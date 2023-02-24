УКР
Останні миті життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО

Оператор українського дрона з 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи влучно скинув гранату на російського окупанта та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та останніх секунд життя російського окупанта бійці опублікували у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український воїн з автомата знищує окупанта. ВIДЕО

знищення (7998) 54 окрема бригада (184) дрони (5293)
Топ коментарі
+71
Українці,правда, ні капелькі не шкода.
24.02.2023 12:12 Відповісти
+56
Ні. Сидівв би дома = був би живий. А раз він самому собі нах не здався, то чого ми маємо його жаліти? Може ви розповісте про цю дилему?
24.02.2023 12:14 Відповісти
+47
24.02.2023 12:19 Відповісти
Українці,правда, ні капелькі не шкода.
24.02.2023 12:12 Відповісти
Ні. Сидівв би дома = був би живий. А раз він самому собі нах не здався, то чого ми маємо його жаліти? Може ви розповісте про цю дилему?
24.02.2023 12:14 Відповісти
Та шкода, що тільки одна граната на одного!
24.02.2023 12:15 Відповісти
Навпаки , радісно на душі від чудових слів :,, немає москаля , одна сира
земля"
24.02.2023 12:45 Відповісти
Дурні кацапосвині не розуміють,що наша земля така родюча,тому ,що кровью ворогів полита !
24.02.2023 13:21 Відповісти
Може притворился. Нащо було б рукавичку одягати.
24.02.2023 12:15 Відповісти
стіче кров'ю, мобільність він явно після вибуху гранати втратив
24.02.2023 12:21 Відповісти
Додайте до гранати бутилочку і на танк. Коли почне горіти, екіпаж вилізе і другим дроном гранаточку.
24.02.2023 12:16 Відповісти
Треба ясно розуміти. Що всі працюють як мінімум в парі.
24.02.2023 12:27 Відповісти
Дохне він з лелегкістю і впевненістю в тому що його стара курва буде тепер мати шубу
24.02.2023 12:19 Відповісти
Шубу з криси.
24.02.2023 12:22 Відповісти
Буде тіло-буде шуба, нєт тєла-нєт дєла.
24.02.2023 14:45 Відповісти
Буде шуба поки камеру не виключать)
24.02.2023 15:08 Відповісти
24.02.2023 12:19 Відповісти
конфуцій прав, хоча 479 р. до н. е. ,,русских" не було і в проекті
24.02.2023 14:40 Відповісти
на то он и Канфуций , что-бы предвидеть на века вперед
24.02.2023 18:58 Відповісти
а вони де тоді були???
показати весь коментар
25.02.2023 17:01 Відповісти
26.02.2023 08:21 Відповісти
Ну, нехай щастить, як то кажуть
24.02.2023 12:19 Відповісти
***** шастать
25.02.2023 09:09 Відповісти
Захотілося української землі - то нагодували досхочу.
24.02.2023 12:26 Відповісти
саундрек-сценарій
24.02.2023 12:29 Відповісти
От це називається - став пописяти біля дерева...
24.02.2023 12:32 Відповісти
Приємно дивитися як тече вода, горить вогонь та як здихає російсько-фашистський окупант.
24.02.2023 12:33 Відповісти
+1.
24.02.2023 13:23 Відповісти
Іздох чи ні?
показати весь коментар
а патамушто нефуй шастать
показати весь коментар
І москаля нема,немає москаля
показати весь коментар
посцяв???
показати весь коментар
культурный слишком
показати весь коментар
Не тільки, даже здох.
показати весь коментар
Така думка, більш стратегічна, і не дуже гуманна (було б до кого)... Ідеально якби вибух викликав не смерть, а кровотечу та сильне каліцтво, але сумісне с життям - такі кацапи не зможуть працювати, і на себе будуть десятиріччями витягувати гроші з бюджету держави-окупанта та людські ресурси. Плюс на евакуацію будуть задіяні інші військові... А глобально сотня тисяч московитів без рук та ніг, у візочках, не працюючі, значно ефективніше для руйнування московії, ніж просто закопані та забуті.

Аналогічно з полоненими - молоді московіти не потрібні, тільки пенсійного віку, бажано з каліцтвом.
24.02.2023 13:12 Відповісти
Орки своих раненых достреливают.
показати весь коментар
добавочки йому... ще одну гранату.
показати весь коментар
Не потрібно, так воно довго подихатиме в калюжі власних нечистот, не потрібно забирати у нього такої можливості.
показати весь коментар
гарна фантазія... мене більш влаштовує, коли 100% впевненість.
показати весь коментар
Присылать второй Мавик подыхающему орку? Орков много, а Мавики и гранаты нужно беречь.
показати весь коментар
и снова дохлая свинособака московии ************.........СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
Можна бескінечно дивитися на три речі - на вогонь, на воду і на мертвого москаля, що вдерся зі зброєю на українську землю!
показати весь коментар
За водкой послали, а тут гранатопад
показати весь коментар
подивився відео, і настрій піднятий на цілий день!
показати весь коментар
Який гарний москаль, всі би так.
показати весь коментар
Беллисимо. Всех рашистских тварей нужно убить!
показати весь коментар
Сидел бы Ванька дома, играл себе на балалайке, жрал водку и вонючие щи, но был бы жив. Но у кацапов неистребимая тяга прийти на чужую землю пострелять местных мирных жителей. Это ошибка в ДНК и сегодня ВСУ с помощью цивилизованных стрна Мира эту ошибку природы исправляют.
показати весь коментар
Вiн просто звик до рiдноi температури .... Ноги перебило - кiлька годин без руху та перетвориться на дiда мороза ....
показати весь коментар
песня топчик ваще))
показати весь коментар
Гурт "Пирятин"..Арта.
показати весь коментар
От і ще один летючий китайський зародок Термінатора убив кацапа. Бездушний електронний убивця! От би їх навчити якось самим по кацапах цілитись...Без оператора...
показати весь коментар
на то как загружается винда, горит огонь и дохнет кацап можно смотреть вечно
показати весь коментар
