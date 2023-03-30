Россияне унижают и бьют похищенных украинских детей за неповиновение, - Герасимчук

В России похищенных детей психологически унижают, обзывают за то, что они украинцы, и даже бьют за неповиновение.

Об этом сообщила Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Очень часто детей наказывают за то, что они отказываются говорить по-русски, отказываются учить и петь российский гимн, вставать во время российского гимна.

Практически все дети свидетельствуют, что их психологически очень сильно унижали, по-разному обзывали за то, что они украинцы. Есть даже дети, которые свидетельствуют о том, что их били за такое неповиновение", – говорит Уполномоченная по правам ребенка.

У детей были фотоподтверждения, но россияне заставляли их удалять все фото и видео, когда их передавали родителям. Пока Герасимчук имеет только устные свидетельства малышей.

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Уполномоченная рассказала, что в настоящее время располагает информацией о более чем 19,5 тысячах депортированных и принудительно перемещенных детей. А сами россияне называли цифру 744 тысяч "эвакуированных" детей.

Некоторые дети были увезены в Россию или перемещены на временно оккупированные территории Украины.

"В настоящее время есть информация 19 514 детей по факту обращения локальных властей, родных, родственников, родителей и свидетелей депортации и принудительного перемещения…

Мы понимаем, что наш список является неокончательным. Речь идет о не менее нескольких сотен тысяч похищенных российскими властями детей", – говорит Герасимчук.

В настоящее время Украине удалось вернуть 327 детей.