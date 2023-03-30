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Новости Война
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Резников показал тест-драйв американских бронированных машин Stryker и Cougar. ВИДЕО

Министр обороны Алексей Резников показал видеотест-драйва бронированных машин Stryker и Cougar.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

"Бронемашин Strykers и Cougars теперь в искусных руках украинских Десантно-штурмовых войск. Провел тест-драйв. Я рад, что лучшие солдаты мира получают лучшую технику от наших партнеров. Она приблизит нас к победе", - отметил Резников.

Читайте: Кабмин не принял рекомендации, разрешающие участие крупных ритейлеров в поставках продуктов для Минобороны. Резников выступил против, - ЦПК

Резников также поблагодарил президента США Джозефа Байдена, главу Пентагона Ллойда Остина и всех американцев.

Резников (1170) БМП (397)


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Топ комментарии
+41
Этот персонаж должен тест-драйв тюремной камеры делать и тюремной робы, а не пиариться на западной помощи.
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30.03.2023 21:46
+31
а тест драйв золотого яєчка уже всьо?
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30.03.2023 21:43
+14
Це для того ,щоб люди бачили , що яйцекрад коли не краде в армії то займається цілими днями повною хернею.
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30.03.2023 22:09
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а тест драйв золотого яєчка уже всьо?
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30.03.2023 21:43 Ответить
То не на часі.
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30.03.2023 21:56 Ответить
Схоже на те що він здатний проводити лише тест драйви...
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30.03.2023 21:45 Ответить
Це для того ,щоб люди бачили , що яйцекрад коли не краде в армії то займається цілими днями повною хернею.
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30.03.2023 22:09 Ответить
Этот персонаж должен тест-драйв тюремной камеры делать и тюремной робы, а не пиариться на западной помощи.
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30.03.2023 21:46 Ответить
100% .
Але хто ж його посадить коли там таких доху багато?
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30.03.2023 23:35 Ответить
Подобные вбросы ( особенно накануне наступления) лично мне жутко напомнили вбросы против Порошенко и его команды ( свинарчуки, соевые, доктор смерть, против Луценка - алкаш ( который в отличаи от многих молодых воюет ) против Турчинова (тоже в окопах )- сдал Крым без боя ну и т.д. перед выборами. К чему я ? Я всегда был против Зеленского, но во время войны он и его команда меня поразили ( к ним есть много вопросов ), но я не уверен справился бы Порошенко лучше.
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31.03.2023 03:37 Ответить
Тобто не на часі, чи не так? Тоді питання - хто Ви є для України? Питання не для відповіді.
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31.03.2023 03:49 Ответить
Себе задай тот же вопрос ок. умник.
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31.03.2023 22:28 Ответить
Вбросы? Министр обороны муйней занимается на камеру и это вброс?

Вы говорите: "Я всегда был против Зеленского, но во время войны он и его команда меня поразили ( к ним есть много вопросов )"

Нет, не много вопросов, а один: расследование госизмены зеледента и зеленой шоблы!
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31.03.2023 09:30 Ответить
Он делает пиар для запада и это работает - дают деньги и оружие, Зеленский тоже самое делает и его там очень любят и уважают, он актер и умеет это делать и это хорошо для Украины.
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31.03.2023 22:32 Ответить
Пиар на крови он делает. Увидел мир в глазах путлера, сорвал гособоронзаказ, проигнорировал предупреждение о полномасштабном вторжении, закатал госбюджет в асфальт и готовился на шашлыки. Нам помогают не благодаря, а вопреки "мудрому" правлению зеледента потому что за эту помощь украинский народ платит своими жизнями.
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01.04.2023 06:55 Ответить
Т.е. воровала бы его команда так, как ворует сейчас Зеленский и Ко, завышая цены в 2-3 раза и больше на продовольствие и экипировку? Или воровали бы помощь сотнями тонн и вагонов, как это делает команда Зели? Кстати, не подскажите, как там поживают члены его команды Рыжук, Резниченко, Янушевич и прочие? Уже сидят?
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31.03.2023 10:22 Ответить
покатали с флагом - это замечательно.
Вспомнилось детство - я тоже катался на самокате с привязанным за спиной флагом.
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30.03.2023 21:47 Ответить
Чим би дітя не тішилось аби не плакало
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30.03.2023 21:49 Ответить
Аби не *******. Але це не про Рєзнікова.
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30.03.2023 22:24 Ответить
А може б вже десь під Мелітополем чи Маріуполем драйвували?
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30.03.2023 21:51 Ответить
скільки мішків яблук по 52 там поміститься - то весь тест-драйв того очкастого яйцеголова
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30.03.2023 21:55 Ответить
а тому Рєзніку ,хіба в Шоу ..то він в танку, то він на полігоні ..ще б яйцями жонглював
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30.03.2023 21:56 Ответить
Ну що це за ху@ня а не міністр. Це що його справа. Пучить після яблук за 56 грн? *********
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30.03.2023 22:05 Ответить
а до чого отут те злодійкувате жидво? Косплей... Порох САМ купив ОШКОШі (і не тільки), то ж мав абсолютне право зафільмувати власний тестдрайв куплених ним ЗВІРІВ і ТРУДЯГдля наших дітей в ЗСУ.
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30.03.2023 22:07 Ответить
*****, я *****: поясніть мені фразу англійською мовою, яка з'являється на 26-й секунді?! ні, зелені взагалі їбанулися чи це просто, шоб паржать?
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30.03.2023 22:07 Ответить
три помилки у одному реченні
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30.03.2023 22:29 Ответить
Дійсно!?
This weapons help us to occupy Ukrainian territory
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31.03.2023 00:26 Ответить
Кончені потвори перетворили знищення України на шоу, здохніть жиди ******
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30.03.2023 22:10 Ответить
Дивись Резніков в StrykerAX яйця перевозити в лотках, а яблука насипом в ящиках, дивись не переплутай кутузов.
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30.03.2023 22:13 Ответить
Цей Ольоша як дитина, їй-Богу - дали на машинці прокататись.
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30.03.2023 22:17 Ответить
***, ви тільки вдумайтеся у цей маразм: міністр оборони, під час війни займається не обороною, а знімає відео тест-драйви. Ще раз міністр оборони займається відеооглядом тачок. ****, коли вже закінчиться цей ******* телецирк в країні!
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30.03.2023 22:20 Ответить
sho vono robyt'? neba bil'she chym zaynyatys'?
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30.03.2023 22:22 Ответить
какой дибил монтировал ролик? не знаешь английского лучше вообще не пиши!
"это оружие помогает нам оккупировать украинские территории"
просто ПИСЕЦ
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30.03.2023 22:25 Ответить
Там "De" забыли написать перед "occupy" и тем не менее смысл не верен. Так как это оружие новое и ещё не применялось в бою то правильнее будет употребить будущее время: "This weapon will help us in de-occupation of Ukrainian territories." или ещё проще:
"This weapon will help us to liberate Ukrainian territories."
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31.03.2023 00:33 Ответить
**** по 17

Верни пацанам гроші на нулі

Падла!
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30.03.2023 22:28 Ответить
нащо,ви краще гляньте який у нього красівий красний кастюм,а ви всьо про гроші (сарказм)
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30.03.2023 23:35 Ответить
Ви нє патріот! А агєнт крємля!
Неначасі! Законодиннавсіх! Вільнакраїна! А ну на пєрєдок! (с)
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31.03.2023 04:01 Ответить
То не тест-драйв, то Резников за яйцами на рынок поехал)
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30.03.2023 22:30 Ответить
Хах)
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30.03.2023 22:56 Ответить
Ребят, это какой то саботаж?) Каким образом текст на 25 секунде оказался на этом видео? Цензор, вы вообще просматриваете маттериал, который выкладываете тут?
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30.03.2023 23:00 Ответить
Схоже в Резнікова підлеглі не лише ті, що яйця по 17, а і якісь невідомі, що "окуповують Україну" (на 25 секунді). Ну а "unswaking support" - це рівень "знання" англійської в міністрів?
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31.03.2023 00:04 Ответить
Це відео міністерства яєчної промисловості, от нехай всі й бачать які там працюють " професіонали".
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31.03.2023 13:26 Ответить
На ринку блогерів конкуренція.
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30.03.2023 23:52 Ответить
.....
Я проти матюків.

Але скажітьмені панове Яке Х А М Л О
....
монтує і озвучує відео на цій сторінці ?

Не тільки цей кліп...

А особливо там де показуть роботу безпілотників
та бої

Він чи то обкурений а чи впав з дивана та сильно вдарився головою об підлогу
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31.03.2023 00:12 Ответить
вот же... яйца по 17 грн за штуку, яблоки по 51 грн за кг...оно тестирует... позорище... как и янелохмнеужесорокпять, дерьмак, падлюкин...
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31.03.2023 06:40 Ответить
Які дебільні субтитри англійською, наприклад, не може Україна окуповувати свої власні території, навіть ті, які окуповані ворогом. І небагато субтитрів, але дебільних багато. Велика подяка США за допомогу!
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31.03.2023 12:21 Ответить
 
 