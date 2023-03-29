Якщо Україна програє, Росія на цьому не зупиниться, - президент Чехії Павел

Чеський президент Петр Павел застеріг, що союзники мають зробити все, щоб Україна перемогла російських окупантів у 2023 році, бо він "реально не бачить можливостей для другого чи третього шансу".

Про це глава чеської держави сказав в ефірі ВВС HardTalk, додавши, що "Росія не зупиниться на Україні" у разі поразки останньої, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Павел вважає, що "наступного [2024-го] року це [перемогти окупантів] буде складніше, оскільки підтримка України природно зів'яне...".

У цей момент ведучий перебив президента, зазначивши, що той каже "екстраординарні речі", розмірковуючи про зменшення підтримки українців, і що російський диктатор Володимир Путін, почувши таке, "зрадіє".

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Павел відповів, що це "об'єктивний погляд на реалії", і сказав, що "підтримка повільно знижується", зокрема в Чехії: "Що довше це триватиме, то меншою буде підтримка".

За словами лідера країни, якщо союзники припинять підтримувати українців, "тоді Росія, найімовірніше, переможе в Україні і сприйме це як підтвердження правильного підходу до своєї зовнішньої та безпекової політики".

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"І як ми відкрито чули це від їхніх топпредставників, Росія не зупиниться в Україні", - переконаний глава чеської держави.