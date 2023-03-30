Путин объявил весенний призыв, хочет набрать 147 тысяч человек

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве, который традиционно начнется 1 апреля и продлится до 15 июля.

Об этом пишет российский РБК, передает Цензор.НЕТ.

В российскую армию планируется набрать 147 тысяч человек. Весной прошлого года Путин поставил цель призвать 134,5 тысячи человек, осенью 2022-го - 120 тысяч.

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