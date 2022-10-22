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Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
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Есть. Красавчик. Два двухсотых, - українські воїни майстерно знищують російських окупантів. ВIДЕО

Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула оприлюднив кадри знищення росіян за допомогою безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане у твіттері Притули. 

Він зазначив: "Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска! Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!".

Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска!

Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!

Радіє мама: "ну нарешті"!
Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!
І тільки папа не радіє,
Папа хотів, щоб була Волга! pic.twitter.com/DdfJKYtrU9

— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 22, 2022

Також він оприлюднив і віршик до події:  

"Радіє мама: "ну нарешті"!

Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!

І тільки папа не радіє,

Папа хотів, щоб була Волга!"

"Цими рядками щасливі родини вітають бійці 59 бригади ЗСУ і просять поставити для новоспечених автолюбителів пісню "Ех раз, да єщьо раз, да єщьо много, много, много раз…"!", - підкреслив Притула. 

Автор: 

59 окрема мотопіхотна бригада (126) Притула Сергій (88) дрони (4699)


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Топ коментарі
+31
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22.10.2022 20:52
+25
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22.10.2022 20:39
+15
Це може захворіли ви дядьку, або ж осінній авітаміноз. Запитайте сімейного лікаря, бо це схоже у вас щось серьйозне, як такі відео більш вас не радують.
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22.10.2022 20:40
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Це може захворіли ви дядьку, або ж осінній авітаміноз. Запитайте сімейного лікаря, бо це схоже у вас щось серьйозне, як такі відео більш вас не радують.
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22.10.2022 20:40 Відповісти
не живи
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22.10.2022 20:55 Відповісти
Едь в расию будешь с газом и светом.
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22.10.2022 20:57 Відповісти
Закончится война вали петров хоть на Марс а сейчас закрой рот и не ной.
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22.10.2022 21:05 Відповісти
а будешь ныть -получишь по морде чайником и пендалей
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22.10.2022 22:36 Відповісти
"ваш" президент, "плебс", "я в Европу хочу" - ты просто унылое русское говно, которому все всегда всё должны.
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22.10.2022 21:11 Відповісти
Петров Петух московский или к скабеевой и там кукарекай.
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22.10.2022 21:17 Відповісти
Это вы, русские, всегда считаете, что на русском могут писать только русские - потому что сами ни на каком писать не можете.
And what a dumb idiotic logic in the shit you've just spit out - according to you, if I'm Ukrainian I have to communicate only Ukrainian. So Russian I have no ****** left regarding what are you, ruzzian perv.
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22.10.2022 21:18 Відповісти
Моєю метою не було когось вразити знанням мов, особливо тебе, свинопес. Це по перше.

По друге - як будь яке руське, ти більш-менш володієш тільки своєю рідною - россійскою. Бо якщо ти хотів довести, що й ти не ликом шитий, і також шпрехаєш іноземною, то в тебе не вдалося.
В тій короткій твоїй промові помилка на помилці - це просто сором.

І в третіх, тільки москаль щось скаже, або ж напише, то його з головою видае штин його "рузького духа". Це класіка. Сьогодні не твій день, просто визній це, і спробуй завтра ще.
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22.10.2022 21:33 Відповісти
The first point - how dou you know wether I'm russian or not and the last one - you wanted to impress somebody with english speech))))) oh body u r funny)


The first point (так по-английском никто не говорит. Говорят просто "First" или "Firstly") - how dou (do) you know wether (whether ) I'm russian or not and the last one (английский, контекстный язык, и слово-заменитель ONE применяется так, чтобы было понятно, что это ONE должно заменить. Я так понимаю, ты хотел, чтобы это звучало типа "и последний пункт", но получилось так себе) - you wanted to impress somebody with english speech (speech - это скорее о "речи", которую толкает оратор с трибуны, и не совсем умесно в предложении "ты хотел кого-то впечатлить своим английским" ) ))))) oh body ("о, тело?" ты точно это хотел сказать, а не oh boy) u r (тут ты даже блеснул моложежным сленговым сокращением, прям молодец) funny)
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22.10.2022 21:52 Відповісти
Да, я именно так и считаю, что у тебя слабый английский.

Я не цепляюсь сейчас за твои слова о "твоих примитивных знаниях" - но, похоже, что ты принял мои правки к сведению, и уже не так категоричен. Ну, и хорошо, что даже таких знаний тебе хватает для работы. Каждому свое.

И тем не менее, возвращаясь к истокам этой беседы, я считаю Украине будет намного лучше, когда по окончанию войны ты уедешь из страны в так желанную тебе Европу. Возможно и тебе там полегчает, хотя не исключен и вариант, что удивление еще войдет там в твою привычку.

А пока ни у тебя, ни у меня нет выбора - русские напав на Украину его нам не оставили.
Поэтому не трать ни свои (что важнее), ни наши (что важнее для нас) нервы своими негативными постами в стиле выше. Это не поможет ни тебе, ни нам.
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22.10.2022 22:08 Відповісти
При чем тут клеймить или решать что кому делать в этой стране?

Ты все написал сам

Ты: "потому что такими видео пиарщики пытаются отвести народ от проблем, которые у нас и мне абсолютно похер что там двух русских убили на фоне того что меня просят жить при свечах"

То есть то, что на страну, чей паспорт у тебя в кармане, напал враг, херячит ракетами по инфраструктуре, убивает граждан твоей страны тебе похер - и было бы похер до самой войны, если бы вдруг ни с того, ни с чего тебе не пришлось бы в воюющей стране жить при свечах. Вот это проблема, так проблема - руководство страны и все медиа должны срочно должен обратить внимание на этот вопрос, а не отвлекать от этого внимание плебса видосами задвухсоченой русни.
.

Ты: вот в том то и дело что до сих пор этот примитивный пиар работает на плебс (не, ну само собой, ты не плебс - ты белая косточка. Тем более с таким багажом знаний и умений решать бизнес вопросы!). Я не в россию, я в Европу хочу, пусть ВАШ президент откроет границу и такие как я уедут а вы останитес "

Наш президент - он конечно же не твой. В твоей стране президент какой-то другой.
И конечно же наш президент должен открыть границу во время военного положения, чтобы такие важные и особенные люди как ты могли выехать, а внутри чтоб остался один плебс.

Ты: какого хера ты тогда на русском пишешь, если я русское гамно) баклан

Еще одна хрень, которую высрать мог только русский, приватизировавший русский язык.

Ты: Про английский я промолчу) Для справки - пять лет назад toefl high intermediate) А проверять опечатки или грамматические обороты для таких как ты (того самого плебса, про которого ты писал?) в комментах - это последнее чем я буду заморачиваться

Ну, конечно, просто "гранаты не той системы". А так бы ты показал! Для равного по уровню тебе собеседника ты бы точно постарался, и не написал бы на английском как малограмотный ПТУшник.

Ты: И понятно что все ярые комментаторы это диванные эксперты, которые с удовольствием пошли бы на войну, но полезнее в тылу. Я с такими общался и доказывать там бессмысленно соооовсем. Поживем увидим кто был прав…

В чем прав? ****, ведь ты даже не диванный эксперт. Ты даже не "болеешь" за победу своей страны, как сделал бы "диванный эксперт" - ты просто обоссаный уклонист, мечтающий, чтобы "не твой" президент открыл границу, чтоб ты в тот же момент сдрыснул.

***, сколько самомнения у малограмотного русского говна.
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22.10.2022 22:41 Відповісти
Украине бьіло бьі намного лучше, если б в ней небьіло: Пончиков, Пирожков, Пальчевских, и новьіх Невзоровьіх. "видае штин визній це"
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22.10.2022 22:40 Відповісти
Можете обосновать?

Почему бы Украине было бы намного лучше без Пирожкова, который сейчас спорит с Петровым, написавшим "мне абсолютно похер что там двух русских убили на фоне того что меня просят жить при свечах" и "Я не в россию, я в Европу хочу, пусть ВАШ президент откроет границу и такие как я уедут а вы останитес"

И при тут Пальчевский и Невзоров? Мешайте в кучу и Шария и Киву, раз такая возня пошла!
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22.10.2022 22:45 Відповісти
Дело бьіло вечером... "Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска! " А Петров не радуется (ком. удален) Продавать Е.Енергию - Петрову с того ничего, а свечи за свои. /Граница/ Петров не может родить 3 детей (физически) калечить себья не хочет, врать тоже./ Пальчевский (Вроде вас: ум, язьіки...)имперская гнида ("Наши цари родственники с Англ. королями") Невзоров (гр. Укр.) о Украине ни слова.
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22.10.2022 23:12 Відповісти
Признаюсь, не сразу, но после нескольких прочтений отдельный смысл стал более менее проглядываться - то есть, видно, что вы пытались поместить смыслы в набор слов.

Понятна цепочка рассуждений про Петрова - что мол, в новости его однофамилец (вроде как только поэтому уже не совсем весело).

Плюс опять же то, что приходится тратить на свечи этому данному Петрову (намного больше других моментов, типа нападения на его страну, бомбежек, разрушения инфраструктуры) - тоже не добавляет хорошего настроения Петрову.

И что во время военного положения закрыта граница, а среди обязанностей владельца (мужского пола) паспорта страны есть и такая обязанность - что при необходимости страна может призвать стать с оружием на защиту страны, чьим гражданством ты обладаешь. А тогда и вообще могут убить - и тогда Петров не родит 3-х детей, а то и вообще будет покалечен!

Поэтому, как здравомыслящий гражданин своей страны (а не какой-то там плебс) он считает своей святой обязанностью требовать от президента (при чем именуя его "вашим" а не "нашим") открытия границы, чтобы он мог из страны с@бать, как должен сделать любой здравомыслящий патриот Украины.

И поэтому, все, кто критикует ( а то ведь еще и называют называют его русской гнидой - казалось бы за что) Петрова - а именно, Пирожков и Пончиков - вот без них Украине было бы намного лучше! Если бы Украина состояла только из петровых - вот тогда бы она ух как зажила!!! Короче, Украина петровых была бы страной-мечты!

"Ум, языки" - это как раз ваш Петров запрещал мне писать на русском, мол, если я не русский, как он, то я не должен писать на русском. А я могу общаться в быту на любом языке, хоть на русском, хоть на украинском, хоть на английском, что и было показано.

А вот при чем тут Невзоров и Пальчевский - до сих пор не понятно, хоть с вами я и согласен - без Пальчевского Украине бы точно было лучше.
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22.10.2022 23:35 Відповісти
Ух тьі какой! 1(ЧР); 5(СССР); 12(Укр) + (оценка если че). К "обязанностям""Как только ты вылез из материнской щели и у тебя болтается пиписька - ты автоматически становишься должником Родины до конца своей жизни. А долги всегда надо отдавать.@VasaPetrov8"Может бьіть Петров имея паспорт страньі, считает (как и я), что страна /алабеан/с ваучерами, с сберкнижками, с вьіборами Я Ю, с "весна іде садити...", безпошлинньій ввоз... ,схватила его и пьітается в очередной раз... А тут еще Пирожков, набросился и упрекает в отсутстии патриотизма (хотя сам на передовую не идет, слишком умен и хорошо пристроен...)
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23.10.2022 00:49 Відповісти
Чудик, ты с флагом Чехии будешь обвинять меня в том, что я не на фронте?

Из того, что ты наговорил, уже понятно, что ты такой же, как Петров.

Немудрено, что в твоем видении, какой должна быть Украина и ее граждане: это то, мечтающий из нее выехать Петров и уже выехавший ты - достойные граждане и патриоты своей страны. Украинцы с большой буквы, не меньше!

И без плебса типа Пирожкова и Пончикова, которые не разделяют вашу позицию "пора с Украины с@*******" Украине будет лучше.
Ну, само собой
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23.10.2022 01:12 Відповісти
Если бы были все такие как ты степан кацапович то не было бы Украины. Так что утри сопли и иди по курсу корабля.
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22.10.2022 22:49 Відповісти
Сынок Украина парламентская страна при чем тут президент ? Это тебе не кацапия где педофил 25 лет правит ...
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22.10.2022 22:49 Відповісти
не вчить варвара нічому, дуже прошу, бо все. чому вони від розумних людей навчаться, вони все проти розумних людей і використають.
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22.10.2022 22:50 Відповісти
buddy
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22.10.2022 21:39 Відповісти
Кстати, да, возможно русский хотел там написать "приятель"
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22.10.2022 21:53 Відповісти
Чувак, я дуже радий що ти не поліз стріляти наших хлопців а передаешь всим що не всі россіянени - орки, а є ті хто ненавидить Пу але нічого з ним зробити неможливо, коли навіть США підтримують Пуйла...

Питання: як ставлення до террориста №35 Мальцева?

Також побажання: не трать час на відволікаючі образливі коментарі: 2/3 них на сайті це куплені акаунти, деякі уже через штучний інтелект. Тобто пропагуй ідею що більшість росіян що не зомбовані ТВ готові до державного перевороту/громаданської війни прои Пу, щоб скінчити проливати кров, перерізати Го́рдиев у́зел 300-ліття вбивств, геноцидів та знущань над слов'янами.

дякую за те що живий та не геноцидна тварина.
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22.10.2022 21:30 Відповісти
Мудак касапский ты раздражашь.
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22.10.2022 21:18 Відповісти
"Ваш" - пишуть для 73% українців
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22.10.2022 21:17 Відповісти
Еще один украинский патриот на горизонте

То есть те, кто не голосовал за Зе, то сейчас считают так же, как этот ванька петров?
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22.10.2022 21:21 Відповісти
не вийшло з тебе патріота , ну тоді топай у ТЦК і кажи воєнкому що ти гавнюк і маєш схильність до держзради , мали б випустити
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22.10.2022 21:29 Відповісти
чому це не логічні - ти хочеш звалити бо ти нікому нічого не винен , я тобі підказую варіанти , все логічно
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22.10.2022 21:38 Відповісти
свіжовилуплені влаштували батл? Нагадати, хто озвучив фразу:"Я вам ничего не должен..." , а придурки імені 73% зхавали...
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22.10.2022 21:53 Відповісти
ніхто тебе не просить жити твоє нікчемне життя !
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22.10.2022 21:22 Відповісти
ай-фй бедняжка, проблемы у него... это война и нападение на нас, а как ты думал
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22.10.2022 21:34 Відповісти
Чуєш бізнесмен-переговірник , ти сидів поки тобі було комфортно , чому не звалив з україни? Чи ти вважаєш що комусь в окопах 8 місяців комфортно? Завали ротяку і не вякай , мнєніє у нього панімаєш
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22.10.2022 22:52 Відповісти
І Кабздун снова рад...
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22.10.2022 20:38 Відповісти
зов кобзона
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22.10.2022 20:39 Відповісти
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22.10.2022 20:39 Відповісти
🤣🤣🤣
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22.10.2022 21:22 Відповісти
Гарні надгробки для кацапопітеков приготували...
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22.10.2022 22:39 Відповісти
та они притворяшки
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22.10.2022 20:46 Відповісти
Дайте два!
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22.10.2022 20:46 Відповісти
а нє хєр шастать
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22.10.2022 20:46 Відповісти
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22.10.2022 20:52 Відповісти
Лада, блін, "Каліна" нас к сєбє маніла
Лада, блін, "Каліна" в гості звала...
Как сіялі еті мЄчтьі на рассвєтє
Ах какою громкой та міна бьіла!
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22.10.2022 20:55 Відповісти
Новые песни о главном:

Служили сложились два товарища...
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22.10.2022 22:43 Відповісти
СлУчлись два товарища, ага!
"Если что должно случИться - неприменно слУчится"!
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22.10.2022 23:03 Відповісти
Певно,це має створити у головах вкраїнчиків,картину причетності пана Притули до цього відео...
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22.10.2022 22:58 Відповісти
убьем всех оккупантов, нет сомнений
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22.10.2022 23:39 Відповісти
Це Притула хвалиться тими дронами, що останнього разу у Арахамії по 50к $ купив?
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23.10.2022 00:55 Відповісти
а шо це за історія? Арахамія на крові заробляє?
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23.10.2022 08:01 Відповісти
навстрєчу сутьбє)
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23.10.2022 07:58 Відповісти
 
 