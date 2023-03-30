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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Большое наступление" обернулось для России "пшиком", но она может воевать еще несколько лет, - ГУР

росія

Анонсированное зимой "большое наступление" россиян оказалось "пшиком", однако им станет ресурсов продолжать войну в 2023 и, возможно, в 2024 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" – они не получили ни одного значимого результата", - заявил он.

Он добавил, что сейчас россияне пытаются во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но полученные разведданные позволяют ВСУ принимать эффективные контрмеры и наносить оккупантам максимальные потери.

"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше", - подчеркнул Черняк.

Читайте также: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 172 900 человек (+560 в сутки), 3610 танков, 2671 артсистема, 6974 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Он также отметил, что даже сейчас влияние санкций на ВПК страны-агрессора очень ощутимо. Сейчас россияне несут самые большие потери за все время войны, а их производство не способно компенсировать это из-за нехватки комплектующих.

"Сейчас россияне шуршат над устаревшими советскими танками и отправляют их в Украину. Конечно, здесь не нужно питать иллюзий: даже старый Т-62 или Т-54 способен вести огонь, но имеющийся в Украине спектр противотанковых средств как собственного, так и западного производства уже доказал способность нивелировать архаический российский бронетанковый подход. О влиянии западных санкций на способность России вести войну свидетельствует также и стремление вытеснить последние соки из белорусского ВПК и другие отчаянные попытки найти вооружение "на стороне" - в Иране, например", - подчеркнул Черняк.

Автор: 

разведка (4168) санкции (11251) Черняк (16) потери (4368)


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Топ комментарии
+14
А ГУР таки регулярно дивиться телемарафон!
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30.03.2023 15:40
+7
Плавно перейшли до два-три роки....
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30.03.2023 15:45
+7
Не розчинилась, а їх знищили, і це стояння насправді люта артилерійська заруба .
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30.03.2023 16:01
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А ГУР таки регулярно дивиться телемарафон!
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30.03.2023 15:40 Ответить
и в чем сейчас для зрадойобов он не прав?захватили только соледар на 10к людей и за6-7мес.пол бахмута на 80к до войны,акуеть просто "успешное наступление"....если бы наши так "ефективно"наступали то у зрадойобчиков всепропальщиков уже бы язык отпал плеваться.
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30.03.2023 15:45 Ответить
Не прав в тому, що людей за людей не рахує, а тримає за якихось безмозглих тварин.
Це в стилі, шашличкі на травневі свята, бо війни не буде, не хвилюйтеся.
Підсумок, півкраїни розбито, сотні тисяч жертв, мільйони біженців, економіка країни на половину знищена...
Зараз те саме, в стилі, всьо хорошо прєкрасная маркіза.
Москалі лізе, так вже помалу лізуть, але вони лізуть.
І далі, хоч і помалу але захоплюють наші території.
І народу від того не легше, якими темпами вони лізуть.
А хоч по метру в день, але вони захоплюють нашу українську землю....
І не легше людям від того, що москалі будуть потроху захоплювати українську землю, не за рік а за 2-3 роки.
Як тут сказано...
Одна надія, на те, щоб швидше відтіснити москалів з України, поки ті не перетворили її повністю в руїни.
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30.03.2023 16:06 Ответить
Захоплюючи українську землю, вони за кожен метр кладуть тисячи трупів і досвід доводить, що смертники в них не нескінчені і бажання вмирати не безмежне і кожен наступ в кінці-кінців видихається повністю, хоч і тимчасово, але досить таки надовго і навіть часто завершується нашим контрнаступом. А щодо того, що вони помалу захоплюють наші території не треба хвилюватися, бо такими темпами вони їх не захоплять і десятиліттями, а з такими втратами їм і всього населення не вистачить захопити Україну. І хоч і втрачаючи території, ми виграємо дорогоцінний час, який працює лише на нас - зараз вже діють з початку року справжні санкції, які знищать російську економіку та як не як а істотно збільшується наша військова допомога від партнерів, а на росії збільшуються тільки кладовища .
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30.03.2023 17:40 Ответить
здавайтес
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30.03.2023 18:27 Ответить
всего лишь?ну пускай тогда забирают !я то думал
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30.03.2023 17:33 Ответить
На данный момент фронт практически стоит. Тактическая инициатива московии растворилась.
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30.03.2023 15:44 Ответить
Не розчинилась, а їх знищили, і це стояння насправді люта артилерійська заруба .
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30.03.2023 16:01 Ответить
Плавно перейшли до два-три роки....
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30.03.2023 15:45 Ответить
Да хоть 10 лет. Лишь бы фронт был подальше от Украины.
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30.03.2023 16:05 Ответить
Я з самого початку казав що війна закінчиться в 2025 році.
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30.03.2023 15:51 Ответить
Кому?
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30.03.2023 15:59 Ответить
Війна закінчиться знищенням Московії, але в якому році це буде... Помсту треба подавати холодною!
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30.03.2023 17:22 Ответить
невідомо що у противника з резервами. напевно вони вирішили не кидати резерви в наступ, а наступати тим, що було, а резерви приберегти для зупинки нашого контр наступу.
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30.03.2023 15:52 Ответить
За даними західної розвідки, вони задіяли вже більше 90% мобілізованих, але вони бунтують та тікають з полю бою. Лише зеків-смертників вони можуть стратами кувалдами та тортурами примусити іти у наступ. А чмобіки і так бунтвали, а чим більше трупів рашистів під Бахмутом, тим сильніше будуть бунтувати і на більші жертви підуть, хоч до в'яниці сядують, бо не хочуть вмирати за ху#ла та олігархів
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30.03.2023 17:44 Ответить
за даними західної розвідки і безповоротних втрат у них лише 220 тищ, але ж ми знаємо як воно.
крім того ходять оцінки, шо під час мобілізації вони нагребли не 300, а 500 тищ. ще у них строковики цьогорічні і минулорічні є. питання лише на чому воні всі будуть пересуватися. на камазах і буханках?
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30.03.2023 18:26 Ответить
"..марафонць ,добiгши до Афiн без зупинок, упав мертвим."(с) - це треба взяти за приклад.
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30.03.2023 15:54 Ответить
Не добіжать вагнерівські марафонці, бо їх відстрілюють до фінішу
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30.03.2023 17:45 Ответить
В даному випадку, ГУР, здається, не балаболить. "Грандіозний" наступ паРаші, яким лякали навіть західні ЗМІ, таки здувся, а про 24 рік і Муженко казав. Якщо Китай не влізе зі своєю допомогою паРаші, звісно.
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30.03.2023 15:56 Ответить
А хлоп'я Буданов казав, що через три місяці на росії закінчаться гроші. Знову *******.
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30.03.2023 15:57 Ответить
Угу, закінчились через два, просто заходять в дефіцит, ну і Китай можливо допомагає.
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30.03.2023 16:03 Ответить
Добрый день Юрий! Рад вас видеть. С дочей как дела?
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30.03.2023 16:16 Ответить
Воюють не грошима або не тільки грошима, біда в тому що Буданов цього не розуміє.
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30.03.2023 16:20 Ответить
Это и ежу понятно. Надо выносить их артиллерию, ПВО и РЭБ. Пока китайцы не подогнали им ништяков. И начинать накрывать аэродромы. *ля...мы вообще собираемся побеждать или что?
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30.03.2023 16:11 Ответить
Досить вже говорити про китайські ништяки як про якийсь факт. Китайці підігнали лише х3р Сі за щоку ху#лу
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30.03.2023 17:47 Ответить
В соседней теме, болтун Юсов уже рассказывает что будет после победы. Это очень плохая тенденция. Вначале нужно победить. Иначе это дележ шкуры неубитого медведя.
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30.03.2023 16:18 Ответить
Тысячи украинцев погибли защищая Бахмут, Соледар. Для них это пшик.
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30.03.2023 16:34 Ответить
На кожного українця щонайменше два мертвих орка, це нечесно, але ті два орки вже не зачеплять жодного українця. Слава загиблим героям...
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30.03.2023 17:25 Ответить
ГУР найвеличнішого намікає, виборів не буде! Поки не закінчаться патріоти. Он вже голову сміло секта ФСБ УПЦ піднімає. Далі буде, зепіддавки промоскальському саботажу в середині країни. Проукраїнські активісти кінчаються, патріоти гинуть....
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30.03.2023 16:31 Ответить
Рашистів гине в 7 разів більше. Патріоти прикончать вагнерців до останнього і в кожну російську родину відправлять по чинковій труні з України. А промоскальський саботаж вже не пройде, бо зараз патріотів 99% і вони порвуть на шматки кожну промоскальську гниду після Бучі та Маріуполя.
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30.03.2023 17:50 Ответить
О бляха. Працює розвідка таки. Це вам не хухри-мухри такі дані розкопати, це вам не марафон з дивану дивитись, по лезу бритви ходять.
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30.03.2023 16:35 Ответить
Киев за 3 дня брали а вместо Киева взяли за щеку!
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30.03.2023 16:37 Ответить
оперативна ініціятива у москалів, вони наступають, ми втрачаємо території.

якось недоречно про пшики казати.
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30.03.2023 17:42 Ответить
Цікаво, як це сприймають 70% виборців? То Буданов каже, що все, програли кацапи, видохлись. І перемога ось тут, поряд. А тепер два-три роки. Як люди можуть жити одноденними новинами, і не брати в голову те, що їм казали з екрану ТВ перед цим?
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30.03.2023 18:24 Ответить
Дивно! Буданов же чітко сказав. До кінця року повернемо Крим )
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30.03.2023 19:03 Ответить
А як же дебіл Буданов, що літом мріяв їздити на танках по Криму?
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30.03.2023 19:12 Ответить
 
 