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Українські воїни 54-ї ОМБр знищили ворожий склад з боєприпасами. ВIДЕО

Волонтер і шоумен Сергій Притула оприлюднив інформацію про те, як було знищено склад з ворожими боєприпасами за допомогою безпілотника, на який скидалися донатори фонду волонтера.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Притула зазначив: "Кінокомпанія "Наш з вами Мавік" представляє короткометражний фільм "Прилетіло".

В ролях:

- Звитяжна 59 бригада та один з артелирійських підрозділів

- Мавік, який ми з вами для них придбали та передали

- Російські окупанти, які думали: "А не такий вже й поганий день, працюємо на складі БК, ну що може статись?".

Приємного перегляду!"

Також Притула підкреслив: "Дякую всім, хто долучається до посилення ЗСУ!!! Долучитись можна тут".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Есть. Красавчик. Два двухсотых, - українські воїни майстерно знищують російських окупантів. ВIДЕО

Автор: 

54 окрема бригада (179) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+13
Шкода, що танчик втік :/
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22.01.2023 19:30
+13
красивое ))))
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22.01.2023 19:40
+7
как тараканы - со всех щелей))))))))
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22.01.2023 19:21
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как тараканы - со всех щелей))))))))
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22.01.2023 19:21 Відповісти
Гарнюче! Слава Захисникам України-Героям Слава!
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22.01.2023 19:22 Відповісти
Всім виконавцям-респект...
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22.01.2023 19:23 Відповісти
Вони там кохалися?
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22.01.2023 19:29 Відповісти
Шкода, що танчик втік :/
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22.01.2023 19:30 Відповісти
"окупанти думали: працюємо на складі БК"

З голими дупами.

Це епічно
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22.01.2023 19:40 Відповісти
красивое ))))
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22.01.2023 19:40 Відповісти
Притула, де Спартани???
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22.01.2023 19:46 Відповісти
Навіть якби танк не під"їхав до складу для поповнення б/к можна по вигляду полум"я визначить - горять "картузи" танкових зарядів!
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22.01.2023 19:52 Відповісти
Файно
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22.01.2023 22:19 Відповісти
 
 