Украинские воины 54-й ОМБр уничтожили вражеский склад с боеприпасами. ВИДЕО

Волонтер и шоумен Сергей Притула обнародовал информацию о том, как был уничтожен склад с вражескими боеприпасами с помощью беспилотника, на который сбрасывались донаторы фонда волонтера.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Притула отметил: "Кинокомпания "Наш с вами Мавик" представляет короткометражный фильм "Прилетело".

В ролях:

- победоносная 59-я бригада и одно из артелирийских подразделений;

- "Мавик", который мы с вами для них приобрели и передали;

- российские оккупанты, которые думали: "А не такой уж плохой день, работаем на складе БК. Ну что может случиться?"

Приятного просмотра!"

Читайте также: "Сбор на месть": Притула и Стерненко приобрели дроны с дальностью полета до 800 км и обещают много хлопка

Смотрите также: Бойцы 54-й ОМБр отбили атаку "вагнеровцев" и показали ликвидированных оккупантов: "Они здесь везде пачками лежат. Человек 50-60". ВИДЕО