Резников показал тест-драйв американских бронированных машин Stryker и Cougar. ВИДЕО
Министр обороны Алексей Резников показал видеотест-драйва бронированных машин Stryker и Cougar.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.
"Бронемашин Strykers и Cougars теперь в искусных руках украинских Десантно-штурмовых войск. Провел тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Она приблизит нас к победе", - отметил Резников.
Резников также поблагодарил президента США Джозефа Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и всех американцев.
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Але хто ж його посадить коли там таких
дохубагато?
Вы говорите: "Я всегда был против Зеленского, но во время войны он и его команда меня поразили ( к ним есть много вопросов )"
Нет, не много вопросов, а один: расследование госизмены зеледента и зеленой шоблы!
Вспомнилось детство - я тоже катался на самокате с привязанным за спиной флагом.
This weapons help us to occupy Ukrainian territory
"это оружие помогает нам оккупировать украинские территории"
просто ПИСЕЦ
"This weapon will help us to liberate Ukrainian territories."
Верни пацанам гроші на нулі
Падла!
Неначасі! Законодиннавсіх! Вільнакраїна! А ну на пєрєдок! (с)
Я проти матюків.
Але скажітьмені панове Яке Х А М Л О
....
монтує і озвучує відео на цій сторінці ?
Не тільки цей кліп...
А особливо там де показуть роботу безпілотників
та бої
Він чи то обкурений а чи впав з дивана та сильно вдарився головою об підлогу