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Путин объявил весенний призыв, хочет набрать 147 тысяч человек
Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который традиционно начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.
Об этом пишет российский РБК, передает Цензор.НЕТ.
В российскую армию планируется набрать 147 тысяч человек. Весной прошлого года Путин поставил цель призвать 134,5 тысячи человек, осенью 2022-го - 120 тысяч.
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Кріт...виявляється найкращий сапер
какая же гнида разминировала границу и впустила парашинские войска?
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зеленский и его шобла. Они рассчитывали про полную оккупацию Украины за неделю-две, считал, что все за рыфы, кроме нескольких тысяч нациков. Не просто так зеленский скрыл от людей про готовящееся вторжение, он хотел миллионы новых рабов для рыфы. А про шашлыки он не врал. В мае все должны были жарить шашлыки, но мясо должно было быть куплено за рубли.
https://www.youtube.com/watch?v=-33axW6KpG0
@falledlenin
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https://twitter.com/falledlenin/status/1641479125075472385 35 мин
В цей день 2022 року під час виконання бойового завдання з мінування ділянки дороги в Кіровоградській області загинув екіпаж Су-24М 7 БрТА у складі полковника, командира бригади Максима Сікаленка та майора, ст.штурмана Костянтина Городничева.
Жодної сенсації в цій "новині" взагалі немає.
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"ходячіє мєртвєци" сіквел
Там не паніка, там свято з буханням від "бєзутєшних вдов" почнеться.
Мобілізованим не цікаво де їхні попередники пропали ?
А то зажрался.
В окоп его.
может пингвины заменят свиноцабак...?
свиноматкам придётся ходить на случку к быкам и ишакам, да простят меня дамы.