Россияне рассказывают похищенным детям о "нацистах" и "искусственной стране", - Лубинец

Похищенных в Украине детей Россия пытается умышленно русифицировать, рассказывая им об "искусственной стране" и "нацистах". Для российских семей, забирающих к себе на "воспитание" несовершеннолетних, это только вопрос денег.

Об этом в интервью РБК-Україна рассказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Лубинца, после вывоза в Россию детей у них забирают документы украинского образца, свидетельство о рождении и выдают уже российские документы. После этого запрещают говорить по-украински и называть себя украинцами.

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"Начинают массово рассказывать, что "такого государства как Украина не существует, это искусственно созданное государство, такого этноса как украинский не существует. Вы всегда были русскими, ваш родной язык – русский. Радуйтесь, что сейчас вы на территории России, учите язык, считайте себя патриотами, записывайтесь в "юнармию" и готовьтесь к тому, что будете воевать с нацистами, которые еще где-то там живут на территории Украины, но мы должны их уничтожить и всю территорию присоединить в РФ", - рассказал уполномоченный по правам человека.

Также Лубинец вспомнил случай с мальчиком Сергеем, которого лично вывозила уполномоченная РФ по правам человека Львова-Белова. Несовершеннолетнего, как и многих других детей, также использовали для пропаганды сюжетов на российском телевидении.

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По возвращении домой Сергей рассказал, что его задержали возле Мариуполя и перевезли в Донецк. После "переезда" в Москву произошел процесс "усыновления". Его забрала "семья", которая уже имела четырех детей и не имела нормальных условий для проживания.

"У него никто не спрашивал, возможно, ему что-то нужно или хочет есть. Его игнорировали. Ему показывали, что его никто здесь не ждал", - добавил Лубинец.

Для российских "семей" забрать украинского ребенка - вопрос денег. Что дальше будет с несовершеннолетним – их вообще не интересует.

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К сожалению, родители Сергея погибли, однако украинца удалось вернуть домой после просьбы его старшей сестры.