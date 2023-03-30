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В оккупированном Мариуполе захватчики разместили систему зарядки ПВО на центральном проспекте, - Андрющенко

маріуполь

Российские оккупанты разместили систему зарядки ПВО на центральном проспекте Мариуполя

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда не было и вот снова. Мариуполь. Система зарядки ПВО просто запаркована посреди центрального проспекта города.

Никакого живого щита. Но, это не точно", - говорится в сообщении.

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Автор: 

Мариуполь (5704) оккупация (10108) Андрющенко Петр (579)


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ну, після того, що кацапозлидні зробили з Маріком, то і не дивно.
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30.03.2023 13:58 Ответить
кацапи ж не люди, то нАсрано .
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30.03.2023 13:59 Ответить
..у роки невизнаної Цивілізованим Світом Кацапської Олімпіади жив певний час там у родичів, "у центрі", десь біля драмтеатру, малий був.. чи живі вони зараз, чи їхні (та й мої) рідні, і не знаю.. здохніть, кацапи-окупанти
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30.03.2023 14:21 Ответить
где притула а то все срет в голову по радио...
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30.03.2023 14:33 Ответить
Потужний вибух у Маріуполі, це може вона пішла услід за кораблєм?
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30.03.2023 17:16 Ответить
то дроном хіба не можна його пошкодити, без великого вибуху
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30.03.2023 19:29 Ответить
 
 