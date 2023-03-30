Резников показал тест-драйв американских бронированных машин Stryker и Cougar. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников показал видеотест-драйва бронированных машин Stryker и Cougar.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

"Бронемашин Strykers и Cougars теперь в искусных руках украинских Десантно-штурмовых войск. Провел тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Она приблизит нас к победе", - отметил Резников.

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Резников также поблагодарил президента США Джозефа Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и всех американцев.