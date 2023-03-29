Правоохоронцям відомо, хто "всиновив" викрадених з України дітей, - Верещук

Міжнародні та українські правоохоронні органи знають особи тих, хто "всиновив" викрадених українських дітей.

Про це віцепрем’єр Ірина Верещук повідомила у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Вона опублікувала допис російською мовою, щоб його прочитали росіяни.

Верещук наголосила, що вивозити з України дітей-сиріт та передавати їх на всиновлення російським громадянам - це незаконно та підло.

"Особливо бридко - це коли люди ще й публічно вихваляються тим, що всиновили вкрадених в Україні дітей. Вкотре нагадую всім російським так званим "прийомним батькам" та "опікунам": вам рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як і причетним російським чиновникам - великим та маленьким", - зазначила вона.

Віцепрем'єрка наголосила, що особи "всиновлювачів" не є великим секретом: ні для українських, ні для міжнародних правоохоронних органів.

"Наприклад, мешканці московської області Ірина Рудницька, Катерина Триполець, Денис Триполець, Михайло Сєріков, Марина Марченко тощо. Йдеться про багато десятків російських громадян, які чомусь вирішили, що їм дозволено всиновлювати вкрадених із України сиріт. Наполегливо рекомендую російським громадянам не всиновлювати українських сиріт, яких незаконно вивезли із тимчасово окупованих територій України", - додала вона.

Від російських посадових осіб Верещук вимагає передати "українській стороні всіх наших дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".

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