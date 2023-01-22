Українські воїни 54-ї ОМБр знищили ворожий склад з боєприпасами. ВIДЕО

Волонтер і шоумен Сергій Притула оприлюднив інформацію про те, як було знищено склад з ворожими боєприпасами за допомогою безпілотника, на який скидалися донатори фонду волонтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Притула зазначив: "Кінокомпанія "Наш з вами Мавік" представляє короткометражний фільм "Прилетіло".

В ролях:

- Звитяжна 59 бригада та один з артелирійських підрозділів

- Мавік, який ми з вами для них придбали та передали

- Російські окупанти, які думали: "А не такий вже й поганий день, працюємо на складі БК, ну що може статись?".

Приємного перегляду!"

Також Притула підкреслив: "Дякую всім, хто долучається до посилення ЗСУ!!! Долучитись можна тут".

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