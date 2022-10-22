Есть. Красавчик. Два двухсотых, - українські воїни майстерно знищують російських окупантів. ВIДЕО
Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула оприлюднив кадри знищення росіян за допомогою безпілотника.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане у твіттері Притули.
Він зазначив: "Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска! Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!".
Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска!— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 22, 2022
Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!
Радіє мама: "ну нарешті"!
Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!
І тільки папа не радіє,
Папа хотів, щоб була Волга! pic.twitter.com/DdfJKYtrU9
Також він оприлюднив і віршик до події:
"Радіє мама: "ну нарешті"!
Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!
І тільки папа не радіє,
Папа хотів, щоб була Волга!"
"Цими рядками щасливі родини вітають бійці 59 бригади ЗСУ і просять поставити для новоспечених автолюбителів пісню "Ех раз, да єщьо раз, да єщьо много, много, много раз…"!", - підкреслив Притула.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
And what a dumb idiotic logic in the shit you've just spit out - according to you, if I'm Ukrainian I have to communicate only Ukrainian. So Russian I have no ****** left regarding what are you, ruzzian perv.
По друге - як будь яке руське, ти більш-менш володієш тільки своєю рідною - россійскою. Бо якщо ти хотів довести, що й ти не ликом шитий, і також шпрехаєш іноземною, то в тебе не вдалося.
В тій короткій твоїй промові помилка на помилці - це просто сором.
І в третіх, тільки москаль щось скаже, або ж напише, то його з головою видае штин його "рузького духа". Це класіка. Сьогодні не твій день, просто визній це, і спробуй завтра ще.
The first point (так по-английском никто не говорит. Говорят просто "First" или "Firstly") - how dou (do) you know wether (whether ) I'm russian or not and the last one (английский, контекстный язык, и слово-заменитель ONE применяется так, чтобы было понятно, что это ONE должно заменить. Я так понимаю, ты хотел, чтобы это звучало типа "и последний пункт", но получилось так себе) - you wanted to impress somebody with english speech (speech - это скорее о "речи", которую толкает оратор с трибуны, и не совсем умесно в предложении "ты хотел кого-то впечатлить своим английским" ) ))))) oh body ("о, тело?" ты точно это хотел сказать, а не oh boy) u r (тут ты даже блеснул моложежным сленговым сокращением, прям молодец) funny)
Я не цепляюсь сейчас за твои слова о "твоих примитивных знаниях" - но, похоже, что ты принял мои правки к сведению, и уже не так категоричен. Ну, и хорошо, что даже таких знаний тебе хватает для работы. Каждому свое.
И тем не менее, возвращаясь к истокам этой беседы, я считаю Украине будет намного лучше, когда по окончанию войны ты уедешь из страны в так желанную тебе Европу. Возможно и тебе там полегчает, хотя не исключен и вариант, что удивление еще войдет там в твою привычку.
А пока ни у тебя, ни у меня нет выбора - русские напав на Украину его нам не оставили.
Поэтому не трать ни свои (что важнее), ни наши (что важнее для нас) нервы своими негативными постами в стиле выше. Это не поможет ни тебе, ни нам.
Ты все написал сам
Ты: "потому что такими видео пиарщики пытаются отвести народ от проблем, которые у нас и мне абсолютно похер что там двух русских убили на фоне того что меня просят жить при свечах"
То есть то, что на страну, чей паспорт у тебя в кармане, напал враг, херячит ракетами по инфраструктуре, убивает граждан твоей страны тебе похер - и было бы похер до самой войны, если бы вдруг ни с того, ни с чего тебе не пришлось бы в воюющей стране жить при свечах. Вот это проблема, так проблема - руководство страны и все медиа должны срочно должен обратить внимание на этот вопрос, а не отвлекать от этого внимание плебса видосами задвухсоченой русни.
.
Ты: вот в том то и дело что до сих пор этот примитивный пиар работает на плебс (не, ну само собой, ты не плебс - ты белая косточка. Тем более с таким багажом знаний и умений решать бизнес вопросы!). Я не в россию, я в Европу хочу, пусть ВАШ президент откроет границу и такие как я уедут а вы останитес "
Наш президент - он конечно же не твой. В твоей стране президент какой-то другой.
И конечно же наш президент должен открыть границу во время военного положения, чтобы такие важные и особенные люди как ты могли выехать, а внутри чтоб остался один плебс.
Ты: какого хера ты тогда на русском пишешь, если я русское гамно) баклан
Еще одна хрень, которую высрать мог только русский, приватизировавший русский язык.
Ты: Про английский я промолчу) Для справки - пять лет назад toefl high intermediate) А проверять опечатки или грамматические обороты для таких как ты (того самого плебса, про которого ты писал?) в комментах - это последнее чем я буду заморачиваться
Ну, конечно, просто "гранаты не той системы". А так бы ты показал! Для равного по уровню тебе собеседника ты бы точно постарался, и не написал бы на английском как малограмотный ПТУшник.
Ты: И понятно что все ярые комментаторы это диванные эксперты, которые с удовольствием пошли бы на войну, но полезнее в тылу. Я с такими общался и доказывать там бессмысленно соооовсем. Поживем увидим кто был прав…
В чем прав? ****, ведь ты даже не диванный эксперт. Ты даже не "болеешь" за победу своей страны, как сделал бы "диванный эксперт" - ты просто обоссаный уклонист, мечтающий, чтобы "не твой" президент открыл границу, чтоб ты в тот же момент сдрыснул.
***, сколько самомнения у малограмотного русского говна.
Почему бы Украине было бы намного лучше без Пирожкова, который сейчас спорит с Петровым, написавшим "мне абсолютно похер что там двух русских убили на фоне того что меня просят жить при свечах" и "Я не в россию, я в Европу хочу, пусть ВАШ президент откроет границу и такие как я уедут а вы останитес"
И при тут Пальчевский и Невзоров? Мешайте в кучу и Шария и Киву, раз такая возня пошла!
Понятна цепочка рассуждений про Петрова - что мол, в новости его однофамилец (вроде как только поэтому уже не совсем весело).
Плюс опять же то, что приходится тратить на свечи этому данному Петрову (намного больше других моментов, типа нападения на его страну, бомбежек, разрушения инфраструктуры) - тоже не добавляет хорошего настроения Петрову.
И что во время военного положения закрыта граница, а среди обязанностей владельца (мужского пола) паспорта страны есть и такая обязанность - что при необходимости страна может призвать стать с оружием на защиту страны, чьим гражданством ты обладаешь. А тогда и вообще могут убить - и тогда Петров не родит 3-х детей, а то и вообще будет покалечен!
Поэтому, как здравомыслящий гражданин своей страны (а не какой-то там плебс) он считает своей святой обязанностью требовать от президента (при чем именуя его "вашим" а не "нашим") открытия границы, чтобы он мог из страны с@бать, как должен сделать любой здравомыслящий патриот Украины.
И поэтому, все, кто критикует ( а то ведь еще и называют называют его русской гнидой - казалось бы за что) Петрова - а именно, Пирожков и Пончиков - вот без них Украине было бы намного лучше! Если бы Украина состояла только из петровых - вот тогда бы она ух как зажила!!! Короче, Украина петровых была бы страной-мечты!
"Ум, языки" - это как раз ваш Петров запрещал мне писать на русском, мол, если я не русский, как он, то я не должен писать на русском. А я могу общаться в быту на любом языке, хоть на русском, хоть на украинском, хоть на английском, что и было показано.
А вот при чем тут Невзоров и Пальчевский - до сих пор не понятно, хоть с вами я и согласен - без Пальчевского Украине бы точно было лучше.
Из того, что ты наговорил, уже понятно, что ты такой же, как Петров.
Немудрено, что в твоем видении, какой должна быть Украина и ее граждане: это то, мечтающий из нее выехать Петров и уже выехавший ты - достойные граждане и патриоты своей страны. Украинцы с большой буквы, не меньше!
И без плебса типа Пирожкова и Пончикова, которые не разделяют вашу позицию "пора с Украины с@*******" Украине будет лучше.
Ну, само собой
Питання: як ставлення до террориста №35 Мальцева?
Також побажання: не трать час на відволікаючі образливі коментарі: 2/3 них на сайті це куплені акаунти, деякі уже через штучний інтелект. Тобто пропагуй ідею що більшість росіян що не зомбовані ТВ готові до державного перевороту/громаданської війни прои Пу, щоб скінчити проливати кров, перерізати Го́рдиев у́зел 300-ліття вбивств, геноцидів та знущань над слов'янами.
дякую за те що живий та не геноцидна тварина.
То есть те, кто не голосовал за Зе, то сейчас считают так же, как этот ванька петров?
Лада, блін, "Каліна" в гості звала...
Как сіялі еті мЄчтьі на рассвєтє
Ах какою громкой та міна бьіла!
Служилисложились два товарища...
"Если что должно случИться - неприменно слУчится"!