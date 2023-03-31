С 1 апреля большинство лекарств можно будет купить по электронному рецепту
С завтрашнего дня электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.
"Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.
В перечень лекарственных средств входят: антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней, некоторые антигельминтные препараты, некоторые антигистаминные средства, кроворазжижающие препараты, антидепрессанты, нейролептики и релаксанты, стероидные лекарственные средства, некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.
В Минздраве отмечают, что при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на специальном бумажном бланке.
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Виписували мені його хз скільки років тому я вже не пам'ятаю де. Де той рецепт шукати?
З.Ы. на фронт по рецепту начните продавать еще. ну **** лошпеты зеленые. вам трызда
Реально, в країні війна, обстріли, тривоги, блекаути... а зелені виродки реформи демонструють.
дов твой какой подозрительный фамилия
"Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Забороняється здійснювати реалізацію (відпуск) громадянам лікарських засобів, що реалізуються (відпускаються) згідно з вимогами законодавства за рецептом лікаря, з порушенням встановленого порядку, у тому числі без рецепта, за рецептом, який виписаний з порушенням вимог законодавства та/або у якого закінчився строк дії (недійсним рецептом)".
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Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022 № 64/2022 , затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20 № 2102-IX .
Кожен українець повинен знати,що кров треба розріджувати,високий тиск понижувати,судини чистити,тонізувати,пити вітаміни.Я до сімейного лікаря не можу потрапити рік.Тому,зробила аналіз крові на все,що можна;зробила УЗІ всього,що можна.
Ми навчилися лікуватися без лікарів.
ВениславскийСмоктуновский у меня такое складывается впечатление шо они продали душу дияволу
Гірше те, що за спостереженнями той же німесіл дуже затребуваний на передовій. Волонтери постйно його туди тягали.
А теперь ВСЬО... Подихайте, хлопчики, бо таке життя.
А вот с анастетиками, антибиотиками (а это первое, что необходимо при проникающих ранениях) беда.
- Где ваш рещепт?
- Мне для радиодеталей
- иди отсюда алкаш
Кстати, есть еще ветеринарный спирт. Для протирки вполне сойдет.
Тепер волонтери не зможуть забезпечувати бійців на передовій ліками (в першу чергу протизапальними та знеболюючими).
А Рєзніков забилв *** на забезпечення ЗСУ і піариться на британських танках.
Тобто, українські бійці залишилися без ліків.
Але онлайн вже сьогодні фіг, що з рецептурних замовиш.
Купа переселенців, можливі відключення електрики…
Уявляю який ******* зараз почнеться у сімейних лікарів - ті, хто ніколи до лікаря не ходив зараз будуть стояти у чергах, бо ліки потрібні, а ті хто захворів не зможуть потрапити, щоби отримати консультацію та допомогу.
Слава Зє!!!
А от у одноклітинних виборців ЗЄ бідося...