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Новости Война
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Правоохранителям известно, кто "усыновил" похищенных из Украины детей, - Верещук

діти

Международные и украинские правоохранительные органы знают личности тех, кто "усыновил" похищенных украинских детей.

Об этом вице-премьер Ирина Верещук сообщила в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Она опубликовала сообщение на русском языке, чтобы его прочитали русские.

Верещук подчеркнула, что вывозить из Украины детей-сирот и передавать их на усыновление российским гражданам - это незаконно и подло.

"Особенно гадко - это когда люди еще и публично хвастаются тем, что усыновили украденных в Украине детей. Еще раз напоминаю всем российским так называемым "приемным родителям" и "опекунам": вам рано или поздно придется отвечать. Так же, как и причастным российским чиновникам - большим и маленьким", - отметила она.

Вице-премьер подчеркнула, что лица "усыновителей" не являются большим секретом: ни для украинских, ни для международных правоохранительных органов.

"Например, жители московской области Ирина Рудницкая, Екатерина Триполец, Денис Триполец, Михаил Сериков, Марина Марченко и т.д. Речь идет о многих десятках российских граждан, которые почему-то решили, что им разрешено усыновлять украденных из Украины сирот. Настоятельно рекомендую российским гражданам не усіновлять украинских сирот, которых незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Украины", - добавила она.

От российских должностных лиц Верещук требует передать "украинской стороне всех наших детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия использует не менее пяти сценариев похищения украинских детей, - уполномоченная президента по правам ребенка Герасимчук

депортация (679) дети (6482) оккупация (10131) похищение (1685) россия (95441) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+11
А правоохоронцям відомо , хто розмінував Чонгар ?
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29.03.2023 09:16
+11
Хто-хто? Пес Патрон канешно
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29.03.2023 09:22
+10
Пане Юрій, а можна не згадувати в новинах це лайно під парасолькою? До неї вже сформувалась невимовна відраза.
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29.03.2023 09:19
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А правоохоронцям відомо , хто розмінував Чонгар ?
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29.03.2023 09:16 Ответить
Хто-хто? Пес Патрон канешно
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29.03.2023 09:22 Ответить
А нам відомо,хто за це повинен відповісти
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29.03.2023 09:18 Ответить
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29.03.2023 09:18 Ответить
Пане Юрій, а можна не згадувати в новинах це лайно під парасолькою? До неї вже сформувалась невимовна відраза.
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29.03.2023 09:19 Ответить
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29.03.2023 09:25 Ответить
А нам відомо про ''оманські договорняки''!
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29.03.2023 09:21 Ответить
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29.03.2023 09:24 Ответить
....ЦЕ ЯСКРАВИЙ ПРЕДСТАВНИК ЗЕШОБЛА...САМА НІЧОГО НЕ РОБЕ АЛЕ....ЗБИРАЄ ПЛІТКИ ТА НОВОСТІ В ІНЕТІ ТА ЧЕКАЄ ЗАРПЛАТНЮ НА КАРТКУ....ОТ ТАКА ЗЕВЛАДА....
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29.03.2023 09:29 Ответить
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29.03.2023 09:30 Ответить
Вічно якусь чушь несе, ніякої пользи від людини
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29.03.2023 09:45 Ответить
«Але, якби у нас https://www.kommersant.ru/doc/2369947 був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав. Ось натурально!» (С) Верещук
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29.03.2023 09:56 Ответить
Брехня.... Ты сама недавно признавала что не знаешь где дети.
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29.03.2023 10:32 Ответить
А не відомо "правоохоронцям" хто розміновував і для чого Чонгпар і мости?
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29.03.2023 11:31 Ответить
Ця вся сволота повинна бути оголошення в міждународний розшук як терористи
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29.03.2023 16:31 Ответить
 
 