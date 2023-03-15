РУС
Россия использует не менее пяти сценариев похищения украинских детей, - уполномоченная президента по правам ребенка Герасимчук

Россия на сегодняшний день использует по меньшей мере пять сценариев похищения украинских детей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказала уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

"Первый сценарий: когда они (оккупанты. – Ред.) сперва убивают родителей, а потом похищают ребенка, который в это время находился с другими взрослыми в укрытии. Например, в подвале в Мариуполе", - рассказала Герасимчук в эфире единого телефарафона.

Вторым является сценарий, когда ребенка и родителей разлучают во время проведения т.н. фильтрационных мероприятий.

"Во время фильтрации задерживают родителей по разным причинам или вообще без причин. Дальше везут ребенка, говоря ему о том, что он больше не нужен своим родителям, что он будет усыновлен российскими гражданами или передан в приемную семью, и родители к нему больше не приедут", - сказала она.

Третий сценарий, по словам Герасимчук, включает ситуацию, когда на оккупированных территориях создаются абсолютно непригодные для проживания условия и россияне предлагают родителям отдать ребенка на т.н. "оздоровление или отдых" в российские лагеря. В дальнейшем этого ребенка не возвращают назад.

Четвертый сценарий предусматривает лишение родителей родительских прав (или опекунов их права на опеку) по т.н. "законам" оккупационной власти и последующий вывоз ребенка на территорию РФ.

В соответствии с пятым сценарием, россияне крадут ребенка непосредственно из учреждений институционального присмотра.

"То есть, они (РФ. – Ред.) не согласовывают Украине гуманитарные коридоры, и мы не можем забрать этих детей", - сказала Герасимчук.

"У детей забирают мобильные телефоны, лишают возможности позвонить родным и не берут контакты родных. Это делается для того, чтобы ребенок не мог сообщить о своем местонахождении, а мы не могли его найти", - резюмировала уполномоченная, добавив, что на сегодняшний день похищено или депортировано в РФ уже несколько сотен украинских детей.

Нічого святого. Моралі нуль.. Викрадення дітей, вбивства, людське горе, а вона ніби про кіно розказує.
15.03.2023 21:41 Ответить
Дядя, ты дурак? (с)
15.03.2023 21:52 Ответить
А ти?
15.03.2023 22:18 Ответить
Нужно договориться с ЕС и США и официально объявить, что всех причастных к киднеппингу украинских детей будут задерживать при любой возможности во многих странах и судить именно за киднеппинг, без срока давности. А сроки наказания за это преступление обычно немаленькие.
15.03.2023 21:51 Ответить
Стареющим буратинам нужны новые почки, печёнки, хрусталики, сердца, спинной мозг
и всё такое прочее. Старые пердуны хотят быть вечно неотразимыми, потому большой спрос
и на невинную детскую кровь.
15.03.2023 22:54 Ответить
 
 