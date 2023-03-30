РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11212 посетителей онлайн
Новости Война
4 310 27

Россияне унижают и бьют похищенных украинских детей за неповиновение, - Герасимчук

діти

В России похищенных детей психологически унижают, обзывают за то, что они украинцы, и даже бьют за неповиновение.

Об этом сообщила Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Очень часто детей наказывают за то, что они отказываются говорить по-русски, отказываются учить и петь российский гимн, вставать во время российского гимна.

Практически все дети свидетельствуют, что их психологически очень сильно унижали, по-разному обзывали за то, что они украинцы. Есть даже дети, которые свидетельствуют о том, что их били за такое неповиновение", – говорит Уполномоченная по правам ребенка.

У детей были фотоподтверждения, но россияне заставляли их удалять все фото и видео, когда их передавали родителям. Пока Герасимчук имеет только устные свидетельства малышей.

Читайте: Россияне рассказывают похищенным детям о "нацистах" и "искусственной стране", - Лубинец

Уполномоченная рассказала, что в настоящее время располагает информацией о более чем 19,5 тысячах депортированных и принудительно перемещенных детей. А сами россияне называли цифру 744 тысяч "эвакуированных" детей.

Некоторые дети были увезены в Россию или перемещены на временно оккупированные территории Украины.

"В настоящее время есть информация 19 514 детей по факту обращения локальных властей, родных, родственников, родителей и свидетелей депортации и принудительного перемещения…

Мы понимаем, что наш список является неокончательным. Речь идет о не менее нескольких сотен тысяч похищенных российскими властями детей", – говорит Герасимчук.

В настоящее время Украине удалось вернуть 327 детей.

депортация (677) дети (6465) военные преступления (1423) Герасимчук Дарья (7)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Потрібно було вчасно робити евакуацію інтернатів та взагалі дітей, а не заспокоювати, що все добре і путін не нападе, звичайно, що раша це використала і сказала, що дітей бомбили і Україні вони не потрібні.
показать весь комментарий
30.03.2023 17:46
+15
А не по указке этой твари и с согласия ублюдка квартального разминировала чонгар и кацапов аж в Гостомель запустили? Не отмажитесь,квартальные.
показать весь комментарий
30.03.2023 18:15
+12
твари и ******!
показать весь комментарий
30.03.2023 18:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Верещук винна,що кацапи захопили дітей і знущаються?
показать весь комментарий
30.03.2023 17:55 Ответить
може й так але на першому місті винуватих повинен стояти глистін зі своїми простейшими людино-схожими водоросолями а потім вже хтось інший
показать весь комментарий
30.03.2023 18:02 Ответить
А не по указке этой твари и с согласия ублюдка квартального разминировала чонгар и кацапов аж в Гостомель запустили? Не отмажитесь,квартальные.
показать весь комментарий
30.03.2023 18:15 Ответить
Подивись чучело,що ця Верещук говорила перед війною.Память у того відсотка,що не голосували за баневтіка дуже хороша и не тільки память і освіта від вас дебілів
показать весь комментарий
30.03.2023 18:20 Ответить
В тої потвори навіть чоловік беркутівець. Дякуємо зебіли, дуже дякуємо
показать весь комментарий
30.03.2023 18:53 Ответить
Чуєш,опудало недоразвите, я люблю і підтримую здорову критику,але ти гівно їси. В даному Випадку Верещучка винна,що кацапи захопили наших дітей?
показать весь комментарий
30.03.2023 18:56 Ответить
Звісно винна Верещук,передивись відео з її заявами!!!!До того ж як таке гівно займає таку посаду??
показать весь комментарий
30.03.2023 19:03 Ответить
Муж Верещук розганял майдан,єто тебе ******** инфа на разміщление
показать весь комментарий
30.03.2023 19:06 Ответить
довбойобе,мова не про те йде.
показать весь комментарий
30.03.2023 19:09 Ответить
Ти тупа кончена тварюка
показать весь комментарий
30.03.2023 19:07 Ответить
ну привіт, кацап
показать весь комментарий
30.03.2023 22:07 Ответить
Тебе чого з ,,дурки, випустили опудало тирнетовське?
показать весь комментарий
31.03.2023 03:49 Ответить
Потрібно було вчасно робити евакуацію інтернатів та взагалі дітей, а не заспокоювати, що все добре і путін не нападе, звичайно, що раша це використала і сказала, що дітей бомбили і Україні вони не потрібні.
показать весь комментарий
30.03.2023 17:46 Ответить
яка гарна раша
показать весь комментарий
30.03.2023 17:56 Ответить
Нічого раша не використовувала і не казала, бо її ніхто не питав і нікому не цікаво.

Може, Ви не знали, але на ***** навіть ордер видали за викрадення дітей.
показать весь комментарий
30.03.2023 20:54 Ответить
я в восторге
показать весь комментарий
30.03.2023 22:16 Ответить
А чего ещё можно ожидать от варваров.
показать весь комментарий
30.03.2023 17:57 Ответить
твари и ******!
показать весь комментарий
30.03.2023 18:14 Ответить
Спасибо земразям ,которые запустили кацапов красной дорожкой со всех сторон,по приказу ***** . Надеюсь этих гнид-предателей повесят после победы Украины .
показать весь комментарий
30.03.2023 18:17 Ответить
если это дети у которых нет родителей, то давно должны были, а если дети тех ждунов, то не отнимешь у них насильно, родители несут ответственность.
показать весь комментарий
30.03.2023 18:27 Ответить
показать весь комментарий
30.03.2023 18:29 Ответить
це жах... просто жах

але не лише кацапи винні в цьому... винні також і ті, "хто не хотів сіяти паніку", розказували про шашлики і іншу х...ню замість евакуації

але ними більшість й надалі пишається... фільми Комаровський знімає... сюрр
показать весь комментарий
30.03.2023 18:39 Ответить
кацапи ********...
показать весь комментарий
30.03.2023 19:22 Ответить
 
 