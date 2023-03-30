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Новости Война
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В оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв, - горсовет

вибух

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе прогремел сильный взрыв.

Об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Мощный взрыв в Мариуполе в районе 17 и 23 микрорайонов. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

Читайте: В оккупированном Мариуполе захватчики разместили систему зарядки ПВО на центральном проспекте, - Андрющенко

взрыв (6721) Мариуполь (5704)


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Зовсім легені не бережуть - курять і курять 🤣🤣🤣🤣
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30.03.2023 16:32 Ответить
Палять і палять!
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30.03.2023 16:48 Ответить
І курять, і палять, і не тушать, і не гасять
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30.03.2023 17:06 Ответить
Коротше кажучи - різними способами вкорочують собі віку!
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30.03.2023 17:54 Ответить
то було зіткнення літосферних плит
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30.03.2023 16:42 Ответить
30.03 был штурмом взят Париж... хатели павтарить, но не фартануло.
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30.03.2023 16:51 Ответить
Скорее всего празднуют пропитие Аляски, тоже 30.03.
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30.03.2023 16:52 Ответить
бавовни багато не буває
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30.03.2023 17:08 Ответить
Сегодня Украинская армия уже имеет такое оружие, которое способно доставать до Мариуполя,

нужно накрывать его ежедневно и по квадратно, как это делали рашисты.
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30.03.2023 19:17 Ответить
 
 