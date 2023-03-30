Кулеба советует не считать предстоящее контрнаступление решающей битвой в войне
Украина должна всячески противодействовать нарративу, что весеннее контрнаступление является "решающей битвой" в войне.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Time, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы должны всячески противодействовать восприятию контрнаступления как решающего сражения в войне", - подчеркнул он.
По словам Кулебы, которые приводит FT, нарратив о решающей битве опасен, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией.
Он добавил, что война – это серия битв, и если весеннее контрнаступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к "100-процентному освобождению украинской территории", то "некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии".
Глава МИД подчеркнул, что не существует альтернативы полному восстановлению территориальной целостности Украины.
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Правда, с этим не согласны Остин и Залужный!)))
Масово мобілізувати всіх чоловіків та кинути їх в кровавий наступ з втратами, а всіх волинянинів-6 випустити чоловіків за кордон.
Котрий собака багато бреше, той мало кусає.
Треба починати ввечері звертатися до народу.
І Данілову теж.
контрнаступлениях, это прерогатива министра обороны или главнокомандующего, хотя такая
информация не для СМИ.
Советую подключать мозги к языку и не грубить, удачи вам!
прежде чем ничего не сказать .
Уинстон Черчилль
Больше он не даёт.
А Кулеба требует много попыток, потому что это бред ожидать, что одно наступление при ничтожных поставках, когда американцы обещают Ф16 через полтора года, сметет всех оккупантов.
Украина наступает рывками, то есть собирает технику, людей, снаряды, за раз пытается прорваться, прорывается, и потом месяцами копит всё заново стоя в стратегической обороне.
А рывки сами по себе очень редкие, в связи с мизерными поставками от Запада. Вы сами посмотрите на временной промежуток между Харьковским прорывом и сейчас - уже прошло почти 7 месяцев.
Збірочка лайфгаків.
Вместо немцев теперь украинцы и Запад.
Не было никакой революционной ситуации по большевистски.
Большевики набирали в Учредительском собрании всего 10%, поэтому они взяли власть силой и назвали этот гопстоп "революцией". А за два месяца до этого их вооружил Керенский - из страха перед Корниловым, которого раздражала демократия, при которой не победить в войне. Но Корнилов сдулся даже не доехав до столицы.
Самое главное и теперь - после свержения царя, обязательно появятся множество различных спасителей корниловых 😉.
Главный момент для Украины - чем дольше она держит фронт или же даже откидывает рашистов назад, тем более приближает свержение царя.
Свержения царя - отправная точка украинской победы.
Как правильно заметил элитный рашист и спикер госдуры - "Нет Путина = нет России."
Плешивого заменить некем, отсутствует механизм передачи власти наследнику, вот тут то и начнётся драка. В этой драке самая сильная банда будет вынуждена заключить мир с немцами/украинцами в "Бресте", чтобы сохранить свою власть. При этом эта самая сильная банда уже не сможет удержать в своих руках всю империю, она посыпется сквозь пальцы = центробежные тенденции.
Главная задача украинцев - доказать Москве, что плешивый хреновый правитель и командующий. Я думаю, что где то через год Московия созреет к этому, накопился раздражение и усталость от войны, отсутствие результатов " операции" заставит москалей задать вопрос - кто виноват?!
И все по смотрят наверх, точнее вниз , в бункер.