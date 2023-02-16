"Благодаря вам", - российский детский "омбудсмен" Львова-Белова поблагодарила Путина за похищенного ребенка из Мариуполя. ВИДЕО
Детский "омбудсмен" из России Мария Львова-Белова поблагодарила Путина за "сына" из Мариуполя.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мария Львова-Белова сказала во время совещания у российского диктатора Владимира Путина.
"Теперь я знаю, что такое быть мамой ребенка с Донбасса. Сложно, но мы друг друга точно любим", – цинично заявила чиновник.
Напомним, в октябре 2022 года детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова сообщила, что "усыновила" мальчика, которого российские оккупанты незаконно вывезли из Мариуполя.
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+27 Maksim Perepelitca
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+22 Саша Пончик
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бо людей там немає, все одно "нєзасєльонная тєріторія"
І чоловік, що з програміста став попом рпц фсб
***** повысило клоуна в звании...
то ще й до чужих лізуть і викрадають
Будь-який психіатр підтвердить, що садисти-викрадачі дітей зазвичай кажуть про "любов" до своїх жертв. Рашка - країна, де психопатія є нормою
Вонючая прогнившая страна, если только можно обозвать это страной. Банда - а миллионномм размере!!!!
Люди призываю вас - не будьте равнодушными!!!!!!