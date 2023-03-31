Дрон-камикадзе залетает в открытый люк российского танка. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили российский танк с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы опубликовали видеозапись, на которой видно, что оператор дрона завел его прямиком в корпус вражеской бронемашины через открытый люк.

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