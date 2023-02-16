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дети (6341) похищение (1659) путин (30482) усыновление (74) Львова-Белова (13)

"Благодаря вам", - российский детский "омбудсмен" Львова-Белова поблагодарила Путина за похищенного ребенка из Мариуполя. ВИДЕО

Детский "омбудсмен" из России Мария Львова-Белова поблагодарила Путина за "сына" из Мариуполя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мария Львова-Белова сказала во время совещания у российского диктатора Владимира Путина.

"Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но мы друг друга точно любим", – цинично заявила чиновник.

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Напомним, в октябре 2022 года детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что "усыновила" мальчика, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя.



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Топ комментарии
+27
Бажаю тобі щоб та дитина , коли виросте , тебе прибила кувалдою по башці ,, свиноматка кацапська .!!
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16.02.2023 19:42
+24
**** тупая щоб ти здохла в таких муках щоб волала поскоріше до кобзона!
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16.02.2023 19:34
+22
Ипанутая курва. Все ваши преступления вылезут боком. ху.ло сдохнет и вы все следом за ним.
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16.02.2023 19:33
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Вкусный ребенок, касаба?
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16.02.2023 19:31 Ответить
Де он-лайн реєстр викрадених та депортованих дітей і дорослих?
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16.02.2023 21:10 Ответить
Ипанутая курва. Все ваши преступления вылезут боком. ху.ло сдохнет и вы все следом за ним.
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16.02.2023 19:33 Ответить
**** тупая щоб ти здохла в таких муках щоб волала поскоріше до кобзона!
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16.02.2023 19:34 Ответить
**** нацистська
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16.02.2023 19:35 Ответить
*******.
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16.02.2023 19:39 Ответить
Бажаю тобі щоб та дитина , коли виросте , тебе прибила кувалдою по башці ,, свиноматка кацапська .!!
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16.02.2023 19:42 Ответить
рашка це та країна, якій не жалко "подарувати" термоядерну бомбу

бо людей там немає, все одно "нєзасєльонная тєріторія"
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16.02.2023 19:42 Ответить
Надеюсь её ******** подохнут от рака
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16.02.2023 19:43 Ответить
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16.02.2023 19:47 Ответить
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16.02.2023 19:52 Ответить
всьо потому что вместо обжигающих яйца холодных вод скрепной Ладоги мальчика ласкали теплые воды озера Комо
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16.02.2023 20:04 Ответить
Я ж казав що це любитель прутнів прямо як його папаня, блондіночка.
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16.02.2023 22:39 Ответить
А чого кацапського ''підкидька'' не всиновила? Слабоо?!!
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16.02.2023 19:57 Ответить
Гугл каже, що в неї 22 дитини 5 власних, решта - всиновлені та під опікою.
І чоловік, що з програміста став попом рпц фсб
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16.02.2023 20:43 Ответить
Ах ти ж *********!
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16.02.2023 19:58 Ответить
Просто тварини і виродки.
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16.02.2023 20:01 Ответить
звучит как вроде бы взяла собачку из приюта....днище. и ребенка ведь переделают под себя ущербных
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16.02.2023 20:03 Ответить

***** повысило клоуна в звании...
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16.02.2023 20:05 Ответить
Кожна викрадена кацапськими мерзенними покидьками з України дитина має бути повернена додому...
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16.02.2023 20:09 Ответить
ці під@ри своїм дітям не можуть нормального життя забезчити,
то ще й до чужих лізуть і викрадають
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16.02.2023 20:19 Ответить
"Тепер я знаю, що таке бути мамою дитини з Донбасу. Складно, але ми одне одного точно любимо"

Будь-який психіатр підтвердить, що садисти-викрадачі дітей зазвичай кажуть про "любов" до своїх жертв. Рашка - країна, де психопатія є нормою
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16.02.2023 20:28 Ответить
Тут явне зловживання своїми посадовими обов'язками крім звичайного викрадення іноземної дитини. Подати потвору по всіх можливих міжнародних інстанціях, а Україні порушити кримінал.
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16.02.2023 21:17 Ответить
Не пишу обычно на росиянском, то тут надо. Подлые жалкие людишки воруют украинских людей и этим хвастаются. Цынизм, которому нет предела!!!!!
Вонючая прогнившая страна, если только можно обозвать это страной. Банда - а миллионномм размере!!!!
Люди призываю вас - не будьте равнодушными!!!!!!
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17.02.2023 10:02 Ответить
А омбудсов в тюрьму садят?
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17.02.2023 20:42 Ответить
 
 