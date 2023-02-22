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Український воїн з автомата знищує окупанта. ВIДЕО

Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи опублікували фрагмент бою, в результаті якого було знищено групу ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли український воїн розстрілює ворога з автомата. За словами бійців, росіян спробував зайти в тил бійцям, але швидко був знищений. Решта його групи - також.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські воїни 54-ї ОМБр знищили ворожий склад з боєприпасами. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7352) 54 окрема бригада (179)


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Топ коментарі
+52
Без шансов....
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22.02.2023 11:01
+43
Говорили ж рускім - лежання на сирій холодній землі до добра не приведе. От і застудився.
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22.02.2023 11:02
+38
Ну от-український воїн перевиховав ще одного кацапа і зробив його хорошим.
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22.02.2023 11:03
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Без шансов....
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22.02.2023 11:01 Відповісти
Остался только один призрачный шанс-получить жене белую "Ладу".
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22.02.2023 11:06 Відповісти
шоп получить,надо тушку в ***** отвезти, да вот беда....рефріжираторов не хватает
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22.02.2023 20:32 Відповісти
Говорили ж рускім - лежання на сирій холодній землі до добра не приведе. От і застудився.
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22.02.2023 11:02 Відповісти
Класичне самогубство!
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22.02.2023 11:57 Відповісти
Думаете - геморрой ?
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22.02.2023 13:43 Відповісти
Не без того, хоча яскраво виражений фарингіт і чиряки по усьому крупу.
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22.02.2023 15:12 Відповісти
Всадив весь магазин
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22.02.2023 11:02 Відповісти
Краще всадити весь магазин, ніж потім недобита наволоч вистрелить в спину
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22.02.2023 11:26 Відповісти
Заудобренил!
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22.02.2023 11:52 Відповісти
Отмазепил!
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22.02.2023 12:43 Відповісти
Половину мінімум. Але економити треба.
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22.02.2023 13:42 Відповісти
Ну от-український воїн перевиховав ще одного кацапа і зробив його хорошим.
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22.02.2023 11:03 Відповісти
Він дивився у іньший бік.
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22.02.2023 11:14 Відповісти
Слухав послання владімірі путіна фєдєральнаму сабранію.
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22.02.2023 11:30 Відповісти
Та *****.... для "братушєк" куль не жалько.
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22.02.2023 11:39 Відповісти
Він скоріше, по життю пришиблений головою лежав... певне родова травма ще давала себе взнаки, - при народженні маманька, оркошльондра з казанського вокзала, його в привокзальному туалеті народила й при цьому зуміла ураніть головушкой ап бєтоннай полъ, але, на жаль, не насмерть, це була єйо нєдаработка, от і довелось українському бійцеві устранять косяк кацапської оркосамки Ржунімагу 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 11:25 Відповісти
Адреналін війни.
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22.02.2023 12:14 Відповісти
Мальва Корська25%



Гугл нагадав.
Рівно рік тому морпіх Віталій Велисевич( ліворуч) і офіцер розвідник Борис Басс( праворуч) відлетіли в Нідерланди на протезування і реабілітацію.
Через два дні Басс відмовиться від лікування і на перекладних повернеться в Україну і стане на захист своєї країни.
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22.02.2023 11:05 Відповісти
🙏
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22.02.2023 12:45 Відповісти
******* підкрався непомітно!
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22.02.2023 11:08 Відповісти
GOOD RUSSIAN!
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22.02.2023 11:10 Відповісти
DEAD RUSSIAN!
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22.02.2023 11:16 Відповісти
А от це було лишнім, достатньо було і одной таблеткі... в голову, хоча зрозуміло щедрість української душі, - для кацапа і цинка патронів не жаль, і добре фарширований свинцем москаль від того лише не тільки покращає, а й набере вагу...особливо для тих хто буде його пакетовану тушку кантувати до місця постійної дислокації😝😝😝😝😝😝😜🤪
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22.02.2023 11:10 Відповісти
сдох за бобра на столе у боброедки и сына-пдра соловьева!
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22.02.2023 11:15 Відповісти
Здається у кацапа надмірний вміст важких металів в організмі, зокрема свинцю.
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22.02.2023 11:16 Відповісти
Те пули вроде не из свинца
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22.02.2023 11:26 Відповісти
Якщо це звичайні 7,62 ПС то частково зі свинцю.
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22.02.2023 12:24 Відповісти
Тут пропонували на Олімпіаду хароших русскіх допустити...уявляю...******* рассійскай фєдєрациі!! - виїжджає самоскид з харошимі русскімі...
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22.02.2023 11:21 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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22.02.2023 11:23 Відповісти
Мда якщо в ближньому бою така неймовірність то що казати про оператора дрона Мавік у якого на рахунку 500 влучань
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22.02.2023 11:24 Відповісти
+++++
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22.02.2023 11:29 Відповісти
Найкраща мова з окупантом.
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22.02.2023 11:34 Відповісти
Так вот ты какой - Военторг!
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22.02.2023 12:46 Відповісти
Як кажуть - в фарш!
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22.02.2023 11:49 Відповісти
Низький уклін тобі УКРАЇНСЬКИЙ ВОЇНЕ!
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22.02.2023 12:56 Відповісти
АНАЛітики, сидячи дупами в тилу на дивані, дають безтолкові поради та оцінки, Захиснику України в контактному бою з орками *****!!!
ДЛБЙБи…. СРАТЬєхі….
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22.02.2023 13:05 Відповісти
а чого він взагалі там лежав?
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22.02.2023 13:11 Відповісти
він на спині лежав. спав чи обдовбаний в дрова?
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22.02.2023 14:41 Відповісти
ймовірно всрався і прикімарив ....
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22.02.2023 14:55 Відповісти
Больше похоже на какой то сыкотско-шакальский поступок...
Много ума, смелости и профессионализма не нужно всадить РОЖОК в лежащего на спине...
ФУ, ПОЗОР !

Скорее то лежал подранок, которому пволне схатилобы 2-3 пуль.
А к нему подбежал сцыкло и всадил с перрепугу весь рожок.
Это как в драке, самы сцыпливый - прыгает на том, кто уже лежит избитым и не сопротивляется !
И именно такие "сцыкливые" наиболее жестоки к тому, кто не в состоянии сопротивляться...
Там уже после первыз 3-4 выстрелов от него нашему ничего не угрожало...
МНЕ НЕ *********** ЖАЛКО, мне за своего стыдно !

Это НЕ ПОСТУПОК !!!
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22.02.2023 18:04 Відповісти
зачем из перепуга выпускать вес рожок .?
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22.02.2023 19:40 Відповісти
Згоден, мене теж на дивані з пивком обурила кількість влучених куль у ворога! Це ж не ризикувати життям в прямому зіткені з ворогом простому воїну, можливо мобілізованому.
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23.02.2023 07:15 Відповісти
Похоже ты не из сцыкливых. Только что с передовой, из окопов?
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23.02.2023 05:30 Відповісти
Так виглядає українська лють до рашистів синки. Хто сумнівається сходіть спробуйте
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22.02.2023 21:00 Відповісти
 
 