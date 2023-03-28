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Депортованими в РФ вважаються 19 514 українських дітей, - Мінреінтеграції

діти,депортація

Наразі незаконно депортованими до Росії вважаються 19 514 українських дітей.

Про це повідомляє Національне інформаційне бюро при Міністерстві реінтеграції України, інформує Цензор.НЕТ.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей", - ідеться в повідомленні.

Як інформує міністерство, "також на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування".

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Автор: 

депортація (721) діти (5055) Міністерство реінтеграції (500)


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цифра вражає, якщо це не геноцид то що тоді він?
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28.03.2023 19:33 Відповісти
 
 