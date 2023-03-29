Если Украина проиграет, Россия на этом не остановится, - президент Чехии Павел
Чешский президент Петр Павел предостерег, что союзники должны сделать все, чтобы Украина победила российских оккупантов в 2023 году, потому что он "реально не видит возможностей для второго или третьего шанса".
Об этом глава чешского государства сказал в эфире BBC HardTalk, добавив, что Россия не остановится на Украине" в случае поражения последней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
Павел считает, что "в следующем [2024-м] году это [победить оккупантов] будет сложнее, так как поддержка Украины естественно увянет..."
В этот момент ведущий перебил президента, отметив, что тот говорит "экстраординарные вещи", рассуждая об уменьшении поддержки украинцев, и что российский диктатор Владимир Путин, услышав такое, "возрадуется".
Павел ответил, что это "объективный взгляд на реалии", и сказал, что "поддержка медленно снижается", в том числе в Чехии: "Чем дольше это продолжается, тем меньшей будет поддержка".
По словам лидера страны, если союзники прекратят поддерживать украинцев, "тогда Россия, скорее всего, победит в Украине, и воспримет это как подтверждение правильного подхода к своей внешней политике и политике безопасности".
"И, как мы открыто слышали это от их топ-представителей, Россия не остановится на Украине", – убежден глава чешского государства.
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Окончил Штабной колледж в Кемберли/1996/.
Род войск-военная разведка.
Безпартийный, религия- атеист(устойчив к охмурению).
Я тоже был комсомольцем до 88-го(пока не выгнали)
Я хочу велосипедик! Я хочу щоб того дядечку наказали, він погаааний. Я хочу те, хочу се, мені це не подобається. Ну звичайно, якщо не пояснювати ПОСТІЙНО людям чому їм буде срака, якщо зараз одну конхфетку не куплять, то вони будуть проти.