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Новости Агрессия России против Украины
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15 противодронных систем Чехия отправила Украине

протидронні,системи

В рамках инициативы подарок для Путина" (Drek pro Putina) было собрано 3,75 миллиона евро.

Об этом пишет Европейская правда, передает Цензор.НЕТ.

"Чешская инициатива Dárek pro Putina отправляет 15 комплексов противодействия беспилотникам MR-2 Viktor от (чешской оружейной компании. - Ред.) Excalibur Army в Украину. На оружие успели собрать 3,75 миллиона евро на общественном сборе", - говорится в сообщении.

Мобильный комплекс Victor - это модернизированный вариант чешской зенитной установки с парой пулеметов KPVT, которые используют боеприпасы калибра 14,5x114 мм для уничтожения воздушных или, при необходимости, наземных целей.

Зенитный комплекс имеет прочную конструкцию и высокую точность стрельбы, эффективная дальность которой составляет более двух километров. Victor оснащен дневным и ночным зенитным прицелом, а также прицелом для стрельбы прямой наводкой по наземным целям.

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Носителем комплекса является модифицированный внедорожник Toyota с усиленной подвеской и специальным адаптером на корпусе, что позволяет вести огонь непосредственно из автомобиля. Благодаря четырехлитровому двигателю и полноприводному механизму Victor позволяет быстро передвигаться даже в сложных условиях местности.

помощь (7752) Украина (44908) Чехия (1698)


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Це добре, гарно дякуємо.
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30.03.2023 17:01 Ответить
Спасибі Вам ! Спасибі усім Союзникам !!!
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30.03.2023 17:27 Ответить
https://uaprom.info/news/188204-norvegiya-peredast-********-12-dizelnih-poyizdiv.html Норвегія передасть Україні 12 дизельних поїздів
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30.03.2023 17:32 Ответить
Чехи, на відміну від мадяр (1956), добре пам'ятають 1968 рік.
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30.03.2023 17:57 Ответить
Пийте чеське пиво, підтримуйте чеську економіку!
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30.03.2023 18:08 Ответить
Красота, таких Вікторів можливо використовувати не тільки проти Шахедів але й проти гелікоптерів та всяких там БТРів та БМП.
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30.03.2023 18:10 Ответить
люблю чеський гумор!
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30.03.2023 18:22 Ответить
не "drek pro putina", а "dArek pro putina". Адміністратори, виправте, будь ласка
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31.03.2023 00:33 Ответить
ЩИРО ДЯКУЄМО❗️❗️❗️💙💛
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31.03.2023 08:45 Ответить
 
 