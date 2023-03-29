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Росіяни розповідають викраденим дітям про "нацистів" та "штучну країну", - Лубінець

діти,депортація

Викрадених в Україні дітей Росія намагається умисно "зросійщити", розповідаючи їм про "штучну країну" та "нацистів". Для російських сімей, які забирають до себе на "виховання" неповнолітніх, це лише питання грошей.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Лубінця, після вивезення до Росії дітей в них забирають документи українського зразка, свідоцтво про народження й видають вже російські документи. Після цього забороняють говорити українською та називати себе українцями.

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"Починають масово розповідати, що "такої держави як Україна не існує, це штучно створена держава, такого етносу як український не існує. Ви завжди були росіянами, ваша рідна мова - російська. Радійте, що зараз ви на території Росії, вчіть мову, вважайте себе патріотами, записуйтесь в "юнармію" і готуйтесь до того, що будете воювати з нацистами, які ще десь там живуть на території України, але ми повинні їх знищити і всю територію приєднати до РФ", - розповів уповноважений з прав людини.

Також Лубінець пригадав випадок з хлопчиком Сергієм, якого особисто вивозила уповноважена РФ з прав людини Львова-Бєлова. Неповнолітнього, як й багатьох інших дітей, також використовували для пропаганди у сюжетах на російському телебаченні.

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Після повернення додому Сергій розповів, що його затримали біля Маріуполя й перевезли в Донецьк. Після "переїзду" до Москви відбувся процес "усиновлення". Його забрала "сім'я", яка вже мала чотирьох дітей й не мала нормальних умов для проживання.

"У нього ніхто не запитував чи, можливо, йому щось потрібно або чи хоче їсти. Його ігнорували. Йому показували, що його ніхто тут не чекав", - додав Лубінець.

Для російських "сімей" забрати українську дитину - питання грошей. Що далі буде з неповнолітнім - їх взагалі не цікавить.

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На жаль, батьки Сергія загинули, однак українця вдалось повернути додому після прохання його старшої сестри.

Автор: 

депортація (721) діти (5055) росія (65035) Лубінець Дмитро (591)


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Ну і де оті різні міжнародні законники, язики взад позапихали?
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29.03.2023 13:50 Відповісти
Суд в Перми оштрафовал местного ополченца на 150 тысяч рублей за публикацию фразы «Родина - это не жопа президента» Его признали виновным в мелком хулиганстве. Суд посчитал, что во фразе содержится «информация с отрицательной характеристикой личности Путина».

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29.03.2023 14:01 Відповісти
Урок в школі Луганська, в умовах окупації Заходить учителька:
- Здравствуйте! Меня зовут Мария Петровна Я, как и вы - теперь новороссиянка А теперь вставайте по очереди и представляйтесь так же, как и я
- Меня зовут Маша Я - новороссиянка
- Меня зовут Вова Я - новороссиянин
- Мене кличуть Остап Я - українець!
- А почему это ты - украинец?
- Тому що моя мама - українка, батько - українець, мої друзі - українці От і я - українець!
- А если-бы твоя мама была проституткой, папа - "зеком", а друзья - наркоманами, то кем-бы ты тогда был?!
- Тоді я був-би "новоросіянином"...



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29.03.2023 14:04 Відповісти
Хтось пояснить кацапам, що будь-яка країна є штучно створеною? Природа ще не створила жодну країну
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29.03.2023 14:07 Відповісти
Pust' raskazyvaut, my tozhe znaem ih propagandu, s detstva slyshal ih poziciu, a potom prosto stalo interesno, kto zhe govorit pravdu. Provel glubokoe isledovanie, blago Internet - eto bol'shaya biblioteka, i prishel k ubezhdeniu, chto da, Ukraina - nastoyashchaya Rus', a Rosia - eto Moskoviya, i nikakogo otnosheniya k Rusi ne imeet.

Istroya - eto nauka, i sobytiya chto proizoshli ostanutsya takimi uzhe navsegda.

Arheologiya kazhdyi god tol'ko podtverzhdaet etu istinu, i budet i dal'she podtverzhdat'.
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29.03.2023 14:47 Відповісти
Мені от дуже цікаво, а якого буя кацапів пече хто там по Україні бігає та чи є країна штучною чи натуральною? Хай спочатку покажуть на карті підерації країну котра створила цю підерацію та переживають за своїх неонацистів котрі бігають по підерації з ,,кацапськимт маршами,, чурки всраті будуть вказувати чужій країні як жити та кому тут бігати, пішли нахрін ********.
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29.03.2023 16:33 Відповісти
,,Після цього забороняють говорити українською та називати себе українцями,, - ось вам яка різниця недоразвиті, продовжуйте й надалі окупанською кацаплячою дзявкати раби кінчені.
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29.03.2023 16:43 Відповісти
А з чого видно, що той малий Сергій українець? Дзявкає кацапською і чомусь українець. Українські діти говорять українською, польскі - польською, румунські - румунською, болгарські - болгарською, кацапські - кацапською, то якого москворитих дітей називають українськими якщо вони являються кацапськими дітьми.
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29.03.2023 16:50 Відповісти
 
 