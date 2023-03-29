Правоохранителям известно, кто "усыновил" похищенных из Украины детей, - Верещук

Международные и украинские правоохранительные органы знают личности тех, кто "усыновил" похищенных украинских детей.

Об этом вице-премьер Ирина Верещук сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала сообщение на русском языке, чтобы его прочитали русские.

Верещук подчеркнула, что вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам - это незаконно и подло.

"Особенно гадко - это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей. Еще раз напоминаю всем российским так называемым "приемным родителям" и "опекунам": вам рано или поздно придется отвечать. Так же, как и причастным российским чиновникам - большим и маленьким", - отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что лица "усыновителей" не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов.

"Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот. Настоятельно рекомендую российским гражданам не усіновлять украинских сирот, которых незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины", - добавила она.

От российских должностных лиц Верещук требует передать "украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

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