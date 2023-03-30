Пограничники под Бахмутом уничтожили две группы "вагнеровцев"

Минус две группы "вагнеровцев" – результат работы пограничных подразделений в Бахмуте.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

"Первую группу захватчиков минометчики уничтожили по предоставленным аэроразведке координатам. Огонь остановил окrупантов на подходе к линии столкновения. Второй отряд ЧВК "Вагнера" бойцы Госпогранслужбы сдержали в ближнем бою в пригородной застройке, попав во врага из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В общей сложности потери живой силы противника составили 14 человек: 6 – убитыми, 8 – ранеными.

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