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С 1 апреля большинство лекарств можно будет купить по электронному рецепту

электронный,рецепт

С завтрашнего дня электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

"Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.

В перечень лекарственных средств входят: антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней, некоторые антигельминтные препараты, некоторые антигистаминные средства, кроворазжижающие препараты, антидепрессанты, нейролептики и релаксанты, стероидные лекарственные средства, некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

В Минздраве отмечают, что при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на специальном бумажном бланке.

Читайте: В регионах, где продолжаются боевые действия, рецептурные лекарства будут отпускаться без рецепта, - Минздрав

лекарства (1222) Минздрав (4898) рецепт (40)


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Топ комментарии
+19
Якийсь суцільний дебілізм. Хоча, нічого дивного, якщо країною правлять дебіли.

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31.03.2023 10:14
+19
Розігнався до сімейного... Ага, щас... Запис за тиждень-два, прийшов, а тут повітряна тривога, блекаут, інтернет пропав... записуйся знову. Чекай. Може дочекаєшся, якщо виживеш...
Реально, в країні війна, обстріли, тривоги, блекаути... а зелені виродки реформи демонструють.
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31.03.2023 10:25
+18
Вы чо ******** там ***** совсем ******? Мне что бы получить рецепт надо выходит ехать к всраной семейке за 5 км от дома которуя я в жизни видел один раз когда заключал декларацию, бо вы своей семейной медециной ****** обычную? Мне шоб купить для сердечка нада лындать в очередях? Вы чо совсем? А нимесил ***? А обезбаливающие? ЭТО МЕДИЦИНСКИЙ ГЕНОЦИД. Мрази. Может скоро без разрешения военкома и поссать нельзябудет сходить? Давайте введите такую норму. Не ну вы доиграетесь до гражданской войны после победы или вот прямо сейчас. И стой как ****** в очереди к терапефту пока какая-та старая бабка расказует 3 часа как ей сложно.

З.Ы. на фронт по рецепту начните продавать еще. ну **** лошпеты зеленые. вам трызда
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31.03.2023 10:16
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Правила форума Совет форумчан
На "таблетки.юа" вже по рецептах.
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31.03.2023 10:07 Ответить
Звонил в конкретную аптеку, сегодня ещё без рецепта.
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31.03.2023 10:28 Ответить
Якийсь суцільний дебілізм. Хоча, нічого дивного, якщо країною правлять дебіли.

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31.03.2023 10:14 Ответить
КРЕТІНИ !
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31.03.2023 10:22 Ответить
Підараси *****! Я без Бісопрололу жити не можу, день-два пропустив - відразу пульс 120!
Виписували мені його хз скільки років тому я вже не пам'ятаю де. Де той рецепт шукати?
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31.03.2023 11:50 Ответить
Я конкор от тахикордии пью, но он, ****, дорогой. но щадящий для организма, хотя и не всем подходит, в зависимости от степени заболевания
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31.03.2023 11:54 Ответить
Не хочу экспериментировать, предпочитаю пить что выписали, тем более что оно помогает. А конкор скорее всего тоже по рецепту будет.
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31.03.2023 12:06 Ответить
Ну, скажімо так, я для себе самостійно визначив ідеальне комбо від згущення крові і тахекардії з високим тиском. Нажаль, експерементальним шляхом, але я знайшов золоту середину де я себе почуваю максимально комфортно і шоб ціна не кусала мій гаманець
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31.03.2023 12:23 Ответить
Покращення наступає від зебариг 😠
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31.03.2023 10:16 Ответить
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31.03.2023 10:22 Ответить
Вы чо ******** там ***** совсем ******? Мне что бы получить рецепт надо выходит ехать к всраной семейке за 5 км от дома которуя я в жизни видел один раз когда заключал декларацию, бо вы своей семейной медециной ****** обычную? Мне шоб купить для сердечка нада лындать в очередях? Вы чо совсем? А нимесил ***? А обезбаливающие? ЭТО МЕДИЦИНСКИЙ ГЕНОЦИД. Мрази. Может скоро без разрешения военкома и поссать нельзябудет сходить? Давайте введите такую норму. Не ну вы доиграетесь до гражданской войны после победы или вот прямо сейчас. И стой как ****** в очереди к терапефту пока какая-та старая бабка расказует 3 часа как ей сложно.

З.Ы. на фронт по рецепту начните продавать еще. ну **** лошпеты зеленые. вам трызда
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31.03.2023 10:16 Ответить
Розігнався до сімейного... Ага, щас... Запис за тиждень-два, прийшов, а тут повітряна тривога, блекаут, інтернет пропав... записуйся знову. Чекай. Може дочекаєшся, якщо виживеш...
Реально, в країні війна, обстріли, тривоги, блекаути... а зелені виродки реформи демонструють.
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31.03.2023 10:25 Ответить
Бонусом можно еще отовариться каранавирасом условно пришел за другим от одного - получий вторую боляку бесплатно. Например гипертоник, на тебе еще орви и еще чо. Условно здоровый хроник, не должен лындать по бальничкам
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31.03.2023 10:27 Ответить
Нам тут блеют за европу. Лично я в европу нихочу. там нету ничего хорошего. УКРАИНА ДОЛЖНА БЫТЬ В БЛОКЕ НАТО ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВОЙ. а всякие недоевросоюзы пусть идут они в жопу
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31.03.2023 10:30 Ответить
звонишь по телефону и получаешь рецепт на телефон. какие проблемы?
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31.03.2023 10:36 Ответить
!!!
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31.03.2023 10:45 Ответить
У одного семейного врача лимит пациентов 1800 человек. Если каждый будет ему звонить по телефону чтобы получить рецепт на медицинский спирт, анальгин, нимесил или корвалол, он просто телефон вырубт
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31.03.2023 10:54 Ответить
Да это будет работать если у тебя семейный - кент. а если ты обычное чьмо с нариду, то знай скот свое место - стой в очередях с бабками, которые завтра как черти ломануться в поликлиники
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31.03.2023 11:25 Ответить
у меня семейный далеко мне не кент,и тем не менее при необходимости звоню и получаю то что нужно,либо направление,либо консультацию...во времена ковида спокойно получал рецепт на димедрол в ампулах,причём в тот же день и час,когда звонил.
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31.03.2023 12:21 Ответить
Была у меня фотка не телефоне, когда я хотел записаться к семейному в близь лежащей ко мне поликлинике. там стоко людей было в коридоре, что можно было подцепить не токо ковид, а и трипер, и спид с туберкулезом и гонореей если об когото тернешся
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31.03.2023 12:27 Ответить
я не знаю где вы живёте.но я знаю что было в семейной поликлинике у нас в Борисполе. маленькая семейная поликлиника на весь Борисполь и район,и никаких сумасшедших очередей. так же и в местной больнице,которая тоже маленькая и одна на весь район,и никто не лежал в корридорах...
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31.03.2023 12:35 Ответить
Не знаю как у вас в Борисполе, может как Елка пела шо в 6.20 будет там, а потом прованс, но шановный мы не улитки и не гупии с короткой памятью и прекрасно помним как это все было. И пєздов твой какой подозрительный фамилия
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31.03.2023 12:43 Ответить
только дефективный недоумок переходит на коверкание фамилии...мне жаль,но вероятно сперматозоид зачавший вас,был повреждён...
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31.03.2023 12:52 Ответить
не хтів вас образить, але пєзов. мнє іщо пєзов тут зауваження не рабив
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31.03.2023 13:51 Ответить
Ты представляешь коломчествр звонков врачу ? А если это вечер ? А если зуб ночью заболит ? Кому блд звонить ?
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31.03.2023 15:49 Ответить
уже больше двух лет система работает. во всяком случае у нас в Борисполе,и никого это не напрягает. и врачи спокойно отвечают на звонки,и очередей нет сумасшедших. вот такие как вы паникёры,скорее всего ничего не знают о системе и ноют,лишь бы поорать...
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31.03.2023 15:58 Ответить
2.частину третю статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 22, ст. 86; 2012 р., № 30, ст. 348) викласти в такій редакції:

"Реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Забороняється здійснювати реалізацію (відпуск) громадянам лікарських засобів, що реалізуються (відпускаються) згідно з вимогами законодавства за рецептом лікаря, з порушенням встановленого порядку, у тому числі без рецепта, за рецептом, який виписаний з порушенням вимог законодавства та/або у якого закінчився строк дії (недійсним рецептом)".
........
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022 № 64/2022 , затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2102-20 № 2102-IX .
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31.03.2023 10:21 Ответить
Тоесть я шоб купить таблеток, должен в рабочее время отпрашиваться ехать хер знает куда, стоять в очередях, тратить время и нервы? И за это воевать еще заставляют? Идить у сраку со своими повестками.
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31.03.2023 10:23 Ответить
Викликайте тоді за кожним разом швидку, якщо не буде можливості отримати терміново електронний рецепт від сімейного лікаря дистанційно, наприклад у вихідні дні. Якщо закінчилися таблетки і немає можливості придбати і у вас високий тиск, то викликайте швидку. Ви наприклад загубили таблетки від тиску, а придбати немає можливості без рецепта, що вам тепер помирати від інусльта чи інфаркта, бо в суботу чи неділю не працює лікар сімейний, чи до нього черга три кілометри буде, чи три дні треба чекати черги буде, щоб дистанційно щоб виписава!?
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31.03.2023 10:26 Ответить
Тепер можна ''поржати''? Га 73%?
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31.03.2023 10:27 Ответить
А как с этим у мышибратьев дела обстоят хотелось бы услышать
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31.03.2023 10:29 Ответить
Так же.
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31.03.2023 11:28 Ответить
Ну там боярышник, как подорожник, универсальное средство от всех болезней
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31.03.2023 11:37 Ответить
Но справедливости ради, я несколько раз на liki24 заказывал рецептурные средства без всякого рецепта. Т.е., там после оплаты выбивало форму типа "Это рецептурное лекарство, приложите фото рецепта", я его закрывал и мне его все равно доставляли, только не курьером, а по новой почте. Уверен, барыги аптечные что-то придумают.
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31.03.2023 10:29 Ответить
только на барыг теперь и вся надежда. привет совок
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31.03.2023 10:31 Ответить
От рецепта на медицинский спирт я *****. Интересно, а те, кто на проме им торгует по 280 грн. за литр, тоже будут рецепт просить? Без рецепта в аптеке вместо мед. спирта только муравьиный по 50 мл..

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31.03.2023 10:32 Ответить
Я когда ездил по командировке по своей области, там мужик нас отаваривал из 100 литровой бочки. Один из немногих спирт заводов который остался
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31.03.2023 10:36 Ответить
цей уряд - не просто дебіли. це мразь. як і дупутати, що їх привели
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31.03.2023 10:40 Ответить
В стране где подавляющая часть смертей от сердечно-сосудистых заболеваний - аспирин по рецепту? Из него что можно сделать бомбу? Им что колятся наркоманы? Малолетки злоупотребляют? Похоже на медицинский геноцид! Вдумайтесь: кроворазжижающий аспирин в минимальной даже дозировке по рецепту! Привет увеличение инсультов и инфарктов! Ну клоуны сраные!
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31.03.2023 10:48 Ответить
твари предлагают бабушкам по смартфону покупать лекарства...дебилы для этих свиней это слишком мягкое название..
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31.03.2023 10:51 Ответить
Моє здоров'я - це моя громадянська відповідальність,а не лікаря...
Кожен українець повинен знати,що кров треба розріджувати,високий тиск понижувати,судини чистити,тонізувати,пити вітаміни.Я до сімейного лікаря не можу потрапити рік.Тому,зробила аналіз крові на все,що можна;зробила УЗІ всього,що можна.
Ми навчилися лікуватися без лікарів.
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31.03.2023 10:55 Ответить
Влада тупорилих тварюк. зесрань - ви тупорилі тридварасти
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31.03.2023 11:04 Ответить
Скоро зе гниди з подачі ''гетманцева для підняття бюджетних надходжень'',проголосують щоби продавати повітря украінцям та за примусове носіння електронних спецмасок з дозаторами кількості його споживання -скільки оплатив стільки використав - дурня хоча яка влада такий і коментар,особлива подяка за це 73% лохторату!
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31.03.2023 11:13 Ответить
Гетманец и Фидор Вениславский Смоктуновский у меня такое складывается впечатление шо они продали душу дияволу
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31.03.2023 11:28 Ответить
Якого саме народу вони "слуги"?
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31.03.2023 11:16 Ответить
Значить буде чорний ринок прцвітати. Там буде все. Правда дорожче.
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31.03.2023 11:21 Ответить
есть плюс в этом всем. на работе говоришь, что нада пойти взять рецепт на таблетки у шефа. а сам неделю лындаешь и чилишь в Провансе изи же. а что шеф? пошол ты в жопу директор (с)
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31.03.2023 11:23 Ответить
Это песец! Говорю вам как врач с сорокалетним стажем. Единственно что, так это девчонки-провизоры в аптеках через год-два в бриллиантах ходить будут.
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31.03.2023 11:25 Ответить
Я сердечник (это и ответ хейтерам пачиму я на цензоре, а не в окопе) пошел затарился на полтора косаря. ну и взял нимесила ( в хозяйстве всегда пригодится, если простуда и нада встать завтра на ноги) Спасиба за пакращення. ведь лекарства подорожают, а я купил считай их дешевле седне чем они будут стоить завтра

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31.03.2023 11:33 Ответить
У даному випадку, кожний рятує сам себе, як може.

Гірше те, що за спостереженнями той же німесіл дуже затребуваний на передовій. Волонтери постйно його туди тягали.

А теперь ВСЬО... Подихайте, хлопчики, бо таке життя.
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31.03.2023 11:37 Ответить
Говорю девушке провизору: нимесил есть? каже: пока есть. дайте пачку. Но говорю с под полы то будете продавать. Говорит, пока да, конкретных розъяснений, говорит, еще не было. Спрашиваю, а спирт тоже будет по рецепту. Говорит: он уже давно по рецепту, но мы продаем. Ещеменя пугают антибиотики по рецепту. Но я не для себя. Я последний раз принимал антибиотики еще будучи ребенком лет 25 назад. Но, однажды у меня заболел пес сильно и в силу абстоятельств я не мог его вести к ветиринару, у собаки был енурез, он бы любое такси обоссал бы и обосрал. Так вот. его спасал детский антибиотик амоксил, щадящий, который изи на здоровье влият. как теперь объяснить не мне, а это допустим собаке надо?
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31.03.2023 11:44 Ответить
Ну, как антисептик, спирт можно и питьевой заказывать литрами.

А вот с анастетиками, антибиотиками (а это первое, что необходимо при проникающих ранениях) беда.
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31.03.2023 11:48 Ответить
Ну допустим у меня кум радиолюбитель. Контакты там протереть при пайке или еще чо. зачем ему спирт литрами? не проще пойти в аптеку и купить красную шапочку?
- Где ваш рещепт?
- Мне для радиодеталей
- иди отсюда алкаш
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31.03.2023 12:04 Ответить
Цена вопроса - пара сотен гривен. Спирт есть не просит. Купил бутыль и протирай пока на ногах стоишь.

Кстати, есть еще ветеринарный спирт. Для протирки вполне сойдет.
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31.03.2023 12:07 Ответить
да это ирония от меня про спиртягу. так чисто. ветку поддержать
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31.03.2023 12:08 Ответить
Клас!!!

Тепер волонтери не зможуть забезпечувати бійців на передовій ліками (в першу чергу протизапальними та знеболюючими).
А Рєзніков забилв *** на забезпечення ЗСУ і піариться на британських танках.

Тобто, українські бійці залишилися без ліків.
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31.03.2023 11:30 Ответить
П.С. Дівчата кажуть, що покищо за особистої ініціативи продавців їм, як волонтерам, в аптеках продають все, що тільки можна бо завтра вже FINISH.

Але онлайн вже сьогодні фіг, що з рецептурних замовиш.
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31.03.2023 11:34 Ответить
А сколько гипертоников на фронте, кто не смог себе доказать 3ю степень. с первой и второй берут аж бегом. У меня правда вторая степень гипертонии, но по трем статья. По этому меня пока не трогают. хотя знают где я живу и работаю.
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31.03.2023 11:35 Ответить
Так отож.
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31.03.2023 11:38 Ответить
Ха , пля, це ви ще нові тарифи на електроенергію та газ ще не бачили... ((( ... і бензин і дизель на підході...
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31.03.2023 11:43 Ответить
Э, постой
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31.03.2023 12:00 Ответить
До закінчення війни не можна було почекати?
Купа переселенців, можливі відключення електрики…
Уявляю який ******* зараз почнеться у сімейних лікарів - ті, хто ніколи до лікаря не ходив зараз будуть стояти у чергах, бо ліки потрібні, а ті хто захворів не зможуть потрапити, щоби отримати консультацію та допомогу.
Слава Зє!!!
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31.03.2023 11:59 Ответить
Це вибір мудрого наріту. бентежить лише те - що страждають нормальні люди і порохоботи
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31.03.2023 12:02 Ответить
Порохоботи якось викрутяться, як завжди. Бо розум є.

А от у одноклітинних виборців ЗЄ бідося...
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31.03.2023 12:09 Ответить
В мене клавішний нормальний телефон. Смартфон мені і нах не потрібний. Дома комп*ютер та два ноути. Так тепер я витрачати свою пенсію не тільки на ліки, а ще і на смартфон повинен?! . Щоб ЗЕлуплене кодло з тими, хто їх підтримує, здохло в один момент з їхнім Вовєлє та дєрмаками!
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31.03.2023 12:04 Ответить
Грабить ювелирный и ликероводочный нонче станет не в тренде. Будут грабить аптеки
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31.03.2023 12:06 Ответить
Електронний рецепт приходить по смс. Інше питання, що якщо ти його все одно не отримаєш.
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31.03.2023 12:10 Ответить
Жаль не бумажный рецепт, я б их в фотошопе печатал бы тысячами!!!
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31.03.2023 12:14 Ответить
Бумажные тоже допускаются при блэкауте или временной неработоспособности этой ******* системы.
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31.03.2023 13:47 Ответить
Они там совсем *********? Это же натуральный геноцид! ********. Я в поликлинику неделю попасть не мог. Приходишь - тревога, все закрывают и выгоняют.
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31.03.2023 12:20 Ответить
Теперь будут новые цели у русни - поликлиники с толпами народа. Если не разбомбят, так хоть корону подцепишь.
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31.03.2023 12:29 Ответить
Вот с кем по жизни не охота иметь дел, так это: с врачами, ментами и военными. ИМХО
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31.03.2023 12:45 Ответить
В первом абзаце статьи написано 'Із завтрашнього дня електронний рецепт стане обов'язковим для отримання всіх рецептурних ліків ', заходишь на 'Урядовий портал' и читаешь 'З квітня рецептурні препарати в аптеці можна бути отримати не лише за паперовим, а і за електронним рецептом. '.
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31.03.2023 12:36 Ответить
о, значит папировый всетаки можно будет подделать дома на принтере?
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31.03.2023 12:38 Ответить
Подойдет любой дешманский струйник, чтобы печать была хотя бы издалека правдоподобной. Все равно аптекарша не будет ее под микроскопом изучать.
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31.03.2023 13:49 Ответить
Это логично. Я телефон потерял, поэтому мне врач выписал бумажный рецепт, в чем проблема-то. Главное чтоб сам поциент был зареган в системе ЕСОЗ. Но если у тебя есть семейный врач ты уже зареган.
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31.03.2023 14:01 Ответить
Спросил у знакомого врача. Бумажные рецепты остаются тоже, причем их можно по желанию получать заместо электронных (например, ты потерял телефон или он сломался) главное, чтобы сам пациент был зареган в электронной системе минздрава.
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31.03.2023 14:00 Ответить
 
 