РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13217 посетителей онлайн
Новости Война
2 611 8

Россияне рассказывают похищенным детям о "нацистах" и "искусственной стране", - Лубинец

діти,депортація

Похищенных в Украине детей Россия пытается умышленно русифицировать, рассказывая им об "искусственной стране" и "нацистах". Для российских семей, забирающих к себе на "воспитание" несовершеннолетних, это только вопрос денег.

Об этом в интервью РБК-Україна рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, после вывоза в Россию детей у них забирают документы украинского образца, свидетельство о рождении и выдают уже российские документы. После этого запрещают говорить по-украински и называть себя украинцами.

Также читайте: Правоохранителям известно, кто "усыновил" похищенных из Украины детей, - Верещук

"Начинают массово рассказывать, что "такого государства как Украина не существует, это искусственно созданное государство, такого этноса как украинский не существует. Вы всегда были русскими, ваш родной язык – русский. Радуйтесь, что сейчас вы на территории России, учите язык, считайте себя патриотами, записывайтесь в "юнармию" и готовьтесь к тому, что будете воевать с нацистами, которые еще где-то там живут на территории Украины, но мы должны их уничтожить и всю территорию присоединить в РФ", - рассказал уполномоченный по правам человека.

Также Лубинец вспомнил случай с мальчиком Сергеем, которого лично вывозила уполномоченная РФ по правам человека Львова-Белова. Несовершеннолетнего, как и многих других детей, также использовали для пропаганды сюжетов на российском телевидении.

Также читайте: Депортированными в РФ считаются 19 514 украинских детей, - Минреинтеграции

По возвращении домой Сергей рассказал, что его задержали возле Мариуполя и перевезли в Донецк. После "переезда" в Москву произошел процесс "усыновления". Его забрала "семья", которая уже имела четырех детей и не имела нормальных условий для проживания.

"У него никто не спрашивал, возможно, ему что-то нужно или хочет есть. Его игнорировали. Ему показывали, что его никто здесь не ждал", - добавил Лубинец.

Для российских "семей" забрать украинского ребенка - вопрос денег. Что дальше будет с несовершеннолетним – их вообще не интересует.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На временно оккупированных территориях и в России находятся 4390 воспитанников украинских спецучреждений

К сожалению, родители Сергея погибли, однако украинца удалось вернуть домой после просьбы его старшей сестры.

депортация (679) дети (6482) россия (95441) Лубинец Дмитрий (457)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну і де оті різні міжнародні законники, язики взад позапихали?
показать весь комментарий
29.03.2023 13:50 Ответить
Суд в Перми оштрафовал местного ополченца на 150 тысяч рублей за публикацию фразы «Родина - это не жопа президента» Его признали виновным в мелком хулиганстве. Суд посчитал, что во фразе содержится «информация с отрицательной характеристикой личности Путина».

показать весь комментарий
29.03.2023 14:01 Ответить
Урок в школі Луганська, в умовах окупації Заходить учителька:
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...



показать весь комментарий
29.03.2023 14:04 Ответить
Хтось пояснить кацапам, що будь-яка країна є штучно створеною? Природа ще не створила жодну країну
показать весь комментарий
29.03.2023 14:07 Ответить
Pust' raskazyvaut, my tozhe znaem ih propagandu, s detstva slyshal ih poziciu, a potom prosto stalo interesno, kto zhe govorit pravdu. Provel glubokoe isledovanie, blago Internet - eto bol'shaya biblioteka, i prishel k ubezhdeniu, chto da, Ukraina - nastoyashchaya Rus', a Rosia - eto Moskoviya, i nikakogo otnosheniya k Rusi ne imeet.

Istroya - eto nauka, i sobytiya chto proizoshli ostanutsya takimi uzhe navsegda.

Arheologiya kazhdyi god tol'ko podtverzhdaet etu istinu, i budet i dal'she podtverzhdat'.
показать весь комментарий
29.03.2023 14:47 Ответить
Мені от дуже цікаво, а якого буя кацапів пече хто там по Україні бігає та чи є країна штучною чи натуральною? Хай спочатку покажуть на карті підерації країну котра створила цю підерацію та переживають за своїх неонацистів котрі бігають по підерації з ,,кацапськимт маршами,, чурки всраті будуть вказувати чужій країні як жити та кому тут бігати, пішли нахрін ********.
показать весь комментарий
29.03.2023 16:33 Ответить
,,Після цього забороняють говорити українською та називати себе українцями,, - ось вам яка різниця недоразвиті, продовжуйте й надалі окупанською кацаплячою дзявкати раби кінчені.
показать весь комментарий
29.03.2023 16:43 Ответить
А з чого видно, що той малий Сергій українець? Дзявкає кацапською і чомусь українець. Українські діти говорять українською, польскі - польською, румунські - румунською, болгарські - болгарською, кацапські - кацапською, то якого москворитих дітей називають українськими якщо вони являються кацапськими дітьми.
показать весь комментарий
29.03.2023 16:50 Ответить
 
 