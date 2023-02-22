Український воїн з автомата знищує окупанта. ВIДЕО
Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи опублікували фрагмент бою, в результаті якого було знищено групу ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли український воїн розстрілює ворога з автомата. За словами бійців, росіян спробував зайти в тил бійцям, але швидко був знищений. Решта його групи - також.
Топ коментарі
+52 Прощай немытая раССея
показати весь коментар22.02.2023 11:01
+43 Олексій Симчук
показати весь коментар22.02.2023 11:02
+38 олег иванов #434516
показати весь коментар22.02.2023 11:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гугл нагадав.
Рівно рік тому морпіх Віталій Велисевич( ліворуч) і офіцер розвідник Борис Басс( праворуч) відлетіли в Нідерланди на протезування і реабілітацію.
Через два дні Басс відмовиться від лікування і на перекладних повернеться в Україну і стане на захист своєї країни.
ДЛБЙБи…. СРАТЬєхі….
Много ума, смелости и профессионализма не нужно всадить РОЖОК в лежащего на спине...
ФУ, ПОЗОР !
Скорее то лежал подранок, которому пволне схатилобы 2-3 пуль.
А к нему подбежал сцыкло и всадил с перрепугу весь рожок.
Это как в драке, самы сцыпливый - прыгает на том, кто уже лежит избитым и не сопротивляется !
И именно такие "сцыкливые" наиболее жестоки к тому, кто не в состоянии сопротивляться...
Там уже после первыз 3-4 выстрелов от него нашему ничего не угрожало...
МНЕ НЕ *********** ЖАЛКО, мне за своего стыдно !
Это НЕ ПОСТУПОК !!!