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Правоохоронцям відомо, хто "всиновив" викрадених з України дітей, - Верещук

діти

Міжнародні та українські правоохоронні органи знають особи тих, хто "всиновив" викрадених українських дітей.

Про це віцепрем’єр Ірина Верещук повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала допис російською мовою, щоб його прочитали росіяни.

Верещук наголосила, що вивозити з України дітей-сиріт та передавати їх на всиновлення російським громадянам - це незаконно та підло.

"Особливо бридко - це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. Вкотре нагадую всім російським так званим "прийомним батькам" та "опікунам": вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам - великим та маленьким", - зазначила вона.

Віцепрем'єрка наголосила, що особи "всиновлювачів" не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів.

"Наприклад, мешканці московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених із України сиріт. Наполегливо рекомендую російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли із тимчасово окупованих територій України", - додала вона.

Від російських посадових осіб Верещук вимагає передати "українській стороні всіх наших дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

Також читайте: На тимчасово окупованих територіях та в Росії перебувають 4390 вихованців українських спецзакладів

Автор: 

депортація (721) діти (5055) окупація (6681) викрадення (818) росія (65035) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+11
А правоохоронцям відомо , хто розмінував Чонгар ?
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29.03.2023 09:16
+11
Хто-хто? Пес Патрон канешно
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29.03.2023 09:22
+10
Пане Юрій, а можна не згадувати в новинах це лайно під парасолькою? До неї вже сформувалась невимовна відраза.
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29.03.2023 09:19
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А правоохоронцям відомо , хто розмінував Чонгар ?
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29.03.2023 09:16 Відповісти
Хто-хто? Пес Патрон канешно
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29.03.2023 09:22 Відповісти
А нам відомо,хто за це повинен відповісти
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29.03.2023 09:18 Відповісти
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29.03.2023 09:18 Відповісти
Пане Юрій, а можна не згадувати в новинах це лайно під парасолькою? До неї вже сформувалась невимовна відраза.
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29.03.2023 09:19 Відповісти
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29.03.2023 09:25 Відповісти
А нам відомо про ''оманські договорняки''!
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29.03.2023 09:21 Відповісти
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29.03.2023 09:24 Відповісти
....ЦЕ ЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК ЗЕШОБЛА...САМА НІЧОГО НЕ РОБЕ АЛЕ....ЗБИРАЄ ПЛІТКИ ТА НОВОСТІ В ІНЕТІ ТА ЧЕКАЄ ЗАРПЛАТНЮ НА КАРТКУ....ОТ ТАКА ЗЕВЛАДА....
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29.03.2023 09:29 Відповісти
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29.03.2023 09:30 Відповісти
Вічно якусь чушь несе, ніякої пользи від людини
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29.03.2023 09:45 Відповісти
«Але, якби у нас https://www.kommersant.ru/doc/2369947 був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально!» (С) Верещук
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29.03.2023 09:56 Відповісти
Брехня.... Ты сама недавно признавала что не знаешь где дети.
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29.03.2023 10:32 Відповісти
А не відомо "правоохоронцям" хто розміновував і для чого Чонгпар і мости?
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29.03.2023 11:31 Відповісти
Ця вся сволота повинна бути оголошення в міждународний розшук як терористи
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29.03.2023 16:31 Відповісти
 
 