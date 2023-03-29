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Новости Война
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Если Украина проиграет, Россия на этом не остановится, - президент Чехии Павел

павел,петр

Чешский президент Петр Павел предостерег, что союзники должны сделать все, чтобы Украина победила российских оккупантов в 2023 году, потому что он "реально не видит возможностей для второго или третьего шанса".

Об этом глава чешского государства сказал в эфире BBC HardTalk, добавив, что Россия не остановится на Украине" в случае поражения последней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Павел считает, что "в следующем [2024-м] году это [победить оккупантов] будет сложнее, так как поддержка Украины естественно увянет..."

В этот момент ведущий перебил президента, отметив, что тот говорит "экстраординарные вещи", рассуждая об уменьшении поддержки украинцев, и что российский диктатор Владимир Путин, услышав такое, "возрадуется".

Павел ответил, что это "объективный взгляд на реалии", и сказал, что "поддержка медленно снижается", в том числе в Чехии: "Чем дольше это продолжается, тем меньшей будет поддержка".

По словам лидера страны, если союзники прекратят поддерживать украинцев, "тогда Россия, скорее всего, победит в Украине, и воспримет это как подтверждение правильного подхода к своей внешней политике и политике безопасности".

"И, как мы открыто слышали это от их топ-представителей, Россия не остановится на Украине", – убежден глава чешского государства.

Читайте также: У России нужно навсегда отбить аппетит к краже чужих территорий, - глава МИД Чехии

Автор: 

прогноз (698) россия (95441) Чехия (1704) Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+8
"должны сделать все.. " Все - это ничего. Должны дать дальнобойные ракеты, самолеты , деньги , новые санкции.. Нужна конкретика - кто ,что и когда.
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29.03.2023 16:30
+7
"Що довше це триватиме, то меншою буде підтримка". А що меншою буде підтримка, там більшою буде небезпека для Європи. Невже не зрозуміло?
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29.03.2023 16:13
+5
Петр Павел- генерал армии в отставке. Отдал службе 35 лет/1983-2018/. Председатель военного комитета НАТО/2015-2018гг./
Окончил Штабной колледж в Кемберли/1996/.
Род войск-военная разведка.
Безпартийный, религия- атеист(устойчив к охмурению).
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29.03.2023 16:45
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дано не чули,павЕл,
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29.03.2023 15:57 Ответить
Щоб він з`їв , щоб не п#здів , як до речі і наш МО Резніков, який вже майже , як картопляний чебурек, розповідає про те ,що "можєт показать откуда ,когда и куда будєт ідті наступлєніє "
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29.03.2023 16:24 Ответить
Павел не политик, он военный, он не может дипломатично выражать свои мысли, поэтому говорит правду такой, как она есть. Тут уж нам судить, плохо это или хорошо для Украины. В чем можно быть уверенными наверняка, Павел искренне ненавидит совок, Путина и диктатуру, от души поддерживая Украину. А то, что именно так он выражает свои мысли, тут уж ничего не изменишь.
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29.03.2023 17:58 Ответить
Первоверховные апостолы Петр и Павел смотрят на тебя с укоризной...
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29.03.2023 16:00 Ответить
О, дед мороз протрезвел, а как же у Украины будет только один шанс?
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29.03.2023 16:01 Ответить
Петр Павел- генерал армии в отставке. Отдал службе 35 лет/1983-2018/. Председатель военного комитета НАТО/2015-2018гг./
Окончил Штабной колледж в Кемберли/1996/.
Род войск-военная разведка.
Безпартийный, религия- атеист(устойчив к охмурению).
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29.03.2023 16:45 Ответить
1984-1989---член компартии
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29.03.2023 17:23 Ответить
Ну это не показатель. Турчинов был комсоргом Днепропетровщины, а стал отпетым баптистом(или иеговистом), ну вобщем продал душу за дорого.
Я тоже был комсомольцем до 88-го(пока не выгнали)
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29.03.2023 20:57 Ответить
А може вiн знаϵ о спроможностях української армії щось що не знаϵш ти?
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29.03.2023 17:46 Ответить
Так може відразу здамося, раз він такий обізнаний
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29.03.2023 18:28 Ответить
Один день каже шо Захід видихається -- тепер каже шо треба всіма силами навалитись на рашку .
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29.03.2023 16:10 Ответить
То хай навалиться усіма силами, поки не видохся. ***** грає в довгу, чекаючи, що Захід втомиться, чекає на вибори у США з надією на трампістів і потрібно цю гру йому швидко обламати.
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29.03.2023 16:40 Ответить
Бо вже нарешті потрібно доносити до людей реалії і чому потрібно допомагати, а не вести себе з *виборцями* як до маленьких діток.

Я хочу велосипедик! Я хочу щоб того дядечку наказали, він погаааний. Я хочу те, хочу се, мені це не подобається. Ну звичайно, якщо не пояснювати ПОСТІЙНО людям чому їм буде срака, якщо зараз одну конхфетку не куплять, то вони будуть проти.
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29.03.2023 16:12 Ответить
"Що довше це триватиме, то меншою буде підтримка". А що меншою буде підтримка, там більшою буде небезпека для Європи. Невже не зрозуміло?
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29.03.2023 16:13 Ответить
Чехи вибрали якогось пи₴дуна. А здавався серйозним офіцером🤦
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29.03.2023 16:15 Ответить
Може, його вже купив *****?
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29.03.2023 16:18 Ответить
Альтернатива йому була набагато гiрша, аналог Земана, забув?
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29.03.2023 17:48 Ответить
Чую постійно від представників Заходу, що Україна має перемогти, але жоден з них не сказав, що означає перемогти, вигнати ворога зі своєї землі це перемога..., я маю на жаль великі сумніви, що дана перемога нам гартуватиме стійкий мир та відсутність обстрілів...
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29.03.2023 16:23 Ответить
єдина гарантія України від кацапів і від використання заходом України як щита та проксі-армії - це відновлення ядерного статусу. Все інше - договори, НАТО, будь-які інші союзи не мають значення
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29.03.2023 21:26 Ответить
мабуть агент рашистський при НАТО несе куйню. якщо союзники припинять підтримувати українців, "тоді Росія, найімовірніше, переможе в Україні , а громадяни США.ЄС І КРАЇН НАТО СПРИЙМАТИМУТЬ ТАКІ ДІЇ ЯК підтвердження ПОРАЗКИ ЇХНЬОГО підходу до зовнішньої та безпекової політики для своїх країн зокрема в тому числі для ЄС І НАТО "
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29.03.2023 16:28 Ответить
Отож-бо й воно! Тому цього ніколи і не буде! Якщо самі не хочете воювати, то допомагайте Україні і ні в чому не сумнівайтесь.
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29.03.2023 16:29 Ответить
"должны сделать все.. " Все - это ничего. Должны дать дальнобойные ракеты, самолеты , деньги , новые санкции.. Нужна конкретика - кто ,что и когда.
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29.03.2023 16:30 Ответить
Говорить розумні речі, але на цензорі хочуть слухати Арєстовича.
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29.03.2023 17:12 Ответить
Консерва отримала методичку від *****.
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29.03.2023 17:25 Ответить
В принципі все правильно сказав
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29.03.2023 17:56 Ответить
Он какой то странный этот Павел. Он так размышляет как будто это война в шашки
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29.03.2023 19:31 Ответить
Хочет наверно что бы мы сдались как они гитлеру.
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29.03.2023 19:32 Ответить
Павел очолював військовий комітет НАТО, коли ліліпутін похабно спитав всіх на Заході - а ви готові воювати за НАРВУ. Був переполох. Х ... вважає, що НАТО з 1949 року стало цивільною організацією. Міноборони ФРН повідомив, що бундесвер не зміг підготувати для НАТО один (!) танковий батальон. Наводили цікаву статистику як генерали бундеса по 10-15 разів на рік були "на шашликах" з мясниками Герасима. Гунни і їх послєдиші у свій час топтались по Чехії роками. А ліліпутін так хоче павтаріть. Та взагалі, скоро його песимізм вивітриться. Он в США суперник Трампа вже говорить, що його не так "понялі".
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29.03.2023 19:51 Ответить
Быстро чеха переобули.
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29.03.2023 21:30 Ответить
 
 