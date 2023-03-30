Пограничники под Бахмутом уничтожили две группы "вагнеровцев"
Минус две группы "вагнеровцев" – результат работы пограничных подразделений в Бахмуте.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
"Первую группу захватчиков минометчики уничтожили по предоставленным аэроразведке координатам. Огонь остановил окrупантов на подходе к линии столкновения. Второй отряд ЧВК "Вагнера" бойцы Госпогранслужбы сдержали в ближнем бою в пригородной застройке, попав во врага из гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
В общей сложности потери живой силы противника составили 14 человек: 6 – убитыми, 8 – ранеными.
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Украина-это и есть настоящая Русь!
Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях Змеиного везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И ежедневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как год прилег на грунт.
Ето ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
«По доброй воле», путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Бежали орки из Лимана, бежали из различньІх городов
Копали трупам орков ямьІ, пуйло забрать их не готов
Теперь без «ЛадьІ» обойдутся кокошницьІ на КальІме
ПрикопаньІ их муженечки в святой украинской земле.
А КрьІмский мост, тот что неприступен, как та Тайпейская скала.
БьІл взорван просто, без потуги, и S-400 не помогла.
А Севастополь, город-крепость, бьІл как бьІ непокол**им.
Просрал поход у свою гавань маленьких нео-субмарин.
КадьІров, тот что у 16 первого кацапа замочил.
На весь Генштаб кацароссийский чеченський х… свой положил.
Пригожин тоже как КадьІров, наср… по полной на Генштаб.
Для них Херой рассеи - Лапин есть просто долбаньІй дурак.
Бежали орки из Херсона как те засранцьІ, без лаптей.
Ну а походу получали от украинцев пиз….й.
«Маневр тактический» назвали в кремле вот ету беготню.
Ну а днепровским ракам пища, все остальное по х…
Теперь в кацаповских хрущевках русне покоя больше нет.
Ну а в Рязани, что за МКАДом, угроблен третий самолет.
Бавовна залетает всюду, на аеродромьІ и складьІ.
На нефт**азах и вокзалах ордьІнацам ЗСУ дает пиз….,
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Идут из Запада ракетьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.