Кулеба советует не считать предстоящее контрнаступление решающей битвой в войне

Украина должна всячески противодействовать нарративу, что весеннее контрнаступление является "решающей битвой" в войне.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Time, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы должны всячески противодействовать восприятию контрнаступления как решающего сражения в войне", - подчеркнул он.

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По словам Кулебы, которые приводит FT, нарратив о решающей битве опасен, потому что в случае неудачи усилят свои позиции те на Западе, кто подталкивал Украину к компромиссу с Россией.

Он добавил, что война – это серия битв, и если весеннее контрнаступление будет восприниматься как решающее, но не приведет к "100-процентному освобождению украинской территории", то "некоторые могут сказать, что это была последняя решающая битва, и теперь надо думать об альтернативном сценарии".

Глава МИД подчеркнул, что не существует альтернативы полному восстановлению территориальной целостности Украины.