Якщо Україна програє, Росія на цьому не зупиниться, - президент Чехії Павел
Чеський президент Петр Павел застеріг, що союзники мають зробити все, щоб Україна перемогла російських окупантів у 2023 році, бо він "реально не бачить можливостей для другого чи третього шансу".
Про це глава чеської держави сказав в ефірі ВВС HardTalk, додавши, що "Росія не зупиниться на Україні" у разі поразки останньої, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Павел вважає, що "наступного [2024-го] року це [перемогти окупантів] буде складніше, оскільки підтримка України природно зів'яне...".
У цей момент ведучий перебив президента, зазначивши, що той каже "екстраординарні речі", розмірковуючи про зменшення підтримки українців, і що російський диктатор Володимир Путін, почувши таке, "зрадіє".
Павел відповів, що це "об'єктивний погляд на реалії", і сказав, що "підтримка повільно знижується", зокрема в Чехії: "Що довше це триватиме, то меншою буде підтримка".
За словами лідера країни, якщо союзники припинять підтримувати українців, "тоді Росія, найімовірніше, переможе в Україні і сприйме це як підтвердження правильного підходу до своєї зовнішньої та безпекової політики".
"І як ми відкрито чули це від їхніх топпредставників, Росія не зупиниться в Україні", - переконаний глава чеської держави.
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Окончил Штабной колледж в Кемберли/1996/.
Род войск-военная разведка.
Безпартийный, религия- атеист(устойчив к охмурению).
Я тоже был комсомольцем до 88-го(пока не выгнали)
Я хочу велосипедик! Я хочу щоб того дядечку наказали, він погаааний. Я хочу те, хочу се, мені це не подобається. Ну звичайно, якщо не пояснювати ПОСТІЙНО людям чому їм буде срака, якщо зараз одну конхфетку не куплять, то вони будуть проти.