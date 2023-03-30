Минимальный срок индивидуальной подготовки военнослужащих составляет один месяц, - Генштаб ВСУ

Как минимум до одного месяца индивидуальной подготовки длится срок подготовки украинских военнослужащих.

Об этом сообщил начальник управления организации комплектования офицерским составом Главного управления персонала ГШ ВС Украины полковник Валерий Дендебера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Для лиц офицерского состава такая подготовка проходит в высших военных учебных учреждениях, на курсах переподготовки и повышения квалификации, а также в учебных батальонах резерва офицерского состава, для солдат, сержантов — в военных колледжах, учебных центрах, полигонах и учебных батальонах резерва сержантского состава.

Кроме того, подготовка отдельных специалистов по применению иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках материально-технической помощи, продолжается на базе стран-партнеров.

Читайте также: Набор в "Гвардию наступления" могут продлить, - МВД

"Сроки подготовки отличаются в зависимости от специальности. Для высокотехнологичных срок зависит от сложности специальности, а для неквалифицированных как минимум до одного месяца индивидуальной подготовки", - пояснил представитель Генштаба ВСУ.

Дендебера отметил, что благодаря усовершенствованию нормативно-правовой базы во время действия военного положения, командирам разрешено присваивать первичное воинское звание сержантского старшинского состава лицам рядового состава, имеющим боевой опыт, но не получившим соответствующей подготовки.