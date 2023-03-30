В оккупированном Мариуполе прогремел сильный взрыв, - горсовет

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе прогремел сильный взрыв.

Об этом в телеграм-канале сообщил Мариупольский городской совет, передает Цензор.НЕТ.

"Мощный взрыв в Мариуполе в районе 17 и 23 микрорайонов. Детали выясняются", - говорится в сообщении.

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