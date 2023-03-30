Армия дронов передала 300 мощных БПЛА Mavic 3T на фронт, - Федоров
Месяц тому назад платформа United24, Monobank, Олег Гороховский и Игорь Лаченков объявили сбор на дроны Mavic 3T для ВСУ. В настоящее время передано на фронт уже 300 БПЛА.
Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Месяц назад платформа United24, Monobank, Олег Гороховский и Игорь Лаченков объявили сбор на дроны Mavic 3T для наших Сил обороны. А уже сегодня Армия дронов передала 300 мощных БПЛА на фронт! 160 "птичек" к востоку, 85 — на запорожское направление и еще 55 - на херсонское, - говорится в сообщении.
Как отмечает Федоров, эти БПЛА позволят проводить разведку, наводить артиллерию и уничтожать российскую технику на миллионы долларов. Они снабжены тепловизорами, камерами с зумом. "Это поможет выполнять высокоэффективные операции даже ночью и следить за каждым передвижением врага", – отметил Федоров.
Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе.
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А для іншого мілітарітех це майбутня ніша для України.
2022 року потрапив до рейтингу «30 до 30: обличчя майбутнього» від https://uk.wikipedia.org/wiki/Forbes_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 «Forbes Україна»
Оле́г Володи́мирович Горохо́вський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 19 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1974 1974 , м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE_(%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE) Дніпро ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 український https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD бізнесмен , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96%D1%80 банкір , співзасновник компанії Fintech Band та проєктів https://uk.wikipedia.org/wiki/Monobank Monobank і британського Koto, колишній перший заступник голови правління «ПриватБанку» (до націоналізації). Статки (станом на 2021 рік): 300 млн дол.Monobank[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit§ion=3 ред. код ]У 2017 році став співзасновником IT-компанії https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Fintech_Band&action=edit&redlink=1 Fintech Band (основні напрями- онлайн-банкінг, процесинг, CRM-система, кредитні картки тощо).https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] Сферою застосування нового бізнес-продукту був обраний онлайн-банкінгhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .В момент докапіталізації компанії Fintech Band до 1 млрд грн частка Гороховського в компанії становила 17,18%https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] .Того ж року було підписано договір про співпрацю з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA Універсал Банком , та вже у травні 2017 року було анонсовано дебютний проєкт - мобільний банк monobank.
яким боком до них федоров?