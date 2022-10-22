Есть. Красавчик. Два двухсотых, - українські воїни майстерно знищують російських окупантів. ВIДЕО

Відомий шоумен і волонтер Сергій Притула оприлюднив кадри знищення росіян за допомогою безпілотника.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео опубліковане у твіттері Притули.

Він зазначив: "Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска! Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!".

Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска!



Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!



Радіє мама: "ну нарешті"!

Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!

І тільки папа не радіє,

Папа хотів, щоб була Волга! pic.twitter.com/DdfJKYtrU9 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 22, 2022

Також він оприлюднив і віршик до події:

"Радіє мама: "ну нарешті"!

Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!

І тільки папа не радіє,

Папа хотів, щоб була Волга!"

"Цими рядками щасливі родини вітають бійці 59 бригади ЗСУ і просять поставити для новоспечених автолюбителів пісню "Ех раз, да єщьо раз, да єщьо много, много, много раз…"!", - підкреслив Притула.