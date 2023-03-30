В оккупированном Мариуполе захватчики разместили систему зарядки ПВО на центральном проспекте, - Андрющенко

Российские оккупанты разместили систему зарядки ПВО на центральном проспекте Мариуполя

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Никогда не было и вот снова. Мариуполь. Система зарядки ПВО просто запаркована посреди центрального проспекта города.

Никакого живого щита. Но, это не точно", - говорится в сообщении.

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