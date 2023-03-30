Последние секунды жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой зафиксированы последние мгновения жизни одного из российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что последние секунды своей жизни захватчик провел, уползая с надеждой уйти от украинского дрона.
Смотрите: Последние мгновения жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО
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