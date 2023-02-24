Последние мгновения жизни российского оккупанта на украинской земле. ВИДЕО

Оператор украинского дрона из 54-й ОМБр имени гетмана Ивана Мазепы метко сбросил гранату на российского оккупанта и уничтожил его.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки и последних секунд жизни российского оккупанта бойцы опубликовали в соцсетях.

