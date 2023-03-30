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Новости Война
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Кулеба советует не считать предстоящее контрнаступление решающей битвой в войне

кулеба

Украина должна всячески противодействовать нарративу, что весеннее контрнаступление является "решающей битвой" в войне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Time, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы должны всячески противодействовать восприятию контрнаступления как решающего сражения в войне", - подчеркнул он.

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По словам Кулебы, которые приводит FT, нарратив о решающей битве опасен, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией.

Он добавил, что война – это серия битв, и если весеннее контрнаступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к "100-процентному освобождению украинской территории", то "некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии".

Глава МИД подчеркнул, что не существует альтернативы полному восстановлению территориальной целостности Украины.

Автор: 

Кулеба Дмитрий (2880) наступление (201)


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Топ комментарии
+9
Вже і кулеба військовим експертом став?
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30.03.2023 18:43
+8
Военный Кулеба, по воинскому званию и воинской должности выше чем ВОЕННЫЙ абдристович?
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30.03.2023 18:44
+7
зюзя вже почав нити за Бахмут- каже все рішаєцця там- аби ми тримаємо, або він здається
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30.03.2023 18:46
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Вже і кулеба військовим експертом став?
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30.03.2023 18:43 Ответить
ну , тут не нужно быть военным экспертом , это и так понятно , парашников не мало , колбаску резать нужо кусочками , перемалывая на фарш.
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30.03.2023 18:55 Ответить
Кулеба входит в ставку, может не эксперт, но информацией владеет лучше любого эксперта.
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30.03.2023 19:14 Ответить
Военный Кулеба, по воинскому званию и воинской должности выше чем ВОЕННЫЙ абдристович?
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30.03.2023 18:44 Ответить
Мабуть по розуму однакові.
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30.03.2023 18:48 Ответить
кулеба може своїй жінці щось радить а не українцям
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30.03.2023 18:45 Ответить
Он это сказал не украинцам, а Западу.
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30.03.2023 18:59 Ответить
А це вже повний треш від кулєби? Що ти таке, щоб давати військові оцінки, якщо, навіть, не маєш впливу на кадрову політику свого відомства?
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30.03.2023 18:46 Ответить
зюзя вже почав нити за Бахмут- каже все рішаєцця там- аби ми тримаємо, або він здається
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30.03.2023 18:46 Ответить
Оце голова! Куди тому Генштабу.
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30.03.2023 18:46 Ответить
Хтось говорив,що Кулеба фахівець в своїй справі .А він теж недолуге теля и займає таку посаду
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30.03.2023 18:50 Ответить
зэ-выродки уже готовят почву к тому что провалят наступление?
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30.03.2023 18:48 Ответить
все згідно Оманського договорняка
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30.03.2023 18:52 Ответить
Они его уже провалили "у себя в голове"(с.)!
Правда, с этим не согласны Остин и Залужный!)))
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30.03.2023 19:05 Ответить
Даже если наступление будет провалено, это будет связано с нереально маленьким обьемом военной помощи от Запада.
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30.03.2023 19:50 Ответить
запад виноват?
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30.03.2023 20:13 Ответить
Да. Виноват что им плевать на нашу войну и наши судьбы.
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30.03.2023 22:04 Ответить
Нет он просто спускает с небес на землю, ибо журналюги распиарили это наступление со всех щелей как событие, которое вот вот принесет разгром параши. Такие ожидания опасны, на войне может произойти все что угодно.
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30.03.2023 19:56 Ответить
согласен
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31.03.2023 00:51 Ответить
Звичайно, ні ! Важливище якщо Зеля загляне у око Путлера!
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30.03.2023 18:49 Ответить
Нє -- ну якщо ми іх не попрем -- то яка ж це вирішальна битва .
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30.03.2023 18:49 Ответить
і це зі своїм свинячим рилом та в калашний ряд
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30.03.2023 18:50 Ответить
Ще ж не було а вже підсумки підводить.Зразу видно зе-міністр.
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30.03.2023 18:50 Ответить
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30.03.2023 18:52 Ответить
О, починають підготовувати населення, щоб не було сильного розчарування, коли стане ясно, що війна цього року не закінчиться. Незабаром весняний контрнаступ перейменують в літній, так як це було із «зимовим». Маркетологи найпрекраснішого і найвеличнішого відпрацьовують навідмінно. Закликаю ОП підвищити їм зарплатню, основна заслуга володарювання в Україн найкращої в світі партії саме їх. Навіть порохоботи піддаються їхнім діям.
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30.03.2023 18:53 Ответить
Ага, такі довбні, нічого нможуть. А ти ж писав як треба робити.
Масово мобілізувати всіх чоловіків та кинути їх в кровавий наступ з втратами, а всіх волинянинів-6 випустити чоловіків за кордон.
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30.03.2023 19:01 Ответить
Це єдиний варіант як закінчити війну нашою перемогою. Але у нас на жаль війна іде заради війни, тобто вічного воєнного стану в якому рік за роком будуть перемелюватися чоловіки.
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30.03.2023 20:01 Ответить
сподіваюсь, що не єдиний
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30.03.2023 20:19 Ответить
это не маркетологи прекрасны а мудрый нарит
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30.03.2023 19:02 Ответить
ЗекоМанда тямить у запудрюванні мізків. Так що і свої, і вороги тільки очі витріщають. Може, й на краще.
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30.03.2023 18:54 Ответить
Як політик він правий. Ну розіб'ємо москалів на запорізькому напрямку, розріжемо їх аж до Мелітополя з виходом до Азов моря, і що вважаєте що москалі все припинять і повернуться назад в свої мухосрански. Наші військові перемоги будуть жвигуном розгрому та ізоляції рахи на міжнародному рівні: більше санкцій, більше нам зброї, перехід на наш бік міжнародних ждунів
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30.03.2023 18:55 Ответить
блт, как можно было таких тупорылых навыбирать
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30.03.2023 18:56 Ответить
Покажи более умных, может тыумнее и лучше справишься?
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30.03.2023 19:58 Ответить
Розсміши коміка серия 254.
Котрий собака багато бреше, той мало кусає.
Треба починати ввечері звертатися до народу.
І Данілову теж.
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30.03.2023 18:57 Ответить
знов звертаю увагу людей з мізками - це він сказав в інтерв'ю для Financial Time
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30.03.2023 18:57 Ответить
Кулеба лайно,яке нічого не робить.замість відосиків боневтіка повинні бути справи і відосики від Кулеби про його роботу з нашими союзниками
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30.03.2023 18:58 Ответить
Знову ця кульоба? Замість призначення оральних послиць та коментування військових справ, це ... мало б робити свою справу - дипломатичну!
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30.03.2023 18:59 Ответить
А мы вам настоятельно советуем, прекратите болтать своими языками, лучше работайте!!!
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30.03.2023 18:59 Ответить
чудо, він саме і працює. Він міністр закордонних справ, а інтерв'ю для файненшл тайм
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30.03.2023 19:05 Ответить
Спасибо за информацию, а я думал он работает кондуктором, какой облом.
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30.03.2023 19:08 Ответить
Он дипломат, работа дипломата это как раз разговоры, если вы не в курсе. И разговаривать нужно не только с другими дипломатами, но и с населением стран-партнеров. Так что он свою работу делает, а вот вы сейчас тут в комментах как раз просто болтаете, если конечно коменты накручивать не ваша работа
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30.03.2023 20:02 Ответить
Позволю себе заметить, если вы не в курсе, то делать заявления о наступлениях и

контрнаступлениях, это прерогатива министра обороны или главнокомандующего, хотя такая

информация не для СМИ.

Советую подключать мозги к языку и не грубить, удачи вам!
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30.03.2023 20:19 Ответить
Дипломат -это тот человек ,который дважды подумает ,
прежде чем ничего не сказать .
Уинстон Черчилль
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30.03.2023 21:52 Ответить
а сантехніки з банкової вже прокоментували наступ?
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30.03.2023 19:00 Ответить
Что ж ты фраер сдал назад? А как же трандеж на весь мир о завершении войны уже летом в украинском Крыму?
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30.03.2023 19:03 Ответить
Ну да, президент Чехии Павел уже сказал, что у Украины будет только одна попытка наступления.
Больше он не даёт.
А Кулеба требует много попыток, потому что это бред ожидать, что одно наступление при ничтожных поставках, когда американцы обещают Ф16 через полтора года, сметет всех оккупантов.
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30.03.2023 19:04 Ответить
Видимо Павел, что то знает из нашей истории за период с мая 2019 года по 24 февраля 2022, и даже немного больше как по срокам, так и по делишкам. А ему и о Чехии надо помнить.
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30.03.2023 19:26 Ответить
Видимо Павел из тех, кто год назад давал Украине три дня
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30.03.2023 19:28 Ответить
Я не знаю, что там давал Павел тогда, вы у него спросите.
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30.03.2023 19:30 Ответить
Ну обьективно так и есть.

Украина наступает рывками, то есть собирает технику, людей, снаряды, за раз пытается прорваться, прорывается, и потом месяцами копит всё заново стоя в стратегической обороне.

А рывки сами по себе очень редкие, в связи с мизерными поставками от Запада. Вы сами посмотрите на временной промежуток между Харьковским прорывом и сейчас - уже прошло почти 7 месяцев.
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30.03.2023 19:54 Ответить
А с тем, что министр обороны спустя год войны не понимает насущных потребностей армии и озабочен в основном тем, как оставить на поставках продукции втридорога нужных поставщиков никакой связи нет?
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30.03.2023 20:24 Ответить
Такі собі корисні поради від пана Кулеби.
Збірочка лайфгаків.
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30.03.2023 19:05 Ответить
На мой, чисто субъективный взгляд, всё только начинается. К сожалению.
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30.03.2023 19:25 Ответить
Распад российской империи начнётся через два года. Но до этого момента погибнет много героев
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30.03.2023 19:30 Ответить
Вы наверное *************, простите, Пиваковского, пардон, этого, ну как его, старпёра в наушниках с голубой каёмочкой, слушаете? Ну, типа не такого парашника, что в Вашингтоне шарится и бабло на лохах рубит через патрион и лайки?
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30.03.2023 19:33 Ответить
У меня своя голова на плечах есть и я никого не пересказываю. Просто знаю историю Первой мировой, сценарий которой повторяется. Сейчас в Украине где-то 1915 год. В 1917 будет смещение русского главнокомандующего за неудачи на фронте. А в 1918 распад империи ("Брестский мир")
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30.03.2023 19:42 Ответить
Ссещение? Помнится Колян сам отрекся. Да и где тот чЛенин которого Людендорф в РосИмперию отправил? И немцы уже ни те, не вояки а торгаши, да и Бунднсвер не Ландсфер. И не вижу в РФ что то типа партии большеаичков с их работой по разложению самой Папаши изнутри. И нет там революционной ситуации когда верхи и низы ну вы в курсе. Сомнения меня берут за ваш прогноз.
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30.03.2023 20:33 Ответить
Николая свергла элита, так как он был некудышным главнокомандующим. Он лишь подписал отречение. Жить хотел. А у Временного правительства был лозунг "Война до победного конца!" При этом та война была в народе на порядок популярнее нынешней.
Вместо немцев теперь украинцы и Запад.
Не было никакой революционной ситуации по большевистски.
Большевики набирали в Учредительском собрании всего 10%, поэтому они взяли власть силой и назвали этот гопстоп "революцией". А за два месяца до этого их вооружил Керенский - из страха перед Корниловым, которого раздражала демократия, при которой не победить в войне. Но Корнилов сдулся даже не доехав до столицы.
Самое главное и теперь - после свержения царя, обязательно появятся множество различных спасителей корниловых 😉.
Главный момент для Украины - чем дольше она держит фронт или же даже откидывает рашистов назад, тем более приближает свержение царя.
Свержения царя - отправная точка украинской победы.
Как правильно заметил элитный рашист и спикер госдуры - "Нет Путина = нет России."
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30.03.2023 21:13 Ответить
Отрекся Коля в пользу Мишки? Кто будет свергать плешивого старпера? Кто заменит его? Неонацист Навальный? У большого % населения этой клоаки эта война популярна. По Брест. миру немцам отдали Балтию и Украину, кто, что и кому будет отдавать в нашем случае?
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30.03.2023 22:15 Ответить
Мишка был опцией для сохранения монархии и это доказывает, что не было никакой "февральской революции". Но мишка отказался. Пришлось играть в демократию. Но в империи что тогда, что сейчас не привыкли к демократии, нет такой традиции, которая накапливается веками.
Плешивого заменить некем, отсутствует механизм передачи власти наследнику, вот тут то и начнётся драка. В этой драке самая сильная банда будет вынуждена заключить мир с немцами/украинцами в "Бресте", чтобы сохранить свою власть. При этом эта самая сильная банда уже не сможет удержать в своих руках всю империю, она посыпется сквозь пальцы = центробежные тенденции.
Главная задача украинцев - доказать Москве, что плешивый хреновый правитель и командующий. Я думаю, что где то через год Московия созреет к этому, накопился раздражение и усталость от войны, отсутствие результатов " операции" заставит москалей задать вопрос - кто виноват?!
И все по смотрят наверх, точнее вниз , в бункер.
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30.03.2023 22:57 Ответить
Пардон за опечатки.
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30.03.2023 20:34 Ответить
Если на выборах 2024 в США победит трамп/десантис от республиканской партии, всё закончится довольно быстро, и не в нашу пользу.
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30.03.2023 19:49 Ответить
Пусть это расскажет уставшим на западе по телевизору от войны типа президента Чехии Павела.
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31.03.2023 08:31 Ответить
 
 