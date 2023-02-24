РУС
53 356 49

Последние мгновения жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы метко сбросил гранату на российского оккупанта и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и последних секунд жизни российского оккупанта бойцы опубликовали в соцсетях.

+71
Українці,правда, ні капелькі не шкода.
24.02.2023 12:12 Ответить
+56
Ні. Сидівв би дома = був би живий. А раз він самому собі нах не здався, то чого ми маємо його жаліти? Може ви розповісте про цю дилему?
24.02.2023 12:14 Ответить
+47
24.02.2023 12:19 Ответить
Українці,правда, ні капелькі не шкода.
24.02.2023 12:12 Ответить
Ні. Сидівв би дома = був би живий. А раз він самому собі нах не здався, то чого ми маємо його жаліти? Може ви розповісте про цю дилему?
24.02.2023 12:14 Ответить
Та шкода, що тільки одна граната на одного!
24.02.2023 12:15 Ответить
Навпаки , радісно на душі від чудових слів :,, немає москаля , одна сира
земля"
24.02.2023 12:45 Ответить
Дурні кацапосвині не розуміють,що наша земля така родюча,тому ,що кровью ворогів полита !
24.02.2023 13:21 Ответить
Може притворился. Нащо було б рукавичку одягати.
24.02.2023 12:15 Ответить
стіче кров'ю, мобільність він явно після вибуху гранати втратив
24.02.2023 12:21 Ответить
Додайте до гранати бутилочку і на танк. Коли почне горіти, екіпаж вилізе і другим дроном гранаточку.
24.02.2023 12:16 Ответить
Треба ясно розуміти. Що всі працюють як мінімум в парі.
24.02.2023 12:27 Ответить
Дохне він з лелегкістю і впевненістю в тому що його стара курва буде тепер мати шубу
24.02.2023 12:19 Ответить
Шубу з криси.
24.02.2023 12:22 Ответить
Буде тіло-буде шуба, нєт тєла-нєт дєла.
24.02.2023 14:45 Ответить
Буде шуба поки камеру не виключать)
24.02.2023 15:08 Ответить
24.02.2023 12:19 Ответить
конфуцій прав, хоча 479 р. до н. е. ,,русских" не було і в проекті
24.02.2023 14:40 Ответить
на то он и Канфуций , что-бы предвидеть на века вперед
24.02.2023 18:58 Ответить
а вони де тоді були???
при нашій ері ще племена бігали, говорити не вміли
25.02.2023 17:01 Ответить
показать весь комментарий
Ну, нехай щастить, як то кажуть
24.02.2023 12:19 Ответить
***** шастать
25.02.2023 09:09 Ответить
Захотілося української землі - то нагодували досхочу.
24.02.2023 12:26 Ответить
саундрек-сценарій
24.02.2023 12:29 Ответить
От це називається - став пописяти біля дерева...
24.02.2023 12:32 Ответить
Приємно дивитися як тече вода, горить вогонь та як здихає російсько-фашистський окупант.
24.02.2023 12:33 Ответить
+1.
24.02.2023 13:23 Ответить
Іздох чи ні?
24.02.2023 12:34 Ответить
а патамушто нефуй шастать
показать весь комментарий
І москаля нема,немає москаля
24.02.2023 12:58 Ответить
посцяв???
24.02.2023 13:01 Ответить
культурный слишком
24.02.2023 13:21 Ответить
Не тільки, даже здох.
показать весь комментарий
Така думка, більш стратегічна, і не дуже гуманна (було б до кого)... Ідеально якби вибух викликав не смерть, а кровотечу та сильне каліцтво, але сумісне с життям - такі кацапи не зможуть працювати, і на себе будуть десятиріччями витягувати гроші з бюджету держави-окупанта та людські ресурси. Плюс на евакуацію будуть задіяні інші військові... А глобально сотня тисяч московитів без рук та ніг, у візочках, не працюючі, значно ефективніше для руйнування московії, ніж просто закопані та забуті.

Аналогічно з полоненими - молоді московіти не потрібні, тільки пенсійного віку, бажано з каліцтвом.
24.02.2023 13:12 Ответить
Орки своих раненых достреливают.
показать весь комментарий
добавочки йому... ще одну гранату.
показать весь комментарий
Не потрібно, так воно довго подихатиме в калюжі власних нечистот, не потрібно забирати у нього такої можливості.
показать весь комментарий
гарна фантазія... мене більш влаштовує, коли 100% впевненість.
показать весь комментарий
Присылать второй Мавик подыхающему орку? Орков много, а Мавики и гранаты нужно беречь.
показать весь комментарий
и снова дохлая свинособака московии ************.........СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
Можна бескінечно дивитися на три речі - на вогонь, на воду і на мертвого москаля, що вдерся зі зброєю на українську землю!
показать весь комментарий
За водкой послали, а тут гранатопад
показать весь комментарий
подивився відео, і настрій піднятий на цілий день!
показать весь комментарий
Який гарний москаль, всі би так.
показать весь комментарий
Беллисимо. Всех рашистских тварей нужно убить!
показать весь комментарий
Сидел бы Ванька дома, играл себе на балалайке, жрал водку и вонючие щи, но был бы жив. Но у кацапов неистребимая тяга прийти на чужую землю пострелять местных мирных жителей. Это ошибка в ДНК и сегодня ВСУ с помощью цивилизованных стрна Мира эту ошибку природы исправляют.
показать весь комментарий
Вiн просто звик до рiдноi температури .... Ноги перебило - кiлька годин без руху та перетвориться на дiда мороза ....
показать весь комментарий
песня топчик ваще))
показать весь комментарий
Гурт "Пирятин"..Арта.
показать весь комментарий
От і ще один летючий китайський зародок Термінатора убив кацапа. Бездушний електронний убивця! От би їх навчити якось самим по кацапах цілитись...Без оператора...
показать весь комментарий
на то как загружается винда, горит огонь и дохнет кацап можно смотреть вечно
показать весь комментарий
