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Новости Война
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В Запорожье прогремели два взрыва, - СМИ

вибух

В Запорожье после полуночи раздалось два мощных взрыва.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Отмечается, что первый взрыв прогремел в 00:12, второй – в 00:14. После этого в городе была объявлена воздушная тревога.

Запорожская областная военная администрация в 00:15 призвала оставаться в укрытиях и не делать фото и видео попаданий или работы украинских сил противовоздушной обороны.

Также читайте: Оккупанты осуществили серию ударов по Запорожью и пригороду с РСЗО, поврежден инфраструктурный объект (оновлено)

взрыв (6721) Запорожье (2645) воздушная тревога (772)


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Топ комментарии
+1
Тревогу объявили в 23:00 за 72 минуты до первого прилета. А про перемещение с300 писали еще часов в 17-18
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31.03.2023 02:03
+1
Вообще-то 2 первых, и через минуту около 3-ёх подряд. Завтра если в дома попали жилые и будут жертвы , будет это всё в новостях. Запорожье полупустое людей очень мало в городе осталось.
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31.03.2023 02:33
+1
Какое "полупустое", что за хрень ты несешь? Полно людей плюс переселенцы из области.
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31.03.2023 08:57
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Раз вибухи були ДО повітряної тривоги, то, скоріш за все, це були балістичні ракети.
Грьобані кінжали-искандери.
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31.03.2023 01:29 Ответить
Тревогу объявили в 23:00 за 72 минуты до первого прилета. А про перемещение с300 писали еще часов в 17-18
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31.03.2023 02:03 Ответить
Вообще-то 2 первых, и через минуту около 3-ёх подряд. Завтра если в дома попали жилые и будут жертвы , будет это всё в новостях. Запорожье полупустое людей очень мало в городе осталось.
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31.03.2023 02:33 Ответить
Какое "полупустое", что за хрень ты несешь? Полно людей плюс переселенцы из области.
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31.03.2023 08:57 Ответить
Неуважаемый, еще раз говорю - ты несешь хрень. Очередей на маршрутки меньше потому что работы меньше, люди по домам сидят. У меня во дворе машину припарковать негде, а до войны было хоть автобус паркуй. И куча людей на площадках каждый день. И сходи на базар на универсаме в выходные, глянь там на "пустой город".
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02.04.2023 09:17 Ответить
Да, неуважаемый, серьезно. Если ты судишь по очередям на маршрутки и твоему неудачному таксованию, то тебе не понять. Печально.
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02.04.2023 16:57 Ответить
А я смотрю, ты вообще нихрена не улавливаешь. Ну, это к общему уровню развития, мне как-то пихуй. На этом и закончим.
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03.04.2023 09:10 Ответить
Нічого не чув.
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31.03.2023 07:19 Ответить
 
 