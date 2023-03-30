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Новости
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Отказ в экстрадиции Жеваго: Офис Генпрокурора ждет полного решения суда

жеваго

В Офисе Генерального прокурора заявили, что ожидают официального получения полного решения судебной палаты Апелляционного суда Шамбери о невозможности экстрадиции известного бизнесмена.

Об этом в телеграм-канале проинформировала пресс-служба ОГП, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора 30 декабря прошлого года на основании ходатайства Государственного бюро расследований направил в компетентные органы Французской Республики запрос о выдаче известного бизнесмена, бывшего народного депутата, который накануне был задержан на территории этого государства".

Со своей стороны Офис Генерального прокурора предоставил все документы и гарантии, необходимые для экстрадиции подозреваемого. Как следствие, французские прокуроры в суде поддержали позицию украинских коллег по поводу необходимости выдачи бизнесмена в Украину.

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Впрочем, судебная палата Апелляционного суда Шамбери приняла решение о невозможности экстрадиции бизнесмена.

Офис Генпрокурора ожидает официального получения полного решения суда. После этого будут проводиться консультации с французскими коллегами по поводу возможных дальнейших действий", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 декабря 2022 года, по запросу ГБР французские правоохранители задержали экс-нардепа и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго на курорте Куршевель (Франция). В ГБР заявили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго и топ-менеджерам банка инкриминируют растрату 113 млн долларов, из-за чего пострадали интересы государства и вкладчиков банка. В январе 2023 года Французский суд в Шамбери решил освободить Жеваго под залог в 1 миллион евро до слушания дела о его экстрадиции в Украину. В настоящее время наложен арест на имущество подозреваемого, в том числе акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, связанных с бывшим депутатом. Это, в частности, 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир. 30 марта французский суд постановил, что украинский миллиардер Константин Жеваго не должен быть экстрадирован по обвинениям в растрате.

Автор: 

Жеваго (110) Франция (3487) экстрадиция (565) Офис Генпрокурора (2454)


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Топ комментарии
+6
Чому Вава не видає Бєню?
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30.03.2023 23:31
+4
І тут двійні зе-стандарти. Кара намагається впасти тільки на тих бізнесменів, які не пішли на співпрацю з Єрмаком.
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30.03.2023 22:50
+2
Та все просто і по закону.Є деректива по захисту громадян в яких в країні війна.І законнослухняним європейцям всерівно чи це біженка з трьома дітьми ,чи це мільярдер-ворюга затриманий в Куршавелі...Екстрадиція неможлива,-війна в Україні.
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30.03.2023 22:30
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Та все просто і по закону.Є деректива по захисту громадян в яких в країні війна.І законнослухняним європейцям всерівно чи це біженка з трьома дітьми ,чи це мільярдер-ворюга затриманий в Куршавелі...Екстрадиція неможлива,-війна в Україні.
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30.03.2023 22:30 Ответить
нет у вас законов против Кости Сапрыкина слили за долю малую (или немалую)
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30.03.2023 22:33 Ответить
ЄС Україні - боріться з корупцією і олігархами .
Україна - добре , видайте нам олігарха який підозрюється у крадіжках грошей вкладників банків і махінаціях .!
ЄС - е ні . Не видамо .
Занавєс .
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30.03.2023 22:38 Ответить
Чому Вава не видає Бєню?
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30.03.2023 23:31 Ответить
Ну відомо ж хто такий Бєня для Вави . Тому й не видає .
Але чому олігархів не видає ЄС , оце дивно . ?! Невже він сповідує ті ж принципи що й Вава . ?
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31.03.2023 08:15 Ответить
Це ще питання, як генпрокуратура готувала документи для екстрадиції того чела, шо франзуци не знайшли приводу для цього. Рукожопіє скрізь.
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31.03.2023 08:07 Ответить
Це робилось під диктовку Портнова !
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31.03.2023 08:30 Ответить
Інтерпол оголосив жевагу в міжнародний розшук , французи його заарештували і сталося все це тому що - документи були в повному порядку ! Жодних заперечень у Інтерполу і французького правосуддя , надані Україною документи ( докази злочинної діяльності жеваги ) - не викликали . А тепер їм - не такі документи .. То навіщо арештовували ?
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31.03.2023 08:33 Ответить
Так і я про це. Навіщо стіки всього - а по результату - мордою у грязь генпрокурора. Мені байдуже на прокурора - хай там навіть і живе.
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31.03.2023 08:40 Ответить
І тут двійні зе-стандарти. Кара намагається впасти тільки на тих бізнесменів, які не пішли на співпрацю з Єрмаком.
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30.03.2023 22:50 Ответить
Цей результат можна було чекати. Все залежить від того, як оформили документи на його екстрадицію наші прокурори. А під диктування Портнова вони написали правильно. Коли б Жеваго був в Україні то влада його все одно випустила б.
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31.03.2023 07:26 Ответить
 
 