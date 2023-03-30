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Последние секунды жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последние мгновения жизни одного из российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что последние секунды своей жизни захватчик провел, уползая с надеждой уйти от украинского дрона.

Смотрите: Последние мгновения жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

армия РФ (19188) уничтожение (6904) дроны (3908)


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Топ комментарии
+44
Кінець хробака...
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30.03.2023 10:05
+44
Сиділо б собі десь на печі і жувало ріпку ..Так ні , за палац кабаєва в Гелінджику треба було здохнуть припершись в іншу державу зі зброєю
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30.03.2023 10:10
+43
В Великобритании установили новые урны для сбора фекалий домашних животных.

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30.03.2023 10:13
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Кінець хробака...
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30.03.2023 10:05 Ответить
Хробак здох, щоб голдувати інших хробаків...
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30.03.2023 10:08 Ответить
Харчовий ланцюг, тому і чорнозем файний в Україні )
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30.03.2023 11:26 Ответить
ибо ***** ШАСТАТЬ !!!! ......узкий .
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30.03.2023 12:16 Ответить
Непоганий спосіб "дайті да канца"))))
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30.03.2023 10:07 Ответить
Або такий канец, або на канце кадировца
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30.03.2023 10:14 Ответить
Руzzкій йдьот в пєкло.👍
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30.03.2023 10:08 Ответить
Что с человеком ни делай, он упорно ползет на кладбище... (с)
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30.03.2023 10:19 Ответить
притворяшка
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30.03.2023 10:10 Ответить
пластунишка
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30.03.2023 10:22 Ответить
Ви вважаєте, що вибух гранати за пів метра від голови не міг нанести шкоди мозку бо його там взагалі не було?
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30.03.2023 11:07 Ответить
Сиділо б собі десь на печі і жувало ріпку ..Так ні , за палац кабаєва в Гелінджику треба було здохнуть припершись в іншу державу зі зброєю
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30.03.2023 10:10 Ответить
Так ріпа вся на Британію іде на експорт
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30.03.2023 10:13 Ответить
яким там палац..він про нього і не чув. Його палацом була якась напіврозвалена комуналка в провінції де деревяні туалети до сих пір в дворах. Пішов воювати бо нато та бєндєровці "напалі"
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30.03.2023 10:18 Ответить
Вітя, всьйо...
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30.03.2023 10:10 Ответить
Це иого дорога -- захотів чужоі земельки .
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30.03.2023 10:11 Ответить
Ціль спєцаперації досягнута .кабаєв хоче достігнуть цілі навіть осианнім кацапом
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30.03.2023 10:12 Ответить
Я узкій, я повзу до кінця
Я узкій, в моїй дупі багато свтнця
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30.03.2023 10:12 Ответить
А головне що той "співак"-пропогондоист, як й іньші пропогандисти, ніколи своїм нікчемний життям ризикувати не буде й "до канца" не піде.
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30.03.2023 10:35 Ответить
Увидеть Украину и умереть не жалко.
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30.03.2023 10:13 Ответить
Ну тепер кацапи вити будуть: "безоружного мальчика зверски убили - он же только ходить учился..."
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30.03.2023 10:13 Ответить
😂
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30.03.2023 11:57 Ответить
В Великобритании установили новые урны для сбора фекалий домашних животных.

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30.03.2023 10:13 Ответить
каска 45 року не врятувала)))
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30.03.2023 10:15 Ответить
хороший кацап - дохлий кацап!
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30.03.2023 10:16 Ответить
Фуу, ну что за блевотная музыка, имейте совесть, некоторые завтракают.
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30.03.2023 10:29 Ответить
Мальчик в трусиках, полз в писочницу.
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30.03.2023 10:29 Ответить
Атарвала Ваньке встаньку )))
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30.03.2023 10:36 Ответить
Тут полная версия приключения этого ваньки.

https://web.telegram.org/z/#-1861221853
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30.03.2023 10:38 Ответить
Сложил сапоги
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30.03.2023 10:43 Ответить
красіво, сподіваюсь помер не одразу
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30.03.2023 10:44 Ответить
Ну вот откуда он знал, куда упадет граната! Так целеустремленно и энергично спешил навстречу! Что значит выучка! А вы чмобики, чмобики...
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30.03.2023 10:45 Ответить
свинособак відпрацьовував команду "Апорт".
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30.03.2023 10:53 Ответить
Їх прямо так і тягне на бомбочки!!!
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30.03.2023 10:55 Ответить
Хто шастає по кацапським ресурсам, якщо є можливість, викладіть їм цю гіфку, нехай подивляться на нєпабідімую і лєгєндарную.
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30.03.2023 10:57 Ответить
*************** ящерица не доползла до норы.........................СЛАВА ЗСУ!
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30.03.2023 11:02 Ответить
у вас биоматериал не только в подвале а и в кремле, и в интернете, и вообще хз где сидит!
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30.03.2023 11:09 Ответить
Биоматериал, когда тебя кадыровцы в два ствола долбят, гордишься сраной?
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30.03.2023 11:30 Ответить
свинорыл - вы уже находитесь в этой точке...!!!

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30.03.2023 11:46 Ответить
Біосміття до інету дорвалося ))
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30.03.2023 11:37 Ответить
Браво за озвучку! Особливо якісно розтлумачило до якого такого кінця лізуть тії "узькі" . Виявилось , що й пісня непогана.
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30.03.2023 11:02 Ответить
нареші і я зрозумів, навіщо цю срану пісеньку "нашаманили"
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30.03.2023 11:48 Ответить

"я русский, я иду на концерт"
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30.03.2023 11:04 Ответить
Так это кацапы уже встали с колен или медленно подползают к вставанию ?
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30.03.2023 11:05 Ответить
СЛАВА ЗСУ!!!
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30.03.2023 11:06 Ответить
памаши рукой маме
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30.03.2023 11:08 Ответить
Логічно. Кожен окупант на українській землі має чим скоріш зустріти останні хвилини свого нікчемного життя.
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30.03.2023 11:14 Ответить
Оно ползло на Берлин
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30.03.2023 11:14 Ответить
В жизни, всегда есть место прекрасному.
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30.03.2023 11:17 Ответить
здох сабака, разом з них і воші подохнуть.
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30.03.2023 11:26 Ответить
Телепортація до пекла!!
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30.03.2023 11:27 Ответить
Этот "дошел до конца". Ведите следующего.
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30.03.2023 11:40 Ответить
життя СВОлоти пройшло по плану путіна
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30.03.2023 11:41 Ответить
50 відтінків коричневого рашистського лайна. Відтінок № 35 - "ЛАЙНО ПОВЗУЧЕ"...
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30.03.2023 11:51 Ответить
"Это пи***ц! " - подумал рядовой Иванов.
И солдатская смекалка его не подвела!
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30.03.2023 11:58 Ответить
Мабуть збирався встати с калєн...
Та нє судьба.
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30.03.2023 12:00 Ответить
Тут взагалі і могилу вже викопали.
https://t.me/operativnoZSU/87975
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30.03.2023 12:27 Ответить
В оригіналі, замість руzкій, там я нацист...
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30.03.2023 12:30 Ответить
а як повз, як повз
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30.03.2023 12:31 Ответить
Русский идет до конца, что бы соснуть его!
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30.03.2023 12:37 Ответить
Ну ось і "...дошел до конца". До власного...
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30.03.2023 12:55 Ответить
Они даже достойно умиреть не могут, здох на коленях как истиный раб.
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30.03.2023 13:02 Ответить
Пощастило засрацю. Недовго мучився, падло.
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30.03.2023 13:20 Ответить
Подох максим , ну и куй с ним.
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30.03.2023 13:59 Ответить
Можно смотреть и смотреть, прям бальзам на душу. Раз пять подряд за раз посмотрел...
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30.03.2023 15:17 Ответить
здох на чужій землі окупант!
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30.03.2023 17:04 Ответить
Втомився повзти та приліг відпочити
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31.03.2023 08:51 Ответить
 
 