
Недолго музыка играла.
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26.03.2022 10:58 Ответить
Во классно если поляки с немцами за Кёнигсберг подерутся))
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26.03.2022 10:59 Ответить
ИСТОРИЯ ПИШЕТСЯ !!! ПРОСТО ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ !!!
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26.03.2022 11:01 Ответить
япония на курилы,китай на сибирь и дальний восток!что от ********* останется?пшик,тьфу,срань!
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26.03.2022 11:06 Ответить
Що спікер госмИслі косачов називає історією, ту висмоктану з пальця пропагандонську фігню, якою пишаються мокшани?
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26.03.2022 11:22 Ответить
Строк аренди кенігсбергу закінчився ще в 70-роках минулого сторіччя. Терріторію треба забирати, а облаштування може бути під прапором Євросоюзу-таке собі вільне місто і порт.
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26.03.2022 11:31 Ответить
Оккупирован?
Забирайте!
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26.03.2022 11:34 Ответить
Вальдемар Скшипчак не надо расуждать имеем или не имеем право,у нас в Украине есть
пословица "сiй,по свое,за своiм",зашли забрали Кинисберг,а рашистов под зад коленом
хай шуруют пешком в парашу,и нефиг рассуждать,тоже самое сделать финам,японцам.
Еще раз повторяю,дикарям место на южном берегу Северного Ледовитого океана,
прекрасное место для жизни,главное ягеля много,хай там и пасутся.
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26.03.2022 15:35 Ответить
Отставной польский генерал явно в свое время учился в каком-нибудь военном училище в Ленинграде и теперь на пенсии иногда волонтерит в пользу российских спецслужб.
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26.03.2022 17:31 Ответить
Надеюсь что поляки с литовцами из-за наследованных земель пруссов не передерутся. Для поднятия угара - Куршская Коса, которая там находится - часть этнической территории курсов, которые часть латышского народа. То есть на эту територию технически могут претендовать и Латвия Но нахрена оно нам - нам и так своих кацапов некуда девать.
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26.03.2022 20:24 Ответить
 
 