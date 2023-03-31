Усилия по установлению мира в Украине будут продолжены, - Совет нацбезопасности Турции
В Анкаре состоялось заседание Совета национальной безопасности Турции, одним из вопросов повестки дня были усилия по прекращению российско-украинской войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Оценены негативные последствия войны, которая продолжается уже более года между российской федерацией и Украиной, ее влияние на стабильность других стран региона и безопасность в Черном море", - говорится в документе по итогам заседания Совбеза Турции.
"Будут продолжены усилия по установлению крепкого мира, поддержанию региональной стабильности и ликвидации последствий гуманитарных кризисов", - подчеркнули в Совете нацбезопасности Турции.
Топ комментарии
+4 Drbest Good #551142
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+2 Bob Fayn
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+2 Владимир Капарунин #559111
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Уже очередь выстроилась:
коммунистический китайский император,
»демократический» турецкий султан…
Кто следующий?
Северо корейский «лидер» ?
проповедуя мифические усилия по установлению мира в Украине.
Скажите прямо путлеру, чтобы он вывел своих отморозков с Украины и будет мир, спекулировать
на войне, это всегда мерзко и цинично.