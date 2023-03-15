Россия использует не менее пяти сценариев похищения украинских детей, - уполномоченная президента по правам ребенка Герасимчук

Россия на сегодняшний день использует по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Первый сценарий: когда они (оккупанты. – Ред.) сперва убивают родителей, а потом похищают ребенка, который в это время находился с другими взрослыми в укрытии. Например, в подвале в Мариуполе", - рассказала Герасимчук в эфире единого телефарафона.

Вторым является сценарий, когда ребенка и родителей разлучают во время проведения т.н. фильтрационных мероприятий.

Читайте также: 925 детей получили ранения с начала полномасштабного вторжения, - Офис Генпрокурора

"Во время фильтрации задерживают родителей по разным причинам или вообще без причин. Дальше везут ребенка, говоря ему о том, что он больше не нужен своим родителям, что он будет усыновлен российскими гражданами или передан в приемную семью, и родители к нему больше не приедут", - сказала она.

Третий сценарий, по словам Герасимчук, включает ситуацию, когда на оккупированных территориях создаются абсолютно непригодные для проживания условия и россияне предлагают родителям отдать ребенка на т.н. "оздоровление или отдых" в российские лагеря. В дальнейшем этого ребенка не возвращают назад.

Четвертый сценарий предусматривает лишение родителей родительских прав (или опекунов их права на опеку) по т.н. "законам" оккупационной власти и последующий вывоз ребенка на территорию РФ.

Читайте также: Россия незаконно вывезла 2161 украинского ребенка-сироту, - Верещук

В соответствии с пятым сценарием, россияне крадут ребенка непосредственно из учреждений институционального присмотра.

"То есть, они (РФ. – Ред.) не согласовывают Украине гуманитарные коридоры, и мы не можем забрать этих детей", - сказала Герасимчук.

"У детей забирают мобильные телефоны, лишают возможности позвонить родным и не берут контакты родных. Это делается для того, чтобы ребенок не мог сообщить о своем местонахождении, а мы не могли его найти", - резюмировала уполномоченная, добавив, что на сегодняшний день похищено или депортировано в РФ уже несколько сотен украинских детей.

Читайте также: "Благодаря вам", - российский детский "омбудсмен" Львова-Белова поблагодарила Путина за похищенного ребенка из Мариуполя. ВИДЕО