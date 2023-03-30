Минимальный срок индивидуальной подготовки военнослужащих составляет один месяц, - Генштаб ВСУ
Как минимум до одного месяца индивидуальной подготовки длится срок подготовки украинских военнослужащих.
Об этом сообщил начальник управления организации комплектования офицерским составом Главного управления персонала ГШ ВС Украины полковник Валерий Дендебера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
Для лиц офицерского состава такая подготовка проходит в высших военных учебных учреждениях, на курсах переподготовки и повышения квалификации, а также в учебных батальонах резерва офицерского состава, для солдат, сержантов — в военных колледжах, учебных центрах, полигонах и учебных батальонах резерва сержантского состава.
Кроме того, подготовка отдельных специалистов по применению иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках материально-технической помощи, продолжается на базе стран-партнеров.
"Сроки подготовки отличаются в зависимости от специальности. Для высокотехнологичных срок зависит от сложности специальности, а для неквалифицированных как минимум до одного месяца индивидуальной подготовки", - пояснил представитель Генштаба ВСУ.
Дендебера отметил, что благодаря усовершенствованию нормативно-правовой базы во время действия военного положения, командирам разрешено присваивать первичное воинское звание сержантского старшинского состава лицам рядового состава, имеющим боевой опыт, но не получившим соответствующей подготовки.
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вони можуть допомогти Україні !
тим, що їх в перший же день застрелить снайпер .....
в учебці за 6 місяців зробили командира звіра-сержанта, і це із чищенням снігу, картоплі, через-дєнь на рємєнь в караул і проч. дурньою
Якщо молодь, то це додає силу і швидкість ,але якщо +35 -40 то це погані речі.Там потрібно пахати кожен день над окопами, багато двигатися і інші речі які потребують здоров'я і витримки плюс підготовка по військовій справі.Фізично за місяць підтягнути людину неможливо також по зброї теж.Це навички на рівні початківців.Для такої війни це...(матюк),Не забуваємо про відсоток відверто не думаючих командирів щоб мати окремий процент не дуже гарних речей.
Тому ЗСУ хлопці це не тільки герої це ті хто власним досвідом створюють потужну армію на майбутне.Віримо в хлопців віримо в кожного з нас.
Уявіть собі колгоспника так років 40-45 , чи якогось бідолагу що все життя пахав на будові,..
та навіть будь де на 2-3 роботах щоб звести кінці з кінцями...
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Ну що його можна навчити за 30 днів ? Хіба що молитися ...
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Я чув що на передові нне те путньої зброї не вистачає - там їсти нічого
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просять якось передати з дому крупи чи макаронів...
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А ви - армія НАТО
До чого це я? А до того що не треба лицемірити. Або строкова служба триває стільки як підготовка до справжньої війни, або її взагалі бути не повинно. Я вважаю що мінімальний термін це 3 місяці щоб пройти КМБ, ВОС і т.п.. 💂♂️
З місяці як для строкової служби коли в мирний час призивають, а не 1 рік чи тим більше 2. Так і у час війни теж мають готувати не менше 3 місяців, а не місяць чи тим більше зразу на фронт. Бо ось така різниця це по дебільному виглядає і є просто лицемірством біомусору який у час війни готовий закидувати м'ясом, зате в час миру готовий строковиків тримати в рабстві роками та чим по довше щоб дачі побудувати, бюджет на них спилити і так далі. 👨🏫
P.S. Якщо хтось вважає що 3 місяці для строкової не достатньо бо деякі спеціальності ніби довше освоюється то є приклад ШВЕЙЦАРІЇ де строкову службу проходять не один раз, а регулярно як систему вишколів. Так часу поступово навчити всьому що треба, при потребі оновлювати знання під нову техніку і так далі.
За місяць підготувати солдата? І чим відрізняємося від московії?
Хоча чого чекати від країни де законодавців готували за 3 дні в Трускавці.