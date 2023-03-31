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Новости Война
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Усилия по установлению мира в Украине будут продолжены, - Совет нацбезопасности Турции

туреччина,радбез

В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции, одним из вопросов повестки дня были усилия по прекращению российско-украинской войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Оценены негативные последствия войны, которая продолжается уже более года между российской федерацией и Украиной, ее влияние на стабильность других стран региона и безопасность в Черном море", - говорится в документе по итогам заседания Совбеза Турции.

"Будут продолжены усилия по установлению крепкого мира, поддержанию региональной стабильности и ликвидации последствий гуманитарных кризисов", - подчеркнули в Совете нацбезопасности Турции.

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Турция (3369)


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Топ комментарии
+4
Ще один « миротворец»!

Уже очередь выстроилась:

коммунистический китайский император,
»демократический» турецкий султан…

Кто следующий?

Северо корейский «лидер» ?
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31.03.2023 04:28
+2
Виражаю озабочєнность
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31.03.2023 04:54
+2
Турецкое руководство, перед выборами, продолжает заниматься политическим онанизмом,

проповедуя мифические усилия по установлению мира в Украине.

Скажите прямо путлеру, чтобы он вывел своих отморозков с Украины и будет мир, спекулировать

на войне, это всегда мерзко и цинично.
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31.03.2023 07:59
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Правила форума Совет форумчан
Ще один « миротворец»!

Уже очередь выстроилась:

коммунистический китайский император,
»демократический» турецкий султан…

Кто следующий?

Северо корейский «лидер» ?
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31.03.2023 04:28 Ответить
Ех, відійшли в минуле запорожці, а то б написали відповідь тому султану.
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31.03.2023 07:52 Ответить
Виражаю озабочєнность
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31.03.2023 04:54 Ответить
to dobre, golovne, sho b ne "ruzzkiy mir"
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31.03.2023 05:43 Ответить
непрошеный гость хуже турка...
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31.03.2023 06:35 Ответить
Турецкое руководство, перед выборами, продолжает заниматься политическим онанизмом,

проповедуя мифические усилия по установлению мира в Украине.

Скажите прямо путлеру, чтобы он вывел своих отморозков с Украины и будет мир, спекулировать

на войне, это всегда мерзко и цинично.
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31.03.2023 07:59 Ответить
 
 