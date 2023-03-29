Росіяни розповідають викраденим дітям про "нацистів" та "штучну країну", - Лубінець

Викрадених в Україні дітей Росія намагається умисно "зросійщити", розповідаючи їм про "штучну країну" та "нацистів". Для російських сімей, які забирають до себе на "виховання" неповнолітніх, це лише питання грошей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, після вивезення до Росії дітей в них забирають документи українського зразка, свідоцтво про народження й видають вже російські документи. Після цього забороняють говорити українською та називати себе українцями.

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"Починають масово розповідати, що "такої держави як Україна не існує, це штучно створена держава, такого етносу як український не існує. Ви завжди були росіянами, ваша рідна мова - російська. Радійте, що зараз ви на території Росії, вчіть мову, вважайте себе патріотами, записуйтесь в "юнармію" і готуйтесь до того, що будете воювати з нацистами, які ще десь там живуть на території України, але ми повинні їх знищити і всю територію приєднати до РФ", - розповів уповноважений з прав людини.

Також Лубінець пригадав випадок з хлопчиком Сергієм, якого особисто вивозила уповноважена РФ з прав людини Львова-Бєлова. Неповнолітнього, як й багатьох інших дітей, також використовували для пропаганди у сюжетах на російському телебаченні.

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Після повернення додому Сергій розповів, що його затримали біля Маріуполя й перевезли в Донецьк. Після "переїзду" до Москви відбувся процес "усиновлення". Його забрала "сім'я", яка вже мала чотирьох дітей й не мала нормальних умов для проживання.

"У нього ніхто не запитував чи, можливо, йому щось потрібно або чи хоче їсти. Його ігнорували. Йому показували, що його ніхто тут не чекав", - додав Лубінець.

Для російських "сімей" забрати українську дитину - питання грошей. Що далі буде з неповнолітнім - їх взагалі не цікавить.

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На жаль, батьки Сергія загинули, однак українця вдалось повернути додому після прохання його старшої сестри.