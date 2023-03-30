На Киевщине угроза атаки дронов, - ОВА
Об угрозе атаки беспилотников на Киевщину сообщили в ОВА.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.
"Жители Киевщины! Угроза атаки дронов! Силы ПВО наготове", - говорится в сообщении.
Жителей Киевской области призвали перейти в укрытие или другие безопасные места и оставаться там до отбоя.
Напомним, тревога продолжается в Киеве, на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.
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+2 Николай #549736
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+1 Stop Homosovetikus
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