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Путин объявил весенний призыв, хочет набрать 147 тысяч человек

рф,призов,росія

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который традиционно начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Об этом пишет российский РБК, передает Цензор.НЕТ.

В российскую армию планируется набрать 147 тысяч человек. Весной прошлого года Путин поставил цель призвать 134,5 тысячи человек, осенью 2022-го - 120 тысяч.

Читайте: Путин может 27 апреля посетить Турцию, - Эрдоган

армия РФ (19011) призыв (742) путин (31197)


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Топ комментарии
+28
невже Патрон знайшов суку, яка краще за нього з розмінуванням впоралась ?
Кріт...виявляється найкращий сапер
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30.03.2023 20:11
+21
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30.03.2023 20:09
+20
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30.03.2023 20:22
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30.03.2023 20:09 Ответить
невже Патрон знайшов суку, яка краще за нього з розмінуванням впоралась ?
Кріт...виявляється найкращий сапер
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30.03.2023 20:11 Ответить
какая же гнида разминировала границу и впустила парашинские войска?
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30.03.2023 20:11 Ответить
Без Буратіни цього б не сталось.
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30.03.2023 20:22 Ответить


какая же гнида разминировала границу и впустила парашинские войска?
==============

зеленский и его шобла. Они рассчитывали про полную оккупацию Украины за неделю-две, считал, что все за рыфы, кроме нескольких тысяч нациков. Не просто так зеленский скрыл от людей про готовящееся вторжение, он хотел миллионы новых рабов для рыфы. А про шашлыки он не врал. В мае все должны были жарить шашлыки, но мясо должно было быть куплено за рубли.
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30.03.2023 20:47 Ответить
Лапін та Чекалкин про шашлики
https://www.youtube.com/watch?v=-33axW6KpG0
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30.03.2023 20:20 Ответить
хорошее кино, но зебобики его смотреть не будут. Они сразу там выставлены баранами и овцами.
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30.03.2023 20:48 Ответить
Український часопис

@falledlenin

·

https://twitter.com/falledlenin/status/1641479125075472385 35 мин

В цей день 2022 року під час виконання бойового завдання з мінування ділянки дороги в Кіровоградській області загинув екіпаж Су-24М 7 БрТА у складі полковника, командира бригади Максима Сікаленка та майора, ст.штурмана Костянтина Городничева.

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30.03.2023 20:10 Ответить
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30.03.2023 20:14 Ответить
сум..эх если бы мудрый нарид не забажав розминувати Чонгар
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30.03.2023 21:16 Ответить
Сподіваюсь паніка на болотах вже почалася. А солдатськи матері там вміють її наганяти. От хай чекають синочків у цинкових трунах з України
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30.03.2023 20:13 Ответить
Немає там ніякої паніки! До чого цей бравурний мутняк?
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30.03.2023 20:18 Ответить
ты думаешь что свиноцабакам хватит этого мяса до следующего призыва...?
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30.03.2023 20:36 Ответить
А ти взагалі зкумекав про що тут повідомлення?
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30.03.2023 20:37 Ответить
тебя ванюша я розумію...
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30.03.2023 20:39 Ответить
А ти знаєш - є там вона чи немає? Звідки тобі це знати?
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30.03.2023 20:47 Ответить
у него видно дочки для воспроизведения мя.а...
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30.03.2023 20:50 Ответить
Точно - це ж звична на болотах дочка-свиноматка, яка так пороситься від різних батьків, що навіть не помічає, як первістки дохнуть на війні і тому не панікує)
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30.03.2023 20:55 Ответить
что-то заглохло это шмутько...
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30.03.2023 21:12 Ответить
так ты ванья и не ответил - у тебя нет паники...?\или у тех кого ты знаешь...?\
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30.03.2023 20:54 Ответить
Нєдопєрєрєпіл, репоєд, чи просто тупенький? Мова йде про звичайний черговий призов строковиків? Все, пока йолопе...
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30.03.2023 21:20 Ответить
да ванюша видно просто где ты любишь вонять...\вас дерьма малоросийского здесь хватает - пытаетесь косить под украинцев...\
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30.03.2023 21:24 Ответить
Це стандартний щорічний весняний призов на строкову службу на рассєї.
Жодної сенсації в цій "новині" взагалі немає.
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30.03.2023 20:32 Ответить
Ага, після перших призовників - так саме призовників, а не контрактників, чмобіків, добровольців, яких привезли додому по частинах після брехні ху#ла, що призовників не залучають до "спецоперації" такий він і звичайний.
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30.03.2023 20:44 Ответить
путін оголосив весняний призов, хоче набрати 147 тисяч осіб
=====================
"ходячіє мєртвєци" сіквел
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30.03.2023 20:44 Ответить
Яка паніка у кацапів? М'яса у кацапів - 25 мільонів резерву, можуть призивати ще мільонами. А самі кацапи - скот, які готові обміняти своїх чоловіків/братів/синів на пачку пельменів та заморожену рибу.
Там не паніка, там свято з буханням від "бєзутєшних вдов" почнеться.
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30.03.2023 21:56 Ответить
Розкажи це кацапській су4ці, якій вже привезли небожа у цинковій труні чи ії родичці - скільки там резерву та скільки вона ще нарожає, тільки паніки від цього буде не менше. Там Вконтакті вже став суцільним некрологом. Нема паніки, поки за кацапів хтось вмирає - контрактники, зеки-смертники, яких нікому не жалко, а коли приходять по їх дітей - так вони швидко направляють їх до казахського кордону, ховають, відкупляють та по всій росії позникали літери Z, коли кацапи зрозуміли, що прийшла саме їх черга та їх дітей піти на м'ясо
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30.03.2023 22:05 Ответить
Та начхати кацапам на втрати. Не слухайте марахвон, а слухайте наших військових. Кацапам пофіг, якщо навіть мільон загине. А кому не пофіг - той присяде років на 20 за "діскрєдітацію СВО". Усі, хто панікував - вже змилися з початком могілізації, залишилося покірне стадо. Помекають тихенько на кухні і підуть на бійню. Досить вже вірити в паніку на паРаші, спідораки *****, заговори еліт, народну революцію та інші інсайди Генералів СВР.
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30.03.2023 22:22 Ответить
Та прям так і залякаєш їх в'язницею - там в'язнів як населення великого суб'єкту федерастії - і у російсьому менталітеті тюрма як мати рідна, а ось Україна для низ стала смертним вироком в остані часи і тому вони готові навіть сісти, аби тільки не загнутися чи не стати інвалідом. Начхати на чужі втрати, як справа доходить до їх шкури - так вони тікають та бунтують тікльи так. І не всі змилися - лише самі заможні - а злидні бунтують та тікають з полю бою, хто не зміг втікти до Кахастану та відкупитися.
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30.03.2023 22:55 Ответить
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30.03.2023 20:15 Ответить
Не,давай 147000000,чтоб с запасом,шо пока с пузом ещё нарожают в очереди на ладу...
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30.03.2023 20:18 Ответить
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30.03.2023 20:22 Ответить
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30.03.2023 20:22 Ответить
Нє, лад не буде - АвтоВАЗ розігнали у відпустку. Кригою теж вже не сплатять - тане, баранів на всіх не вистачить, рибу ще зловити треба, овочі закінчуються... Хіба що пельменями, якщо є з чого робити, а так лишиться стратигічно важливий та істини скрєпний продукт - водка (або бояра) і рєпа!
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30.03.2023 20:30 Ответить
взимку ще лід роздають.
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30.03.2023 20:37 Ответить
бояра тільки з огурєчним лосьоном-це де-факто і деюро...
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30.03.2023 20:40 Ответить
Пельмені можна робити с дохлих кацапів, і скормлювати їхнім же самицям, безвідходно так би мовити...
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30.03.2023 20:50 Ответить
а чо не 148...то ж сакральна цифра
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30.03.2023 20:19 Ответить
146

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30.03.2023 21:00 Ответить
Щось рашисти швидко закінчуються.
Мобілізованим не цікаво де їхні попередники пропали ?
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30.03.2023 20:20 Ответить
Кацапи - то бидло, скот. Були, є і будуть. Їх гонять на забій і вони мовчки пруть під ніж. Мене завжди більше дивували наші місцеві дурники, які, наче з писаною торбою, носилися з версією, що ще трохи і на Оркостані почнеться рєволюцийа - орки повстануть і підуть громити своїх царьків. Деякі й досі вірять, що бидло може повстати.
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30.03.2023 20:31 Ответить
Ще й як повстає - і ГКЧП розганяє і білий дім розстрілює. А до цього так ще тупіше бидло не тільки повстало, а ще й росію у крові втопило. А царевбивство - так це взагалі ісконно російська забава - далеко не кожен царьок там п0дох своєю смертю. Таке вже бидло було - віками жило у кріпацтві, пани їх забивали сотнями до смерті, а вони лише вірили у доброго царя і таки вбили його з родиною, з задоволенням та ще й по-звірячому. Так і зараз ще похлєще бійню влаштують, ніж у 1917 році, бо вони не тільки ідуть на забій, а із великим задоволення забивають один одного
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30.03.2023 21:09 Ответить
повстануть - когда деньги закончатся и жрать нечего будет. А до этого далеко
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31.03.2023 03:07 Ответить
Це не мобілізовані, а звичайні 18-річні юнаки, котрих призивають два рази на рік до війська.
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30.03.2023 20:40 Ответить
обычные свиноцабаки - там есть выбор...?
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30.03.2023 20:44 Ответить
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30.03.2023 20:27 Ответить
А ЗСУ оголошує осінній дембель
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30.03.2023 20:36 Ответить
Незабудь зятя Шойгу в строй поставить.
А то зажрался.
В окоп его.
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30.03.2023 20:38 Ответить
в цьому році призов на кацапії плавно перейде в облави.
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30.03.2023 20:39 Ответить
Взагалі не бачу сенсу публікувати такого роду "новини". Звичайний весняний призов до війська. Що з того?
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30.03.2023 20:39 Ответить
а кто дохнуть будет в Украине...?
может пингвины заменят свиноцабак...?
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30.03.2023 20:42 Ответить
Кремлёвский параноик решил окончательно выхолостить рашу, отныне руцким

свиноматкам придётся ходить на случку к быкам и ишакам, да простят меня дамы.
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30.03.2023 20:45 Ответить
хорошо что в этом списке нет амурского тигра...!)
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30.03.2023 20:47 Ответить
Резиновая жona. сколько тебе платят ритуальные компании???
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30.03.2023 20:55 Ответить
a chomu ne 146? vtim, bazhau vsim kacapam sdohnuty v Ukraini, hto zi zbroeu pryide, toi vid nei i zagyne!
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30.03.2023 20:57 Ответить
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30.03.2023 21:01 Ответить
мяяяяясссооооо
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30.03.2023 21:11 Ответить
А кацапским бабам шире расставить ноги для китайцев и ахмедов и рождать каждые 6 месяцев по двойне
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30.03.2023 22:05 Ответить
За недостаточностью мяса на очереди срочники. Бабы ещё нарожают.
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31.03.2023 08:47 Ответить
 
 