Депортованими в РФ вважаються 19 514 українських дітей, - Мінреінтеграції
Наразі незаконно депортованими до Росії вважаються 19 514 українських дітей.
Про це повідомляє Національне інформаційне бюро при Міністерстві реінтеграції України, інформує Цензор.НЕТ.
"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей", - ідеться в повідомленні.
Як інформує міністерство, "також на тимчасово окупованих територіях і в Росії перебувають близько 4390 статусних дітей, до яких належать діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
три - пятнадцать
показати весь коментар28.03.2023 19:33 Відповісти Мені подобається 1
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль