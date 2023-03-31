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Учитывая ночную атаку дронами, россияне сместили акцент на север, - ОК "Південь"

дрони

Российские войска, учитывая ночную атаку дронами, сместили свой акцент на север. Поскольку на юге на этот раз враг не был столь активен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказала представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, эта ночь для зоны ответственности ОК "Південь" оказалась спокойнее, чем в предыдущие атаки.

"Враг сместил акцент на север. При этом на юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб, не имея полноценной возможности по-прежнему бить из артиллерии по Правобережью. Поскольку они очень отброшены", - рассказала Гуменюк.

Однако она отметила, что россияне много маневрируют, выискивают способы для атаки и добавляют авиацию.

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