Останні миті життя російського окупанта на українській землі. ВIДЕО

Оператор українського дрона з 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи влучно скинув гранату на російського окупанта та знищив його.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки та останніх секунд життя російського окупанта бійці опублікували у соцмережах.

