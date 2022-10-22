Есть. Красавчик. Два двухсотых, - украинские воины мастерски уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Известный шоумен и волонтер Сергей Притула обнародовал кадры уничтожения россиян с помощью беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в твиттере Притулы.

Он отметил: "Сегодня радостный день в семье Ивановых из Усть-Засранска и Петровых из Нижнесвинктровска! Их сыновья обеспечили свои семьи белыми "Ладами"!!!"

Сьогодні радісний день у родині Іванових з Усть-Засранска і Пєтрових з Ніжнєсвінктровска!



Їхні сини забезпечили свої родини білими Ладами!!!



Радіє мама: "ну нарешті"!

Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!

І тільки папа не радіє,

Папа хотів, щоб була Волга! pic.twitter.com/DdfJKYtrU9 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) October 22, 2022

Также он обнародовал и стишок к событию:

"Радіє мама: "ну нарешті"!

Бурчить дідусь: "Чого так довго"?!

І тільки папа не радіє,

Папа хотів, щоб була Волга!"

"Этими строками счастливые семьи поздравляют бойцы 59-й бригады ВСУ и просят поставить для новоиспеченных автолюбителей песню "Эх раз, да еще раз, да еще много, много, много раз…"!" - подчеркнул Притула.