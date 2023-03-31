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21 341 37

Дрон-камикадзе залетает в открытый люк российского танка. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы опубликовали видеозапись, на которой видно, что оператор дрона завел его прямиком в корпус вражеской бронемашины через открытый люк.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последние секунды жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

танк (2253) уничтожение (6904) дроны (3908)


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Топ комментарии
+18
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31.03.2023 09:47
+16
++
Музон - 1500% бадьрого українського тролінга!
Ви зробили мій день!
Зараз чоловіку перешлю, ха з братиками порегочуть!
Слава Україні !
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31.03.2023 09:50
+14
гуслі хтось підібрав, а танк залишив ?

танк можливо пошкоджений, можливо без солярки - якщо наші не можуть забрати то палять щоб москалі не вкрали - вже сто раз про це писали
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31.03.2023 09:57
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31.03.2023 09:47 Ответить
Я думал задача дрона-камикадзе взорваться а не просто залететь.... Или там по таймеру ?
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31.03.2023 09:50 Ответить
А сказати: "Доброго вечора! Ми з України"?
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31.03.2023 10:12 Ответить
++
Музон - 1500% бадьрого українського тролінга!
Ви зробили мій день!
Зараз чоловіку перешлю, ха з братиками порегочуть!
Слава Україні !
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31.03.2023 09:50 Ответить
Героям слава !!
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31.03.2023 10:08 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!ааааааааааааа !!!!!!
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31.03.2023 10:39 Ответить
«А що ви тут робите, цікаво знати?"
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31.03.2023 09:50 Ответить
"hello, it's me" - схоже на відсилку до фантастичного боєвика "День незалежності"
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31.03.2023 09:51 Ответить
Без гусениц, выглядит брошенным.
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31.03.2023 09:51 Ответить
гуслі хтось підібрав, а танк залишив ?

танк можливо пошкоджений, можливо без солярки - якщо наші не можуть забрати то палять щоб москалі не вкрали - вже сто раз про це писали
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31.03.2023 09:57 Ответить
Цей танчик можна було ВОГом підпалити, а не витрачати дорогий коптер. Втім, там на місці нашим хлопцям видніше.
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31.03.2023 10:01 Ответить
100% що видніше
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31.03.2023 10:03 Ответить
Недаремно не вказано підрозділ,що витратив дрон на такі забавки.
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31.03.2023 09:58 Ответить
типичное состояние рашки , понтов ***** а толку ............
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31.03.2023 10:40 Ответить
Може я вже став занадто цинічним, але кадрів про постійно відкриті люки у рашистських танках та іншій бронетехніці так багато, що це мені здається занадто дивним для того, щоб бути правдою. Пам'ятаючи свою службу у армії у якості командира САУ я щось не пригадую випадків коли мені НА НАВЧАННЯХ та ДУЖЕ ДАЛЕКО ВІД ПОЗИЦІЙ "СУПРОТИВНИКА" спадало на думку відкрити люки хоч влітку, хоч взимку!!!
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31.03.2023 09:56 Ответить
Ваші припущення?
Комп'ютерна графіка?
Постанова на зеленому фоні з бункера на Банковій?
Жидомасонська змова?
Натовські актори?
Тупість русні?
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31.03.2023 10:03 Ответить
Припущення? Будь ласка: 1 - це може бути техніка яка вийшла з ладу, та на ній "тренуються", або використовують для створення подібних відео; 2 - повторюють кадри однієї і той же вдалої операції через деякий час. А задача одна - підіймати дух населення та виставляти ворога якимось пришелепкуватим ідіотом!
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31.03.2023 10:18 Ответить
Про це відео нічого не скажу, але я бачив кілька відосів де техніка непогано так собі їхала під час влучання і була така собі справна.
А ще бачив відео, де дрон просто так сів на ворожому аеродромі на дуже цінний та важливий літак аеророзвідки. А потім прилетів ще раз і вже його підірвав.
Але нє. Ну не може ш бути, щоб кацапи були такі ідіоти і не охороняли такий важливий об'єкт..
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31.03.2023 10:29 Ответить
ну з еродромом то точно була зелена кімната і заговор жидомасонів
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31.03.2023 11:37 Ответить
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31.03.2023 12:28 Ответить
Хахаха.

Зазвичай всі такі відео осінтери потім прив'язують до координат на карті. Звичайно вам на цензорі таке не покажуть. Ідіть в твіттер.

Люки відкриті бо росіяни роняя кал втікають з броні як тільки з нею щось стається. Бо нерухома броня це 99% братська могила.

Тому зазвичай вся техніка відкрита, бо в росіянина є пару секунд відбігти від неї інакше він має всі шанси померти від того що цю броню виберуть ціллю оператори мавіка і туди прилетить з арти, птрк чи насиплять вогів.
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31.03.2023 10:30 Ответить
не все так однозначно, всей правды мы не узнаем...
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31.03.2023 10:07 Ответить
танки з відкритими люками як правило порожні, кинуті (після враження або поломки)
їх палять щоб кацапи не могли евакувати та полагодити
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31.03.2023 10:08 Ответить
Може бути й таке, але я на вірю у природню тупість роССіянців. Вони злочинці - однозначно, але злочинець далеко не дурень, щоб надавати просто так можливість супротивнику без особливих зусиль залишати себе без зброї!
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31.03.2023 10:20 Ответить
непотрібно ні в що вірити - танку прилетіло (або наїхав на щось) сильно не зайнялося, боєкомплект не вибухнув але й не їде, екіпаж контужений - що по Вашому вони будуть робити?
і чи головне для них зачинити люк за собою?
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31.03.2023 10:33 Ответить
Не бійтеся казати правду.
Очевидно,що деякі несумлінні оператори приписують на власний рахунок вже підбиту кимось техніку.
І якщо спалити її скиданням мін,та гранат має сенс,то витрачати дрони,-марнотратство.
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31.03.2023 10:08 Ответить
не смішіть нікого такими висновками - як це можна приписати якщо на відео видно що танк покинутий ? а той дрон більше нінащо не годен як спалити кинутий танк - вірте ЗСУ - вони знають що роблять
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31.03.2023 10:25 Ответить
Яка гуманність!Навітьдекілька секунд дається орку покаятися....а потім все!
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31.03.2023 09:57 Ответить
заповз
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31.03.2023 09:58 Ответить
Друзі, не забувайте і про старий добрий бандерівський узвар. Треба шанувати традиції предків і піднімати іх дронами до небес. Підступний ворог може закрити люки, а для нашого національного напою в нього завжди відкриті вентиляційні решітки. Та і рідна земля завжди допоможе навіть бармену без досвіду - заправки завжди поруч)
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31.03.2023 10:00 Ответить
привіт! це я!
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31.03.2023 10:35 Ответить
Всім Фомам невірним відео цього ж танку но зняте із Мавіка:

https://twitter.com/NOELreports/status/1641466335531024385

Сам момент залітання фпв і те як танк згорає на***.

На пошук цього відео я затратив пару секунд. І це невірні могли б зробити ви, а не розводити тут раша іпсо.

Якщо б не моя лінь, то я б вам ще сюди приніс координати прив'язки його до карти бо впевнений що хтось це зробив.
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31.03.2023 10:38 Ответить
Ы-ы-ы-ы-ы-ы... Дро-о-ончика жа-а-а-лко. Ы-ы-ы-ы-ы-ы...
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31.03.2023 11:11 Ответить
Норм.
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31.03.2023 11:20 Ответить
Птица счастья прилетела..
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31.03.2023 11:22 Ответить
не просто залетел, а еще и удобно уселся))
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31.03.2023 12:08 Ответить
Судьба кацапа
😁
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31.03.2023 13:55 Ответить
 
 