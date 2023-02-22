Український воїн з автомата знищує окупанта. ВIДЕО

Бійці батальйону К-2 54-ї ОМБр імені гетьмана Івана Мазепи опублікували фрагмент бою, в результаті якого було знищено групу ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксований момент, коли український воїн розстрілює ворога з автомата. За словами бійців, росіян спробував зайти в тил бійцям, але швидко був знищений. Решта його групи - також.

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