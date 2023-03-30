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Новости Война
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Минимальный срок индивидуальной подготовки военнослужащих составляет один месяц, - Генштаб ВСУ

навчання,зсу,британія

Как минимум до одного месяца индивидуальной подготовки длится срок подготовки украинских военнослужащих.

Об этом сообщил начальник управления организации комплектования офицерским составом Главного управления персонала ГШ ВС Украины полковник Валерий Дендебера, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Для лиц офицерского состава такая подготовка проходит в высших военных учебных учреждениях, на курсах переподготовки и повышения квалификации, а также в учебных батальонах резерва офицерского состава, для солдат, сержантов — в военных колледжах, учебных центрах, полигонах и учебных батальонах резерва сержантского состава.

Кроме того, подготовка отдельных специалистов по применению иностранных образцов вооружения и военной техники, поступающих в рамках материально-технической помощи, продолжается на базе стран-партнеров.

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"Сроки подготовки отличаются в зависимости от специальности. Для высокотехнологичных срок зависит от сложности специальности, а для неквалифицированных как минимум до одного месяца индивидуальной подготовки", - пояснил представитель Генштаба ВСУ.

Дендебера отметил, что благодаря усовершенствованию нормативно-правовой базы во время действия военного положения, командирам разрешено присваивать первичное воинское звание сержантского старшинского состава лицам рядового состава, имеющим боевой опыт, но не получившим соответствующей подготовки.

Автор: 

Генштаб ВС (6177) мобилизация (2732) ВСУ (6536)


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Топ комментарии
+26

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30.03.2023 21:16
+21
ці брешуть !
вони можуть допомогти Україні !
тим, що їх в перший же день застрелить снайпер .....
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30.03.2023 22:06
+18
Я в бригаді Сталевий Кордон, ми по 4-8 годин на день в бронежилетах відпрацьовуємо тактику. Крім того люди постійно їздять на профільні навчання(бпла, міномети, снайпери). В наряди на кухню з 200 особового складу ходить максимум 10. Нащо лежачи на дивані і не служачи в армії ви придумуєте всяку єрунду.
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30.03.2023 21:37
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Якось бачив таку ж поліцейську - її реально заштовхували колеги на заднє сидіння "Пріусу". Зразу згадав, як розповідали, про нормативи з віджимання, підтягування, бігу і т.п. при вступі в "нову" поліцію. Хотів би я подивитися, як та корова їх здавала.
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30.03.2023 21:32 Ответить

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30.03.2023 21:16 Ответить
ці брешуть !
вони можуть допомогти Україні !
тим, що їх в перший же день застрелить снайпер .....
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30.03.2023 22:06 Ответить
Дивно ще що Кошового не зробили міністром культури
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31.03.2023 10:03 Ответить
Квартальные ублюдки.
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31.03.2023 12:57 Ответить
Ну це в теорії, а на практиці фактична підготовка може бути 0 днів. Та й Конституція у нас не діє на думку Зеленського, вона на "на паузі".
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30.03.2023 21:21 Ответить
Бляха, в совковой армии боло 6 месяцев, а тут вдруг (при усложнении техники и условий войны) стало аж бляха 1 месяц! Ну не пздц?!!
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30.03.2023 21:22 Ответить
Все правильно. Без п'яти місяців стройової підготовки на плацу. )
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30.03.2023 21:40 Ответить
совковая армия была разная ( в большинстве говно ), мне уже 58 лет но я до сих пор могу поставить ОЗМ 72 или ТМ на неизвлекаемость, умею стрелять из всего стрелкового оружия ( совкового ) и знаю как стрелять в горах, много чего помню а служил 40 лет тому.
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31.03.2023 03:49 Ответить
Ви мабуть не служили в радянській армії. Та був курс молодого бійця рівно місяць і потім приймалась присяга. За шість місяців в радянській армії готували в учебках молодших командирів -сержантів, які через шість місяців вже були командирами відділень або заступниками командиру взводу.
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30.03.2023 21:51 Ответить
+ 100 !
в учебці за 6 місяців зробили командира звіра-сержанта, і це із чищенням снігу, картоплі, через-дєнь на рємєнь в караул і проч. дурньою
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30.03.2023 22:11 Ответить
Не тільки сержантів готували. Були ще учебки по спеціальностям. Навчання було також півроку. Наприклад учебка зв'язківців,спецназу, учебки флоту тощо.
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31.03.2023 13:05 Ответить
Школа сержантов была при совке 6 мес. иногда от 4-до 6 мес. Учебка для срочников была 2 недели, туфта конечно. Но были учебки и по 2 месяца---тут лучше было по результату. Но тем не менее сейчас подошло бы от 2 до 3 мес, не меньше. иначе погубим резерв. А у кого воен-кафедра предлагать 8 месячные курсы офицеров, такие были при совдепии, правда в ВВ МВД и ещё кое где. За месяц человек просто не адаптируется как следует и много чего иного тоже не усвоит. Мы все платим сегодня 30 летнюю эпоху полного идиотизма почти во всей сфере деятельности человека.
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30.03.2023 22:11 Ответить
Так тут траву красить не надо.
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30.03.2023 23:25 Ответить
Шесть месяцев в савковой армии готовили специалиста. А курс молодого бойца был как раз четыре недели - тебя учили стрелять , копать и таскать. И большинство призывников после кмб отправлялось в линейные роты.
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30.03.2023 23:59 Ответить
Не совсем так, 6 месяцев это ВДВ, инженерные войска, танкисты и т.д. то есть специалисты, пехота например 3 месяца.
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31.03.2023 03:42 Ответить
В радяньской армії була 'учебка'.Через 2-3 тижня присяга.Після курса мол.бойца ще навчання цілком 1.5-3 місяця в залежності від ВУС.Далі сержантська учебка взагалі все до півроку.Но було і так,що після присяги боець відразу опинявся в часті.
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31.03.2023 12:23 Ответить
кацапи перекидають чмобіків в білорусь і там готують пару місяців на обладнаних полігонах лукашенка і обслуговують їх там як панів. Наші в напіврозвалених казармах кілька тижнів розбирають автомата та чистять картоплю Рєзнікова по 25 та миють яблука по 52. То вся підготовка
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30.03.2023 21:27 Ответить
Я в бригаді Сталевий Кордон, ми по 4-8 годин на день в бронежилетах відпрацьовуємо тактику. Крім того люди постійно їздять на профільні навчання(бпла, міномети, снайпери). В наряди на кухню з 200 особового складу ходить максимум 10. Нащо лежачи на дивані і не служачи в армії ви придумуєте всяку єрунду.
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30.03.2023 21:37 Ответить
так не кругом...мій товариш просидів 7 місяців -склади охороняв -ніяких тренувань .. З того тижня під Купянськом
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30.03.2023 21:45 Ответить
я не придумую - я цитую факти що автори- військовослужбовці що передовій в Бахмуті пишуть тут в Цензорі - а саме низький рівень підготовки мобілізованих без будь якого раніше досвіду. А щодо лежачи то я вже своє відслужив шановний, тим не менше знятий по віку з військового обліку пішов в воєнкомат і став знову (це було непросто). І не виїзжав - хоча міг як не військовозобовязаний
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30.03.2023 21:50 Ответить
От тому багато з тих хто хотів воювати пішли в бригади наступу... А мій друг на сході "донавчає" мужиків за 50 які і автомат правильно тримати не вміють... Та ледве рухаються у броні... Якось так. Отаке "поповнення" добре хоч командири не кидають таких одразу у бій...але ж умови там не ті шо на полігоні...
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30.03.2023 21:51 Ответить
"Мужики за 50", это те, кому в 92 году было минимум 20 лет. А при савке практически все служили, как держать автомат - умели.
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31.03.2023 00:03 Ответить
"как держать автомат - умели" - тільки ось нейрони не вічні, і є така штука як нейропластичність. Достатньо 8 років і якщо за цей час людина не оновлювала навички, їй не снились сни пов'язані із цими навичками то вважай що через 8 років ця людина не вміє тримати автомат.
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31.03.2023 09:32 Ответить
Не знаю тим кому помогаємо, жаліються на поповнення, що підготовка нульова, та я і сам бачив відео в інтернеті де бієць в паніці кулемет не може перезарядити, кричить про допомогу але всі зайняті боєм, той що знімав з боку також не знав як... 2 хв вони це мутлошили поки зробили
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30.03.2023 22:05 Ответить
якщо паніка, то хоч рік готуй, а все даремно
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30.03.2023 22:14 Ответить
Він не знав як це зробити і другий бієць також.... паніка була від того ...

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31.03.2023 00:09 Ответить
хороша попитка, свіжо-зареєстрований єрмако-резніковський бот
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30.03.2023 22:47 Ответить
4 дні односельця готували і на позиції
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31.03.2023 07:49 Ответить
малувато для війни.
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30.03.2023 21:30 Ответить
За цей час навіть толково картоплю ненавчишся чистити.
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30.03.2023 21:33 Ответить
Ох ботви кацапської набігло🤣🤣🤣
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30.03.2023 21:47 Ответить
Будемо відверті такі навички в умовах війни людей які взагалі не мали відношення до армії, щоб не негативити по простому ,це лотерея.Звісно що все пізнається досвідом на полі бою.Але відсоток зостатися живими з таким навчанням і без досвіду дуже не високий.Тим паче коли бої йдуть артдуелями.Щоб мати великий процент тих хто виживе мінімум 3 місяці.На жаль час це те що в нас немає і не вистачає....
Якщо молодь, то це додає силу і швидкість ,але якщо +35 -40 то це погані речі.Там потрібно пахати кожен день над окопами, багато двигатися і інші речі які потребують здоров'я і витримки плюс підготовка по військовій справі.Фізично за місяць підтягнути людину неможливо також по зброї теж.Це навички на рівні початківців.Для такої війни це...(матюк),Не забуваємо про відсоток відверто не думаючих командирів щоб мати окремий процент не дуже гарних речей.
Тому ЗСУ хлопці це не тільки герої це ті хто власним досвідом створюють потужну армію на майбутне.Віримо в хлопців віримо в кожного з нас.
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30.03.2023 21:49 Ответить
...
Уявіть собі колгоспника так років 40-45 , чи якогось бідолагу що все життя пахав на будові,..
та навіть будь де на 2-3 роботах щоб звести кінці з кінцями...
...
Ну що його можна навчити за 30 днів ? Хіба що молитися ...
...
Я чув що на передові нне те путньої зброї не вистачає - там їсти нічого
..
просять якось передати з дому крупи чи макаронів...
..
А ви - армія НАТО
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31.03.2023 00:50 Ответить
Нічого не можна навчити. Но ось якби цей колгоспник проходив військову підготовку як в Швейцарії тобто кожен рік чи кожні пару років поновлював свої навики то ніякої б проблеми не було.
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31.03.2023 09:17 Ответить
Неправда. З їжею у нас все добре. Чоловік воював в 128, син - у 63. І з одягом, і з їжею все було добре. А от з озброєнням куди гірше... як і з навчанням.
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31.03.2023 12:47 Ответить
"Як мінімум до одного місяця індивідуальної підготовки триває термін підготовки українських військовослужбовців." - значить всіх хто буде говорити про строкову службу що має тривати більше місяця треба розстрілювати, а ще краще катувати до смерті.

До чого це я? А до того що не треба лицемірити. Або строкова служба триває стільки як підготовка до справжньої війни, або її взагалі бути не повинно. Я вважаю що мінімальний термін це 3 місяці щоб пройти КМБ, ВОС і т.п.. 💂‍♂️

З місяці як для строкової служби коли в мирний час призивають, а не 1 рік чи тим більше 2. Так і у час війни теж мають готувати не менше 3 місяців, а не місяць чи тим більше зразу на фронт. Бо ось така різниця це по дебільному виглядає і є просто лицемірством біомусору який у час війни готовий закидувати м'ясом, зате в час миру готовий строковиків тримати в рабстві роками та чим по довше щоб дачі побудувати, бюджет на них спилити і так далі. 👨‍🏫

P.S. Якщо хтось вважає що 3 місяці для строкової не достатньо бо деякі спеціальності ніби довше освоюється то є приклад ШВЕЙЦАРІЇ де строкову службу проходять не один раз, а регулярно як систему вишколів. Так часу поступово навчити всьому що треба, при потребі оновлювати знання під нову техніку і так далі.
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31.03.2023 09:16 Ответить
Посилати на війну ненавчених солдат - це зрадити їх. Конфуцій.
За місяць підготувати солдата? І чим відрізняємося від московії?
Хоча чого чекати від країни де законодавців готували за 3 дні в Трускавці.
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31.03.2023 09:48 Ответить
Піхотинець легко готується за місяць.
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31.03.2023 12:48 Ответить
у нас 200 тис. ментів, прокурорів і всяких інспекторів тільки по штату а ще більше на пенсії включаючи 50 річних пенсіонерів і яких по закону не можна призивати. Ну і вчили їх з 18 років і що???? ще і на зарплаті гниди а як позорно вони тікали з Сум!!!
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31.03.2023 10:10 Ответить
хіба за місяць можна підготувати бійця? Особливо з нульовим рівнем, коли а ні досвіду, а ні армії не було? Навіть психологічно підготувати в такий стислий термін не можливо, не кажучи вже про навики ведення бою чи поведінки в обстановці крайньої небезпеки. Досвідчені воїни іноді розказують як їм буває страшно, а що ж необстріляні хлопці - взагалі приречені?!
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31.03.2023 10:48 Ответить
Можна. І син, і чоловік, які воювали в Бахмуті і Соледарі стверджують це. Біда в тому, що дуже часто цей місяць насправді ніхто нікого нічому не вчить.
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31.03.2023 12:50 Ответить
По поводу старых навыков и тд. Я больше 20 лет не бывал в испаноязычной стране, где прожил 3 года. Но до сих пор могу провести пол дня по крайней мере, думая только по испански. Так что, как из автомата стрелять думаю можно запомнить
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31.03.2023 11:32 Ответить
То чого не їдете сюди і не стріляєте, можете ще в іграх посидіти тактику повчити.... Буде чудовий солдат, потім розкажете тут чи достатньо
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31.03.2023 11:37 Ответить
БРЕХУНИ і виродки. Термін перебування і злагодження сягає ОДНІЄЇ НЕДІЛІ. Вділи порили окопи і кінець підготовці. Про місяць пишуть ті, що і війни не бачили
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31.03.2023 12:01 Ответить
 
 