ВАКС объявил в розыск нардепа Шахова

Высший антикоррупционный суд объявил в розыск нардепа Сергея Шахова. Его обвиняют в не декларировании имущества на 88 млн. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"Нардеп неоднократно, без уважительных причин, не являлся на судебные заседания. 22 ноября 2022 года ВАКС обязывал указанное лицо уплатить более 5 тыс. грн штрафа за неявку на судебное заседание и невыполнение обязанности подчиниться законным требованиям суда. Аналогичное решение было принято" 17 января 2023 года – два максимально возможных денежных взыскания в размере более 10,7 тыс. грн. Однако 21.02.2023 нардеп в очередной раз проигнорировал заседание. Учитывая неявку, суд постановил осуществить привод обвиняемого в суд", - говорится в сообщении.

По данным САП, Шахов игнорирует решение суда и до сих пор скрывается от правосудия.

"Учитывая объявление указанного нардепа в розыск, ВАКС принял решение остановить производство до его розыска", - добавили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По данным ЦПК, речь идет о Сергее Шахове.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахов подозревается в декларировании недостоверных сведений - в декларации за 2020 год он не указал информацию о жилом доме, земельном участке в Киевской области и находящихся в его пользовании офисе, а также принадлежащих имуществе и доходах, владельцем которых является лицо, с которым он связан общим бытом, имеет взаимные права и обязанности. В целом депутат скрыл имущество на сумму почти 88 млн гривен.

В феврале ВАКС разрешил принудительно привести нардепа Шахова в суд.

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