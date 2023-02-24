Останні миті життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО
Оператор українського дрона з 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи влучно скинув гранату на російського окупанта та знищив його.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та останніх секунд життя російського окупанта бійці опублікували у соцмережах.
