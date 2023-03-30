Армия дронов передала 300 мощных БПЛА Mavic 3T на фронт, - Федоров

Месяц тому назад платформа United24, Monobank, Олег Гороховский и Игорь Лаченков объявили сбор на дроны Mavic 3T для ВСУ. В настоящее время передано на фронт уже 300 БПЛА.

Об этом сообщил в своем Фейсбуке министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Месяц назад платформа United24, Monobank, Олег Гороховский и Игорь Лаченков объявили сбор на дроны Mavic 3T для наших Сил обороны. А уже сегодня Армия дронов передала 300 мощных БПЛА на фронт! 160 "птичек" к востоку, 85 — на запорожское направление и еще 55 - на херсонское, - говорится в сообщении.

Как отмечает Федоров, эти БПЛА позволят проводить разведку, наводить артиллерию и уничтожать российскую технику на миллионы долларов. Они снабжены тепловизорами, камерами с зумом. "Это поможет выполнять высокоэффективные операции даже ночью и следить за каждым передвижением врага", – отметил Федоров.

Он также поблагодарил всех, кто принял участие в сборе.

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