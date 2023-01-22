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Украинские воины 54-й ОМБр уничтожили вражеский склад с боеприпасами. ВИДЕО

Волонтер и шоумен Сергей Притула обнародовал информацию о том, как был уничтожен склад с вражескими боеприпасами с помощью беспилотника, на который сбрасывались донаторы фонда волонтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Притула отметил: "Кинокомпания "Наш с вами Мавик" представляет короткометражный фильм "Прилетело".

В ролях:

- победоносная 59-я бригада и одно из артелирийских подразделений;

- "Мавик", который мы с вами для них приобрели и передали;

- российские оккупанты, которые думали: "А не такой уж плохой день, работаем на складе БК. Ну что может случиться?"

Приятного просмотра!"

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Автор: 

54 отдельная мехбригада (183) Притула Сергей (84)


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Топ комментарии
+13
Шкода, що танчик втік :/
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22.01.2023 19:30
+13
красивое ))))
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22.01.2023 19:40
+7
как тараканы - со всех щелей))))))))
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22.01.2023 19:21
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как тараканы - со всех щелей))))))))
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22.01.2023 19:21 Ответить
Гарнюче! Слава Захисникам України-Героям Слава!
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22.01.2023 19:22 Ответить
Всім виконавцям-респект...
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22.01.2023 19:23 Ответить
Вони там кохалися?
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22.01.2023 19:29 Ответить
Шкода, що танчик втік :/
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22.01.2023 19:30 Ответить
"окупанти думали: працюємо на складі БК"

З голими дупами.

Це епічно
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22.01.2023 19:40 Ответить
красивое ))))
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22.01.2023 19:40 Ответить
Притула, де Спартани???
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22.01.2023 19:46 Ответить
Навіть якби танк не під"їхав до складу для поповнення б/к можна по вигляду полум"я визначить - горять "картузи" танкових зарядів!
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22.01.2023 19:52 Ответить
Файно
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22.01.2023 22:19 Ответить
 
 