В Запорожье прогремели два взрыва, - СМИ
В Запорожье после полуночи раздалось два мощных взрыва.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
Отмечается, что первый взрыв прогремел в 00:12, второй – в 00:14. После этого в городе была объявлена воздушная тревога.
Запорожская областная военная администрация в 00:15 призвала оставаться в укрытиях и не делать фото и видео попаданий или работы украинских сил противовоздушной обороны.
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