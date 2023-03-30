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Новости Волонтеры для армии
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Армия дронов передала 300 мощных БПЛА Mavic 3T на фронт, - Федоров

дрони

Месяц тому назад платформа United24, Monobank, Олег Гороховский и Игорь Лаченков объявили сбор на дроны Mavic 3T для ВСУ. В настоящее время передано на фронт уже 300 БПЛА.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Месяц назад платформа United24, Monobank, Олег Гороховский и Игорь Лаченков объявили сбор на дроны Mavic 3T для наших Сил обороны. А уже сегодня Армия дронов передала 300 мощных БПЛА на фронт! 160 "птичек" к востоку, 85 — на запорожское направление и еще 55 - на херсонское, - говорится в сообщении.

Как отмечает Федоров, эти БПЛА позволят проводить разведку, наводить артиллерию и уничтожать российскую технику на миллионы долларов. Они снабжены тепловизорами, камерами с зумом. "Это поможет выполнять высокоэффективные операции даже ночью и следить за каждым передвижением врага", – отметил Федоров.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе.

Читайте: Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою, - Федоров

армия (8490) сбор (297) Федоров Михаил (503) дроны (3834)


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Топ комментарии
+18
Ви там оприділіться: мавіки потужні чи весільні? Бо я вже запутався
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30.03.2023 16:39
+12
Чудова новина!
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30.03.2023 16:37
+9
то за донаты они потужные, а за бюджетные деньги - свадебные
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30.03.2023 16:43
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пахне піздьожом
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30.03.2023 16:34 Ответить
Да, теперь зеля не только президент, а еще и волонтер. Что не сделаешь для пиара... Вот когда закупит из бюджета Байрактары и создаст в армии штатную структуру под них - вот тогда можно говорить о выполнении, именно о выполнении, обязанностей Президента и Верховного Главнокомандующего
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30.03.2023 16:43 Ответить
Митися треба, шановний. Або навести докази своїх слів. Можете?
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30.03.2023 16:48 Ответить
Військові підрозділи на передовій хіба підтвердили з фото й відеозвітом отримання цих дронів? Ніхто нічого не чув. Волонтери далі продовжують збирати кошти на дрони для ЗСУ
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30.03.2023 21:20 Ответить
Військовим підрозділам на передовій ніколи займатися усілякою хрінью. Вони кацапів винищують.
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30.03.2023 22:02 Ответить
Військові самі завжди просять у волонтерів закупляти життєво необхідні для них дрони. Це уже давно стало частиною системи військових поставок на фронті, а не хрінью чи весільними іграшками, як би хотілося злодіям і грабіжникам з МО. Якби це було правдою, військові уже самі б це підтвердили.
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30.03.2023 22:50 Ответить
Покажіть хоча б документальні відомості про прийняття їх на баланс військових підрозділів, не те щоб використання їх на передовій
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30.03.2023 22:54 Ответить
Може ще відомості про Леопарди та іншу техніку показати? Ви на кого працюєте?
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31.03.2023 09:02 Ответить
у вас в лаптестане перманентно вонь не выветривается, тебе и пахнет.
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30.03.2023 17:13 Ответить
Чудова новина!
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30.03.2023 16:37 Ответить
Ви там оприділіться: мавіки потужні чи весільні? Бо я вже запутався
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30.03.2023 16:39 Ответить
то за донаты они потужные, а за бюджетные деньги - свадебные
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30.03.2023 16:43 Ответить
То різні люди. Різні "міністерства". Для одного дрони весільні.

А для іншого мілітарітех це майбутня ніша для України.
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30.03.2023 17:31 Ответить
То чого волонтери з ніг збиваються збирають кошти на дрони?
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30.03.2023 16:45 Ответить
Бо зброї мало не буває. Тим більше що їх збивають.
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30.03.2023 16:50 Ответить
А то що, держава збирала?? Банку в Монобанку відкрила? Я теж туди трохи кинула
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30.03.2023 16:53 Ответить
300 - дуже смiшна кiлькiсть на такий фронт. це так ми "бєрєжьом нашiх людей".
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30.03.2023 16:51 Ответить
То питання до держави, до Зезидента. А на ці дрони люди збирали
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30.03.2023 16:54 Ответить
А шо ж Зе?
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30.03.2023 17:15 Ответить
А Зе воює "потужними відосіками" Як не "відосік", так і "перемога" Або на політичному фронті, або на полі бою І, мінімум, "стратегічна"!
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30.03.2023 17:36 Ответить
люди збирають грошi, люди пишуть софт, люди органiзують навчання вiйськових etc. нi "ставка", нi генштаб, нi МО, нi "слуги асфальту" дупля не отбивають. тiльки "вiдосики" викладають про роботу дронiв. BTW - Фєдоров мiнiстр, тобто "державний дiяч".
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30.03.2023 17:46 Ответить
Тобі тільки б дої&атись? Читати вмієш - зібрано за місяць, буде ще. І мова йдеться про Мавіки з тепловізорами - самі найдорожчі. А скільки другої та третьої серії постійно збирається, ніхто і не рахував. Звичайно що їх потрібно більше, але окрім квадиків ще потрібні пілоти. Бажання немає, чи краще з дивани писати?
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30.03.2023 18:00 Ответить
що значвить "зібрано"? вони ***** там сидять? гроші до каси донести? не зібрано має бути,а профінасовано з бюжету ************ має писати,а тут чим це недоношонне пишається,тим що на своїй посаді ***** не робить?
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30.03.2023 23:12 Ответить
Ще не факт що це все правда. Ніхто підтверджень від військових на передовій про їх отримання не надав. Цілком вірогідно, що це піз..ж чистої води, а зібрані кошти могли банально пригріти по карманам за славними традиціями зеленого МО
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30.03.2023 21:24 Ответить
Мадяру за одну чи дві доби люди надонатили на сотню таких Мавіків. 40 штук він замовляв для своїх підрозділів і 40 щоб передати іншим, але зібрали більшу суму. Цікаво було б порівняти ціни. Мадяр ціну оголошував, а ці кренделі мовчать за скільки купили. Це ще якщо купили, а не підгадали з повідомленням до появи на передку наприклад тих коптерів що Мадяр закупив і волонтери підігнали.
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30.03.2023 22:21 Ответить
Зайдіть на сайт Мавіка (не плутати з французьким виробником велозапчастин) там усі ціни вказані. Ціни по яких закупляють ці дрони в Україні у т.з. ПП чи ТОВ звичайно у декілька разів завищені
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30.03.2023 22:58 Ответить
Лáченков Ігор Борисович (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F 14 червня https://uk.wikipedia.org/wiki/1999 1999 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпропетровськ (нині - Дніпро), https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна ) - український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3 блогер , автор інформаційного https://uk.wikipedia.org/wiki/Telegram Telegram -каналу «Лачен пише», що висвітлює https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(%D0%B7_2014) війну в Україні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-1 [1] ; волонтерhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:3-2 [2] . Разом із https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сергієм Притулою є ініціатором проєкту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80 «Народний Байрактар» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:2-3 [3] .
2022 року потрапив до рейтингу «30 до 30: обличчя майбутнього» від https://uk.wikipedia.org/wiki/Forbes_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Forbes Україна»

Оле́г Володи́мирович Горохо́вський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпро ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD бізнесмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80 банкір , співзасновник компанії Fintech Band та проєктів https://uk.wikipedia.org/wiki/Monobank Monobank і британського Koto, колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку» (до націоналізації). Статки (станом на 2021 рік): 300 млн дол.Monobank[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&section=3 ред. код ]У 2017 році став співзасновником IT-компанії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fintech_Band&action=edit&redlink=1 Fintech Band (основні напрями- онлайн-банкінг, процесинг, CRM-система, кредитні картки тощо).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] Сферою застосування нового бізнес-продукту був обраний онлайн-банкінгhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .В момент докапіталізації компанії Fintech Band до 1 млрд грн частка Гороховського в компанії становила 17,18%https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .Того ж року було підписано договір про співпрацю з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA Універсал Банком , та вже у травні 2017 року було анонсовано дебютний проєкт - мобільний банк monobank.

яким боком до них федоров?
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30.03.2023 18:14 Ответить
Якщо хто не знав,то виробник цих дронів китайська фірма,на китайських комплектуючих.
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30.03.2023 18:16 Ответить
І що? Є інші варіанти?
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30.03.2023 19:12 Ответить
Після року війни мали би бути і багато хто на це сподівався. Але коли Резніков висловився "про весільні дрони" стало зрузуміло, що все трохи не так. Це був, насправді, потужний маркер який висвітлив глибину дна в якому перебуває забезчення військ від МО і вказав на одну із причин.
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30.03.2023 20:32 Ответить
 
 