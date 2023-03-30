Отказ в экстрадиции Жеваго: Офис Генпрокурора ждет полного решения суда

В Офисе Генерального прокурора заявили, что ожидают официального получения полного решения судебной палаты Апелляционного суда Шамбери о невозможности экстрадиции известного бизнесмена.

Об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора 30 декабря прошлого года на основании ходатайства Государственного бюро расследований направил в компетентные органы Французской Республики запрос о выдаче известного бизнесмена, бывшего народного депутата, который накануне был задержан на территории этого государства".

Со своей стороны Офис Генерального прокурора предоставил все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции подозреваемого. Как следствие, французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег по поводу необходимости выдачи бизнесмена в Украину.

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Впрочем, судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.

Офис Генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда. После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами по поводу возможных дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 декабря 2022 года, по запросу ГБР французские правоохранители задержали экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на курорте Куршевель (Франция). В ГБР заявили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго и топ-менеджерам банка инкриминируют растрату 113 млн долларов, из-за чего пострадали интересы государства и вкладчиков банка. В январе 2023 года Французский суд в Шамбери решил освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро до слушания дела о его экстрадиции в Украину. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого, в том числе акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Это, в частности, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир. 30 марта французский суд постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате.