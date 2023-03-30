"Большое наступление" обернулось для России "пшиком", но она может воевать еще несколько лет, - ГУР
Анонсированное зимой "большое наступление" россиян оказалось "пшиком", однако им станет ресурсов продолжать войну в 2023 и, возможно, в 2024 годах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в интервью Укринформу представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.
"Сейчас мы видим, что российская армия оказалась неспособна вести стратегические наступательные операции. Анонсированное пропагандой в течение нескольких месяцев так называемое "большое наступление" обернулось для России "пшиком" – они не получили ни одного значимого результата", - заявил он.
Он добавил, что сейчас россияне пытаются во что бы то ни стало выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, но полученные разведданные позволяют ВСУ принимать эффективные контрмеры и наносить оккупантам максимальные потери.
"Если говорить об инерционном сценарии, то есть таком, когда будет сохраняться нынешняя интенсивность боевых действий, то имеющихся ресурсов у россиян хватит на ведение конвенционной войны в 2023-м и, возможно, в 2024-м году. Если же усилить санкционное давление, то критические трудности у государства-агрессора начнутся раньше", - подчеркнул Черняк.
Он также отметил, что даже сейчас влияние санкций на ВПК страны-агрессора очень ощутимо. Сейчас россияне несут самые большие потери за все время войны, а их производство не способно компенсировать это из-за нехватки комплектующих.
"Сейчас россияне шуршат над устаревшими советскими танками и отправляют их в Украину. Конечно, здесь не нужно питать иллюзий: даже старый Т-62 или Т-54 способен вести огонь, но имеющийся в Украине спектр противотанковых средств как собственного, так и западного производства уже доказал способность нивелировать архаический российский бронетанковый подход. О влиянии западных санкций на способность России вести войну свидетельствует также и стремление вытеснить последние соки из белорусского ВПК и другие отчаянные попытки найти вооружение "на стороне" - в Иране, например", - подчеркнул Черняк.
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Це в стилі, шашличкі на травневі свята, бо війни не буде, не хвилюйтеся.
Підсумок, півкраїни розбито, сотні тисяч жертв, мільйони біженців, економіка країни на половину знищена...
Зараз те саме, в стилі, всьо хорошо прєкрасная маркіза.
Москалі лізе, так вже помалу лізуть, але вони лізуть.
І далі, хоч і помалу але захоплюють наші території.
І народу від того не легше, якими темпами вони лізуть.
А хоч по метру в день, але вони захоплюють нашу українську землю....
І не легше людям від того, що москалі будуть потроху захоплювати українську землю, не за рік а за 2-3 роки.
Як тут сказано...
Одна надія, на те, щоб швидше відтіснити москалів з України, поки ті не перетворили її повністю в руїни.
крім того ходять оцінки, шо під час мобілізації вони нагребли не 300, а 500 тищ. ще у них строковики цьогорічні і минулорічні є. питання лише на чому воні всі будуть пересуватися. на камазах і буханках?
якось недоречно про пшики казати.