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На Киевщине угроза атаки дронов, - ОВА

бпла,дрон,безпілотник,шахед,шахід

Об угрозе атаки беспилотников на Киевщину сообщили в ОВА.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Жители Киевщины! Угроза атаки дронов! Силы ПВО наготове", - говорится в сообщении.

Жителей Киевской области призвали перейти в укрытие или другие безопасные места и оставаться там до отбоя.

Напомним, тревога продолжается в Киеве, на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.

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Киевская область (4113) атака (371) дроны (3834)


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Топ комментарии
+2
Данилов, а где наши дроны на 3000 км? Почему Мордор не пылает? Писдабол, ты драный.
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30.03.2023 22:40
+1
https://alerts.in.ua/ https://alerts.in.ua/

карта тривог
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30.03.2023 22:26
+1
выродки гнойные
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30.03.2023 22:32
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в минулу тривогу половина сховищ у нас виявилася закритою...
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30.03.2023 22:12 Ответить


В общем - вполне себе такой истребитель дронов, которому сделать это будет более чем просто. Учитывая наличие радаров и второго члена экипажа, ...
Такі літачки з радаром захистили Великобританію від крилатих ракет Фау-1
https://www.teknikproffset.no/bilder/artiklar/liten/A07652_S.jpg
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30.03.2023 22:47 Ответить
винищувач Hawker Tempest міняє курс Фау-1 крилом
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31.03.2023 02:47 Ответить
так ї є. поки у педалі своє персональне сховище а всі їнші приватизовані при ньому під офіси, стрип клуби, нічого не зміниться... прямуйте куди? на приватний зачинений паркінг?
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30.03.2023 22:49 Ответить
*******...там синегубов в телеге такой пост вывесил про тревогу что киля азиров отдыхает
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30.03.2023 22:19 Ответить
Харків зараз їбуть
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30.03.2023 22:22 Ответить
Полтаву й Кіровоградську область
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30.03.2023 22:23 Ответить
https://alerts.in.ua/ https://alerts.in.ua/

карта тривог
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30.03.2023 22:26 Ответить
больше 10 мопедов с севера + пуски мопедов с юга

Харьков громко
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30.03.2023 22:27 Ответить
дожились, зірковій війни наяву
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30.03.2023 22:24 Ответить
выродки гнойные
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30.03.2023 22:32 Ответить
Данилов, а где наши дроны на 3000 км? Почему Мордор не пылает? Писдабол, ты драный.
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30.03.2023 22:40 Ответить
пропонується варіант супердешевго дрона
Максимальная дальность: до 280 км
* Скорость полёта: 656-800 км/ч (от текущей массы)
* Боевая часть: фугасная, 700-1000 кг

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30.03.2023 22:51 Ответить
двигун простий як запальничка !!!!
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30.03.2023 22:53 Ответить
 
 