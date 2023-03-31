РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9957 посетителей онлайн
Новости
4 339 10

ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова

шахов

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск нардепа Сергея Шахова. Его обвиняют в не декларировании имущества на 88 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Нардеп неоднократно, без уважительных причин, не являлся на судебные заседания. 22 ноября 2022 года ВАКС обязывал указанное лицо уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. Аналогичное решение было принято" 17 января 2023 года – два максимально возможных денежных взыскания в размере более 10,7 тыс. грн. Однако 21.02.2023 нардеп в очередной раз проигнорировал заседание. Учитывая неявку, суд постановил осуществить привод обвиняемого в суд", - говорится в сообщении.

По данным САП, Шахов игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия.

"Учитывая объявление указанного нардепа в розыск, ВАКС принял решение остановить производство до его розыска", - добавили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным ЦПК, речь идет о Сергее Шахове.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахов подозревается в декларировании недостоверных сведений - в декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находящихся в его пользовании офисе, а также принадлежащих имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В целом депутат скрыл имущество на сумму почти 88 млн гривен.

В феврале ВАКС разрешил принудительно привести нардепа Шахова в суд.

Также читайте: ВАКС признал виновной в недекларировании арендованной квартиры нардепа Констанкевич

розыск (840) САП (2059) Антикоррупционный суд (1200) Шахов Сергей (110)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Цей шахов-сухов весь час верещав що шахтьори в Луганській обл. недоїдають, їм м'ясо недокладають... у зоопарку
показать весь комментарий
31.03.2023 11:31
+10
Цей шахов або дебіл або скнара - прийшов би з повиною покаявся заплатив би "данину" ЗЕслугам типу на ЗСУ і з чистою "совістю" на волю продовжувати грабувати. Приклад - ЗЕслуга гевко ЛЮДИНУ ВБИВ - покаявся і все в нього ОК!!!
показать весь комментарий
31.03.2023 11:23
+6
ой, лишенько! де ж його шукати? Відень? Монако? мацква?
показать весь комментарий
31.03.2023 11:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ой, лишенько! де ж його шукати? Відень? Монако? мацква?
показать весь комментарий
31.03.2023 11:16 Ответить
Цей шахов або дебіл або скнара - прийшов би з повиною покаявся заплатив би "данину" ЗЕслугам типу на ЗСУ і з чистою "совістю" на волю продовжувати грабувати. Приклад - ЗЕслуга гевко ЛЮДИНУ ВБИВ - покаявся і все в нього ОК!!!
показать весь комментарий
31.03.2023 11:23 Ответить
може йому огидно з Зе домовляитись?)))
показать весь комментарий
31.03.2023 11:31 Ответить
Цей шахов-сухов весь час верещав що шахтьори в Луганській обл. недоїдають, їм м'ясо недокладають... у зоопарку
показать весь комментарий
31.03.2023 11:31 Ответить
тіпа ''розтаможився'' на банкові
показать весь комментарий
31.03.2023 11:38 Ответить
До Феоіанії завітайте...
показать весь комментарий
31.03.2023 11:52 Ответить
Тьфу какая мелочь.
показать весь комментарий
31.03.2023 11:55 Ответить
Смешно читать, это значит, что депутат не ходит на работу, но зарплату получает, вот возле кассы

его и возьмите!

Парламент давно уже превратился в посмешище и притон для воров и уголовников, это

рассадник коррупции и циничной лжи, пора бы эту лавочку закрыть, и не открывать до полного

очищения страны.
показать весь комментарий
31.03.2023 12:59 Ответить
З якого колгоспу ти виліз? Де ти каси бачив? Не кажучи що депутати не отримують зарплату при відсутності без поважних привідів.
показать весь комментарий
31.03.2023 17:17 Ответить
Чувство юмора не каждому даёт природа, а вот культуру общения, вам могли дать школа и

родители, но вы наверное этим всем были обделены, жаль.
показать весь комментарий
31.03.2023 17:35 Ответить
 
 