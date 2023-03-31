Дрон-камикадзе залетает в открытый люк российского танка. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили российский танк с помощью дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы опубликовали видеозапись, на которой видно, что оператор дрона завел его прямиком в корпус вражеской бронемашины через открытый люк.
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Ви зробили мій день!
Зараз чоловіку перешлю, ха з братиками порегочуть!
Слава Україні !
танк можливо пошкоджений, можливо без солярки - якщо наші не можуть забрати то палять щоб москалі не вкрали - вже сто раз про це писали
Комп'ютерна графіка?
Постанова на зеленому фоні з бункера на Банковій?
Жидомасонська змова?
Натовські актори?
Тупість русні?
А ще бачив відео, де дрон просто так сів на ворожому аеродромі на дуже цінний та важливий літак аеророзвідки. А потім прилетів ще раз і вже його підірвав.
Але нє. Ну не може ш бути, щоб кацапи були такі ідіоти і не охороняли такий важливий об'єкт..
Зазвичай всі такі відео осінтери потім прив'язують до координат на карті. Звичайно вам на цензорі таке не покажуть. Ідіть в твіттер.
Люки відкриті бо росіяни роняя кал втікають з броні як тільки з нею щось стається. Бо нерухома броня це 99% братська могила.
Тому зазвичай вся техніка відкрита, бо в росіянина є пару секунд відбігти від неї інакше він має всі шанси померти від того що цю броню виберуть ціллю оператори мавіка і туди прилетить з арти, птрк чи насиплять вогів.
їх палять щоб кацапи не могли евакувати та полагодити
і чи головне для них зачинити люк за собою?
Очевидно,що деякі несумлінні оператори приписують на власний рахунок вже підбиту кимось техніку.
І якщо спалити її скиданням мін,та гранат має сенс,то витрачати дрони,-марнотратство.
https://twitter.com/NOELreports/status/1641466335531024385
Сам момент залітання фпв і те як танк згорає на***.
На пошук цього відео я затратив пару секунд. І це невірні могли б зробити ви, а не розводити тут раша іпсо.
Якщо б не моя лінь, то я б вам ще сюди приніс координати прив'язки його до карти бо впевнений що хтось це зробив.
😁