Украинские воины 54-й ОМБр уничтожили вражеский склад с боеприпасами. ВИДЕО
Волонтер и шоумен Сергей Притула обнародовал информацию о том, как был уничтожен склад с вражескими боеприпасами с помощью беспилотника, на который сбрасывались донаторы фонда волонтера.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.
Притула отметил: "Кинокомпания "Наш с вами Мавик" представляет короткометражный фильм "Прилетело".
В ролях:
- победоносная 59-я бригада и одно из артелирийских подразделений;
- "Мавик", который мы с вами для них приобрели и передали;
- российские оккупанты, которые думали: "А не такой уж плохой день, работаем на складе БК. Ну что может случиться?"
Приятного просмотра!"
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+13 Vlad Stark
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+13 Вася Шевченко #371210
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+7 Vad UA #551432
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