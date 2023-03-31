С 1 апреля большинство лекарств можно будет купить по электронному рецепту

С завтрашнего дня электронный рецепт станет обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на правительственный портал.

"Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств, именно на них нужен рецепт врача. Остальные лекарства, не требующие обязательного назначения врачом, вы сможете по-прежнему приобрести в аптеке без специального рецепта", - говорится в сообщении.

В перечень лекарственных средств входят: антибиотики, противосудорожные средства, гормональные препараты (в том числе и противозачаточные), препараты для лечения артериального давления, сердечных болезней, некоторые антигельминтные препараты, некоторые антигистаминные средства, кроворазжижающие препараты, антидепрессанты, нейролептики и релаксанты, стероидные лекарственные средства, некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

В Минздраве отмечают, что при отсутствии света или связи в медицинском учреждении врач по-прежнему может выписать рецепт на специальном бумажном бланке.

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